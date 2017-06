Roger Moore, mucho más que 007 (1927 – 2017)

© 2017 Arkivperu . All rights reserved.



“IVANHOE”

(Panamericana TV, 60s- 70s)

Serie de aventuras británica de 1958 basada en las novelas de tiempos medievales de Sir Walter Scott. Roger Moore se presenta como el caballero Ivanhoe, quien a su regreso de las Cruzadas se encuentra con una Inglaterra dividida entre los que apoyan al usurpador Juan Sin Tierra y los que siguen fieles a Ricardo Corazón de León, el legítimo rey de los ingleses. Se filmó en blanco y negro y la pasaron con doblaje puertorriqueño. La canción estaba traducida al castellano:

“Todos con Ivanhoe…

con I-VAN-HOE…!!!”

“MAVERICK” (Canal 4, 60s)

Cuando James Garner deja de protagonizar a Maverick es reemplazado por Roger Moore que interpreta a su primo británico Beau Maverick. En el episodio número 80 titulado “Paquete desde Gran Bretaña”, Roger Moore es introducido como la “oveja blanca” de la familia luego de haber ganado una medalla en la Guerra Civil y ser desterrado a Inglaterra durante cinco años. “Maverick” era una serie que usaba mucha comedia para aligerar la acción y Moore encajaba perfectamente. Sin embargo después de una sola temporada abandona el programa aludiendo que los guiones no estaban a la altura.



“EL SANTO” (Canal 4, 1969 – 70s)



Simon Templar era un hombre adinerado, apuesto, sofisticado y culto que decide transformarse en un Robin Hood moderno, un ladrón de guante blanco que robaba a personajes de moral dudosa aunque a veces tenía que emplear métodos poco ortodoxos. Un capítulo se sitúa en Lima (en realidad sólo se ven imágenes introductorias de la Plaza San Martín y del centro de nuestra capital) y luego se traslada específicamente a “Chesica” (sic) donde El Santo intenta desbaratar una banda de ex-nazis que supuestamente habían encontrado el tesoro de los Incas. La voz de El Santo la doblaba Jorge Arvizu y el tema introductorio es memorable.



“DOS TIPOS AUDACES “ (Canal 5, 70s)

La premisa era devastadoramente simple: un dúo que lucha contra el crimen compuesto por dos playboys – el millonario estadounidense Danny Wilde y el británico Lord Brett Sinclair – dispuestos a meterse en todo tipo de enredos y aventuras mientras encuentren a una linda chica al final de cada capítulo. Los episodios tenían como telón de fondo suntuosos paisajes europeos y mostraban el mundo deslumbrante de los ricos y famosos.

Mucho se escribió acerca de la relación de Curtis y Moore en “Dos Tipos Audaces”, circulaba el rumor de que no podían soportarse mutuamente puesto que sus personalidades eran muy diferentes: Moore era tranquilo y relajado, Curtis volátil y temperamental. Pero Curtis fue rápido en desmentirlo: “Lo maravilloso de trabajar con Roger era que no había egos involucrados, su comportamiento y su actitud eran excelentes“.

Con el costo de 2,5 millones de libras, “Dos Tipos Audaces” fue la serie británica más cara hasta ese momento pero fue tan mal recibida en USA que sólo 20 de los 24 episodios fueron emitidos. En Europa por el contrario fue todo un éxito y se planeó incluir una nueva temporada pero Roger Moore ya había recibido la oferta de interpretar a Bond. Sí, al mismísimo James Bond.

“JAMES BOND 007” (1973–1985)

¿Quién fue el mejor James Bond?” La pregunta siempre estuvo presente y podía ser lanzada en cualquier momento para iniciar un acalorado debate. Se sabía, por supuesto, que la respuesta “correcta” era Sean Connery, el actor original y el más icónico. Pero para muchos de nosotros nacidos en los 60s y 70s la respuesta fue siempre Roger Moore. Tenía en realidad poco que ver con quién era el “mejor” o “peor” Bond. Roger Moore era nuestro James Bond (así como Adam West era nuestro Batman). El primer actor que vimos en las pantallas y con el el que identificábamos al personaje.

¿Cuál es la mejor película de Roger Moore como Bond? Diríamos que “Sólo para sus ojos” (For your eyes only, 1981). Una de las más sutiles de la saga, una verdadera película de suspenso, con buenas secuencias de acción y efectos especiales. Es aquí donde vemos a Bond esquiar en una pista de trineo, escalar montañas en Grecia, ser perseguido por agentes de la KGB y manejar un Citroën por enroscadas carreteras junto a Carole Boquet, una de las mejores chicas Bond.

En “Una vista para matar” (A view to a kill, 1985), Roger Moore encarna al popular agente por última vez, en una cinta que es considerada por los críticos como una de las peores de la saga. Para entonces Moore ya apagaba 57 velitas (la edad más avanzada de un actor 007), algo que se puede notar con claridad.

No es la mejor película de Bond pero quizás la más entretenida. Hay algunos puntos que la hacen fascinante. La primera es Christopher Walken como Max Zorin, en uno de los trabajos más extraños en su larga lista de interpretaciones excéntricas. La segunda es la incómoda escena entre sábanas de James Bond con May Day (Grace Jones), quien con su peinado cubista e imponente físico de amazona toma el comando frente a un atolondrado caballero británico. En una entrevista Moore dijo en broma que besar a Grace Jones fue lo más peligroso del rodaje.



Aún así en esta cinta Roger Moore mantiene el honor intacto. Y esta fue una de sus características a lo largo de su carrera. Por más modesta que fuese la producción él hacía su trabajo impecablemente. Pocos actores combinaron esa dosis de irreverencia con la capacidad de burlarse de sí mismo y ser al mismo tiempo verosímil en todos sus papeles. Fue Ivanhoe, El Santo y James Bond. Un verdadero molde de héroe británico.



BONUS TRACK: Muchos no lo saben, pero Moore interpretó a James Bond por primera vez en 1964, en un sketch de la serie de TV “Mainly Millicent”.