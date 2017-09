24 de mayo de 1964, Estadio Nacional de Lima.

Hemos venido recordando, en pasadas ediciones, distintos sucesos acontecidos en nuestro país y el mundo, muchos de ellos de carácter simpático, entrañables y nostálgicos, pero otros también de carácter complejo o difícil. Los sucesos del 24 de mayo de 1964 forman parte de los últimos de los nombrados, circunstancias que, como tantos, quisiéramos nunca más vuelvan a ocurrir. UNO Era un 24 de mayo de 1964, un día domingo. Había fútbol internacional en el Coloso de José Díaz (por aquél tiempo, nuestro primer coliseo deportivo tenía capacidad para 64 mil espectadores), eran las selecciones olímpicas del Perú y la Argentina, disputando una plaza para las competencias de balompié de Tokio 1964. La Selección argentina se hacía de la victoria por un marcador de uno contra cero, y lo que hubiera sido el gol del empate para los peruanos, faltando dos minutos para el final, fue anulado por el referí uruguayo Ángel Eduardo Pazos… DOS La programación sabatina de la televisión parametrada de los años militares nos presentó, varias mañanas de invierno de 1974, secuencias de “Exclusivas Deportivas” denominadas “Los Mejores Momentos del Fútbol”, con documentales de la alemana “Transtel” básicamente dedicados a repasar la historia de los mundiales, de 1930 a 1966. El sábado en que debió transmitirse el capítulo del mundial de 1970 (que no había), “Exclusivas…” presentó un documental de la “Transtel” sobre momentos estelares del fútbol, que culminaba en Lima, Perú, con un desgraciado suceso que, los productores de la cinta, hacían votos porque nunca más se produjese, y que había acontecido diez años antes, o sea, en mayo de 1964. Mientras se veían imágenes de nuestro Estadio Nacional, se observaban aficionados lanzándose de las tribunas al gramado en locas protestas, destruyendo uno de los arcos de fútbol (varios hinchas colgados del larguero se traían abajo la estructura blanca), e imágenes de humos blancos en las graderías del Nacional, parcialmente vacías por gente que huía de los efectos de químicos rompemanifestaciones arrojados por lo que en ese tiempo se conocía como la “Guardia de Asalto”. Conforme el relato en castellano de “Transtel”, el balance final (mientras se veían imágenes de muertos y heridos en la “Asistencia Pública” de la Avenida Grau, junto al Hospital Obrero), fue de más de trescientos muertos y miles de heridos.

Más tarde, a la hora del almuerzo de ese sábado de 1974, cada uno de mis hermanos, ya en sus lugares en la mesa, preguntamos a mi papá que había pasado aquél día. Entonces el viejo nos contó… TRES Había nacido el que esto escribe un 23 de mayo de 1964, sábado en la noche para ser más exactos. La situación del alumbramiento (en horas de no visita en el Hospital del Empleado) permitió a mi padre ausentarse de su trabajo como controlador de impuestos en el Estadio Nacional ese domingo 24 de mayo, “a fin de poder conocer a mi hijo”. En la tarde de invierno limeña, mientras recibían mis padres la visita de parientes y amigos por el alumbramiento en el cuarto asignado a mi señora madre en el nosocomio (quienes venían a conocerme), ésta fue interrumpida por ruidos de vehículos de distintos tipos en locas carreras hacia la Emergencia del Hospital, suceso que se reiteraría en todos los otros nosocomios de nuestra ciudad. En la radio se hacían llamados para que la ciudadanía done sangre, en otros boletines se pedía la presencia de médicos y enfermeras en los tópicos. Otros viandantes, que llegaban a pie a la zona del Hospital del Empleado, decían que habían disturbios en las afueras del Nacional, donde había ocurrido una tragedia. La Emergencia del señalado nosocomio había perdido, con los minutos, su condición de tal, para transformarse en un gran depósito de cadáveres de gente aplastada y asfixiada, hombres los más, entre adultos y criaturas. CUATRO Conforme el referí uruguayo, el gol del nacional Víctor “Kilo” Lobatón había sido nulo, decisión no aceptada por la afición. Un barrista, Germán Cuenca Arroyo, mejor conocido por su apelativo de “Negro Bomba”, se lanzó al gramado del estadio en protesta por la invalidación, siendo reprimido con dureza por la fuerza pública. Su detención catalizó las protestas de los asistentes, al punto que ya no fue posible seguir con el partido (que se encontraba muy próximo a su finalización). El arbitro Ángel Eduardo Payos dio entonces por culminado el encuentro, que lo exasperó aún más los ánimos de los concurrentes. Entonces las bombas lacrimógenas intentaron calmar la ira de los más de sesentaicuatro mil que protestaban de tal “descarado robo” (que daba la clasificación a los argentinos), gases arrojados por apenas cien policías que se encargaron de la seguridad del encuentro.

CINCO Los más ágiles -destinados a ser los primeros en morir aquella luctuosa jornada- llegaron de los primeros a las puertas del Estadio, escapando de los efectos de los gases antimotínes, a unas puertas que se encontraban cerradas con gruesos candados (para evitar el ingreso de la famosa "segundilla"). Tras ellos la gente se comenzó a arremolinar y a aplastarse irremediablemente, ante una puerta, dos, veinte, de acero recio, que aún no se encontraban abiertas "para evitar la segundía, pé' " .Entonces lo que debió ser, en el peor de los casos, una lamentable derrota más de una selección peruana más, terminó inscribiéndose en la historia como un suceso maldito, desgraciado, donde 328 nunca más regresaron a sus casas.Quizá los lectores de ARKIV deseen comentar o compartir sus vivencias sobre este aciago día, que esperemos, nunca más vuleva a reiterarse, aquí o donde sea.