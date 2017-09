31 de mayo de 1970

© 2007 Arkivperu . All rights reserved.

Los recuerdos de ese 31 de mayo, acontecido en 1970 -cuando contaba con seis años- deberían haber sido borrados de mi memoria ya por el tiempo (ahora tengo 43), pero ocurre que, por más que quiera, nunca podrán escapar de mi mente. Ese debe de ser mi recuerdo más lejano de lo que llaman una “tragedia nacional” (y aún me faltaba por vivir el LANSA de 1972, octubre de 1974, febrero de 1975, “Sendero Luminoso”, el Fokker de Alianza Lima, y tantos otros sucesos).

Era un domingo, soleado en Chaclacayo. Visitábamos la casa de mi abuelo en esa entrañable localidad, al este de la ciudad. El enorme patio de la casa, los niños que jugábamos, y que almorzábamos después, antes de las doce y media, antes que los adultos: camote al horno, algún segundo de esos (seco de carne, frejoles quizá), refrescada la comida por la sabrosa chicha morada de siempre. Tras el almuerzo era mataperrear en el enorme patio, mientras los mayores pasaban al comedor principal.

Esa tarde, tras el almuerzo, sucedieron dos cosas: de casualidad apresé los dedos de mi primito Mañuco -mayor que yo- contra una puerta, y mientras su papá consolaba al niño por el fortuito suceso, el terremoto empezó, de repente y con fuerza inusitada. Para mí era una situación excepcional, ver tanto adulto sorprendido ante un suceso telúrico (que en los días posteriores recién comprenderíamos su verdadera magnitud).

Salimos todos de la casa hacia el enorme patio. Las paredes, que separaban una propiedad de la otra, que eran de adobe, se movían como si fueran de papel. Mi abuelo entonces sugirió que nos moviéramos más hacia el centro y más lejos de los muros que parecían estar a punto de colapsar.

El perro de la casa, un enorme “collie” llamado “Dracman”, corría por toda la propiedad, ladrando a enemigos invisibles, mientras del cerro donde se encuentra la hidroeléctrica de Huampaní, descendía una nube de polvo que tapó por instantes la brillantez del típico sol de Chaclacayo.

Cuando comenzó el sismo, en la televisión propalaban un programa musical en vivo (era el Canal 5), recuerdo perfectamente eso. El aparato de televisión quedó encendido (era uno marca “Singer”, como las máquinas de coser, era de consola y con mueble). Cuando el terremoto pasó, tras interminables minutos, el programa había vuelto al aire, ya sin música, con los animadores tratando de transmitir calma.

La señal desde el “Estudio 5” (ese de auditorio y desde donde hacían “Trampolín a la Fama” y “Cancionísima”), de repente cesó, y apareció en los televisores un cartel que decía “FLASH de ‘El Panamericano’ “, con una cornetita debajo de las letras (que era una especie del logo del noticiero). Una voz en “off” de repente pronunció “FLASH de El Panamericano”, seguido de una breve musiquilla tétrica, como preanunciando una noticia de impacto.

El primer reporte de urgencia nada dijo, solamente que un fuerte terremoto se había sentido en la ciudad de Lima y sus balnearios y que más información se brindaría luego.

Entonces la señal volvió al “Estudio 5”, con más de los intentos de los hombres y mujeres de televisión por transmitir calma.

En las siguientes tres horas, los flashes de “El Panamericano” se harían menos espaciados. Se basaban en llamadas hechas (no lanzadas al aire) a distintas ciudades y localidades del país. Recordemos que en ese tiempo, si bien ya el Perú tenía vía satélite, ésta se usaba para transmisiones internacionales y no entre ciudades de nuestro país. No habían servicios noticiosos como los de la actual RPP (que, en ese tiempo, era una emisora de radionovelas).

Recuerdo claramente que durante la tarde, mientras los niños recibíamos las cucharadas de un jarabe llamado “Sedobebex” para los nervios (los chiquitos lloraban mucho, yo no lloré ni siquiera durante el sismo, me confortaba mi valiente abuela, hoy nonagenaria, ella nos hizo mantener la calma), se sucedieron varias réplicas del movimiento telúrico.

El retorno a casa, desde Chaclacayo, no fue sencillo. De los cerros de roca de las localidades de Ñaña y Vitarte, respectivamente, rodaron enormes pedrones que cayeron sobre la vía “de subida” (la que se dirige al centro del país).

Ya en la noche, pasadas las 8, “El Panamericano” de los domingos presentó imágenes de los barrios pobres de la ciudad, donde se habían producido colapsos en propiedades de quincha y adobe.

Pero los días posteriores fueron, mediáticamente, más terribles, cuando comenzaron a llegar las imágenes de la magnitud de la tragedia en el Callejón de Huaylas, con miles de hogares destruidos, y los muertos y heridos por doquier.

Las transmisiones de los noticieros “Conchán” y “El Panamericano” (que iban, por el 4 y el Cinco, respectivamente) revelaban la intensidad de una tragedia, que finalmente arrojó el terrible saldo de setenta mil de nuestros compatriotas muerrtos, además de la desapararición del poblado de Yungay, en el departamento de Ancash.

Fue a partir de esa terrible tragedia, que el Perú, al menos por un tiempo, organizó un sistema de Defensa Civil más afiatado y competente, cuyo accionar, incluso, estuvo a la altura de otra terrible circunstancia telúrica, acontecida la mañana del 3 de octubre de 1974. Pero esa es otra historia.

Quizá los intervinientes en este blog, a partir de este recuento, quieran compartir con Arkivperu algunos recuerdos de esos dificiles momentos, que todos deseamos, nunca más se vuelvan a presentar, o que si acontecen, nos encuentren mejor preparados para responder a tamañas contingencias.