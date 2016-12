Ambientes perdidos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (1966-1991)

Arriba: Agentes de A.R.K.I.V. enviados a documentar el Jorge Chávez de 1966.



A principio de los 50, el Aeropuerto de Limatambo (a 6 kilómetros de Lima) no se abastecía para afrontar las necesidades de la moderna aviación comercial que con la llegada de los aviones a reacción lo convertían en inoperable. Además, era casi imposible la ampliación de sus pistas por el alto precio de los terrenos que las rodeaban.

En 1956, el CORPAC (Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial), encontró un campo situado a 12 kilómetros del Centro de Lima, al Norte del Callao, cuyo suelo era bastante amplio y fácil de afirmar. Otros aspectos favorables del terreno eran su bajo costo, que eran semi-urbanos y lo más importante, estaba situado perfectamente: sus conos de aproximación se extendían por el Océano Pacífico y no en la zonas vecinas del campo, ofreciendo buena seguridad para el tránsito aéreo.

En junio de 1965, el gobierno decidió llamar al aeropuerto internacional del Callao como “Jorge Chávez” y fue inaugurado en imponente ceremonia el 30 de diciembre de 1965 por el presidente Fernando Belaúnde Terry.

Planos aeropuerto Jorge Chávez (1956)

Pero retrocedamos un poco hacia algunos espacios desaparecidos del antiguo Jorge Chávez y a la relación (distinta) que los peruanos tenían hacia nuestro principal aeropuerto.

estacionamiento gratuito. La concesión y posterior construcción de garitas de peaje y estacionamiento crearía luego controversia y acusaciones de compadrazgo.

Al ingresar, divisábamos el edificio principal que tenía a ambos lados dos espigones que se utilizaban como puentes peatonales y avanzaban hacia el campo de aterrizaje (el de la izquierda para el tránsito internacional y el de la derecha para el tránsito interno o doméstico). El público podía ingresar depositando una moneda de 50 centavos en el espigón de los vuelos nacionales y de un sol en el de los vuelos internacionales. Entre las rampas surgía una bella pileta de agua (su



Estas siguen vigentes. Las puertas de vidrio automáticas fueron las primeras de su tipo instaladas en Lima (sensores estaban ubicados debajo de alfombras negras de plástico duro). La chiquillada de entonces (nos incluimos) jugaba corriendo el “abrir-cerrar” y las puertas se malograban rápida y frecuentemente. La escalera automática eléctrica del recinto fue la segunda ubicada en Perú (la primera fue la de Sears en San Isidro).

Existe una anécdota que cuando filmaron la película “Bromas S.A.” (1967) con Cachirulo y Copetón, en la toma de salida triunfal del recinto, los actores corrían hacia las puertas automáticas y salían con rumbo hacia la pileta, con la mala fortuna que la puerta solo abrió la mitad, dándose Copetón un contrasuelazo que casi le vuela la cabeza. Demás esta decir que se suspendió la filmación y todos buscaron tanto al doctor como al operador culpable de ese desperfecto.

¡Aaaahh!!! ¡Es Tom Jones!!! La terraza del Jorge Chávez rebalsando en 1974.

Antiguamente se podía tener acceso a la terraza del espigón del aeropuerto que era abierta y pública, sin mayor vigilancia ni cámaras de seguridad y así contemplar cuando nuestros seres queridos llegaban o se iban en avión. También para cuando venía algún deportista, artista o grupo de moda. Si estaba bueno el clima, veías al cercano puerto del Callao, los barcos y las grandes chacras que rodeaban a nuestro primer terminal aéreo .

Era frecuente ver gente al final de la bandeja, casi junto a los aviones estacionados donde abordaban los pasajeros, esperando que sus familiares se desplacen en la parte de la terraza, en la pista junto a la escalinata, para lanzarles paquetitos cuestionables o (la moda de entonces) arrojarles un sombrero a manera de “despedida y buena suerte” (claro, los polvitos de Orinoco, tú no los veías ni el vista de la aduana tampoco). Los paquetitos venían como se dice “de yapa”, dentro de los criollísimos sombreros huancaínos o chullos de alpaca que caían como pesadas pepitas de oro en manos de los viajantes sesenteros. Otro Happy End de los limeños que gozaban de la High Life de esa era.

Había gente que le gustaba el aeropuerto, pero no por los aviones, sino para pasear por sus alrededores y tomar parte de su atmósfera exclusiva e internacional. Se iba una vez al mes, en preferencia domingo, a almorzar al restaurante Chavín o a tomarse un cortadito a la cafetería del lugar. Hasta existía un “Radio Aeropuerto”, con música instrumental todo el día, y anuncios de los arribos y despegues de las aeronaves.







Lo llamábamos kiosco pero era en realidad una tienda que estaba ubicada en la salida del aeropuerto. Lo peculiar era que estaba llena de “alienantes” revistas y periódicos extranjeros que por restricciones del gobierno militar sólo podías encontrar en lugares buscaditos en Miraflores y el centro de Lima (Newsweek, LIFE, People, El Gráfico, Billiken, Seventeen). Todavía no había la costumbre de forrarlos para que no los ojeen. Pero nuestra mira estaba puesta en la suculenta sección de cómics que se exhibían en pequeños anaqueles sobre el mostrador (además de libro-cómics y cómics de formato más grande que estaban en la parte baja, bajo una anaquel de vidrio). Ahí pudimos adquirir exquisiteces como los cómics gigantes de “El Hombre Araña vs. Supermán” y “Supermán vs. Mohammed Alí”.

Acorde con el ambiente futurista que respiraba el aeropuerto, en 1966 se instalaron a través del Corpac, cabinas de vidrio para los teléfonos públicos. Eran unas esferas cóncavas, de vidrio templado que parecían gigantes audífonos. Eran además seguras, en caso de una rotura se pulverizaban sin dejar aristas cortantes que motivaran un accidente. Su color era pardo. También recordamos la gran pizarra eléctrica de color negro analógico que se movía como una suerte de mover cartas. Muy estéticas, muy sobrias, muy 60s.



Para un niño todo lo que parezca juguete es memorable. Y así veíamos embelesados la maqueta del aeropuerto (no recuerdo si eran una o dos) que se encontraba en el hall.



Fernando Belaunde pregunta dónde está el mapa en la sala de prensa (1978).

En 1971 se decidió instalar en el aeropuerto un ambiente adecuado para que los hombres de prensa de todos los medios puedan cumplir con sus labores. La sala de prensa fue durante dos décadas el primer stop para dar entrevistas de muchos artistas, deportistas y políticos que visitaron nuestro país. Por ejemplo, cuando el astro galés Tom Jones, debido a un inconveniente técnico tuvo que quedarse en Lima durante una escala en 1974, cientos de admiradoras colmaron la sala de prensa convirtiéndola en un loquerío.

En 2001, el aeropuerto se convierte en un lugar de carácter público con administración privada y la sala fue interrumpida y desmantelada casi abruptamente por Lima Airport Partners (LAP), por razones de remodelación según se comunicó por esa época.

Desde entonces, los periodistas han exigido que se vuelva a instalar la sala y que no sean maltratados como simple transeúntes, que paran por los pasillos del aeropuerto sin tener un lugar de trabajo respectivo.



Cerramos esta recopilación con el mensaje inspirado y patriótico del presidente Belaúnde que adorna una de las partes bajas del aeropuerto:

Cuando los Alpes se empequeñecieron bajo las alas peruanas, primeras en vencer sus cumbres, los herederos de la gloria de Jorge Chávez aceptaron el reto amenazante y grandioso de su propia cordillera andina… Este aeropuerto es el nido de estos cóndores. Sus puertas se abren al visitante con amplitud de alas desplegadas….

Fuentes: Caretas, Juan Luis Orrego Penagos, Historia del Perú, America Latina y el Mundo. Siglos XIX y XX.