Auf Wiedersehen Deutschland! (Adios Alemania!) La eliminación del Mundial 74

* Lajos Baroti era una especie de “sabio” del fútbol, muy respetado por todos y en todas partes, menos por los dirigentes de aquí que le bajaron el dedo después de la gira. Uno de los problemas que tenía era el idioma: no hablaba castellano. Había sido entrenador de Hungría en mundiales y olimpiadas; y volvió a entrenarla en el mundial del 78. * Claudio Coutinho fue en el Mundial de 1978 entrenador de Brasil. Aquí impuso el “test de Cooper” (foto, abajo). Fue célebre la polémica que tuvo con Fernando Acevedo y Alfredo Deza cuando Juan José Muñante hizo 5′ 5 en 50 metros planos (hay una foto en alguna parte donde aparece llegando primero en esa carrera corta seguido de “Cachito” Ramírez y Oblitas, en ese orden). Acevedo y Deza decían que era imposible, pues esa marca no la hacía ni el campeón olímpico. Muñante retó a Acevedo a una carrera de 100 metros planos; Acevedo no aceptó y en cambio pidió jugar una pichanguita con Muñante. *** Se hablaba entonces a falta de arqueros de nacionalizar al argentino Héctor Humberto Horacio Ballesteros, que era arquero de la “U” y había establecido un récord de imbatibilidad en el campeonato local; además, había brillado dos años consecutivos en la Copa Libertadores. Sin embargo, el general Velasco dijo en una conferencia de prensa que el Perú tenía buenos arqueros, y allí se acabó todo. “Chicho” Uribe no era malo, tan solo un poco subido de peso y muy inexperto. En Chile atajó muy bien el primer tiempo. El segundo gol en Uruguay lo sepultó: de regreso, cuando salía a la cancha en Lima, todo el estadio lo pifiaba. Tuvo que retirarse joven. Ficha Técnica: Perú 2 Chile 0 Estadio Nacional de Lima

Fecha: 29 de abril de 1973 Perú: Manuel Uribe, José Navarro, Rodulfo Manzo, Héctor Chumpitaz, Julio Luna; Manuel Mayorga, Alfredo Quesada, Roberto Challe; Hugo Sotil, Teófilo Cubillas (José Fernández), Oswaldo Ramírez. DT: Roberto Scarone. Chile: Adolfo Neff, Juan Machuca, Leonel Herrera, Alberto Quintano, Antonio Arias; Lara, Francisco Valdez, Toto (Sergio Messon); Carlos Caszely, Sergio Ahumada, Castro (Muñoz). DT: Luis Alamos. Goles: Hugo Sotil 43′ y 63′.

Árbitro: Armando Márquez (Brasil)

Asistencia: 44,438 espectadores. Chile 2 Perú 0 Estadio Nacional de Santiago

Fecha: 13 de mayo de 1973 Chile: Adolfo Neff, Mario Galindo, Lara, Alberto Quintano, Antonio Arias; Francisco Valdez, Paez (Muñoz), Castro, Carlos Caszely (Julio Cristoso), Sergio Ahumada, Leonardo Véliz. DT: Luis Alamos. Perú: Manuel Uribe, José Navarro, Rodulfo Manzo, Héctor Chumpitaz, Julio Luna; Manuel Mayorga, Alfredo Quesada (José Velásquez), Roberto Challe; Oswaldo Ramírez, Teófilo Cubillas (Juan José Muñante), Hugo Sotil. DT: Roberto Scarone. Goles: Julio Cristoso 67′ y Sergio Ahumada 70′.

Árbitro: Ramón Barreto (Uruguay)

Asistencia: 50,000 espectadores. Chile 2 Perú 1 Estadio Centenario de Montevideo

Fecha: 5 de agosto de 1973 Chile: Juan Olivares, Juan Machuca, Alberto Quintano, Hugo Rodriguez, Antonio Arias; Francisco Valdez, Carlos Reynoso, Lara; Carlos Caszely, Sergio Ahumada (Farías), Julio Cristoso. DT: Luis Alamos. Perú: Manuel Uribe, José Navarro, Orlando La Torre, Héctor Chumpitaz, Carlos Carbonell; Ramón Mifflin, Roberto Challe, Juan José Muñante; Héctor Bailetti, Hugo Sotil (Juan Carlos Oblitas), Oswaldo Ramírez. DT: Roberto Scarone. Goles: Héctor Bailetti (Perú) 39′ Francisco Valdez (Chile) 47′, Farías (Chile) 57′.

Árbitro: Da Rosa (Uruguay)

Asistencia: 70,000 espectadores.