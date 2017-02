Aviso de Panamericana; “Televisión estelar sólo en Panamericana” (1979)

© 2008 Arkivperu . All rights reserved.

Era aún un tiempo de transiciones. Entre una Constituyente democrática, cuando los elegidos por el pueblo nos daban una nueva Carta Magna, y los militares en Palacio, viviendo sus últimos instantes en el poder. Finalmente nunca hubo guerra contra Chile y los peruanos pensábamos que en Democracia todo sería mejor, aún la televisión, que ya timídamente asomaba con programas más libres, algunos hechos en casa, los más traídos desde lejos.

“Holocausto” fue todo un suceso mediático, el mismo que otros países del mundo experimentaron cuando su proyección. Era una miniserie, la historia de la burguesa familia judío-alemana de los Weiss, quienes por el único delito de ser judíos, fueron virtualmente exterminados como muchos otros en el tiempo del imperio de la bota nazi en Europa. “Holocausto” fue presentada por Pepe Ludmir, que casualmente se encontraba en Lima cuando se produjo el lanzamiento de la miniserie, que iba domigos y lunes en horario estelar. Antes de la proyección del capítulo del día, fueron entrevistados muchos sobrevivientes del holocausto, así como algunos militares que en el bando aliado, pelearon contra la Alemania de Hitler, todos ellos, residentes en la ciudad de Lima.

“Hombre Rico, Hombre Pobre” era la historia de un hijo estudioso pero pobre, hijo de panadero, que intentaba labrarse un futuro diferente a su pasado parecido. Tenía un hermano, rebelde, descarriado, pero mejor persona. La vida los trata diferente, uno deviene abogado y luego senador, el otro intenta ser felíz. Pero un día se les cruza en su camino un malvado llamado Falconetti, quien acaba con uno (Tom Jordache, encarnado por el brillante Nick Nolte, al final de la primera época de la serie), y luego con el otro (Rudy Jordache, con un no menos talentoso Peter Strauss, en el último capítulo de la segunda temporada).

Tenía todos los elementos de una telenovela, pero estaba filmada y gustó a rabiar donde se le proyectó. Perú no fue la excepción.

David Bruce Banner era un investigador que trabajaba en un proyecto ultrasecreto, un día el experimento sale mal, se le tiene por muerto, y aprovecha esa creencia para intentar encontrar respuestas a los cambios producidos en su cuerpo… cada vez que se enoja. La trama, inspirada en un “cartoon” de “Marvel”, tiene mucho parecido con “El Fugitivo” (un obseso que intenta encontrar al desaparecido científico, sospecha que en el fondo no está muerto). Iba en las noches con Bill Bixby (el de “Mi Marciano Favorito”) y Lou Ferrigno (como “Hulk”). En el auroral “Risas y Salsa”, Guillermo Campos hacía de la amenaza verde.

Pero como estábamos en el barrio, no podíamos dejar de lado nuestros tamales, ni nuestro aderezo criollo musical. “Los Grandes de la Música Criolla”, más tarde simplemente “Los Grandes del Criollismo” iba en las noches de unos 70 que se iban, aún la Canción Criolla no moriría ni tampoco empezaba a seguirse muriendo. La novedad es que, “como antes”, el programa iba en vivo (sólo Ferrando, por ese tiempo, iba en vivo). Lo presentaba Polo Campos, lo cual era garantía de que las cosas salían bien.

Gracioso. Primero se vieron a “Los Muppets” en Lima y luego llegó “Plaza Sésamo” (serie educativa y de entretenimiento de donde la técnica de los muñecos de Fran Oz y Jim Henson, se traslada a un varieté musical). Pegaron tanto…

“Veredicto” era un teleteatro inglés, pero basado en casos judiciales franceses. Tenía una cierta adrenalina de destape, si eras muy niño tus papás te mandaban a acostar… mucha calata.

“Tres Mujeres, Tres Vidas” fue un muy exitoso teleteatro nacional con las tres damas del teatro lorcho, en casos humanos escritos por Bianca Casagrande. Iba en “primetime” trompeándose con los enlatados extranjeros, y aún así gustó tanto. Lo daban los viernes, antes de “24 Horas”.

“Telebox” era un espectáculo pugislístico que casi siempre iba en el “Amauta”, en tiempos en que las peleas de box “Vía Satélite” podían paralizar -televisivamente- a una nación. Este programa era local, con púgiles locales, con la guapa Lourdes Mindreau meneando sus caderas al anunciar el siguiente round, y con el tema introductorio “Goodnight Tonight” de Paul McCartney, muy de moda por ese tiempo.

“Marco” era el dibujo animado japonés basado en el cuento de Amici “De Los Apeninos a los Andes” que veían tantos niños los domingos antes de “El Planeta de los Simios”, que paralizaba a toda la ciudad (los simios, no Marco). Paso, nunca me gustó, después de todo los muñecos no tenían dientes…

Con la muerte de John Wayne, el destacado crítico de cine Francois Guzmán presentó un ciclo de cintas del grande del western, que empezó no con una cinta de vaqueros, sino con “Los Tigres Voladores”.

“Disco Cinco” era presentado por Mauricio Alcantara (un decir, sólo traducía un show enlatado), desde la discoteca neoyorkina de “Pete & Lenny”, con los artistas de la música disco, tan de moda luego de “Fiebre de Sábado por la Noche”

Era algo de lo que veías en 1979, con TV a color sólo en comerciales y ya muchas series. Cuanto tiempo, casi treinta años!