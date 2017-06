¡Batimanía! (1966-67)

© 2012 Arkivperu . All rights reserved.

“Batman” fue creado por Bob Kane en 1939 como un héroe de historieta. Su primera aparición mediática fue a través de un programa radial de Supermán y en dos series de películas producidas durante la Segunda Guerra Mundial.

En 1966, la cadena norteamericana ABC decidió producir la primera serie de televisión sobre el personaje, convirtiéndose esta, en un éxito inmediato. Inicialmente, el show salió al aire dos veces por semana; los miércoles, Batman y su compañero Robin confrontaban a uno de sus archienemigos y terminaban el episodio en un momento de tensión o cliffhanger, donde corrían un terrible peligro, sólo para salvarse a sí mismos en el comienzo del siguiente episodio, emitido los días jueves.



“7 Nights To Remember” Promoción de la segunda temporada de “Batman” (ABC, 1966)

La serie televisiva siguió bastante cerca la tradición creada por Bob Kane en sus historietas. Bruce Wayne (interpretado por Adam West) queda huérfano en su adolescencia cuando unos delincuentes acribillan a sus padres al tratar de robarles. Wayne hereda una gran fortuna y, obsesionado con la lucha contra los malhechores que plagan Ciudad Gótica, se conveirte en Batman, “El Hombre Murciélago”.

En su gran mansión Batman, construye la famosa Baticueva, con un laboratorio equipado especialmente para combatir el crimen. Su sidekick, Dick Grayson (interpretado por Burt Ward), también huérfano debido a malhechores, se convierte en Robin, “El Chico Maravilla” y bajo la tutela de Batman/Wayne defienden la ciudad contra los criminales y enfermos mentales que pueblan su inframundo. La única persona que conoce su doble identidad es Alfredo (Alan Napier), el mayordomo que acoge a Bruce después de la muerte de sus padres. En la Baticueva, Batman y Robin tienen a su servicio la tecnología más avanzada para luchar contra sus enemigos. El comisionado de policía Gordon (Neil Hamilton) puede pedir ayuda a Batman a través del uso de un reflector, la Batiseñal, o del Batifono, una línea directa entre la estación de policía y la mansión de Bruce Wayne. Para perseguir a sus enemigos, Batman utiliza también el Batimóvil, su Baticinturón y otras Bati-ayudas.

El éxito del programa de televisión atrajo a famosos actores y actrices para interpretar a los villanos. Entre los enemigos más famosos de Batman encontramos al Acertijo (interpretado primero por Frank Gorshin y luego John Astin), El Pingüino (Burgess Meredith), El Guasón (César Romero), King Tut (Victor Buono), Cabeza de huevo (Vincent Price) y Gatúbela (interpretado por tres actrices, Julie Newmar, Lee Ann Meriwether y Eartha Kitt).

La serie incorporó el arte pop y la moda de la época en sus decorados y en el vestuario. Utilizó además una serie de aparatos tecnológicos para transformar el show en una parodia de la vida contemporánea. Fue justamente esta parodia auto reflexiva y amanerada del personaje de historieta la que catapultó al programa hasta elevarse en el ránking de los diez primeros de Estados Unidos durante su primera temporada.

Intro de “Batman” (ABC, 1966) Canción por Neal Hefti. 20th Century Fox Television ©

La serie no quería ser tomada en serio. La actuación era deliberadamente exagerada y las situaciones muy artificiales. Las escenas de lucha con los villanos eran sazonadas por “BANGS!”, “KAPOW!” y “BOPS” que llenaban la pantalla cada vez que se daba un golpe. Estas características, disgustaban sobremanera a los fanáticos del Batman de historieta que consideraban a la serie como pobre y más tirada a la payasada.

Batman de Editorial Novaro # 466 (1968)





MIENTRAS TANTO, EN CIUDAD CAÓTICA…

En 1954, debido al éxito que presentaba ya el título “Supermán”, la editorial mexicana Novaro publica un nuevo titulo en Latinoamérica, bajo el nombre de “Batman, el Hombre Murciélago”. Este número, reedita el cómic americano “Detective Comics” 194 y nos introducen al oscuro mundo de Batman, y los clásicos nombres como Bruno Díaz, Ricardo Tapia, El Comodín, Dos Caras, El Acertijo, Batiniña, etc. Aunque el dibujo de los primeros años presenta a un Batman acartonado, ancho y más en tono bonachón, es el preferido de los lectores y se convierte junto a Supermán y Tarzán en uno de los títulos más populares de historietas en los kioskos peruanos.

Pero la popularidad del personaje despegaría definitivamente con la llegada de la serie televisiva. En 1966, el Canal 4 compró los derechos de reproducción de la serie y el contrato publicitario se firmó en Lima, entre el referido canal, la Compañía Embotelladora Lima, Leopoldo Barton S.A. y la prestigiosa agencia publicitaria Mc Cann Erickson Corporation. En la reunión se concordó que la serie y diversas promociones serían auspiciadas por Embotelladora Lima para sus productos Coca-Cola, Fanta y Tab.

Y fue así que el famoso y legendario personaje que había deleitado a grandes y chicos a través de los cómics (o “chistes” como le llamaban popularmente entonces), se comenzaría a propalar por televisión durante tres meses, dos veces por semana (viernes y domingos) por las pantallas del Canal 4.

A pesar del reducido espacio que la sección de espectáculos ocupaba en los diarios por entonces, se publicaron numerosas notas sobre la llegada de la famosa serie. Adam West, el protagonista de Batman, era descrito como “un actor de mucha experiencia, capaz de representar cualquier obra de Shakespeare, así como películas de aventuras como Chayenne, Lawman, etc.” Sobre Burt Ward (Robin) se decía que “es un actor sumamente talentoso, de estilo fresco y el cual nunca ha aparecido en la TV, de manera que los televidentes no lo identificarán con otro personaje”.

ESTRENO EN LA TV

Con una campaña mediática sin precedentes, dirigida para adultos y niños a través de los diarios y la televisión, “Batman” fue estrenada en el Perú a través del Canal 4, el domingo 21 de agosto de 1966, a las 20 horas, el horario de máxima audiencia.

“Batman” se convirtió durante ese año en la carta fuerte de la programación del Canal 4 entre las series extranjeras que ya difundía como “El Superagente 86”, “El Show de Dick Van Dicke”, “Hechizada”, “Peter Gunn” y “Combate”.

Recuérdense que, si bien habían varios canales en Lima (4, 5, 7, 2, 9, 11), las señales que mejor se veían eran las del Canal 4 y el 5. Esos dos canales eran los que se disputaban la sintonía de los televidentes limeños, por lo atractivo y variado de sus programaciones.

Luego de unas pocas semanas los encuestadores (esos señores que de vez en cuando tocaban las puertas de las casas y preguntaban sobre televisión), mostraban en sus sondeos que “Batman” alcanzaba topes de sintonía y se situaba como una de las series preferidas de los peruanos. Tanto así que cuando el Canal 5 publicó su aviso “De los 25 primeros programas, 24 son de Panamericana”, la excepción a la regla era justamente “Batman” transmitido por el Canal 4.

En Estados Unidos, “Batman” se difundió desde el 12 de enero de 1966 al 14 de marzo de 1968, pero para el otoño del 1966, el ráting ya estaba decayendo. Para contrarrestar esta tendencia, la transmisión de la serie se acortó de dos a una vez por semana, además se introdujo al personaje de “Batichica” (Yvonne Craig) para salvar a la serie y no como respuesta a las acusaciones de supuesta relación homosexual del Dúo Dinámico, como sí fue el caso del cómic. El debut de Batichica sin embargo, no fue suficiente para salvar la serie. Los productores trataron de condimentar el trama con la llegada de la heroína sexy pero no funcionó, y Batman salió del aire a mediados de la temporada de primavera de 1968.

En el Perú, la popularidad de la serie se mantuvo hasta que los derechos de reproducir la serie caducaron. “Batman” no se volvería a transmitir en el Perú hasta la década de los 80s vía el Canal 2, y luego Stereo 33 UHF (hoy Red Global).

(Un bati-paréntesis) LA SERIAL DE BATMAN

En 1943, cuando la Columbia Pictures adquirió los derechos de Batman, esta realizó una serial de Batman de quince episodios, donde Lewis Wilson interpretaba a Batman y Douglas Croft era Robin, que se tituló en castellano “El Hombre Murciélago”. Seis años después Columbia produjo “The New Adventures of Batman and Robin” (“Vuelve el Hombre Murciélago”), en el que los famosos personajes eran encarnados por Robert Lowery y Johnny Duncan. Estas seriales fueron repuestas en 1954 y fueron constantemente exhibidas en los grandes circuitos teatrales de los Estados Unidos. En 1967, el Canal 5 intentó hacer competencia al Canal 4 propalando la serial de Batman, ya abarcada por Arkivperu en la entrada: “El Hombre Murciélago” en “La Serial Matinal”, que era una versión bastante aligerada y se veía muy anticuada a comparación de la serie sesentera del Canal 4.



Arriba: Niños vestidos de Batman en Parque de las Leyendas (1966).

KAPOW!

LA BATIMANÍA INVADE LIMA

Si bien Batman era ya un personaje conocido a través de los cómics, la llegada de la serie televisiva lo catapultó al nivel de ícono popular y desató la “Batimanía”.

Cuando la serie llegó a nuestra televisión lo hizo acompañada de una masiva campaña publicitaria por parte del Canal 4 y sus auspiciadores, seguida de la colocación de diferentes productos basados en el personaje donde el prefijo “Bati” se encontraba casi en todo. En esa época el asunto de las licencias no estaba muy definido lo que permitió el lanzamiento de todo tipo de productos piratas con el nombre Batman: juegos de mesa, posters, máscaras, chisguetes, cajitas de sorpresas, capuchas, muñecos inflables, útiles escolares, calcomanías, etc. Bastaba colocar el símbolo del murciélago al más ordinario de los juguetes para convertirse en artículo de colección.

Los juguetes con licencia siempre fueron mejores, muchos eran importados de Japón o Hong Kong, entre los más relevantes e inolvidables estaban los batimóviles (arriba). Recordamos también el juego de mesa “Batman y Robin” de Hasbros, que era una especie de Monopolio, el “Batilaberinto”, un cubo plástico transparente con cientos de compartimentos don­de mediante una co­mún bolita tenías que encontrar la salida; los “View Master” donde podías tener un capitulo completo de la serie en Color y 3‑D; además los Batimóviles de marca Corgi Toy que muchos arrancaban con la frase de Robin: “¡Baterias atómicas en potencia!”

Entre los productos nacionales que eran juguetes bastante simples y sin muchos detalles estaban los infaltables Batman inflables que se vendían en las playas de Agua Dulce o en la puerta de los hospitales, la “Batialcancía” de Basa y los muñecos inarticulables de Monterey que llegarían años después. Un tema aparte era el Long Play de Batman (en edición nacional) con ese contagiante twist de la canción introductoria que lo tocaban en las fiestas infantiles y las mamás te obligaban a bailarlo.

Pero entre los más recordados artículos relacionados con Batman se encontraban sin duda las “Bati-ofertas” canjeables de Bati-cascos, Bati-polos y Bati-capas que lanzaron Coca-Cola y Fanta en supermercados y lavanderías. Las lavanderías eran utilizadas entonces como locales para los canjes masivos puesto que eran de los pocos establecimientos que poseían cadenas de locales en todos los distritos y cuya rotación comercial era mesurada y no andaban tan ocupadas con clientes.

Abajo: Promociones de Coca-cola y Fanta / Batiniños (1966) / Alcancía BASA de Batman / Long Play de Batman (RCA) / Auto de Batman en Miraflores (1967) / Fiesta Batman en el Country Club (1969) / Aviso de Ford (1968)



















Otro efecto de la Batimanía fue la aparición de diversos Batmans peruanos “de carne y hueso” en diferentes actividades como circos y corridas de toros, o practicando obras benéficas en los días prenavideños. Uno de esos personajes de capa y antifaz se presentó dos veces en el en el Parque de las Leyendas y en el Puericultorio Pérez Aranibar repartiendo juguetes y gaseosas y realizando acrobáticas demostraciones .

ZWAP!!!

“BATMAN, LA PELÍCULA”

El lanzamiento de la película de Batman fluyó como algo natural debido al éxito abrumador de la serie de TV. A pesar de que el show se transmitía en vibrantes colores esta película le daba a los televidentes peruanos la primer oportunidad de ver a sus héroes y villanos a colores, ya que en esa época todavía no estábamos equipados de ese adelanto tecnológico .

La producción tenía la misma tónica que la serie, comedia y suspenso mezclados en partes iguales, y presentaba al Pingüino, al Acertijo, al Guasón y a Gatúbela aliándose para dominar al mundo usando un invento conocido como “La Máquina de Deshidratación Total”.

Esta película que representó la primera incursión importante de Batman en el cine, se estrenó en el mes de diciembre de 1966 en cinco salas limeñas: Tauro, Ambassador, Odeón, Bellavista y Visión.

¡SANTOS CIELOS GRISES!

BATMAN EN EL PERÚ

Muy pocos lo saben, pero Batman pisó suelo peruano. Bueno, en realidad lo hizo Adam West, el Batman de la televisión y en ese entonces ídolo mundial de la niñez. El 14 de enero de 1968 estuvo de paso por Lima rumbo al Festival de Mar del Plata en Argentina.

Su presencia en el aeropuerto Jorge Chávez alborotó a niños y adultos (firmó autógrafos hasta en una pierna enyesada), haciendo pasar desapercibidos a sus compañeros de delegación, el veterano Walter Pidgeon y la novel Janice Rule (“La Jauría Humana”).

En su compañía también destacaba la actriz argentina Linda Cristal (en ese tiempo protagonista de la serie “High Chaparral”), de la cual estaba relacionado sentimentalmente, y que la prensa especulaba se unirían en matrimonio.

Adam West, — al que la prensa peruana destacó lucía bigotes y una incipiente calvicie –, se dio un tiempo para declarar hacia la prensa peruana sobre la guerra de Vietnam: “Debemos mantener negociaciones, pero con firmeza, para lograr la paz”. Sobre su carrera señaló que había ganado bastante (no quiso decir cuanto) y que sería Batman por menos tres años más.

Esto al final no ocurrió y la serie se cancelaría dos meses después del paso de Adam West por Lima. La partida de West fue simbólica porque significó además, el adiós del Batman propio de los niños. Ese Batman banal, ese paladín colorido, inocente y justiciero que parecía extraído directamente de los cómics Novaro. Nuevos tiempos más duros y oscuros esperaban al universo del hombre murciélago, tanto en la ficción como en la vida real.



Adam West como Batman en “Hollywood Palace” con Milton Berle y Martha Raye (ABC, 1966)