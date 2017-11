Agua Brava; “Bravamente masculina” (1981)

© 2010 Arkivperu . All rights reserved.

“Agua Brava” es una colonia para hombres, producida por primera vez en 1968 por la empresa de Antonio Puig, una de las más míticas y hegemónicas del mercado de la perfumería.

Esta loción se hizo bastante popular durante los años setenta, cuando existía la “sana” costumbre de ponerse medio litro de colonia después de ducharse. En la actualidad sigue vendiéndose, y parece tener aún una fiel clientela.

Su envoltura era a primera vista clásica, una caja rectangular con tonalidades que evocaban la madera, la botella era de color verde transparente, de contorno acampanado y fondo redondeado.

Por lo que respecta a la fragancia, esta desprendía un olor a lavanda muy fuerte y frutado (“recio y joven” como lo llamaban los publicistas); era un aroma penetrante, y sobretodo duradero. Muchísimo rato después que el padre abandone el baño, si entrabas, sabías perfectamente que se había puesto elegante con su Agua Brava para salir con la esposa o quizás ir en busca de alguna “aventura”.

Si esta colonia no te la regalaba un pariente (como en el mayor de los casos), se podía adquirir sin problema ya que no era muy cara, si bien no llegaba al nivel de los perfumes más “chics” tampoco era de las más baratas de la bodega o del bazar. Además las botellas eran bastante grandes con lo que duraban al menos unos meses.

En resumen, “Agua Brava” era apropiada para los hombres maduros, que deseaban una fragancia que se huela, pero que les de un carácter marcadamente masculino.

Es de esos perfumes que cuando lo ves en alguna tienda y te acercas, inmediatamente recuerdas su olor como si fuera ayer, y con un cierto desagrado, pero al mismo tiempo, el verla y olerla, te evoca recuerdos preciosos de tu niñez, por la que te hacen “quererla” un poquito.