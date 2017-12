¡Chachi Kart! (1960)

© 2017 Arkivperu . All rights reserved.

Arriba: Aviso de Chachi Kart (La Prensa, 1960)

En los años 50, los corredores Christian Brahms y Eduardo “Chachi” Dibós¹, futuro alcalde de Lima, importaron un nuevo vehículo motorizado conocido en los Estados Unidos como “Go-Kart”. Este fue un invento del mecánico Art Ingels, que lo usaba para trasladarse entre los hangares de su trabajo y que era la nueva forma de hacer deporte motorizado por esos lugares. “Chachi” Dibós manejaba los Go-Karts en las entonces vacías calles de la Urbanizacion Corpac (erigida sobre lo que fue el aeropuerto de Limatambo).







Arriba: Eduardo, Juan y Luis Dibós.

Abajo: “Chachi” Dibós guiando un auroral kart en Lima (1968).



Estos mini vehículos tuvieron amplia acogida por lo que Dibós y Brahms decidieron construir y comercializar su propia versión como un divertimento motorizado para grandes y chicos. En la Navidad de 1958 los diarios anunciaban a estos pequeños vehículos que eran impulsados con motorcitos McCulloc, a los que el ingenio popular bautizó como “Chachi Karts”, en honor al apelativo de Eduardo Dibós. No obstante, su manejo no era fácil. Las consecuencias de un accidente en ese tipo de vehículo podían ser serias, no era como estrellarte manejando una bicicleta.

Arriba: Sorteo de chachicares Velox, triciclos y bicicletas Monark y Honda en programa infantil de Rodolfo Rey “Cachirulo” (1969). Abajo: Chachicars “Velox” (1975).

Las tiendas idearon su propia variante de Chachi Karts (los llamaban “Chachicars”) siendo el resultado carritos a pedales, fabricados para un público netamente infantil. El Chachicar a pedales era el sueño, para muchos inalcanzable, de todo niño de entonces. Se introdujeron bajo diversas marcas como los “Velox”, que se anunciaban en el programa infantil de Rodolfo Rey “Cachirulo” del Canal 4. Pero hubo muchos otros, como ésos que simulaban un Fórmula 1 y que tenían en relieve, el logotipo de los automóviles Mercedes Benz; o los que tenían forma de auto antiguo, unas carcochitas a pedales que comercializaron como “Los Intocables” (en recuerdo a la serie de TV). Las vendían en el efímero Centro Infantil Perú King (“todo de todo para los niños”), que quedaba en San Isidro (Aviso de abajo).

Sea a motor de dos tiempos, o a pedales, Lima pareció sumergirse en una auténtica fiebre, la de los Chachi Karts². En la actualidad solo se le llama “Kart” y existen buenos kartódromos como el de La Chutana o el del Boulevard de Asia, ya sea para competir o divertirse³.

¹ El Ingeniero Eduardo Dibos Chappuis, más conocido como “Chachi” Dibos, ocupó la Alcaldía de Lima, nombrado por Velasco, al concluir el periodo de Luis Bedoya Reyes. Su administración duró entre enero de 1970 y 1973. Falleció de un infarto cardiaco, el 15 de octubre de ese año. Dibos tuvo una buena gestión al frente del municipio, se le recuerda por dar inicio a las obras de la Costa Verde, inclusive en la Bajada de Armendáriz, hay un busto en su memoria y al Circuito de Playas se le ha dado su nombre. Durante su gestión llegaron a Lima los buses Ikarus húngaros (eran en verdad un diseño ruso, hecho bajo licencia en casi todos los países socialistas), un sector de la prensa los llamó efímeramente “Chachibuses”.



² En una de las introducciones del sktech cómico “La Banda del Choclito”, Rossini describió a Choclito como “grifero de Chachi-Kart”.

³ En la parte alta, cerca al túnel de La Herradura, a mediados de los años sesenta existía un circuito de Chachi Karts y también un campo de tiro. El circuito duró poco tiempo (un año aproximadamente). Lo cerraron porque hubo un accidente fatal, un joven inexperto en su manejo se estrelló contra la alambrada de metal, esta no resistió y el vehículo cayó al barranco.

