Chocolate “Golazo” de Motta (1968)

© 2011 Arkivperu . All rights reserved.

de Motta apareció en el Perú a fines de los años 60 y tenía una propaganda de TV con canción muy pegajosa (parecía que no estaba hecha en el Perú) con unos niños y adultos viendo un partido de fútbol desde una gradería:

“Yo me como la cancha

yo me como la cancha,

porque la cancha, la cancha, se come

Muerdo un ‘Golazo’,

tiro pelota,

ahí viene un golazo

‘Golazo de Motta’

Un gol de media cancha

con cancha y con maní

Es ‘Golazo’ con cancha

‘Golazo’ con maní “

Era la guerra de los chocolates que auspiciaban los programas infantiles de TV. Mientras que al Tío Johnny lo auspiciaba su propio chocolate “Tío Johnny” de Field (una barra muy parecida a los “Tres Mosqueteros”), a “Cachirulo y sus Cuatronaútas” en el Canal 4, lo auspiciaba este “Golazo” de Motta.

El “Golazo” de maní tenía una envoltura que ilustraba un estadio de fútbol, se veía las tribunas, a los equipos, y la cancha verde. El de cancha tenía la envoltura que ilustraba a un arquero en una espectacular estirada, en fondo amarillo.