“Quisiera al mundo darle hogar y llenarlo de amor” (Coca-Cola, 1972)

“Quisiera al mundo darle hogar y llenarlo de amor (en perfecta armonía)” “I’d Like to Teach the World to Sing (In Perfect Harmony)” es una canción que utilizó Coca-Cola para lanzar su campaña “Buy the World a Coke”, con el ya icónico comercial televisivo de 1971 llamado “Hilltop”, donde aparece un coro enorme en una montaña, representando a todo el mundo con un mensaje positivo de esperanza y amor.

La canción original pertenecía al grupo de música cristiana The New Seekers, quienes en 1971 hicieron una adaptación del jingle de Coca-Cola, “I’d Like to Buy the World a Coke”, convirtiéndolo en “I’d Like to Teach the World to Sing”, tema que traspasó fronteras y se convirtió en un éxito mundial. Anteriormente la banda había tenido éxito con otra canción llamada “Never Ending Song of Love”.

En nuestro país el comercial comenzó a transmitirse en 1972 (en plena dictadura militar) y se difundió por muchos años tanto por televisión como en el cine. El eslogan por entonces era “Coca-Cola es así”. Al final del comercial se mostraba el saludo de “Su embotelladora de Coca-Cola”, que pertenecía a la empresa peruana, la primera fábrica embotelladora de Coca-Cola en América Latina.



El famoso spot volvió a escena durante el último episodio de la serie “Mad Men”, logrando causar gran sorpresa entre los fanáticos de la serie. Como se sabe, Don Draper trabaja para la agencia McCann en la ficción. Curiosamente, esta es la misma agencia que creó el anuncio “Hilltop”. Y en los momentos finales de la serie, Draper tiene una de las mejores ideas de su carrera inspirándose en un retiro espiritual al que había asistido. El resultado, el emblemático spot de Coca-Cola.