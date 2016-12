ADOLESCENTES PICANTES: CUANDO LA COMEDIA SEXUAL ADOLESCENTE INVADIÓ EL CINE

Cualquiera que haya crecido en los años 80 las recordará fácilmente: “Porky’s”, “Chicle Caliente”, “Los Rompecocos”, “El Último Americano Virgen” y tantas más. La trama siempre era la misma: Un grupo de chicos no muy brillantes empeñados en perder la virginidad a toda costa y todos los enredos que esto ocasionaba, acompañados por supuesto de abundantes desnudos y bromas sexuales de todo calibre.

El ambiente tampoco era muy diferente de película a película: una High School o un campus de universidad era terreno perfecto para el desenfreno juvenil aunque a veces las vacaciones eran una excusa para desatarlo en playas, clubes y campamentos. Todo esto acompañado por excelentes bandas sonoras, generalmente de temas de los primeros años del rock que combinaba con el ambiente retro de esas películas aunque no faltaron soundtracks con temas pop y new wave si la ambientación era contemporánea.



“Apta para mayores de 18 años” (O sobornar al boletero para que te deje entrar).

¿Pero de dónde vinieron estas cintas? Ya en los años 70 y como consecuencia de la liberación sexual que vivía Hollywood, se comenzaron a filtrar algunas producciones serie “B” de esta temática. Incluso Kevin Costner llegó a participar de una llamada “Sizzle Beach, U.S.A.”, que filmada a mediados de los 70 que no se estrenaría hasta 1986. Ninguna de aquellas dejaría huella.



Recién en 1978 la cosa cambiaría con el estreno de la cinta de John Landis “Colegio de Animales” (National Lampoon’s Animal House), que inició una moda de películas con ambiente college: “Coach”, “H.O.T.S.”, “The Van o Rock ‘n’ Roll High School” (con la presencia del grupo Ramones) fueron algunas. Incluso “Grease” podría encajar un poco en esta temática. Pero si bien estas cintas contaban con el escenario perfecto y cierto nivel de desenfreno sexual, el sexo era en ellas un elemento secundario. Las palabras claves en la comedia sexual adolescente es perder la virginidad y ninguno de estos films se ocupaba de eso realmente. El verdadero detonante llegaría en 1979 y de la manera más inesperada.

El boom de la comedia sexual adolescente estallaría entre 1978 y 1980 pero no en Hollywood sino en Israel y con la ya clásica “Chicle Caliente” (Eskimo Limon, 1978). En ella ya encontramos todos los elementos de estas películas: Un trio de chicos obsesos por su debut sexual se metían en todo tipo de líos en el Israel de los años 50. Variante sexual de “Locura de Verano” (American Graffitti, 1973), se estrenó en 1978 en Alemania Federal y se volvió un éxito que atravesó el mundo y acabó de consagrarse al ser nominada al Globo de Oro como Mejor Película Extranjera. El éxito de “Chicle Caliente” dio pie a una larga seguidilla de nueve films hasta ahora. En el Perú los conocimos desde 1981 y llegamos a ver seis de ellos. El séptimo también se anunció en nuestro país a finales de los 80 pero no llegó a la cartelera.

La saga “Chicle Caliente” abrió nuestros cines y los del mundo a los desvelos de los adolescentes por perder la virginidad. Boaz Davidson, su creador, se vio beneficiado no solo por continuar la saga sino que fue llamado a Hollywood para hacer un remake de la película. El resultado fue “El Último Americano Virgen” (The Last American Virgin, 1982), una cinta que si bien despertó algunos comentarios positivos, estuvo muy lejos del éxito de las Chicles. En otras latitudes funcionó mejor, como en el Perú donde recién se estrenó en 1986 y fue un gran taquillazo. El tiempo le ha ido dando su lugar y es hoy un film de culto del que se está anunciando un remake.

Contrario a “El Último Americano Virgen”, la canadiense “Porky’s” (Bob Clark, 1981) fue todo un éxito. Como en “Chicle Caliente”, “Porky’s” nos trasladaba a los años 50 y en ella unos colegiales de Florida trataban de perder la virginidad en el exclusivo night club que daba nombre al film, enfrentándose al abusivo dueño del antro. Con un derroche de humor sexual y abundantes desnudos, “Porky’s” se convirtió en el mayor hito del subgénero, con dos taquilleras secuelas y su éxito se repitió en el Perú, cuando se estrenó en 1982.

El paso de “Porky’s” por nuestros cines fue tranquilo y sin incidentes. Cuando llegó a la TV la cosa fue muy distinta y ahí sí ardió Troya: La estrenó Frecuencia 2 a finales de los 80 y todos los que fuimos niños en esa época recordamos a nuestros profesores escandalizados advirtiendo a nuestros padres como si un porno se estuviera emitiendo en la TV y eso que mi colegio no era religioso ni tenía ningún cura o monja dentro. La controversia de la emisión de la cinta generó debates en noticieros de varios canales y en columnas de opinión de los diarios. Ni Hildebrant dejó de pasar la ocasión para opinar al respecto en su programa de TV. El 2 emitió la saga completa pero fue tal la presión que en un momento tuvo que anunciar en su noticiero que dejaría de emitir estos films. Y fue así: “Porky’s” dejó la TV por varios años.



Tras el suceso de “Porky’s”, docenas de imitaciones llegaron a los cines y videoclubes. Tal vez la más disparatada sería “Los Rompecocos” (Screwballs, 1983), hoy muy poco recordada pero en su día dio pie a una saga de tres películas y un spin off para la TV. Si no hizo historia fue por ser una película de distribución independiente y de calidad mucho más baja, pensada especialmente para cines de barrio o clubes de video. A cines peruanos llegó en 1986 y valgan verdades, se permitió audacias (o vulgaridades, según se vea) mayores a las vistas en “Porky’s”.

Otra característica de estos films es que por ser de bajos presupuestos y básicamente protagonizados por adolescentes o jóvenes, sus repartos estaban integrados por desconocidos de los que luego no volvimos a saber. Un caso curioso fue el de “Picardías Estudiantiles” (Fast Times at Ridgemont High, 1982), que a diferencia de la gran mayoría de los otros, era una producción de un estudio (La Universal) y contaba con una directora más experimentada, Amy Heckerling, mientras que el guión era obra del hoy consagrado Cameron Crowe (“Casi Famosos”, 2000).

La cinta no se ahorraba audacias, vulgaridades, sexo y desnudos: Phoebe Cates por ejemplo tuvo una escena de toples que se hizo legendaria y contribuyó al estatus de culto que hoy goza el film. Pero lo que más atrae de “Picardías Estudiantiles” es que en él aparecieron (y en muchos casos debutaron) un conjunto de figuras que luego se volverían grandes estrellas, incluso encontramos a varios ganadores del Oscar: Sean Penn, Jennifer Jason Leigh, Judge Reinhold, Forest Whitaker, Eric Stoltz, Nicolas Cage, Anthony Edwards.y por supuesto, Phoebe Cates 😎 quien hasta la fecha sigue siendo interrogada por aquella inolvidable escena que marcó a una generación entera.

Otro atractivo del film fue la banda sonora con artistas como Jackson Browne, Don Henley, Oingo Boingo, Billy Squier, Donna Summer, Stevie Nicks, The Go-Go’s, Quarterflash, Sammy Hagar, The Cars o Tom Petty. Llegó a nuestra cartelera en 1983.

Un caso particular en la comedia sexual juvenil fue el de Eric Brown, actor hoy olvidado pero que llegó a ser un alumno muy aplicado para exigentes maestras: En “Lecciones Privadas “(Private Lessons, 1981) recibió clases a domicilio de la

legendaria Sylvia Kristel, mientras que en “Están Jugando con Fuego” (They’re Playing With Fire, 1984), la lección de francés corrió por cuenta de la no menos espectacular estrella de Playboy Sybil Danning.

No todos estos films apelaban a escenarios estudiantiles: Las vacaciones proporcionaron otros escenarios ideales, especialmente playas, campamentos y clubes. En 1983 se estrenó “Primavera en la Piel” (Spring Break, 1983), una comedia playera insólitamente a cargo del mismo director de “Martes 13”, Sean S. Cunningham, que se convirtió en un film de culto y esto se debe en buena parte a puso de moda el concepto de las vacaciones estudiantiles de primavera como momento ideal para el desenfreno juvenil. Con músicas a cargo de Cheap Trick, “Primavera en la Piel” llegó puntualmente al Perú en la primavera del mismo 1983.

Y hablando de clubes y si bien no llegó a nuestra cartelera, una vez el Canal 9 levantó bastante revuelo (aunque menos que el 2 con Porky’s) al emitir a finales de los 80 “Vacaciones en el Club” (Fraternity Vacation, 1985), un desmadre ambientado en un lujoso resort de Palm Spring, donde unos universitarios chacoteros trataban de hacer debutar a un nerd en medio de un ambiente candente y lleno de desnudos. En este film Tim Robbins hizo uno de sus primeros papeles. No recuerdo si en el Perú la vimos pero Hot Dog… The Movie (1984) levantó la temperatura en un club de esquiadores ¿Cómo no hacerlo si en el reparto figuraba la espectacular Shannon Tweed? Tuvo un spin off, “Hamburguesas y más Hamburguesas” (Hamburger: The Motion Picture,1986), mucho menos celebrado y que llegó al Perú en 1988.

Cruzar la frontera a México creó el argumento de más de una de estas cintas: en “Los Estudiantes Debutan” “Losin’ It”, (1983), Tom Cruise y sus amigos viajaban a perder la virginidad a Tijuana. “Hot Chili” (1985) ofrecía un argumento similar pero cuando llegó al Perú en 1988, los distribuidores no tuvieron mejor idea que bautizarla como “El Último Americano Virgen. Parte 2”.

Entre tanto un taller con la sexy mecánica Betsy Russell era el escenario para “Tomboy” (1985), comedia que se anunció en Lima pero no recuerdo si se llegó a estrenar. Un equipo de tenis escolar era el pretexto usado por el director Steve Carver en “Los campeones no nacen, se hacen” (1986), que se estrenara en nuestro país en 1992.

Mucho más extravagante resulta otra cinta que me parece que tampoco vimos: Surf II: The End Of The Trilogy (1984), disparate playero que añadió a la formula elementos de terror para ser una sátira a las sagas slasher en la línea de “Martes 13” y tan populares entonces. Eddie Deezen, el popular Eugene de “Grease” y prototipo del nerd de los 80 era el vengativo villano mutado por un compuesto químico en esta extraña película que para muchos tenía el mejor chiste en su título: “No Existe Surf, Parte 1” mientras el subtítulo rezaba: “El final de la trilogía”. Igual era víctima de un accidente químico Matthew Causey en The Party Animal (1985). Gracias a esto, se acababa convirtiendo en una máquina sexual. La película llegó al Perú recién en 1992 con el absurdo título de “El otro mujeriego en la fiesta de los animales”. En “Chica de las Cavernas” (Cave Girl, 1985) el nerd Daniel Roebuck hacía un viaje a la prehistoria para debutar con una sexy troglodita.

Como vemos, la comedia sexual juvenil fue todo un boom y había para todos los gustos. Lo último que uno podría esperar es que este tipo de películas tenían los días contados y se irían más rápido de lo imaginado.



Era 1984 y el mundo fue tomado de sorpresa ante el estallido de la epidemia del SIDA, la cual generó temores hacia el sexo completamente inimaginables hasta hacía apenas un año atrás. Todo esto provocó un cambio en los gustos y costumbres de la gente y esto afectaría a la comedia sexual juvenil. De pronto el comportamiento libertino, despreocupado y completamente irresponsable acerca del sexo que se presentaba en este tipo de filmes dejó de ser divertido. Más de uno habrá pensado que las conductas promovidas en estos films podrían poner en riesgo a un segmento bastante joven de la población, por lo que estas películas dejaron de producirse o se transformaron.

Para cuando en la segunda mitad de 1984 llegó “La Venganza de los Nerds” (Revenge Of The Nerds, 1984), uno de los últimos títulos exitosos del subgénero, esta lucía menos desenfrenada que “Porky’s” o las Chicle Calientes. La dosis de sexo había bajado notablemente y más importaba el cómo estos desadaptados se hacían respetar en la Universidad.

Fue así como estas películas acabaron barridas de los cines en unas pocas funciones y sería sustituida por una nueva forma de comedia juvenil, de tipo más conservador y romántico, según el modelo propuesto por John Hughes en cintas como “Se Busca Novio” (Sixteen Candles, 1984), “El Club de los Cinco” (The Breakfast Club, 1985) o “La Chica de Rosa” (Pretty In Pink, 1986). No deja de ser significativo que ese 1984 se estrenara un film como “Despedida de Soltero” (Bachelor Party, 1984). En ella Tom Hanks vivía su última juerga antes de asumir la adultez cansándose. La última gran juerga, el último gran éxito de una especie en extinción.

En el Perú mientras tanto, estas películas se resistirían a desaparecer. Como se trataban en su mayoría de producciones independientes y de bajo presupuesto, muchas de ellas se estrenaron con atraso, muchas veces de varios años y gracias a eso se siguieron asomando por la cartelera hasta la primera mitad de los años 90, muchas veces con títulos cambiados o inventados, como hemos podido ver antes.

Pero nada desaparece del todo en el cine y si algo le gusta a Hollywood es reciclar. Los 90 fue una década de continuo resurgir de géneros y subgéneros y la comedia sexual juvenil tarde o temprano tenía que hacer su retorno: El año fue 1999 y la cinta fue “American Pie: Tu Primera Vez”, obra de los hermanos Paul, Chris y Adam Weitz y en la que nos volvimos a encontrar con un nuevo grupo de animosos chicos en los mismos afanes que en los años 80 vivieron los muchachos de “Porky’s”, “Chicle Caliente” o “El Último Americano Virgen”. Claro, los tiempos eran otros y American Pie suplió mucho del antiguo desenfreno por sentimentalismo y algo de nostalgia.

American Pie se convirtió en una serie y casi como si fuera un recuento de las cintas que la inspiró, la primera entrega fue la loca carrera por debutar antes del baile de promo, como sucedía en “Chicle Caliente” o en “Porky’s”. La segunda se enfocó en las vacaciones calientes a lo “Primavera en la piel”, Vacaciones en el club” o “Hot Chili”. La tercera en tanto, se centró en los eventos previos a la boda de uno de los chicos, como sucedía en “Despedida de soltero”. Una muy curiosa manera de cerrar un círculo rindiendo un sentido homenaje a un género que marcó a toda una generación.

No podemos cerrar este recuento sin recordar que en el Perú tuvimos un tardío ejemplo de estas comedias: “Mañana Te Cuento” (2005), taquillero intento nacional de asumir este curioso subgénero.

Fotos: Arkivperu. Colaboraciones: Will Sáenz Zanca, Juan Pablo Regis Ugarte y Alfredo Álvarez.