Cronología de la Televisión Peruana (1939-2005)

Nicanor Gonzáles Vásquez, Antonio Umbert y Avelino Aramburú el 15 de diciembre de 1958, el día que se fundó Canal 4 y la televisión comercial en el Perú. Foto: Archivo CEDOC, colección Antonio Tineo. /Libro “En vivo y en directo. Una historia de la televisión peruana”.

Cronología colaboración de Boloña.

1939

(21 de Septiembre) Primer asomo de la TV en el Perú. Patrocinó el Instituto de Investigaciones Científicas de los Correos de Alemania, durante la Exposición Electrónica en el Colegio Guadalupe.

1950 Transmisión en Circuito Cerrado durante el VII Congreso Interamericano de Cirugía.

1954

(28 de Mayo) Primera prueba de TV efectuada en el Hotel Bolívar de Lima. El pionero Alfonso Pereyra, quien sería la cabeza del futuro Canal 9 de TV EL SOL, lanzó esta señal de prueba bajo la señal del Canal 3.

1955

(11 de Abril) Se efectúa la prueba de TV que daría paso a nuestra naciente televisión. Bajo la denominación Canal 6 y con diversos receptores repartidos por la ciudad, con antena, transmisor y show desde el Hotel Bolívar de Lima, se presentó un vistoso show musical además de la primera comedia por TV “Los novios de la tele” con Juan Ureta y Elvira Travesí, futura estrella de los dramas nacionales.

1958

(17 de Enero) Nace el primer canal de la TV peruana OAD TV 7 Gracilazo de la Vega.

(15 de Diciembre) Asoma en el dial Radio América y TV Canal 4, el primer canal comercial del país.

1959. Radio América y TV Canal 4 realiza la primera ficción peruana BAR CRISTAL con un elenco de importantes y reconocidas figuras como Luis Álvarez, Saby Kamalich y Jorge Montoro.

(2 de Agosto) Primera señal al aire de Canal 9 TV EL SOL.

(Agosto) Desde la Universidad San Agustín de Arequipa, nace la flamante Televisora del Sur Canal 2.

(16 de Octubre) Después de algunas postergaciones nace Panamericana TV Canal 13, futura gran productora de telenovelas en Latinoamérica.

Desde el inicio Panamericana se dedico a ofrecer programas de calidad, siendo el teleteatro, una de sus prioridades.

1960

Panamericana da inicio a la realización de su primera telenovela LAS MADRES NUNCA MUEREN.

(20 de Marzo) Ante la grave crisis desatada en la empresa, se oficializa la quiebra de TV EL SOL Canal 9, de propiedad de la radio del mismo nombre y de la Fam. Miro Quesada, dueñas del Diario El Comercio. El socio minoritario América Canal 4, adquiere el canal sin personal para relanzarlo próximamente.

1962

A principios de Abril nace el nuevo CANAL 9 estrenando el día inaugural la telenovela EL DERECHO DE NACER con Esther Chávez como Mamá Dolores.

Panamericana Editora, da el primer paso para la consolidación de la industria de la Telenovela iniciando la exportación. El primer producto vendido fue “Caras Sucias” al Canal 5 de México. Siendo Genaro Delgado Parker y su socio Goar Mestre, artífices para la consolidación exportadora de la empresa.

La escritora española Carola Yonmar, realizaba las telenovelas del Canal 4.

(31 de Mayo) Aparece en pantalla Victoria TV Canal 2 de Radio Victoria y la Fam. Cavero, dedicándose exclusivamente a las atracciones musicales nacionales e internacionales.

1964

Canal 2 no soporta mucho tiempo ser el Canal de las atracciones internacionales de la música y sucumbe, entrando a tallar los Delgado Parker y Goar Mestre para salvarlo. Finalmente es adquirido por la empresa española Movie Record quien lo convierte en “Teledos”.

1965

(16 de Octubre) Se reinaugura Panamericana TV, cambiando de frecuencia, 13 por la 5 con gran despliegue y fanfarria por parte de los Delgado Parker.

1967

Se incrementa el flujo exportador y se consolida el mercado de la telenovela.

Aparece en la frecuencia 11 BEGO TV Excelsior de Don Ricardo Belmont Barr.

Inicia transmisiones Panamericana de Tele educación Canal 13 desde la Universidad de Lima, el primer y único canal universitario peruano.

1968

Panamericana TV y Canal 11 de Puerto Rico del Grupo Pérez Perry establecen convenio de programación, dicho canal sería proveído de material por Canal 5 y funcionaría como filial de la cadena de los Delgado Parker.

1969

Se da inicio a la Vía Satélite en el Perú, recibiendo desde la Estación terrena de Lurin las incidencias de la llegada del hombre a la Luna.

Se produce en Panamericana el mayor éxito de la TV continental “Simplemente María”, telenovela que consolidó el género en el gusto de la tele audiencia internacional.

1970

“Natacha” continúa el éxito continental de la telenovela peruana.

Se funda PANAMERICANA TV de México asociada a TIM Televisión Independiente de México Canal 8 de Eugenio Garza Laguera.

Siguiendo con el plan de expansión de los Delgado Parker, en Mayo de este año se funda PANAMERICANA TV de Argentina, encargándose de la programación del Canal 2 de la provincia de La Plata.

1971

Gran suceso en toda América de “Nino”, la primera telenovela peruano-argentina producida por Panamericana TV.

(9 de Noviembre) El gobierno de facto del general Velasco estatizó el 51% de los medios de comunicación.

Nicanor González Jr. gerente del Canal 9 declara la quiebra de la empresa días antes de la estatización y cierra definitivamente.

1974

Fusión de canales 4 y 5, creándose TELECENTRO, productora que agruparía a las dos grandes cadenas.

En Julio se produce la quiebra de Bego TV Excelsior Canal 11, posteriormente la de TELEDOS y finalmente la del Canal 13 de la Univ. de Lima.

Gracilazo de la Vega TV 7 pasa a ocupar los estudios del recién quebrado Canal 9 y cambia de nombre por el de ENRAD Perú (Empresa Nacional de Radiodifusión del Perú).

El INTE (Inst. Nac. de Teleducación) inicia proyectos de TV en color con apoyo de la TV Francesa.

Telecentro decide no producir más telenovelas, sólo realizarían teleteatros.

1976

Telecentro ante la invasión de enlatados latinos, decide reiniciar la producción de telenovelas, pero insertándoles preceptos socialistas, debido al gobierno militar nacionalista de Juan Velasco Alvarado.

Se produce la primera serie en color “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico”

1977

Da inicio al proceso de implementación de la TV en color.

1978

ENRAD Perú Canal 7 inicia transmisiones en color. Por su lado Telecentro canales 4 y 5, inician sus primeras experiencias con la TV cromática.

1980

Devolución de los medios de comunicación a sus respectivos dueños. Esto durante el gobierno constitucional del Arq. Fernando Belaúnde Terry.

Paralizada la producción dramática.

Se liquida para Agosto del mismo año Telecentro y los grandes competidores de la TV nacional América Canal 4 y Panamericana Canal 5, están listos para competir libremente.

Progresivamente la TV deja de lado el blanco y negro para producirse en su totalidad en color.

1982

Compañía Latinoamericana de Radiodifusión Frecuencia 2 TV inicia señal de prueba, al igual que Andina de Radiodifusión Canal 9.

Panamericana Producciones crea una empresa anexa para la realización de producciones dramáticas CINETEL.

Se realiza el Miss Universo en el Perú, así como la Copa Mundial de Volleyball Femenino, siendo Panamericana TV la cadena oficial encargada de dichos eventos.

1983

(23 de enero) Se funda Frecuencia 2 TV.

(18 de abril) Se inaugura Canal 9 el canal con sentido

(14 de junio) Inicia transmisión oficial Canal 27 UHF la universidad del aire, el primer canal con señal codificada.

Panamericana TV reinicia la producción dramática con una serie de unitarios, el más sonado LA PENSIÓN con Pilar Brescia y el brasilero Lauro Corona.

1984

Panamericana produce su primera telenovela en la nueva década “Páginas de la Vida” con Pilar Brescia, Víctor Hugo Vieyra y Gloria Maria Ureta.

Cinetel produce “Gamboa”, la primera serie policial peruana con Eduardo Cesti.

La división dramática de Panamericana produce otra serie policial BARRAGÁN, basada en la Guardia Republicana.

1985

Cinetel y Panamericana Producciones producen “Carmín”, la telenovela Top de los 80’s y fue la que puso a la fabrica de telenovelas del 5 nuevamente en posición exportadora.

“Carmín” conquista mercados. Se reporta record de audiencia en Estados Unidos, Ecuador, Nicaragua Venezuela e Italia.

Aparece al aire la señal en prueba de UNIVISION Canal 13, quienes antes de oficializar sus emisiones, por problemas internos deciden cerrar, cancelando sus transmisiones.

1986

En junio se inaugura Stereo 33 UHF de la Empresa Radiodifusora 1160.

PROA Productores Asociados nace como una nueva y fresca propuesta para la telenovela peruana, su primer producto “Bajo tu Piel” se ve por el joven canal con sentido, el 9.

(22 de diciembre) reaparece el Canal 11, ahora bajo la batuta de Ricardo Belmont hijo y bajo el nombre de RBC Televisión.

1988

Panamericana TV inicia transmisiones por el PA NAM SAT haciendo una gran ceremonia con transmisión desde Quito y Santiago, demostrando el alcance de su nueva señal con calidad internacional.

1989

Se disuelve PROA Productores Asociados ya que su última producción KIATARY buscando la luna, fue un rotundo fracaso, además por la grave situación económica del país que hacía insostenible el grabar telenovelas en nuestro medio.

Panamericana TV inaugura el Estudio Maestro del Amauta para la realización de nuevas producciones, comenzando con “El Hombre Que Debe Morir”, guión brasileño de Janete Clair con Diana Quijano y el mexicano Raymundo Capetillo en los roles estelares.

Compañía Radiodifusora 1160 deja la frecuencia 33, cambiando por la de Canal 13.

América TV inicia transmisiones satelitales por el PA NAM SAT.

1990

Se coproducen telenovelas con la TV Venezolana, la más éxitosa NATACHA con Maria del Carmen Regueiro y Paul Martin se convierte en un éxito.

Jaime Bayly se consolida como un gran entrevistador en 1990 en América.

Nace “Nubeluz” el nuevo programa infantil de Panamericana, conquistando mercados rápidamente, siendo Ecuador y Guatemala los primeros en emitirlo. Pronto se convertirá en el producto de mayor creatividad y venta internacional.

Cesa transmisiones Canal 27 UHF.

Frecuencia 2 TV inicia también transmisiones por el PA NAM SAT y la palabra Satélite se acuña a sus logotipos.

Canal 13 pasa a llamarse GLOBAL TV.

1991

PAN TEL contrata a Jaime Bayly para grabar nuevo programa de entrevistas desde sus estudios de Miami.

“Nubeluz” conquista América Latina.

Canal 9 junto con la Backus y Johnston deciden producir miniseries, siendo REGRESA la primera de ellas.

Por su parte Frecuencia 2 asociada a IGUANA Producciones de Luis Llosa deciden iniciar proyectos en conjunto.

1992

Inicia transmisiones Canal 33 UHF de la Empresa Interamericana de Radiodifusión.

Se inician las giras internacionales del exitoso programa infantil “Nubeluz”.

Aparece en el cono sur limeño la señal de Villa TV Canal 45 UHF, el primer canal comunal del país.

Canal 9 pasa a llamarse ATV, y Frecuencia 2 se denominará FRECUENCIA LATINA, esto debido a su expansión nacional.

1994

Uranio 15 el canal radioactivo aparece en el dial como una especie de MTV peruano.

Muere la Dalina Chiquita Mónica Santa Maria Smith conductora del exitoso programa “Nubeluz”.

TELEVISA México, adquiere paquete de acciones de América TV y relanza la empresa.

La telenovela “Los de Arriba y los de Abajo” se convierte en el nuevo éxito nacional. Producción basada en la coyuntura social de nuestro país.

Panamericana apuesta en la juventud de Christian Meier y Marisol Aguirre su frente tele novelero con “Gorrión”, añejo éxito del argentino Abel Santa Cruz, que dos décadas atrás estelarizó Regina Alcover.

1995

Familia Crousillat toma el mando de América TV después del poco afortunado paso de la cadena mexicana Televisa por sus predios.

1997

Aparición de AMÉRICA PRODUCCIONES, siendo “Leonela” el primer producto de la nueva productora.

Se establece fuerte competencia entre productoras de telenovelas, Luis Llosa desde el 2, Rodolfo Hoppe y José Enrique Crousillat desde el 4, Humberto Polar desde el 5 y Michel Gómez en MGZ Producciones.

RBC Canal 11 es alquilada al grupo Club 700 y se convierte en CANAL FAMILIAR.

Aparece la señal de PACIFICO TV Canal 42 UHF y Canal 51 de TELENED.

1998

Reaparece de manera intermitente Canal 27 UHF, convertido en Canal Estudiantil.

Aparecen más señales en la saturada frecuencia UHF. Ovación TV Canal 57 UHF, Tele Juan 19 y Bethel TV Canal 63, posteriormente cambiada por la frecuencia 25.

Se consolida el flujo exportador de telenovelas. Nuevamente la telenovela peruana llega a diversos mercados del mundo.

GLOBAL TV se convierte en RED GLOBAL.

Baruch Ivcher pierde administración del Canal 2, al igual que Genaro Delgado Parker del 13.

1999

Aparece PAX TV Canal 17 UHF.

Las cadenas NOR PERUANA DE RAD. y CRASA Compañía Radiodifusora Arequipa, parte de la red nacional de ATV, se independizan y juntas crean AUSTRAL TV, para ello toman en concesión el Canal 11 de Lima propiedad de RBC Televisión.

Quiebra y desaparece del aire OVACIÓN TV Canal 57 UHF.

2000

Es relanzada AUSTRAL TV Canal 11 y pasa a ser Canal A, creándose la empresa Canal A Multimedia Holding, encargada de la producción de sus programas.

Baruch Ivcher recupera la administración de Frecuencia Latina, de la cual fue despojado en 1998, asumiendo el control de la empresa los socios minoritarios Samuel y Mendel Winters.

Genaro Delgado Parker y su hijo Genaro Delgado Caferatta recuperan control de RED GLOBAL Canal 13

(04 de Julio) Nace el flamante Canal N, el canal 24 horas de noticias de “El Comercio” el decano de la prensa nacional.

2001

Fuerte recesión repliega el afán de productores de telenovelas.

Problemas políticos de la Familia Crousillat los aleja de América TV Canal 4.

Empresarios de los diferentes canales, se ven vinculados a la red d corrupción de Vladimiro Montesinos.

José E. Crousillat y su hijo José Francisco Crousillat se van del país con rumbo a Argentina desde donde dirigen sus negocios.

Ernesto Shultz Landázuri, dueño de Panamericana TV es detenido en Argentina.

RBC Televisión recupera la frecuencia 11 después de entablar juicio contra la empresa Austral TV.

2002

La Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA) aplicó drásticas sanciones a los diferentes programas de la TV nacional.

Canales buscan orientar su programación con conceptos familiares y de sano entretenimiento.

Se unen los canales 2, 4, 5, 7 y 9; con el fin de crear OPCIÓN TV, ente regulador de la programación con conceptos APT (Apto para todo público), 14 (Requieren presencia de un adulto que oriente) y 18 (Programación para adultos).

RBC TV toma nuevamente la frecuencia 11 y Canal A se relanzaría por la señal del Canal 23 UHF.

Familia Crousillat pierde control de América TV, pasando a ser administrado por la empresa consultora A Consulting.

2003

Año de mucha inestabilidad en los canales de TV. Periodistas cambiaron de casa constantemente. Unos por no aceptar la línea editorial adoptada por sus casas televisivas, otros por mejoras económicas.

Canal A, ahora en la frecuencia 23 UHF, se denominará Canal Azul.

Valia Barack y Eduardo Guzmán dejan Panamericana para dar paso a Jessica Tapia y Alvaro Maguiña que salieron de América TV.

Se constituye Plural TV por las empresas Editora El Comercio, Diario La República y Caracol TV de Colombia, para tomar el control de América Televisión Canal 4.

Eddie Fleischman se consolida con su programa El Deportivo en ATV Canal 9.

Año de inestabilidad para la producción de telenovelas, las mayoría no obtienen el éxito esperado.

Elenco de “1000 oficios” deja la teleserie por una mejor propuesta en Frecuencia Latina, para “Habla Barrio”, que fracasó estrepitosamente.

Frecuencia Latina lanza la teleserie cómica “Carita de Atún”, con la actuación de los reconocidos clauns Johanna San Miguel, Carlos Carlín, Wendy Ramos, Gonzalo Torres, Katia Cóndos, Monserrat Brugué y Carlos Alcántara.

Se constituye la empresa de telenovelas ALOMI Producciones, utilizando la infraestructura de AMÉRICA Producciones, que paralizó labores.

Laura Bozzo vuelve a la TV peruana vía ATV Canal 9 y duró apenas una semana. Los talk shows pierden terreno en la TV.

RED GLOBAL Canal 13 es relanzada como RED Noticias, pero el proyecto no prospera.

Hildebrandt deja América TV y pasa a Frecuencia Latina.

Panamericana TV, sufre un duro revés. Genaro Delgado Parker toma el control del canal y la administración Shutz hace la entrega, pero a dos meses de ello, con matones y destrozos incluidos, Ernesto Schutz Freund, hijo del prófugo propietario de la mayoría de acciones del canal, toma el edificio central de la famosa esquina de la TV. Mientras la otra administración se mantiene firme en el Centro de Noticias.

Se lanzan dos señales de Panamericana. La de Schutz Freund desde la Sede Central, vía satélite para el Perú y el mundo, pero con cero producción en vivo. La otra, de Genaro Delgado Parker, desde el Centro de Noticias, para Lima, recuperando la producción del canal, utilizando un nuevo Estudio Maestro (ex Salonazo) y el Estudio Astros.

Panamericana TV pierde a muchas de sus figuras que emigran hacia América TV, debido a la inestabilidad del canal.

Un año triste para la TV, nos dejaron el reconocido periodista Bruno de Olazábal y los locutores de noticias Rubén García y Ernesto García Calderón hijo. Además de Mocha Graña, Felipe Pomiano “Tribilin” y los actores César Urueta, Hugo Rivas “Tofi”, Germán Vegas Garay y la bella Patricia Aspíllaga.

El reality show “Gisela” fue el más polémico y donde se produjeron los hechos más bochornosos entre sus concursantes y la famosa animadora Gisela Valcárcel.

RBC Televisión, recupera su frecuencia y se lanza como la propuesta musical de la señal abierta OK TV, de la mano de uno de los hijos de Ricardo Belmont Cassinelli.

2004

Cable Mágico, la empresa de cable de Telefónica, reformula sus señales ( CMD Deportes – CMC Cultural y Antena Informativa Canal 6 ), reformando contenidos y señales, desapareciendo una de ellas (CMC), para dar paso al Canal de Deportes CMD y PLUS TV.

“Eva de Edén”, telenovela de Michel Gómez Zanoli, trae la novedad de ser la primera novela con participación de sus actores en las ganancias por la venta del producto al extranjero. Los actores cobraron un sueldo bajo, para una vez concretada su colocación en diversos países, cobrarían un porcentaje. Una especie de cooperativa en la TV.

Frecuencia Latina contrata a la periodista Cecilia Valenzuela y a Hilberto Hume para la producción de un programa Dominical llamado “La ventana indiscreta” que logra posicionarse como uno de los preferidos de la pantalla.

“Dina Paucar, la lucha por un sueño” se convierte en la producción nacional más exitosa del año, al arrasar con el rating y hacer tambalear a la urraca Magaly Medina.

América TV se consolida en el primer lugar de las preferencias y se posiciona como el canal preferido de la tele audiencia a nivel nacional. Así mismo se invierte una fuerte suma de dinero en la adquisición de nuevos equipos y la remodelación total de la sede antigua del canal.

Panamericana TV, bajo la administración delgado Parker, recupera la “Esquina de la Televisión” y la remodela para hacer su sede de prensa. Se desmantelan los estudios de Alejandro Tirado, por pedido del Ministerio de Comunicaciones, al no estar autorizados a funcionar.

Televisión Nacional del Perú anuncia el lanzamiento de TNP 2 en la banda UHF para transmisiones oficiales, asi como su flamante Señal Internacional.

RED Global se mantiene a la deriva y en suspenso, pues los acreedores, intentan arrebatarle el control de la estación, a su administrador Genaro Delgado Parker.

2005

Vuelve al aire, después de algunos años UNITEL Canal 27 UHF, el primer canal en dicha banda. Su propuesta en la de convertirse en el “Canal peruano de verdad” es decir el canal de la gente provinciana. Desde Don Pedrito hasta personajes como Susana Bozzo y el Dr. Pérez Albela, ponen el hombro en la programación del 27.

Gisela Valcárcel se retira de la TV, pues su último programa nocturno, de emisión diaria ( Gisela) no obtiene el resultado esperado.

Nace Capitán Pérez Producciones, empresa que bajo la batuta de Jorge Carmona, inicia la realización de teleseries para Frecuencia Latina. Su primer producto fue “Misterio”, de buena factura y rating aceptable.

Frecuencia Latina lanza Frecuencia Latina International, con la finalidad de distribuir internacionalmente series, telenovelas y películas peruanas.

Marisol Crousillat rearma su empresa productora, denominándose SOLID Productions, con la que realizan “Ferrando, de pura sangre”

Panamericana lanza una serie de programas nacionales que no logran captar la atención de la tele audiencia. Fue solo “Superstar” que logra trascender y mantenerse al aire por tres fechas. Luego de ello, deciden pasarlo a mejor vida.

Fremantle Media, realizadora de American Idol, entabla demanda a Panamericana TV por un supuesto plagio, aduciendo que “Superstar” era muy parecido en su estructura y características de sus conductores y jurado.

ATV firma convenio con la holandesa ENDEMOL y su filial en Colombia ENDEMOL Andino para la realización de diversos formatos de comprobado éxito internacional. “Mango” (Call TV) programa interactivo con Adrea Zubiate y Percy Mc Kay, “Trato hecho” programa concurso con Adolfo Aguilar y el flamante “Gran Hermano del Pacífico” que involucró a Ecuador (Telesistema), Chile (RED Televisión) y ATV de Perú.

Cadena SUR (Sistema Unido de Retransmisión) el otrora canal fundado por Manuel Delgado Parker crea una señal internacional exclusiva para Perú, llamada SUR PERÚ con 24 horas de producción peruana. Lo mejor de la programación de América TV, Canal N, Frecuencia Latina, ATV y la TV UNSA de Arequipa, pueden ser vistos por esta señal internacional.

Se realiza la primera película de animación en 3D en Latinoamérica. “Piratas en el Callao” en el Perú y “Piratas en el Pacífico” para el extranjero; basada en el cuento del escritor Hernán Garrido-Lecca, realizada por Alpamayo Entertainment.