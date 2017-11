Revista “Vea TV” con David Cassidy y la Familia Partridge (1971)

Arriba: Poster de David Cassidy que adornaba los dormitorios de adolecentes peruanas en los 70s. Ver nuestra entrada: Posters de los años 70

A principios de esta semana, se informó que el actor y cantante estadounidense David Cassidy había sido hospitalizado después de sufrir una falla orgánica. La ex-estrella juvenil había tenido serios problemas de salud en los últimos dos meses y la situación se describió como crítica. Ahora, su familia confirma que ha fallecido.

David Cassidy obtuvo gran fama en la década de los 70s, luego de encarnar el personaje de Keith Partridge en la serie televisiva “The Partridge Family” (1970—1974), y luego se convirtió en ídolo adolescente, tanto como solista y como miembro de la banda con el mismo nombre. A lo largo de su carrera, grabó una serie de películas y participó en programas de televisión como “Malcolm in the middle” y “CSI”, además de vender más de 30 millones de discos.

Pero en el Perú fue principalmente conocido por la serie de televisión setentera, una original mezcla de musical y sit-com sobre la vida de una familia estadounidense. Se transmitió por Panamericana Televisión a partir de 1971, los domingos, bajo el título de “Mamá y sus increíbles hijos” (sic), con Shirley Jones, el finado Cassidy y la aún adolescente Susan Dey.

Prisionero del marketing, David Cassidy debió cantar canciones hechas por otros y encasillarse en la figura del ídolo juvenil. En los 90 condujo un ciclo de programas para VH1 llamado “My Generation”.

Como recordarán “La Familia Partridge” tuvo un spin off, llamado “El Show de Bobby Sherman” (Getting Together, 1971), ambas fueron difundidas por el Canal 5. Había otro programa similar llamado “La Tribu Brady” (The Brady Bunch), propalada en el Canal 4 durante esos años, cuando las familias televisivas estaban de moda.