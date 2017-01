Diana García (1981)

© 2010 Arkivperu . All rights reserved.

Arriba: El equipo de América F.M. Stereo que desde el 1 de setiembre de 1979 tenía a cargo los espacios musicales de la emisora entonces llamada “La frecuencia fina”: Mario Arroyo, Raúl Rosales, Chepito Ríos, Juan Silva Vidaurre, Héctor Chong, Salvador Speedy Gonzáles y Diana García.

Entrevista con la fallecida locutora Diana García

(Tele Guía, 1981):

Hasta hace poco era casi una proeza tomarle fotos a Diana García, una de las voces más dulces y melodiosas de la radio local, pues, sencillamente no le gustaba que la retratasen porque temía que los oyentes, que por su voz la imaginaban una hermosísima mujer, se desilusionaran al ver su verdadero rostro. Pobre de aquel fotógrafo que osara imprimirle una placa! Diana se “embroncaba” con él.

Pero en 1981, Diana cambió de parecer, ya no hacía líos a los fotógrafos y posaba sonriente ante cualquier cámara. Pero, la verdad, no lo hacía con mucho agrado, en el fondo prefería que no la fotografiasen.

“Ay por Dios, por qué me tomas fotos, ja, ja, vas a asustar a tus lectores! Ja, ja”.

¿Tienes miedo a las fotos?

— “Noo! Mi cara está bien para mi casa y mis amigos, la gente cuando quiere ver una cara agradable ve la Tele, Diana García es voz y creo que no hay necesidad de que me retraten, porque más importante que el rostro es la capacidad profesional”.

Antes no dejabas que se te acercara el fotógrafo, ¿por qué?

–“Yo decía, si Diana García es sólo voz, para que van a fotografiarla? Estaba, equivocada, ahora pienso que Diana es una voz que tiene cara, si quieren conocerla que la conozcan y que se decepcionen o se alegren”.

Diana García se inició muy chiquilla en la radio de sacerdotes: Radio “Santa Rosa”, donde un hermano con sotana poná los discos. Después pasó a radio “El Sol”, “Atalaya”, “Miraflores” (donde estuvo cerca de siete años). En 1981 estaba en Radio América FM.

Ella estudiaba educación en an Marcos, pero faltando un año para terminar esa carrera la dejó para dedicarse por completo a la locución, actividad en la que ya llevaba 13 años. Su edad era un secreto, era limeña, casada con dos hijos de 10 y 12 años respectivamente.

¿Cómo era Diana García fuera del micrófono?

–Diana García es la misma detrás del micro o fuera de él, no hay fingimiento y eso ha sido una de las cosas que más me ha ayudado a identificarme con mi público”.

¿Estás satisfecha con tu labor realizada hasta el momento?

–“No, aún hay mucho, muchísimo que hacer, pero me siento con un entusiasmo tremendo para llevarlo a cabo”.

¿Cuál sería tu meta?

–“Aspiro a llevar mi FM hacia donde yo quiero, una FM con mucha clase y calidad que pueda exportar programas al exterior. Ese es uno de mis caros deseos”.

¿Tienes algún defecto?

–“Muchos, quizás que a veces soy muy precipitada e impaciente y quiero que todo lo que tengo planeado se realice ya! ahora mismo”.

¿Qué es lo que más te encanta hacer, aparte de la música?

— De vez en cuando me encanta prepararle a mi esposo una rica causa que él suele repetir. Me gusta la comida criolla”.