Editorial Novaro y las rarezas del cómic

Gran parte de nuestra niñez la pasamos leyendo (devorando más bien), cómics. Estas historietas o “chistes” como los llamábamos entonces, significaron para muchos de nosotros la primera introducción al mundo de la lectura, sus páginas coloridas y llenas de emocionantes historias y pintorescos personajes despertaron tempranamente nuestra curiosidad y ayudaron a desarrollar nuestra fantasía.

Principal artífices de esta devoción al mundo cómic fue la ya desaparecida editorial mexicana Novaro, una empresa mexicana especializada en revistas e historietas en variados formatos y traductora además al español de muchos personajes del cómic estadounidense de la década de 1950.



Para rendir un merecido homenaje a esta inolvidable editorial, ARKIV levantó el celular y contactó a los especialistas peruanos del cómic: KINGDOM para darnos una mano y de paso proponer una idea que se caía de madura: elaborar una lista de los cómics más raros, bizarros e increíbles que desfilaron por nuestros kioskos.

LA EDITORIAL NOVARO EN EL PERÚ.

Escribe: Fernando Franco Quiroz (KINGDOM)



A inicios de los 50s, la editorial mexicana Editorial Novaro despegó con fuerza publicando una serie de revistas para su público infantil y juvenil. Varias generaciones tuvieron la oportunidad de leer por lo menos una de ellas, y como no, de coleccionarlas. La imaginación rebosaba en cada una de las páginas llenas de color y copiosos textos, muchos admiraban a “Supermán”, “Batman”, “El Zorro”, “Flash Gordon”, etc. por las diversas seriales que se pasaban en los cines y ahora los podían tener al alcance de sus manos y disfrutar sus aventuras semanalmente. Los padres resultaban ser los “castigados”, al tener que leer a sus hijos estos cómics, hasta que ellos aprendieran por sí mismos a hacerlo.

Ya por la época de los 60s y 70s estas revistas eran ya muy populares y abarrotaban los kioskos de Lima, causando delicias y también polémicas, como lo acontecido durante el gobierno militar del general Velasco Alvarado, donde algunos ministerios educativos consideraban que los cómics norteamericanos estaban llenos de contenidos y mensajes subliminales capitalistas y que implicaban un peligro latente para la niñez peruana.

Mientras tanto, en las calles, los revendedores no tardaban en ubicarse en los principales jirones de la capital y provincias, en las puertas de cines, en los parques, y como figuritas de un álbum, vendían y cambiaban cómics antiguos. Otros, que estaban en estado más lamentable, eran puestos en extensas hileras de madera para ser alquilados a los transeúntes.

Para 1974, Novaro reduce el tamaño de sus publicaciones, un duro golpe al lector, que ya acostumbrado al cómic de formato grande, vio como su colección se “degradaba” un poco en la pequeña “serie “Águila”. En fin, eran tiempos en los que no se podía quejar, ya que de todas maneras había material por leer. La serie “Avestruz” que sacó Novaro en la segunda mitad de los 70s (formato grande, aunque no tanto como las clásicas) hizo que la sonrisa vuelva al lector, que fiel a sus personajes favoritos, seguía adquiriéndola. De vez en cuando un especial de 64, 80 o 96 páginas que publicaban, alegraban a los pequeños aunque para el bolsillo de papá era un golpe bajo.

La mayoría de coleccionistas, guardaban sus cómics en las indispensables cajas de leche Gloria, galletas Field, etc. Los padres más formales, mandaban a encuadernar (empastar) los cómics de sus hijos para que no se le perdieran y puedan ocupar un lugar en la biblioteca del hogar. Los chicos preferían tenerlas debajo de su cama, en las cajas, para poder leerlas en la noche bajo la luz de una linterna.

Lamentablemente, el clima limeño afectaba gravemente los cómics, humedeciéndolos y hongueándolos si no se ventilaban constantemente (aún no existían las bolsitas individuales de polipropileno o “polybags”). Otros enemigos eran la cargosa polilla, el “pescadito” de la humedad y las larvas, que hacían desmanes insalvables en su papel.

A fines de los años 70, muchas distribuidoras peruanas como Inca, Distribuidora de Selecciones, Valverde, Alvión, Anyarín Injante, etc. lanzan una ofensiva total al mercado peruano, importando saldos completos de cómics que a veces nunca habían llegado al Perú.

Fue una época espectacular, los cómics de serie Águila y Avestruz se encontraban por kilos en cada distribuidora y los coleccionistas podían seleccionar hasta el mejor ejemplar a llevar. Ya que eran saldos, Novaro agrupaba los cómics a veces de dos en dos (salvajemente pegados, mutilando la portada de uno de ellos) o de tres en tres (aquí eran algo más respetuosos, los engrampaban)

De vez en cuando se nos iluminaba la sonrisa al encontrar que los cómics contenían ofertas para canjear polos y llaveros de Supermén, entradas al cine, viajes a Disneyworld, etc. pero toda esta ilusión se venía abajo al constatar que lamentablemente estas ofertas solo eran aplicables en México.

Ya para 1984, Los cómics llegaban irregularmente al Perú, y había que recorrer todos los distribuidores en busca de los faltantes. Es así que sin previo aviso, en marzo de 1985 salen los últimos cómics de la Editorial Novaro, dejando a muchos lectores con la incónita de que es lo que había ocurrido, sin saber que la verdadera razón fue que los problemas económicos habían enviado a la quiebra a esta grandiosa editorial, la que alegró los días de muchas generaciones.

Para el 2005 Novaro sigue vigente, ya que Internet se ha convertido en el centro de “reunión” y “kiosko” de muchos clásicos y nuevos lectores y coleccionistas de esa editorial, que siguen manteniendo en vida el viejo eslogan de Editorial Novaro: “Diversión sana para toda la familia”.

Una colaboración TITÁNICA, HERÓICA Y AUDAZ

a cargo de: ARKIV: “LA PRIMERA PÁGINA NOSTÁLGICA DEL PERÚ” y KINGDOM: “EL UNIVERSO DE LOS CÓMICS”

¡Santos cielos!

BATMAN Y ROBIN EN

UNA HISTORIETA ROMÁNTICA

(“Romances Juveniles”, Editorial Novaro, 1967).

Un número extrañísimo, tomando en cuenta que “Romances Juveniles” era una historieta algo similar a “Archie”, cuyo fuerte eran las comedias románticas destinadas para los adolescentes y donde figuraban famosos personajes en versión cómic como Bob Hope y Jerry Lewis.

Justamente fue en un capítulo con el cómico Jerry Lewis de protagonista, que el hombre murciélago hace su aparición. Jerry y su sobrino Ramberto le dan vacaciones a su empleada, la vieja bruja Kraft. Esa noche, mientras ven el programa de Batman en la tele, se les ocurre disfrazarse como héroes para combatir el delito (en las identidades de “Ratimán” y “Rompín”) pero en su primera actuación, un villano, “El Canguro” secuestra a Ramberto no sin antes dejar una pista de su ubicación. Batman y Robin entran en escena y luego de descifrar la pista, van al rescate. El Canguro huye pero tiene también detrás suyo a la “Sociedad de delincuentes disfrazados” (conformada por el Guasón, el Pingüino, el Acertijo y otros villanos) quienes también planean capturarlo por la “mala” reputación que le da al crimen. Increíblemente, Ramberto estropea los planes del dúo dinámico, y Jerry Lewis captura a todos los villanos, resultando ser el misterioso Canguro nada más y nada menos que la bruja Kraft, quien les jugaba una broma. Robin no soporta esto y con un felpudo termina persiguiendo a Ramberto para darle una buena lección.









¡Atiza!

MARVILA PRESENTA: CUENTOS DE MISTERIO

(Editorial Novaro, 1955.)

Durante la década de los años 50, Editorial Novaro emprendió una agitada carrera para publicar el extenso material que publicaban las diversas editoriales de USA (en este caso, la DC Comics). Es así que adquirió las licencias para publicar títulos como “Batman”, “Supermán”, “Tomajauk”, y también la de un personaje que sería muy popular en nuestro país: “Marvila (la Mujer Maravilla)”. Inicialmente, Novaro no estaba convencido que los cómics con material de misterio que se publicaban con éxito en USA podrían ser una alternativa para Latinoamérica, así que decidieron publicarlo como complemento dentro de una colección que recién empezaba en 1955, y que tenía como protagonista nada menos que a la princesa Diana, la Mujer Maravilla.

El primer número de Marvila equivale al Wonder Woman # 59 de USA. Los números 6, 9, 15, 19, 21, 25 y 28 se presentaron con el titulo “Marvila presenta: Cuentos de Misterio”, y contenían dos historias de Marvila y una de misterio (extraída de los títulos DC “House of Mistery” y “House of Secrets” que si se publicaban ya en USA). Para atraer a los lectores, Novaro decidió que la portada siempre traería a la Mujer Maravilla. Con el correr del tiempo los números 32, 34 y 36 fueron excepciones puesto que traían historias de Misterio, y sólo una de Marvila como complemento, y la portada no traía a Marvila sino una de misterio. El extraño experimento de Novaro funcionó, ya que la aceptación de los títulos de terror de la DC Comics fue buena (no era tan agresiva como los títulos Harvey de “Cuentos de Brujas” que eran impresos por editorial la Prensa desde 1951, eso solo les bastó), y así Novaro estreno el título propio de “Cuentos de Misterio” en el año 1961, empezando con el “House of Mistery” # 80, versión USA.

Lucha de titanes:

SUPERMÁN VS. EL HOMBRE ARAÑA (1977).

Escribe: Fernando Franco Quiroz

La historia se inicia con Supermán sobrevolando Metropolis cuando observa que un robot gigante controlado por su archienemigo Lex Luthor, destroza la ciudad. El hombre de acero trata de detenerlo pero no puede evitar que el peladito saqueé un laboratorio y hurte un circuito electrónico de ahí. Supermán lo sigue a su escondite y se enfrenta cara a cara con él, logrando capturarlo y recluyéndolo en la prisión.



Ya como el tímido Clark Kent, llega al aeropuerto para viajar con el staff del Diario “El Planeta” a Nueva York (hogar del Hombre Araña) para asistir a una convención de medios de prensa, ocurriendo aquí un intermedio en la historia.



Ahora nos encontramos en la isla de Manhattan, para presenciar la batalla entre el amigable Hombre Araña y el Dr. Octopus y sus secuaces cuando intentaban robar un museo. El pulpo consigue huir (pero con un rastreador araña en su espalda) y Peter Parker regresa al diario “El Clarín” solo para recibir los regaños de su jefe Jonah Jameson por unas pésimas fotos que su cámara automática tomo en su lucha contra Octopus.

Después de este amargo altercado y ya saliendo del diario junto a su novia la “poderosa” Mary Jane, Peter recibe las señales de su rastreador e inmediatamente localiza a Octopus, capturándolo esta vez sin contemplaciones. Ya retornando con Mary Jane, ambos parten a la convención de la prensa mundial.

En la prisión, Luthor y Octopus coinciden a la hora de ser recluidos, planeando desde ya un rápido escape y trabajar juntos en contra de Supermán y el Hombre Araña. Rápidamente, Luthor activa un emisor de ondas sónicas escondido debajo de su piel (se las sabía todas el calvo), desmayando a los custodios y escapando junto con el Dr. Octopus.

Ajenos a esto, Clark Kent y Peter Parker disfrutan de la convención, cuando de pronto un falso Supermán (quien no es otro que Luthor disfrazado) se presenta y prácticamente “vaporiza” con su “vista de calor” a Luisa Lane y Mary Jane, ante la perpleja mirada de Parker y Kent. Cada uno cambia su identidad secreta para resolver este enigma, y se encuentran por vez primera en el cielo de Nueva York. Malos entendidos − escena típica de los cómics de Marvel − provocan que ambos héroes se enfrenten en una reñida y sostenida batalla.

Para hacer mas pareja la pelea, Luthor −que está oculto en una azotea con Octopus− baña al Hombre Araña con un rayo de sol rojo, haciendo que el hombre de acero sea afectado por una lluvia de golpes del arácnido.

Después de que acaba el efecto del rayo de Luthor, el Hombre Araña casi se rompe las manos al tratar de seguir golpeando a Supermán, y este finalmente consigue poner la calma. Ambos héroes firman entonces la paz para trabajar juntos en este caso, ya que sospechan que han sido vilmente engañados.





El hombre de acero sigue los residuos de energía del rayo del sol rojo, conduciéndolos hasta Africa en donde encuentran una guarida de Lex. Mientras, Octopus y Luthor se dirigen en una nave al cuartel espacial de la banda de la injusticia, en donde tienen prisioneras a Luisa Lane y Mary Jane.

Con la ayuda del circuito electrónico que robó, Luthor logra “secuestrar” al COMLAB, un moderno satélite norteamericano al que hace apuntar rayos láser hacia la tierra, con el objetivo de diezmarla si no acceden a sus propuestas.

Supermán transporta al Hombre Araña a la base espacial de Luthor, y una vez adentro, intercambian enemigos y logran vencerlos antes que estos renegados accionen los letales rayos hacia la Tierra.





Luego de liberar a sus respectivas novias, se toman una noche libre para salir con ellas en sus identidades civiles. ¡Por fin un final feliz para el arácnido!.

Así culmina este primer crossover, que marcó la pauta para una serie de nuevas historias mezclando a los superhéroes de ambas editoriales, vendría el segundo encuentro entre Supermán y Hombre Araña, publicado por Novedades Editores y con un John Buscema en su peor momento artístico; “Batman vs. Hulk”, uno de los más malos sólo salvado por el elegante trazo de José Garcia López; y el “Hombres X vs. Nuevos Titanes”; dibujado magníficamente por Walt Simonson.

* Dick Giordano, el entintador de este trascendental cómic, trabajaba para el estudio de Neal Adams, y este último tuvo acceso a los dibujos originales, y al verlos redibujó y entintó algunas de las imágenes de Supermán de Ross Andru, lo que llamamos una colaboración “fantasma”.

Vea toda la espectacular pelea Supermán vs. el Hombre Araña (en inglés):

¡Y en esta esquina…!

SUPERMAN vs. MUHAMMAD ALI

(Editorial Novaro, 1978).

“¡La pelea que salva a la tierra de los Guerreros de las Galaxias! SUPERMÁN VS. MUHAMMAD ALI”. Así señalaba el título de este otro impresionante especial en formato tabloide que la Editorial Novaro nos presentó en 1978. (Anecdóticamente tanto el representante de KINGDOM como el de ARKIV, adquirieron de niños este valioso cómic en el aeropuerto internacional Jorge Chávez de en 1980, en un extenso kiosko en el que además tenían prácticamente toda la colección de Libros Cómic de Supermán y Batman, ¡qué tiempos aquellos!).

En un suburbio bajo de Metrópolis, Clark Kent, Luisa Lane y Jaime Olsen, reporteros televisivos de la WGBS, llegan para hacerle un reportaje a Muhammad Alí, que está practicando basket con unos niños. En medio de la entrevista, repentinamente un extraño ser de la raza de luchadores Scrubo, aparece de la nada, retando a Alí −el mejor luchador de la Tierra− para que se enfrente contra el campeón de los suyos, argumentando que quiere conocer el potencial terrícola en caso que en un futuro haya rencillas entre ambos planetas (sin comentarios, por favor).

Clark Kent se transforma en Supermán y aparece para ofrecerse a pelear en vez de Muhammad (lógico si el tenía superpoderes y Alí ninguno), cosa que el egocéntrico y bronceado campeón no acepta, complicando las cosas. Al ver esta situación, el Scrubo amenaza con destruir la Tierra (ya tenía un gran ejército de naves sobre nuestro planeta) si es que Supermán y Alí se niegan a pelear en una batalla que decidirá al representante terrícola que luchará finalmente contra el mejor de los Scrubos. Para poder equiparar las condiciones de la pelea, propone que la batalla sea en Bodace −planeta de los Scrubos− que tiene un sol rojo que nulifica los poderes del Hombre de Acero.

Al ver el peligro inminente sobre el planeta, Alí y Supermán aceptan y se dirigen a entrenar para poder llegar preparados al choque decisivo entre ambos. La noticia llega a todos los planetas, y así varios seres de todos los confines del universo se dan cita en Bodace, para ser testigos de esta magna pelea que decidirá el destino del planeta Tierra.

En pocos días llega la hora y Muhammad y Supermán suben al ring. El primer asalto es de estudio para ambos, pero en el segundo round Alí empieza a demostrar su eficacia como boxeador, con golpes de todo calibre sobre el rostro del Hombre de Acero, quien ya no puede hacer nada. Alí es declarado vencedor y Supermán cae finalmente a la lona, aunque rápidamente escolta al hombre de acero que es llevado de emergencia en estado de coma. Supermán ahora es transportado a la Tierra con la esperanza de que el sol amarillo lo recupere.

Luego de 20 horas se da inicio a la pelea estelar. HUN’YA, campeón de los Scrubos, es una gigante y grotesca montaña de músculos de más de tres metros de altura, pero eso no intimida a Muhammad que le manda miradas de desprecio. El rey de los Scrubos −Rat Lar− ordena a Alí que haga una predicción de lo que pasará en la pelea, bajo amenaza de que las naves scrubas destruyan la tierra si falla. Muhammad vaticina que en el cuarto asalto el ganará la pelea, y así se inician las acciones. HUN’YA es el primero en atacar y acorrala a Alí en las cuerdas. Pero no todo sería bueno sin un plan, y es así que Supermán no ha regresado a la Tierra, sino que se ha quedado en Bodace para neutralizar la flota scruba, pese a estar totalmente masacrado logra infiltrarse en una de las naves e imitando la voz de Rat-Lar ordena que todas las demás naves que están sobre la tierra aborten la misión y regresen.

Mientras, estamos ya en el segundo round, Alí ha caído por una terrible combinación de ganchos, “uppercuts” y “jabs” del Scrubo y difícilmente se reincorpora. En vista que ya lo mira derrotado, Rat Lar le propone a Alí que si la gente de la Tierra se convierte en esclavos de el, perdonará a la humanidad. Estas palabras elevan la adrenalina en Muhammad Alí, que ataca con fuerza sobrehumana a HUN’YA ante el asombro de todos.

Rat Lar se entera que sus naves están regresando por lo que ahora ordena que den la vuelta y destruyan la Tierra. Lo que no sabe el tirano es que Supermán ya los está esperando con sus poderes renovados por el sol amarillo, y empieza un combate en el espacio. En el ring, Alí es dominador absoluto de la pelea, y de un certero golpe cruzado manda fuera de las cuerdas al gigante guerrero scrubo. Todo el coliseo estalla en gritos de júbilo, pero Rat Lar entra en escena diciendo que de todas maneras la Tierra está condenada a desaparecer. Inesperadamente, HUN’YA derriba a Rat Lar, increpándole su falta de honor, palabras que son secundadas por todos los guardias del emperador.

Rápidamente disponen del tirano, siendo proclamado HUN’YA nuevo emperador. Es así que en un emotivo final, Alí, Supermán y HUN’YA se dan la mano en señal de paz, liberando a la tierra de todo peligro.

Días después, Supermán y Muhammad se encuentran y mientras charlan, Alí le revela que había descubierto que Supermán es Clark Kent, pero que guardará el secreto y proclamando que ambos… son los más grandes!

Don King, Herbert Muhammad and Muhammad Ali en una conferencia de prensa del cómic(1977).

¡No nos ganan!

DIDÍ Y LA SELECCIÓN PERUANA EN “ESTRELLAS DEL DEPORTE”

(Editorial Novaro. Febrero, 1970).

En plena fiebre mundialista del mundial de México 70, la Editorial Novaro publicó en su revista “Estrellas del Deporte” una serie de portratos históricos sobre las estrellas el balompié mundial. El cómic número 68 de la serie, llamado “DIDÍ, GENIO Y MAESTRO DEL FÚTBOL” fue el que más nos llamó la atención.

Waldir Pereira “Didí”, el jugador brasileño bi-campeón mundial (apodado el “Harry Belafonte del fútbol”) es homenajeado por su trayectoria como jugador y entrenador. Como es conocido en nuestro medio, Didí, dedicó sus últimos años como jugador activo en el Sporting Cristal para luego convertirse en un eficiente entrenador, siendo su principal triunfo el de llevar a Perú a la clasificación para el mundial de México 70.

Este número nos muestra la trayectoria de Didí en la selección carioca y en otros equipos que alternó como el Botafogo, Real Madrid y Veracruz de México e ilustra además la memorable campaña peruana en la eliminatoria del 69, donde el fútbol peruano es descrito como “un fútbol desordenado pero veloz (?!), con un ritmo menos pausado que el que Didí acostumbraba”. Salvo algunos errores estadísticos −Perú derrotó a Argentina por 1-0 en Lima y no 3-1 como indica el cómic− y el hecho de que los dibujos se parecen muy poco a los jugadores, consideramos a esta rara historieta como un verdadero número de colección.







¡Pow! ¡Crash!

LOS SUPERCOMICS Y LOS BATICOMICS

Editorial Novaro, (1970’s)

Unas series experimentales que en sus 22 números iniciales salieron como “Digest” (es decir, recopilaciones de los clásicos cómics de los años 50, a color y en formato de bolsillo, de 64 páginas cada uno). Después de 22 números, ambas series cambian de formato al convencional, ya presentando nuevas historias que se les iban quedando en el trayecto.

En 1974, con el cambio de las ediciones al formato serie Águila, el “Baticomic” desapareció y sólo continuó el título de “Supercomic”.

¡Cielos santos!

LOS CÓMICS EDUCATIVOS DE NOVARO

(1950s-70s).

A mediados de los años cincuenta y después de ser una de las más importantes fuentes de cómics traducidos, la Editorial Novaro presentó su primera historieta de manufactura nacional, un número extraordinario de Pepita, presentando la “Vida y amores de Jorge Negrete”. Tres meses después aparece su primer título cultural, de producción nacional: “Vidas Ejemplares”, al cual siguieron “Vidas Ilustres”, “Aventuras De La Vida Real” y “Leyendas de América”, En 1956 y “Epopeya” en 1957. En este mismo año “Tesoro de Cuentos Clásicos” comenzó a publicar material dibujado en México.

Durante el resto de los cincuentas y toda la década de los sesentas, Editorial Novaro lanzó, además, otra cadena de revistas culturales comenzando por “Lectura Para Todos”, de muy baja distribución; siguió “Mujeres Célebres” en 1961, “Grandes Viajes” y “Joyas De La Mitología” en 1963, “Estrellas del Deporte” en 1965 e “Historias del Cristianismo” y “Patronos y Santuarios”, en 1966.

El intento de inculcar en los niños temas culturales religiosos e históricos a través de un medio tan popular como el cómic fue muy interesante, incluso los títulos de “Vidas Ejemplares” fueron reimpresos por una editorial católica mexicana luego que Novaro quebró.

Los cómics mas buscados de estas colecciones por los coleccionistas son los de “Joyas de la Mitología” de la serie Águila. Su distribución fue pobrísima y según nuestras fuentes acabaron en el sur de California, en algunos garajes apilados.

Yeah, yeha, yeah… Tararará– Batman!

BATMAN Y LOS BEATLES

(Editorial nOVARO, 1970)

Julius Schwartz, un editor de los DC Cómics tenía como especialidad la elaboración de portadas que describieran a los personajes en situaciones tan inusuales que fuera imposible para el lector no adquirir un ejemplar. Para esto Schwartz solía pedirle a uno de sus artistas estables –generalmente Murphy Anderson– la misión de dibujar una portada que fuera un reto para los potenciales compradores, tanto en el plano visual como el mental. Una vez culminada esta tarea, Schwartz asignaba a un escritor para crear una historia en torno a la portada.

Al parecer, este también fue el caso para la aventura de Batman con el concepto del “Dúo Dinámico” enfrentándose a los Beatles (o por lo menos a una banda casi idéntica a los chicos de Liverpool) .



La historia fue titulada “Dado por muerto” y se basaba en el rumor que comenzó a esparcirse en 1969, que señalaba que Paul McCartney había muerto siendo reemplazado por un doble.



De acuerdo con el mito, Paul había abandonado los estudios de grabación luego de una pelea con sus compañeros de banda, sufriendo un accidente automovilístico que le costaría la vida. Los Beatles presuntamente mantuvieron en secreto la muerte de Paul reemplazándolo, tras una conveniente cirugía plástica, con un tal William “Billy” Campbell a quien habían conocido en 1962. Pero como suele ocurrir en toda conspiración no faltaron los iluminados que hallaron las pistas para develar tamaño fraude.

Al momento en que esta historia, la inminente separación de los Beatles ya era vox populi. Durante éste periodo, DC estaba intentando desesperadamente conquistar el “mercado juvenil”, el segmento de lectores de cómics que usualmente prefería el material publicado por Marvel.

El cómic se inicia en los dormitorios de hombres de la Universidad Hudson, donde el insufrible adolescente Ricardo Tapia (Robin) y sus amigotes escuchan por la radio Summer Knights, el nuevo éxito del grupo rock británico sensación, los “Oliver Twists”. El rumor que circulaba en torno al grupo era que uno de sus miembros, Saul Cartwright, había muerto en un accidente de moto hacía un año.

Cuando el locutor radial anuncia que los Twists visitarán prontamente Ciudad Gótica, Ricardo usa sus influencias con su acaudalado tutor, Bruno (Batman) Díaz –quien justo resulta ser uno de los mayores accionistas del sello discográfico de los Twists, Eden Records– y consigue que la banda se aloje en la mansión Díaz. Vistiendo su guardarropa del Sgt. Pepper, la banda – compuesta por Saul, Glennan, Benji y Hal– disfrutan de la hospitalidad de sus anfitriones, ignorantes de que son observados, grabados y analizados por el más grandioso detective del mundo.

El Dúo Dinámico pronto descubre que los parámetros de la voz “hablada” de Saul no corresponden a la de su voz “cantada”. A este hallazgo le siguen varios intentos fallidos de grabar la “verdadera” voz de Saul, intentos que incluyen el hacer que los Twists le canten el “Happy Birthday” a Alfred el mayordomo. Posteriormente Batman se entera que los Twists han rentado un estudio en Ciudad Gótica para realizar algunas grabaciones esa tarde. Cuando los encapotados arriban al estudio con la esperanza de conseguir un registro de la voz de Saul cantando, son sorprendidos por un cuarteto de pistoleros encapuchados. Sospechando que Saul es el responsable de la emboscada, Batman y Robin confrontan a los Oliver Twists. Repentinamente, Glennan (el equivalente a John Lennon) intenta asesinar al Dúo Dinámico, pero, trabajando en conjunto, Saul y Robin reducen al Twist enloquecido. Finalmente, un lacrimoso Saul revela la verdad tras los rumores.

¡Por Minerva!

LA “NUEVA” MUJER MARAVILLA

(Editorial Novaro,1968).

En 1968, el escritor Denny O’Neil (que ya estaba también redefiniendo a Supermán) toma el control del cómic de Marvila, “La Mujer Maravilla”, y junto con los dibujantes Mike Sekoswky y Dick Giordano, se encargan de darle un giro a sus aventuras. Esto se inicia con el número de Marvila versión Novaro en la que Steve Trevor −el incansable “Luisa Lane masculino” y novio de Marvila−, es acusado de asesinato en primer grado, por lo que Diana Prince (Marvila) se infiltra en el bajo mundo para arrestar al verdadero criminal.

En el siguiente número, Hipólita, la madre de “Di”, le informa que las amazonas deben de abandonar la Tierra e ir a otra dimensión para recobrar sus poderes mágicos que se han debilitado en los últimos 10,000 años. Diana se niega, ya que Steve Trevor se ha infiltrado en una banda criminal controlada por la Doctora Ciber y es en este momento en que más necesita su ayuda. Así, Marvila entrega su traje y mediante un rito amazónico sus poderes se desvanecen, retornando al mundo de los mortales como una más.

Su nuevo look fue “prestado” de Emma Peel (de la serie de televisión inglesa “Los Vengadores”), que la hicieron ver al extremo glamorosa y muy acorde a la moda a go-go. Rápidamente, Diana renuncia a los “Campeones de la Justicia” (la versión cómic de “Los Superamigos”), abre una boutique y es ahí donde se le presenta un anciano oriental ciego llamado I Ching (en Novaro lo cambiaron sabiamente el nombre a “Ling”), revelándole que el conoce su origen amazónico y ofreciéndole su ayuda contra Ciber. Ling entrena a Di en karate y otras artes marciales, pero es demasiado tarde, ya que Trevor es secuestrado y acribillado enfrente de Diana, salvándola de una mortal trampa y muriendo instantáneamente.

Como para menguar su pena, Diana visita la isla Paraíso, encontrándose con la sorpresa que sus hermanas amazonas están en guerra con Ares y sus hijos, por el secreto del viaje dimensional, que el dios de la guerra quiere usar para invadir la tierra. Con ayuda de las Valkirias, enfrentan y derrotan a Ares, y Diana vuelve a la Tierra mientras que Ling se queda en el transcurso de una historieta en Isla Paraíso estudiando sus orígenes. Luego, surge la hechicera Morgana, quien empieza sus hechizos, convirtiendo a la gente en sapos. Diana no es rival para ella, pero Con la ayuda de Ling, consiguen que Morgana desaparezca.

En la siguiente aventura, una de las mejores de la saga, Ling recibe una llamada de súplica de un amigo de Hong Kong, por lo que Diana lo acompaña en un avión carguero. El piloto es otro amigo de Ling- Pablo Gómez, que también está transportando a una chica oriental llamada Lu Shan. Durante el vuelo, miembros de una banda criminal llamada “El Ojo del Tigre” (muchos años antes que el grupo Survivor hiciera un tema con este nombre) los atacan para llevarse un tesoro que supuestamente tiene Shan, pero son derrotados.

Ling sospecha que Lu Shan es su hija perdida, al tener ambos un collar con la mitad de una gema. Al llegar a Hong Kong Shan le entrega su tesoro a la villana Ciber, que resulta ser un aparato que puede generar terremotos en toda la tierra. Shan le dispara a Ling (genial el trabalenguas), diciéndole que él fue quien asesinó a su madre años atrás (what?). Ciber mata a todos los miembros del “Ojo de Tigre” (que mala la mujer, si ellos le brindaron su ayuda), quedando solo uno vivo, que al dispararle, provoca que le caigan carbones al rojo vivo a la cara de la malévola, desfigurándola. Shan que activa la letal máquina, se lleva a Ciber a un lugar seguro, mientras Diana carga al oriental al hospital mas cercano. Diana se enfrente a Ciber, y en un intercambio de buenos golpes, la villanaza cae en un cable de alto voltaje, electrocutándose y acabando con la máquina de los terremotos.

Esta fue una de las mejores historias de la saga, ya que las siguientes son en extremo o medianamente aburridas: Diana (por error) llega a otro mundo, donde ayuda al rey Ranagor a recuperar su reino (zzzz…), ayuda a Ángela, una niña muda a recuperar el habla, va al país europeo de Daldona donde es asume el lugar de la secuestrada reina Fabiola, al mismo tiempo que localiza a sus captores, y finalmente se enfrenta a los fantasmas de una vieja posada.

Ya al final de esta revisión (y retornando O’Neil al guión) Marvila salva al presidente Nixon de ser asesinado por un embajador de la república de Koronia (alias “U.R.R.S.”), conoce al detective Juan Líos con quien derrotan al sicario llamado el “Tribunal”, y derrota nuevamente a la Doctora Ciber antes que la villana le haga un trasplante de cerebro.

En el numero 201, Diana vende su boutique, y se enfrenta a Gatúbela (!). O’Neil se retira del guión a inicios de 1973 (¿se aburrió?) dejando a Bob Kanigher como reemplazo, quien por presión de una campaña iniciada por la feminista Gloria Steinem, decide primero, matar a Ling y luego restaurarle los poderes a la amazona.

Para todos los fans quedará siempre el recuerdo de los primeros números de esta saga narrados prolíficamente por O’Neil, quien trabajó también en la revitalización de Supermán, Batman, Campeones de la Justicia y Linterna Verde, todos íconos de la DC y que lo hizo acreedor a varios reconocimientos por su gran talento creativo.

¡Recórcholis!

SUPERMÁN DIBUJADO POR EL

MAESTRO DE MARVEL

(Editorial Novaro,1975)

Para inicios de los 70s, las ventas de los títulos de la editorial DC (Batman, Supermán, Flash, etc.) habían bajado notablemente en comparación con los ofrecidos por la editorial Marvel: Hulk, los 4 Fantásticos, el Hombre Araña y compañía eran los nuevos ídolos de la juventud americana. La DC comics decide entonces contratar al legendario Jack Kirby, el co-creador de los mas resonantes personajes de la Marvel, para que renueve la imagen de la casa editorial.

La primera andadura de Kirby, por petición de el mismo, fue el título del compañero de Supermán, Jimmy Olsen (Jaime Olsen en versión Novaro), que en ese tiempo estaba en peligro de desaparecer. Kirby a partir de ahí desarrolló lo que se llama “El Cuarto Mundo”, que incluía otros nuevos títulos (“Los Nuevos Idolos”, “Forever People” y “Maxisol”). Los once números que dibujó a Jaime Olsen, fueron de lo mejor para esa alicaída serie. Lo primero que hizo fue retomar personajes como “Los Cinco Joviales” y al “Guardián” (el mismo Kirby los dibujo en los 50s), creando nuevos lugares como Cadmus, el Refugio, etc y añadiendo ademas a sus famosos Monstruos que lo hicieron famoso en la compañía Marvel.

La forma que Kirby tenía de dibujar la cara del hombre de acero no era del agrado de los responsables de la DC y por ello todas las cabezas de Supermán y Jaime Olsen fueron redibujadas por Alfred Plastino, el gran artista, veterano en los dibujos de Supermán, con la consiguiente protesta de algún lector que reclamaba el dibujo de Kirby para todo.



Arriba: Rostro de Supermán en la versión descartada de Kirby y la versión final de Alfred Plastino. Abajo: Supermán en un mundo psicodélico y apocalíptico estilo Kirby.





¡Por Júpiter!

LOS SEXYS TRAJES DE SUPERNIÑA

Editorial Novaro, 1973.

Para inicios de los años 70, la editorial DC decidió hacer una renovación a Supermán a cargo de los cartonistas Denny O’Neil y Curt Swan, haciendo que el hombre de acero pierda la mitad de sus poderes pero a la vez eliminando la kryptonita de la Tierra.

Para equilibrar sus poderes con los de su superprimo, Superniña tenia también que ser renovada de alguna forma. Es así que nuevamente Denny O’Neil, apoyado en los gráficos por Mike Sekowsky y George Roussos, calibraron una dramática experiencia en la heroína, que perdía sus poderes por un extraña píldora y los suplía con accesorios como jets propulsores y un exoesqueleto que le daba superfuerza. En algunas aventuras recobraba sus poderes, pero Superniña quedó definitivamente como una sombra de lo que era.

Pero lo más interesante de esa saga, fue el cambio de atuendo de la damisela de acero, que en cada aventura usaba una ropa más ceñida y pequeña. Posteriormente, otros dibujantes, como Bob Oksner y Artie Saff decidieron darle también su aporte al traje heroico de Superniña, tratando de esta manera de levantar las ventas del cómic entre los hormonales lectores masculinos.

¡Gulp!

BATMAN SE ENFRENTA AL HOMBRE LOBO

(Editorial Novaro, 1975)

No un cómic muy raro pero sí significativo. Cuando Bob Kane creó a Batman, este era un personaje oscuro y violento, que incluso mataba a gente. Pero con el transcurso de los años, la imagen de Batman fue ablandándose para hacerla más digerible hacia el público infantil. Fue en 1971 cuando Neal Adams, un destacado dibujante de cómics de la DC fue designado para marcar un nuevo cambio en la imagen del hombre murciélago. La editorial buscaba algo diferente y distante a la versión Technicolor de Batman que predominaba en esas fechas y que era heredera directa de la versión de la entrañable serie de televisión.

Y vaya que lo logró. Con guiones de Denny O’Neil, Neal Adams realizó una versión realista, dinámica y oscura de Batman, convirtiéndolo en una verdadera criatura de la noche. Adams, un maestro del bibujo de la anatomía y del diseño de página, logró dejarnos verdaderas obras maestras, muchas de ellas publicadas íntegramente por Editorial Novaro, como “el retorno de Dos Caras”, “la venganza del Joker”, así como los enfrentamientos de Batman con el Manbat o la clásica saga de Ra’s Al Ghul.

En 1975, cuando Novaro publicó “El Hombre Lobo”, una de las última historietas del Batman con el acabado de Adams, él ya había reinventado definitivamente la figura del hombre murciélago. Aunque siguió dejando su sello en otros cómics y a pesar de que otros dibujantes se habían hecho cargo de Batman, antes y después de él, Adams es considerado como el mejor y más influyente dibujante de Batman; o como comentan los aficionados: “Hay que ver cómo sería Batman si no fuera por él”.

¡Cáspita!

SUPERMÁN PRESENTA A ¡SHAZAM!

(Editorial Novaro, 1972).

El personaje que conocemos como Shazam! fue inicialmente publicado en los Estados Unidos a través de la editorial Fawcett Comics y llegó al Perú a fines de los años cuarenta (1.), bajo el título de “Capitán Marvel” convirtiéndose en rival directo de Supermán que pertenecía a otra editorial, la del DC Comics.

Finalmente, el año 1971, la editorial DC Comics compró a los personajes del universo del Capitán Marvel, una vez que la licencia ya no estaba en litigio (la DC Comics ganó el juicio contra la Fawcett argumentando que el Capitán Marvel era un plagio de Supermán saliendo la resolución a su favor). Rápidamente, DC Comics quiso explotar al personaje que antes fue su más temible competidor. Puesto que el nombre de Capitán Marvel estaba ya registrado por la Marvel Comics, la DC Comics bautizó el nuevo cómic con el grito que transforma a Memo Batson en el Capitán Marvel: “¡SHAZAM!”, y la tierra donde habitaban todos los héroes de la Fawcett paso a llamarse “Tierra-S”.

La Editorial Novaro publicó casi todos los números de esta serie dibujada inicialmente por el clásico C.C. Beck y luego por Bob Oksner (que ilustraba una súper sexy Mary Marvel) y finalmente por Kurt Schaffenberber. Novaro se pasó algunos números gigantes, como por ejemplo cuando Marvel se enfrenta con Lex Luthor, pero no fue gran cosa.

Este inédito cómic de Novaro que incluimos en nuestra lista de “rarezas del cómic” corresponde al Shazam #1, donde el mismísimo Supermán le de la “patadita” de bienvenida al Capitán Marvel, fue como una ironía convertida en una agradable broma, la anecdótica presentación es una remembranza a las clásicas portadas de la Fawcett, ya que en varias de ellas el mismo Capitán Marvel era el que presentaba a nuevos personajes como Capitán Medianoche, Spy Smasher, etc). Novaro lo pasó como complemento de los cómics de Supermán y Batman (en la que vimos buenas historias en solitario de cada miembro de la familia Marvel y presentándonos a héroes como el Hombre Bala, El Magnífico, y a villanos tales como Capitán Nazi, Ibac, El Diablo, Los Sivana y una grandiosa saga de “la Sociedad de Mounstros” (2.) contra los Marvel). Los dibujos corrieron bajo el mando del finado Don Newton, en uno de sus mejores momentos.





(Un paréntesis)

Duelo de titanes: Supermán contra el Capitán Marvel

Supermán y el Capitán Marvel midieron fuerzas en diversas oportunidades. En un cómic de 1975 de Supermán -ilustrado por Curt Swan-, el hombre de acero batalla contra el “Capitán Rayo” (una versión 99% idéntica a Marvel), en lo que sería una previa de su posterior pelea de Supermán contra el verdadero Marvel en un cómic de Batman (3.). Luego saldría un número especial para coleccionistas (dibujado por Rick Buckler, que no fue traducido) en la que realmente “se dan de alma” y donde si hay un vencedor: Supermán (y con Mary Marvel completamente enamorada del hombre de acero).

Luego de algún capítulo en los años ochentas (4.) hace poco en USA se pudo apreciar un capitulo de la “Justice League Unlimited”, en la que nuevamente pudimos apreciar la “rivalidad” entre Supermán y el Capitán Marvel. Nuevamente el vencedor fue el hombre de acero, aunque esta vez le costo muchísimo trabajo.

(1.) El personaje de ¡Shazam! llego al Perú bajo el sello de la editorial española Hispanoamericana de Ediciones bajo los títulos de “El Capitán Marvel” y otro llamado “Mary Marvel”. Los cómics eran en blanco y negro con los maravillosos trabajos de C.C. Beck, Costanza y Schaffenberger. Mas adelante la editorial ENS publica “Marvelito” −el Capitán Marvel versión juvenil− y “Hoppy” −El Capitán Marvel conejo (?!)− que salió en un número de la revista El arca de Noé (ENS) en 1955. A la par, llegaba al Perú en 1956, la revista chilena “El Peneca”, en donde se publicó también dos historias del Capitán Marvel junior y el Capitán Marvel. Después el título lo publicó la editorial mexicana Ediciones Recreativas a principios de los 50s, correspondientes a la serie USA “Captain Marvel”.

(2.) “La Sociedad de Monstruos” fue el grupo compuesto por Neutrón, Capitán Nazi, Los Sivana, Ibac, Rey Kull, Sabbac y Mr. Mind en los clásicos cómics de los años 50s.

(3.) Novaro # 946, Justice League # 137 en USA. Un hecho anecdótico es que ningún otro superhéroe salvo Supermán interactuó con el Capitán Marvel (ni siquiera Batman) desde 1973 a 1985, salvo los hechos mencionados.

(4.) A inicios de los 80s, en la serie “DC Comics Presents”, Supermán une fuerzas con toda la familia Marvel (incluyendo el conejo) en contra de Mr. Mxyzptlk, Rey Kull y Mr. Mind. Esta épica historia que abarcó dos números Novaro (y también dibujada por Buckler), fue una buena despedida para los fans de Novaro del buen Capitán Marvel, ya que de ahí surgiría la “Crisis en tierras infinitas” y los Marvel fueron absorbidos a una única tierra.