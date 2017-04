El Terror en la TV peruana (“Un paso al más Allá” + “Cine Terror”, Canal 4, 1960-78)

© 2015 Arkivperu . All rights reserved.

Arriba: El gran Boris Karloff.

Las películas de terror, sobretodo las producidas por “Universal” (un estudio especializado en realizaciones de bajo coste) dominaron una buena parte de los estrenos de corte popular en los primeros años del cine sonoro, hasta el agotamiento del género, lo que daría paso a otro tipo de realizaciones.

Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento de los autocines, las producciones de bajo presupuesto sobre amenazas sobrenaturales, volverían a las carteleras. Y con ellas, a través de la naciente televisión, surgida comercialmente en los Estados Unidos en 1947, se relanzaron las películas de la Universal estelarizadas por figuras como Lon Chaney, Boris Karloff y Bela Lugosi.



Mano a mano entre Boris Karloff y Bela Lugosi. La idea de juntar a estos íconos del cine de terror fue promovido por primera vez a través de los estudios Universal en 1932, para una cesión de fotos de la revista Weird Tales Magazine.

La programación de esas viejas cintas dieron lugar a ciclos de terror en la TV con presentadores especializados. La primera y más famosa de todas la finlandesa-estadounidense Maila Nurmi, a través del personaje “Vampira”, un icónico personaje que presentaba las películas de terror mientras recorría una sala llena de niebla y telarañas. Vampira surgió en el canal KABC-TV de Los Angeles e inspiró a otros productores a emularla. A partir de entonces, las grandes cadenas televisivas de los Estados Unidos, comenzaron a emitir este tipo de películas, añadiendo sus propios presentadores.



La finlandesa-estadounidense Maila Nurmi en su rol de “Vampira”, presentadora de los ciclos de cine terror en la estación KABC-TV de Los Angeles. Era 1954.

Con las viejas películas de terror surgirían también producciones televisivas de misterio o hechos sobrenaturales, muchas de las cuales se exportaron a otras áreas del mundo.

Entre las más recordadas en el Perú estaban “Un paso al más allá” y el ciclo “Cine Terror” (de las que tratamos más adelante) además de la serie “Thriller”, traducida en español como “Boris Karloff presenta”, que era transmitida en los años 60 los jueves a las 10.45 p.m. por el Canal 13.



Pero en nuestro país, que se recuerde, las presentaciones de cine de horror en la televisión nunca tuvieron “anfitriones de lo desconocido o lo sobrenatural”, lo que si ocurrió en la radio peruana con los teatros del “Monje Loco” que eran presentados, entre otros, por el actor Manuel Delorio, de quien se recuerda su desquiciada carcajada nocturna que helaba la sangre de los radioescuchas.

“El fantástico mundo de ultratumba irrumpe con éxito en la televisión mundial”. (Voz en off de “Un pasó al Más Allá”)

En desenfrenada carrera hacia lo atractivo y lo interesante, tratando siempre de presentar aquello que más puede agradar a numerosas legiones de televidentes, la televisión peruana —concretamente el Canal 4— incursionó con éxito en el sugestivo campo de lo misterioso, de lo síquico y de la misma telepatía con “One Step Beyond” o “Un Paso al Más Allá”, título en español de esta interesante serie que debutó en la televisión peruana en setiembre de 1960, con episodios que se transmitían todos los sábados por la noche, mostrando a los televidentes la maravillosa visión de un mundo subyugante y desconocido.



“Un Paso al Más Allá” no se trataba —y ahí estaba el verdadero mérito del programa— de la narración de un mundo fantástico, fruto de una buena dosis de imaginación y de fantasía; era, una serial de cortos basados en auténticas experiencias de la vida real. Experiencias en muchos casos, más fantásticas, increíbles y fascinantes que aquellas que hayan podido crear los propios guionistas de televisión.



El director y productor de la serie era John Newland, de larga experiencia en televisión, quien antes de lanzar “Un paso al más allá”, había actuado en más de un centenar de capítulos de la serie “Robert Montgomery presents”, y en los cincuenta del Show de Loretta Young.

A la acción y suspenso, Newland agregó la modalidad iniciada por “Vampira”: la narración, en la que se iba explicando la marcha de los capítulos. Esta técnica hacía más comprensible los intrigados laberintos por los que transcurría la historia. Algunos de los extraordinarios casos que se exponían, incluían experiencias de ultratumba, telepatía, criaturas misteriosas, memoria genética y premoniciones.

Se recuerda ese memorable capítulo de la mujer inválida, quien no puede escapar de su casa ante la arremetida de un huracán (estaba sola y cae de su silla de ruedas) y es rescatada por un anciano semisordo, quien no puede escuchar las sirenas de alarma del sitio del Caribe donde estaba, pero si los gritos casi inaudibles de la mujer que se había quedado afónica de tanto gritar pidiendo auxilio.

“Un paso al más allá” se transmitió por el Canal 4 hasta fines de la década de los 70.

Escribe: Gregorio Huaroto



“Cine Terror por Canal Cuatro”, un espacio difundido por años durante la década de los 70 fue, quizá, el más completo ciclo de películas de horror, apariciones, zombies, extraterrestres, y hechos sobrenaturales, que iba todos los viernes, tarde en la noche, por el canal de las calles Montero Rozas y Mariano Carranza. Los niños que fuimos intentábamos llegar, cada viernes en la noche a las 10:00, a ver esas espeluznantes citas con el terror, a riesgo de no poder dormir en las noches de los siguientes días.

¿Qué películas recordamos de ese ciclo? Agárrense de sus asientos:

1. LA NOVIA DE FRANKESTEIN (“The Bride of Frankestein”)



Macabra cinta de 1935 con Boris Karloff y Colin Clive que empieza donde termina “Frankestein” (la película que da origen a una saga) y en donde Mary Shelley cuenta a Lord Byron y a Percy Bysshe Shelley que la historia escrita por ella tiene más detalles no contados en su original escrito (como que Víktor Frankestein no murió en manos de su creación, ni tampoco la criatura, y que un ex profesor de Frankestein decide crearle una compañera al tenebroso monstruo).

2. EL CUERVO (“The Raven”).

Cinta de 1935 con Bela Lugosi y Boris Karloff. Un neurocirujano desquiciado, aficionado a la literatura de Edgar Allan Poe, es requerido por un respetable juez para salvar la vida de su bella hija tras un accidente de auto, lo cual realiza. El cirujano (Bela Lugosi) tras su proeza médica cree tener derechos sobre la bella joven, quien ya se encuentra comprometida. Al no poder consumar sus intenciones, Lugosi atrapa a la joven y a todos sus seres queridos en su mansión, llena de ingenios y trampas (como un pozo y un péndulo, y una habitación con paredes móviles para aplastar gente), para vengar su amor no correspondido.

3. “EL INCREÍBLE HOMBRE MENGUANTE” (“The Incredible Shrinking Man”)



Notable cinta de 1957 de Jack Arnold, con Grant Williams y Randy Stuart, que trata de la historia de una pareja cuyo bote, durante su luna de miel en el Pacífico cerca de México, es envuelto por una extraña niebla, presumiblemente radioactiva, la misma que deja en el cuerpo de Williams un extraño polvillo iridiscente. Con las semanas Williams nota que empieza a perder estatura, proceso irremediable que lo lleva a enfrentar amenazas inimaginables conforme se torna cada vez más diminuto.

4. “LA ISLA DEL TERROR” (“Island of Terror”)



Cinta británica de 1966 con Peter Cushing. La vida en una apacible isla en el Reino Unido es alterada con la aparición de cuerpos de animales y seres humanos desprovistos de huesos. Peter Cushing, como un hombre de ciencia inglés invitado a la isla a descubrir el fenómeno, debe de luchar para eliminar esta extraña forma de vida, unos organismos que evolucionan en una especie de tortugas mutantes, que amenaza a los habitantes de esa isla y, quizá, a la humanidad entera. Esta película la retransmitió el Canal 7.



5. ABBOT Y COSTELLO CONTRA LOS FANTASMAS (“Abbott & Costello meet Frankestein”)



Hilarante comedia de 1948 con la pareja Bud Abbott y Lou Costello y, además de ellos, con Lon Chaney, Bela Lugosi y Glenn Strange. Aunque no se trató de una cinta de terror sino cómica, usó los elementos de éstas (y a un trío de actores provenientes del más caracterizado cine de horror) para situar a los bobos comediantes en situaciones disparatadas junto al Hombre Lobo, Frankenstein y al Conde Drácula.

6. “EL CEREBRO QUE SE NEGÓ A MORIR” (“The Brain That Wouldn’t Die”).

La historia gira en torno a un científico loco (Dr. Bill Cortner) que experimenta con partes humanas, manteniéndolas con vida con independencia del resto del cuerpo. Luego que Jan, la novia del científico muriera decapitada en un accidente automovilístico, el Dr. Cortner recoge su cabeza y corre a su laboratorio, donde la revive y se las arregla para mantenerla viva en una bandeja llena de líquido. Cortner decide entonces cometer asesinatos para obtener un cuerpo al cual adjuntar la cabeza de su prometida.

La transmitió el Canal 7 en diferentes oportunidades. Con Virginia Leith, Jason Cuer y Adele Lamont.



Y ustedes, amigos arkivistas, ¿qué películas de terror, de ésas que no los dejaban conciliar el sueño recuerdan?