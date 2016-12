Entrevista a Pepe Ludmir (1991)

Entrevista de Revista TV+ (1991)



¿Quién no conoce a Pepe Ludmir? Sinónimo de Oscar, de Hollywood, de entrevistador de estrellas al más alto nivel. Han pasado 40 años desde la primera vez que transmitió la entrega del Oscar para el Perú, y es un récord más que suficiente para hacer de él toda una institución.



¿Cómo nace su afición por el cinema?

Desde los siete u ocho años. Propina que me caía o “cachuelo” que me hacía, me ayudaba a ver películas. No bien terminaban las clases del colegio a las cuatro de la tarde —por suerte quedaba a espaldas del cine Petit Thouars— me iba a la matiné. Mi familia se oponía a esa afición claro, pero a espaldas de ellos, aún en la escuela, comencé a escribir notas. La primera colaboración que me pagaron fue para una revista llamada “Radioteatro”. Fue en Radio El Sol que empecé con un espacio llamado “Pepe Mil y sus charlas de cine”. Era el primer programa radial especializado en cine, con información de fuera, trasladando Hollywood a nivel local. Duré un año en Radio El Sol. En radio Panamericana sí usé mi verdadero nombre en un programa de cine. De allí pasé a la TV.



Pepe Ludmir en televisión (1960). Foto: El Comercio.

¿Alguna película en especial motivó su afición al cine?

No. Han habido películas en mi vida que he visto no sé por qué razones muchas más veces que otras. Vi “Escuela de sirenas” 32 veces, no me pregunten por qué. “Ladrón de bicicletas” la vi diez veces. Es la mejor película que vi en mi vida. No la cambio por ninguna.

¿Cómo llegó a emprender su primer viaje a Hollywood?

Era la segunda o tercera vez que cubría el Oscar. Las primeras veces recibí la información en discos de 16 pulgadas (que ya no existen). En esa época trabajábamos con 78 revoluciones y 33 era una novedad. Esos discos los presentaba la Metro Goldwyn Mayer con su material. Así inicié el Oscar en el año 51 o 52.



En 1953, ya en Panamericana, logré convencer a la gente de la radio que me dejaran viajar. No hay mejor forma de abrir mundo que estar fuera, traer reportajes. Cubrí el Oscar con grabadora

de alambre. La televisión no cubría el evento y la radio solamente informaba el resultado. Tanto así que el pabellón de prensa que hoy alberga 2,500 periodistas de todo el mundo, sólo tenía a dos: un camarógrafo de un noticiero para cinema y yo, el único extranjero.





¿Cómo ha cambiado la relación de las estrellas con el público?

Las estrellas del cine se han alejado, ellas mismas, del público. Hollywood perdió mucho cuando los estudios-de cine dejaron de tener a los artistas bajo contrato. En el pasado, estudio y actor sabían que su relación con el periodismo era fundamental para la venta del producto. Hoy, el artista se costea de un séquito de cien personas (hoy se habla de millones de millones de dólares) y en el 70% de los casos se niegan a dar entrevistas. Piensan y más en el medio local (hablo en términos generales), les importa un bledo lo que las películas signifiquen en América Latina. Cuando a mí me preguntan por los cuarenta i tantos años de mi carrera y a qué estrellas prefiero… 100% a las de antes. Sabían de la importancia que tenía la imagen que creaban y lo reflejaban en su trato con la prensa. Eran mucho más abiertos y yo los encontré muy sencillos. Hoy son muy pocos y son gente que pasa de 50 ó 60 años. Jack Lemmon sigue siendo sencillo; Kirk Douglas también. Michael Douglas es una transición, pero es bueno. Aún así no los cambio por Gary Cooper, que era un tipo con complejo de inferioridad, no lo miraba a uno a la cara. Y otros tantos: Ingrid Bergman, Edward G. Robinson…

Conocí a Marilyn Monroe. Una verdadera estrella. Cuando me visitan en Los Angeles, aparte de mostrarles el estudio consabido llevo a mis amigos en coche a 1a zona más cinemera, allí detrás de un complejo de cines hay un pequeño cementerio –no tiene más de 100 metros cuadrados– y les muestro el nicho de Marilyn. El día que vaya, a cualquier hora, no falta el ramo de flores y la tarjeta declarándole amor… Fíjese, desde 1962 en que murió. Es el único caso, no encuentro otro. Tal vez Valentino en el aniversario de su muerte. Marilyn es un caso vigente.

Pepe Ludmir con fans y Kirk Douglas

Hace poco vimos la entrevista que realizó a Cher, Winona Ryder y Christína Ricci a propósito del film “Mermaids”, que aquí se llamará “Mi madre es una sirena”. ¿Es tan difícil Cher como dicen?

Con todo lo que se dice de Cher –inaccesible, difícil, con un carácter fuerte y sin pelos en la lengua– conmigo estuvo bien. Personalmente para mi fueron circunstancias difíciles. Sufro de problemas respiratorios, que con la edad se van agudizando. Tuve que ir hasta Aspen, Colorado. Un lugar para esquiar a cuatro mil metros de altura, con recomendación médica de no subir todo el trayecto en un día. Pero lo hice.

Mi experiencia con Cher fue bastante afortunada, era mejor que las otras dos. Winona Ryder es una chica que tiene un complejo enorme, muy buena en la actuación y en la entrevista cero.

Ya me hfabía ocurrido lo mismo con ella a propósito de “Bolas de Fuego”, donde también entrevisté a Dennis Quaid y a Jerry Lee Lewis“. Este último es una leyenda; un tipo salvaje, con revólver y todo. En Estados Unidos es lo que el Indio Fernández era en México. Les gustaba disparar y emborracharse.







Arriba: Con Natalie Wood, Peter Sellers, Roger Moore (1979) y en el set de “Los Monsters”.

Volviendo al tema del Oscar ¿Cómo evalúa la elección de la Academia? ¿Se elige siempre a los mejores o priman otros criterios?

Los miembros de la Academia pueden estar influenciados por factores extracinematográficos uno que otro año. Liz Taylor no lo recibió un año por sus escapadas. Pero al fin y al cabo el Oscar es un acto electoral que comienza cuando la Academia proclama los candidatos y hay un período de 40 días en el que los hoy más de cuatro mil electores votan por su favorito.

Cuando digo que es un acto electoral es porque así se lleva. Todos los órganos gremiales, en ese período, están repletos de páginas (avisos pagados) en la que cada estudio felicita a ocho de sus actores nominados. Pero de que la votación es auténtica, lo es; de que el resultado es secreto, también.

¿Qué opinión le merece la elección de este año?

Es de las pocas veces en que había un 98% de unanimidad. “Danza con Lobos” agarró un buen momento, desde que se estrenó. Una visión diferente del Oeste, el indio aparecía de otra manera a todo lo que se había hecho anteriormente.

¿Tal vez Jeremy Irons sorprendió como Mejor Actor?

No fue una sorpresa. Era favorito. Lo que no era favorito era el tema de su película “Reversal of fortune”, un caso vigente y desagradable.

El segundo juicio terminó de ventilarse hace dos años. A mí la cinta no me atrae. Pero que es un buen actor. Lo es.

¿No sería ideal ver la premiación en directo?

Algunos piensan que sí. Yo creo que, de la manera que he introducido el Oscar en el Perú, si se hace así tendría algunos inconvenientes: en primer lugar los costos se incrementarían; luego, la gente tendría que quedarse hasta muy tarde y se perdería al gran público. Además hay muchos premios que no interesan, documentales y premios científicos. Por lo demás está completo, los números musicales, las principales categorías. Este año se ha vinculado más al cine con el espectáculo teatral.

Actualmente ¿Qué trabajo realiza Pepe Ludmir?

No trabajo para cadena alguna, trabajo para Pepe Ludmir. Directamente con los estudios, produzco lo que se llama el “video press” de las películas. Antes se imprimía el “press book” de cada realización. Con la llegada de la televisión se hace un video sobre las filmaciones. Además hago entrevistas de cuando en cuando, que ustedes ven aquí. Son cosas personales.



