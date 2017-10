“Eva y yo” (Radio Panamericana, 1977)

Sí, era de domingos a viernes, porque los sábados Iván Márquez prestaba su voz grabada para que, de cuando en cuando, supieras que ese programa “lagarto” sin locutores en vivo (duraba desde las 6 y media de la tarde del sábado, hasta la mañana siguiente) era “Panamericana Discoteque”, escuchando la mejor música del mundo (que era rock-pop, más baladas en castellano). En las mañanas del sábado iban “Las Treinta Más” de la semana, mientras todo el día escuchabas las cuñas ésas que cantaban “Lindo fin de semana, con ‘Panamericana’, ‘Panamericana’ es más radio, más radio, ‘Panamericana’, uuhuhuhu…”

Era un tiempo bonito. Desde el 75-76, los programas de días de semana empezaban con “Las Super Mañanas” de Humberto Velázquez, luego con “Discos, Discos, Discos y Más Discos”, con el charapa Albertín Ríos. Luego venía “El Panamericano” (el 79 dejó de pasarse en AM, porque la emisora se enlazaba, hasta las ocho am, con RPP y “La Rotativa del Aire”). En las tardes iba “Disco Show” con Walter Gonzales, luego entraba Iván Márquez, no con el programa del afiche sino con “El Tornamesa” (era pajita ese programa, Márquez casi no hablaba y te ponía excelente música). Más tarde iba Lucho Argüelles con “Fresas con Crema”, aunque hubo una época en que Roberto Lion conducía, a esas mismas horas, “La Hora Estelar” y “El Momento del Recuerdo” (donde siempre escuchabas esos temas de “The Classic Four” como “Stormy”). A las 9 iba el programa de marras “Eva y Yo” (que le gustaba escuchar a las Milagritos de pelos lacios y ojos bonitos de esos lejanos 70, chicas con figuras más que envidiables, mientras ellas soñaban, cuando escuchaban a los baladistas en castellano de ese tiempo). Tras el final de ese programa, entraba Jorge Benedicto Córdova, un baladista al que también se conocía como Benedicto, quien conducía un programa llamado “Cuando Dan las Ventidós” y que auspiciaban los panetones “Biscotti” (a un gordo de mi clase le pusieron ese apodo, hablamos de 1977, el siglo pasado).

Hoy “Panamericana” es una radio salsera, donde ya no hay noticias, donde Martínez Morosini ya no te pregunta “¿Sabe quién transmite?”, ni donde puedas escuchar música pop-rock más baladas en castellano. “Eva y Yo” aún se difunde en otra rad radio para tíos, que además está en la internet, pero nunca más en “Panamericana”.