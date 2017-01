Frecuencia 2, “Un canal aparte” (1983)

El año 1983, el medio televisivo comercial peruano encontraba a Panamericana Televisión en constante proceso de expansión y a un Canal 4 orgulloso de poseer una enorme telered. Al mismo tiempo estábamos a puertas de ver la inauguración de nuevos canales que harían mucho más fuerte la lucha por el rating.

El público estaba a la expectativa de lo que ofrecerían Frecuencia 2 y el Canal 27 UHF, canal que no tendría cortes comerciales. Frecuencia 2 seguiría los mismos cánones que los canales 4 y 5 y tendría una programación similar: noticieros, telenovelas, series de acción, etc. El segundo sería diferente, no sólo porque su frecuencia era UHF y no VHF como el resto de estaciones, sino porque sería un canal cuya programación no incluiría series ni telenovelas, y sólo podría ser vista por aquellas personas que paguen una cuota mensual.

El local de “Frecuencia 2”, estaba ubicado en San Antonio, frente al cine del mismo nombre, presentaría como uno de sus atractivos principales los mininoticieros de tres minutos que se transmitirían a cada hora. El presupuesto del departamento noticioso que era muy elevado, invertiría cerca de 18 millones de soles.

En la nueva estación se invirtieron más de seis millones de dólares y su personal estaba constituido por 70 personas entre técnicos, periodistas y personal administrativo. El transmisor era idéntico al que tenía Panamericana, y estaba siendo montado en el Morro Solar.

Eran once los accionistas de la empresa “Latinoamericana de Difusión” que daría vida al nuevo canal. El conocido empresario Bernardo Batievski era el presidente del directorio, y el vicepresidente Remigio Morales Bermúdez, hijo del ex presidente.

Pero vayamos más atrás para ver como se inició este canal desde el principio:

Los orígenes del Canal 2 de Lima se remontan hacia 1957, cuando Eduardo Cavero, propietario de una enorme red de radioemisoras, siendo la princìpal Radio Victoria, adquirió los derechos para operar el canal 2 (54-60 MHz) en Lima. Las transmisiones comenzaron el 27 de mayo de 1962. En un comienzo, la especialidad del canal eran las atracciones musicales internacionales y nacionales. Un personaje hoy conocido en la televisión peruana, hizo su aparición ante cámaras: Luis Ángel Pinasco, que conducía el programa “Show de shows”. Sin embargo, debido a la competencia de los canales propiedad de Nicanor González y Delgado Parker/Goar Mestre, su audiencia comenzó a bajar. Cuatro años más tarde fue adquirida por la española Movie Record y la estadounidense Metromedia, con un nuevo nombre: Tele 2, S.A. y el canal transmitía solamente películas en la tarde y las retransmitía de nuevo en la noche, siendo el primer canal de América Latina en transmitir solo películas, antes de que lo hicieran los canales HBO y Cinecanal. También transmitía un noticiario de 15 minutos al comienzo de su programación. En el año de 1974 dejaría de transmitir debido a la censura del gobierno militar y su licencia fue revocada.

En 1982 la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión fue constituida por el mencionado Bernardo Batievsky (publicista y cineasta), Mendel Winter adquirió la licencia que le fue revocada a Tele 2. En 1983, exactamente el domingo 23 de enero de ese mismo año se inaugura Frecuencia 2, con el lema “Un canal aparte”. La ceremonia de inauguración fue encabezada por el entonces presidente del Perú Fernando Belaúnde Terry.

Frecuencia 2 nació como un canal moderno, innovador, tratando de brindar la mejor programación de enlatados extranjeros, pero con una casi nula producción nacional, ya que no contaba con la infraestructura en cuanto a estudios. El canal fue modelado originalmente al estilo de las superstations estadounidenses (WPIX, WGN, KWGN, KTLA, WTBS, etc.). Entre sus primeros programas locales se recuerda el “ABC del Deporte”, con Alfredo Deza y Suzie Sato, quien luego será una de las narradoras emblemáticas del canal. “Domingos para la juventud”, otro programa recordado en sus primeros años; concurso con participación de escolares de los diversos colegios de la gran Lima y su micronoticiero llamado “90 Segundos”, por que solamente duraban minuto y medio. Luego, para 1984 se daría paso a El Especial de 90 Segundos, de lunes a viernes a las 11 de la noche, cuna de toda una generación de jóvenes reporteros, entre las que destacaron la cuzqueña Vicky Peláez y Mónica Chang.

En abril de 1989 nace “Contrapunto”, el programa emblema de Canal 2, que será recordado por sus reportajes, denuncias y grandes destapes que marcaron época, sobre todo en 1997, durante el gobierno fujimorista, donde se denunció toda la maquinaria de la dictadura. Desfilaron en ese programa conductores como María Teresa Braschi, Gonzalo Quijandría, Luis Iberico, Claudia Cisneros, y Santiago Pardo. En la época del secuestro del canal estuvieron Lilian Zapata y el desaparecido Rubén García. Además de reporteros como Josefina Townsend, Pamela Vértiz, Bibiana Melzi, Juan Subauste, Marianella Muñoz, entre otros. Dicho programa fue cancelado en noviembre de 2002 y cede su lugar a “Reporte Semanal”.

En sus inicios, la señal llegaba a toda la ciudad capital, por el norte hasta Huacho y por el sur hasta Chincha. Por ello el canal decide instalar su primera retransmisora, comenzando con la ciudad de Ica en 1987. Esto dio pie a que se empiece a instalar retransmisoras y centrales en todo el país. En 1990 se adquiere un transponder en el satélite PanAmSat para emitir vía satélite al Perú entero con tecnología de punta. A partir de ese momento el canal buscaría convertirse en el primer canal de TV del país en cobertura. El canal creció en programación, en personal y en producciones locales. Concursos, comicidad y debates políticos alimentaban la programación del canal; pero ante la carencia de estudios, estos se grababan en teatros de la ciudad. Luego llegaría su primera ficción, con la teleserie “Matalaché”, realizada para el canal por Video Studio International.

Para 1989 el canal adquiere una casona en la Av. San Felipe en Jesús María para albergar las nuevas instalaciones. El 5 de junio de 1992 un cruento atentado terrorista pone a Frecuencia 2 en una situación difícil. Un coche bomba de Sendero Luminoso destruye gran parte de sus instalaciones, muriendo tres funcionarios del canal.1 No obstante, las instalaciones se reconstruyen, convirtiéndose en un moderno complejo de TV, quizá el más moderno del país. Ante el crecimiento y expansión nacional del canal, el 31 de octubre de 1993 se decide convertirlo en Frecuencia Latina, así se da el cambio para su mejor identificación en todo el Perú.