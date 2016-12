George Michael (1963 – 2016) Sus diez mejores canciones en vivo:

“FREEDOM 90” (1990). En 1990, MTV cumplía 10 años y se congregó a los artistas más grandes del momento para un espectacular especial, entre otros Madonna, Michael Jackson, Aerosmith, REM y por supuesto: George Michael, quien se robó el show con una versión acapella de su éxito “Freedom 90”. La presentación estuvo a cargo de Tom Cruise:

“KILLER / PAPA WAS A ROLLING STONE” (1993): “Killer” de Adamski fue el primer éxito en el Reino Unido del cantante Seal. En 1992, George Michael la interpretó en vivo, en un medley junto con “Papa was a Rolling Stone” de The Temptations. La actuación se realizó en el Wembley Arena, en un evento para recaudar fondos para la lucha contra el SIDA. También participaron David Bowie, Simply Red y KD Lang. En la tribuna estaba la invitada de honor, la Princesa Diana.

“I CAN’T MAKE YOU LOVE ME” (1996). Se dice que George Michael no solo cantaba muy bien los covers sino que generalmente los superaba. Esta desgarradora versión de la balada originalmente interpretada por Bonnie Raitt así lo demuestra. Fue grabada para el especial “MTV Unplugged” (“Desconectado”), que eran pequeños conciertos televisivos de gran auge en la década de los 90.



“THE LONG AND WINDING ROAD” (Live Royal Albert Hall, concierto en memoria de Linda McCartney, 1999)

¿Se puede cantar un cover de Los Beatles y siquiera conseguir coquetear con la versión original? Con cualquiera que lo intente sonaría a chiste, pero estamos hablando George Michael y su voz estaba fuera de la lógica. Juzguen ustedes mismos:

“EVERYTHING SHE WANTS” (1987). “Everything She Wants” es una de las mejores producciones de George Michael (y de la cual estaba más orgulloso y tocaba siempre). Esta versión corresponde al concierto benéfico “Stand by me” en 1987. Como grupo, Wham! ya estaba disuelto pero George invita a la escena a un invitado especial, nada menos que Andrew Ridgeley!

“TONIGHT” (Rock in Rio, 1991). La segunda versión de “Rock en Río” recibió en Brasil a estrellas de la talla de INXS, Guns and Roses y Prince, además de George Michael que realizaría su única presentación en Sudamérica. Si esta dolorosa versión de “Tonight” de Elton John no te toca el bobo eres un cholo de acero inoxidable.



“CARELESS WHISPER” (China, 1985). La mayoría que conoce a George Michael lo relaciona con esta canción, quizás su más exitosa. Wham! fue la primera banda occidental en presentarse en China, tras la muerte de Mao Zedung y décadas de aislamiento cultural. La policía había advertido a los espectadores que permanecieran sentados, con el temor de no poder controlar a las masas y que pudiese haber disturbios. ¿Pero hay alguien en este mundo que pueda dejar de emocionarse ante la tonada de saxofón de Careless Whisper?



“DON’T LET THE SUN GO DOWN ON ME” (1991). La versión original de Elton John ya había logrado éxito en 1976, aparte que Elton y George Michael ya la habían interpretado juntos, en “Live Aid” en 1985. Pero cuando se relanzó como single en 1991 se convierte en un hit mundial y número uno en las listas tanto de Inglaterra como en la de Billboard en Estados Unidos. Lo emocionante es la presentación de Elton, una sorpresa para el público presente.



“FATHER FIGURE” (Prince’s Trust Concert 1993). Del mismo concierto de “Killer”, la presentación instrumental es escalofriante.



“SOMEBODY TO LOVE” (The Freddie Mercury Tribute Concert, Wembley 1992). Se decía que nadie podía igualar vocalmente a Freddy Mercury. Cuando en su homenaje póstumo, George Michael subió al escenario, los críticos y muchos fans de Queen en general que consideraban todavía a George como “el chico de Wham!”, quedaron boquiabiertos con su interpretación. El mismo Roger Taylor y Brian May han declarado a ésta como la mejor actuación de Queen sin su figura frontal. Un homenaje al nivel del más grande.



Y claro, el ensayo de “Somebody to Love” antes del concierto (igual de bueno, y con un David Bowie y Seal casi atónitos).

BONUS TRACKS (LA YAPA):



George Michael y Stewie Wonder:

“Love’s In Need Of Love Today”

“Waiting for that day”

¡Descanza en paz George!