Gol de “Perico” León, eliminatorias México 70. Perú 1 Argentina 0 (3 de agosto de 1969)

A estadio lleno, el partido era cerrado, sin ocasiones de gol. Hasta que Héctor Chumpitaz agarró la pelota y se la cedió a Nicolás Fuentes. El exquisito lateral izquierdo eludió a uno, levantó la vista y lanzó el pelotazo de 70 metros hacia el corazón del área gaucha, donde Pedro Pablo “Perico” León aguardaba en medio de los centrales Perfumo y Rattín. Al borde la medialuna, “Perico” aguantó el balón con el pecho y enfiló al arco. Ante la salida de Roma, el nueve peruano la sombreó a un costado. Un bote, dos, tres. de manera lenta, la pelota ingresó al arco. Fue gol, el gol peruano que no está en ningún lado, ni siquiera en Youtube. Fue 1-0 en Lima. (Texto: “Un repaso histórico a los Perú-Argentina en Lima por las Eliminatorias”. El Comercio, 2008-09-10)

Correcciones de nuestros arkiveros:

El que lanzó el pase gol a “Perico León” no fue otro que Héctor Chumpitaz.

El back Rattín no jugó en este partido, los centrales argentinos eran Roberto Perfumo y Alfio Basile.

El arquero gaucho era Mario Agustín Cejas y no como se menciona Antonio Roma que fue el arquero titular de Argentina en el Mundial de Inglaterra 66.