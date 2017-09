“Hermanito, te estás ganando alguito” (1983)

© 2012 Arkivperu . All rights reserved.

Hay un memorable capítulo de la genial serie “Los Simpsons” donde Bart Simpson cumple el sueño de su vida y es elegido por el payaso Krusty para asistirlo en su show. Durante un sketch en vivo, Bart se tropieza y tumba aparatosamente toda la escenografía y ante tamaña torpeza y lleno de pánico grita:”¡Yo no fuí!” (I didn’t do it), causando la risa general del público. La frase pega, el show es todo un éxito y Bart sin proponérselo, se convierte con esa ocurrencia en todo un ídolo juvenil.

Son fines de 1983 y hay una frase en boca de todos. No se trata de la promesa de algún político, ni el comentario de algún ocurrente conductor de televisión. Un comercial del Banco Agrario está en constante rotación, mostrando entrevistas a sus satisfechos clientes y al final del spot, un moreno señor de impresionante calva toma la palabra y en un tono paternal, suelta la frase: “Mira hermanito, vienes al banco, ahorras tu platita y ya te estás ganando alguito…”. En ése preciso momento se arma el circo. El bendito Kojak peruano le cae en gracia a medio mundo y se convierte de la noche a la mañana en una celebridad. No había programa televisivo donde su brillante pelada no asome de algún rincón para citar la pegajosa frasecita.

Siempre creímos que este sujeto había sido un fiel producto de la espontaneidad criolla, uno de esos tipos con chispa que te arma la fiesta así solo tengas agua mineral en la refrigeradora. Pero la realidad era otra. A dos creativos de una agencia de publicidad llamada Intercom, Adolfo Dammert Ludowieg y Hugo Otero, se les había prendido el foquito luego de muchos insomnios e intercambios de ideas, creando finalmente éste criollísimo personaje del “hermanito” Félix Salas Hurtado. La agencia logró de paso que el Banco Agrario también se ganara “alguito” y que pase del décimo al tercer lugar en el ranking bancario. Según Dammert, el éxito de la campaña radicaba en utilizar el lenguaje popular para transmitir un mensaje que impacte.

A nadie en su momento se le ocurrió preguntar que clase de credibilidad podían reflejar estas fingidas entrevistas, pero naturalmente esto ahora a nadie le importa. Para las estadísticas quedaría sí, que el IPAE consideró la campaña del “hermanito” como una de las mejores de ese año.



Campaña del Banco Agrario con Lucha Fuentes, Mauro Mina y Héctor Chumpitaz (1985)