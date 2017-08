Hillman; “Cinco veces más auto” (1976)

© 2009 Arkivperu . All rights reserved.

de calidades muy malas (muy inferior a los otros ensamblados en el Perú, que, de por sí, eran también malos aunque no tanto). El modelo era un desarrollo británico, que en sus primeras versiones de llamó Hillman Minx y que luego devino en Hunter, como en el de la ilustración. Venía en dos versiones, sedán y “estate” (o sea, la station wagon). Al comienzo hubo una versión del sedán más pintona, en color naranja fuerte, con techo de vinilo negro, timón de madera, escape y aros deportivos (ocurría que, por esos años, se comercializó una versión del Dodge Dart, a la que se llamó “Super Bee”, con colores muy llamativos y fuertes, también ensamblados o comercializados por “Chrysler Perú”. A ese Hillman le quiseron dar ese toque “muscle”, pese a que sólo era un Hillman y no un MOPAR). Los “cinco aros deportivos, de equipo standard” a los que aludía la propaganda del Hunter eran bien torrejas (no vayan a pensar en aros de aleación o algo parecido)

Muchos recuerdan que cuando apareció el Hillman, la Volkswagen sacó unas propagandas más que comparativas, con la tonada de “campanero, campanero, duerme ya, duerme ya…”, pero con letra cambiada:

“Hillmancillo, Hillmancillo,

no mentir , no mentir,

Qué mentirosillo, que mentirosillo…”

Algo así, haciendo burla a las supuestas bondades del Hillman, que según la Volkswagen, eran largamente superadas por el recordado Escarabajo. La voz final del comercial (en textos leidos, no cantados) era hecha por Arturo Pomar, quien recomendaba: “Compre Volkswagen, el auto que más usan…!”.

A pesar de su mala fama (tenía un amigo cuyos padres poseían la camioneta, la que al ponerle segunda, botaba humo de la caja de cambios al interior del vehículo), los Hillman corrieron carreras de autos en el Perú, habiendo sido uno de sus volantes más destacados el desaparecido Eduardo Malachowski.

Los primeros Hillman Minx tenían la denominación “DL1725″, quizá en alusión al desplazamiento del motor en centímetros cúbicos (un poco menos de 1,8 litros), aunque no estoy tan seguro. La sexta plaza en los asientos delanteros debía de sortear la palanca de cambios (que estaba en el medio del piso). En una propaganda de la tele, se veía un fulano que se paraba delante de un Hillman, que frenaba en seco para no arrollarlo (que tales temerarios!)