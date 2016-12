Humberto Martínez Morosini (1929 – 2015)

© 2015 Arkivperu . All rights reserved.

La prensa le inventaba nombres, frases, débiles definiciones de su personalidad. Lo llamaban “El hombre del deporte”, “la voz de América” y muchas cosas más. Pero durante su extensa carrera profesional no se limitó a narrar deportes. Fue en los años de la Segunda Guerra Mundial, 1943 ó 1944, en su colegio Francisco de Sales de Arequipa, haciendo el personaje de un radioteatro, que tomó por primera vez un micrófono. A la distancia de esos años, añoraba su viejo barrio, los consejos de papá y su primer cigarrillo “que provocó todo un drama familiar”.

Inquieto, movido como era, el muchacho no tardó en verse metido en la narración de un partido de fútbol. En su natal Arequipa jugaban Universitario de Deportes de Lima con el White Star –equipo que por entonces sacaba la cara por los “characatos”–. En esos tiempos no había cabina ni nada por el estilo; se transmitía delante del público. Cuenta que entonces ganó la fabulosa suma de veinte soles –”No te rías, en esa época era plata.”–



Poco después viaja a Lima. Fue a raíz de un problema que tuvo con su padre. “Quizás movido por un espíritu de venganza decidí venir a Lima. Como ya hacía radio le dije a mi padre que tenía un contrato. Me vine en camión, con 150 soles en el bolsillo. Papá quiso darme para el pasaje, pero yo, como buen arequipeño rebelde, le dije que no. Demoré tres días en llegar a Lima”.

Lo primero que hizo fue presentarse ante Antonio Umbert, de Radio América, que ya lo conocía de “oídas”. Empezó como locutor, trabajando siete horas seguidas. A partir de entonces hizo toda una clase de locución, desde comerciales hasta maestro de ceremonias. Pero donde se sentía más a gusto era narrando las noticias: “Antes no había necesidad de mayores requisitos; bastaba simplemente con una buena voz. Con el tiempo se exigieron otros requerimientos; hablar más de un idioma, poseer una cultura más amplia. La cantidad de espectadores y auditores crecieron, y con ello las exigencias.”



Todos reconocían en Martínez Morosini una magnífica voz, pero tampoco faltaban los que cuestionaban su engolosinamiento con la palabra, su apasionamiento, a veces, para opinar del fútbol, o, sencillamente, el hecho de que llame “instrumento” a la pelota.

A otros, les parecía algo creativo lo que narraba, como un diálogo personal con el deporte. “La redonda”, “La vedette”, “La blanca y negra”, “La número cinco”, “La herramienta”. El lugar inalcanzable para el arquero se llamaba “El rincón de las ánimas”, “Aquí no pasa nada…” cuando el marcador no se movía. “Le quitó la etiqueta de gol a esa pelota”, para referir el esfuerzo del que ataja y la potencia del que choteaba. Todas esas palabras que se incorporaron no sólo al léxico deportivo, sino también a nuestra conversación diaria.

Humberto Martínez Morosini se consideraba un hombre muy serio en su trabajo y muy honesto consigo mismo. Era un perfeccionista, estudiaba mucho, se preocupaba de su trabajo. Al final de su carrera podía decir que todo le había salido redondo, a pesar de sentirse en parte, un médico frustrado.

“Doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado. Yo creo que lo importante en la vida es haber hecho las cosas con sinceridad”.









HUMBERTO MARTINEZ MOROSINI

EN MI RECUERDO

Un texto de Gregorio Huaroto Offenhauser para ARKIV.

¿SABE QUIÉN TRANSMITE?

Mis recuerdos más lejanos se remontan al año 1968, cuando nos mudamos de casa, de Jesús María a Recaudadores y, con nosotros, nuestro novísimo aparato de televisión marca “Zenith”, uno de antenas retráctiles y que no necesitaba tener otra más grande en el techo de la casa. Los programas en la tele eran los de esos años, de los que recuerdo “El Show del Tío Johnny” y a “Cachirulo y sus Cuatronáutas”, que iban por los canales rivales y que nos encantaban por sus largas secuencias de dibujos animados. Los canales tenían un inicio y un fin de programación, con himno nacional incluido. Cuando el Cinco, “Panamericana Televisión” estaba ya en el aire, difundía una cuña identificadora, con una musiquilla que a todos los niños nos daba miedo, y en la que un señor de voz solemne, notable, nos preguntaba “¿Sabe Quién Transmite?”.

Humberto Martínez Morosini anuncia el cambio de señal del Canal 13 al 5 (1965)

Ese mismo señor iba al mediodía con treinta, luego de la “Serial Matinal”, en un informativo llamado “El Panamericano”, en el que alternaba con otro locutor emblemático, Ernesto García Calderón. Luego de las noticias, que el señor locutor leía con gran dicción y mejor entonación, empezaba el “Hit de la Una” y luego las telenovelas. En la noche los dos locutores mencionados volvían a presentar “El Panamericano”. Eran nuestros Chet Huntley y David Brinkley de la noticia. Eran las figuras más populares del Cinco, junto a Ferrando, “Moncherí” y Camucha Negrete.

Ese señor locutor, ése de “¿Sabe Quién Transmite?”, ese mismo de “El Panamericano” era Humberto Martínez Morosini (HMM) y ésos son los primeros recuerdos que tengo de él.

¡DESDE EL ’71…!

El Mundial de México 70 (y las eliminatorias previas) fueron del “Circuito Cuatro y Nueve” (los canales de Nicanor Gonzáles y Mauricio Arbulú asociados para la cobertura deportiva de ese tiempo), conque no escuchamos a don Humberto narrarnos algún partido de ese Mundial y sólo lo tuvimos como el animador de “Perú” (el programa ómnibus sabatino de variedades de esas épocas). Pasado ese año, y ese mundial, entonces el delirio.

¿Se acuerdan de 1971 y 1972 y de las memorables campañas en la Copa Libertadores del Club Universitario de Deportes? ¿Se acuerdan de las “Refrescantes Noches Deportivas” desde el Nacional u otros escenarios mundiales, los que eran relatados por “El Mejor de América”, o sea HMM? ¿Se acuerdan de las frases que caracterizaban esas transmisiones “aquí no pasa nada, cero a cero el marcador”, “la redonda”, “la blanca y negra”, la “número cinco”, “la vedette”, todas estas últimas cuando hacía referencia a la pelota de fútbol? ¿O se acuerdan cuando los balones llegaban a esas esquinas altas del arco, al momento de convertirse en gol, lugar al que Humberto Martínez Morosini llamaba “el rincón de las ánimas”, adonde ningún golero podía llegar? Balones bien colocados como los que puso en el arco de la selección de México el recordado José Fernández, en dos notables goles de media vuelta, en un partido cuando la despedida del recordado crack junto a nuestra Selección, encuentro propalado a todo el Perú por “Panamericana Televisión” con el relato de Humberto Martínez Morosini y los comentarios de Roberto Salinas y Pepe Barreto.

Por ese tiempo se comenzó a alternar la faceta de narrador de fútbol y la de relator de noticias con la de animador de programas concurso (como el espacio “Triángulo” con Norma Belgrano y Pepe Ludmir). Y… zas!, de ahí a los comerciales, como esa larga propaganda de “Ketchup Maggi, el acompañante del buen sabor”, en la que don Humberto alternaba con sus hijos en un restaurante y en donde los chicos se peleaban para ordenar la botellita roja aquella compitiendo entre ellos sobre cómo se pronunciaba el nombre de ese sazonador (“se dice Catchup”, decía la chica, “se dice Kétchup…” decía el chico).

Arriba: “24 Horas” con HMM y PDM (1980)

“EL ESPECTÁCULO DE LA NOTICIA Y “¿CUÁL ES LA VOZ?”

1973 marca un hito en la carrera de don Humberto, cuando participa del nacimiento de “24 Horas”, informativo central de “Panamericana Televisión” con escenografía moderna (sillas de gerente, sin mesas), el que hacía con Pepe Ludmir y otras figuras de la noticia y el comentario de esos años. Era “El Espectáculo de la Noticia” en una producción afiatada y novedosa, en tiempo de estrechamiento de los espacios informativos. La diferencia la ponían HMM y Pepe Ludmir, con su sobrio relato del acontecer del día.

Más temprano, para grandes y chicos (a estos últimos los llamaba “la gente menuda”) HMM, junto a La Morena y a La Rubia, y a Carlos Serván (experimentado locutor comercial a quien bautizó “El Hombre del Acordeón”) hacía parte de “Cincomanía” notable espacio de concursos diarios que barría en sintonía a las siete de la noche, hora en la que el Perú entero lo veía con sólo escuchar la frase salida de sus labios “¿Cuál es la Voz? CINCOMANÍA, esa es la voz!”

Y pese a que el Perú, con mejor equipo que el de Chile, no clasificó al Mundial del año siguiente, HMM era el más popular de todo el Perú. Tanto que los comerciales siguieron teniéndolo como figura, como los de esa recordada marca de ropa deportiva “Manset”.

“El Terremoto de Los Angeles… y una voz amiga en el otro lado de la línea”

La Señora Sara, una dama de edad que era nuestra vecina, en tiempos que nuestra casa tuvo el primer teléfono de nuestro barrio, nos fue a visitar desesperada una tarde de verano, al mediodía, a inicios de los años 70. Que habían dado un flash de “El Panamericano” que anunciaba un terremoto en Los Ángeles, adonde vivía uno de sus hijos, desesperada quería saber más. Con ayuda de mi madre llamaron a un teléfono del Canal Cinco, encontrado en la Guía Telefónica de páginas blancas. Alguien contestó al otro lado de la línea, leyó para mi madre el cable con la noticia, que no se reportaban muertos y que en “El Panamericano”, que ya salía al aire en minutos, ampliarían. La persona de la voz amiga, desde el Canal Cinco, en el otro lado de la línea, tuvo tiempo todavía para escuchar a la Señora Sara y darle frases de aliento.

El caballero desde el otro lado de la línea era Humberto Martínez Morosini, en tiempos de una TV más pequeña, pero más humana. Ese sismo de Los Ángeles aconteció a inicios de la década de los 70.

Cómo olvidar esa pequeña pero gran anécdota.

Y habría tanto y tanto que decir, y tanto y tanto que recordar, pero el tiempo y el espacio no lo permitirían ahora. Sólo decir que con su relato deportivo vivimos, los de mi generación, cuanta victoria (clasificación a los mundiales de Argentina 78 y España 82, cuántos campeonatos de voleyball, como ese Sudamericano de Bucaramanga en los 70 propalado “Vía Satélite” con Lucha Fuentes a la cabeza, por ejemplo), o los “Flashes Electorales” de las 16:00 horas, al cierre de las mesas de votación, con la proyección de quien sería el nuevo presidente. O sucesos mundiales como la llegada del Apollo 11 a la Luna (recordada aquí en ARKIV).

Nuestro corazón se siente triste porque la partida de Humberto Martínez Morosini cierra un capítulo notable de la radio y la televisión peruanas y porque constata no sólo el declive prefijado en la existencia física de todos, sino que el mundo, tal como lo conocimos, se va pareciendo cada vez menos a como alguna vez lo vivimos.



Su última entrevista: