Ingeborg Zwinkel , alias “La Gringa Inga” (1920-2015)

Una adolecente Ingeborg Zwinkel.

Contra lo que muchos suponían, Ingeborg Zwinkel no era norteamericana sino alemana. Sus padres emigraron a los Estados Unidos cuando ella apenas era una niña de seis años.

Su sueño era ser periodista, ser reportera, pero no pudo porque eran tiempos de recesión económica y los estudiantes de periodismo salidos de las universidades trabajaban atendiendo en los restaurantes. Ingeborg sólo tenía primaria y todo quedó en sueño. Pasó una gran parte de su vida en Nueva York, hasta que se casó con Luis De La Torre, un diplomático peruano, y vino a visitar el Perú por diez días, ya que su suegra estaba enferma. Desde que vino no se le ocurrió regresar a USA: “Aquí se quedarán mis huesos”, dijo.







1.- Ingeborg Zwinkel en sus inicios televisivos.

2.- Programación de Canal 5 (1967).

3.- LP “Inglés 2×3” con la Gringa Inga y el “Ronco” Gámez.

Empezó a trabajar en televisión con Kiko Ledgard, en el famoso programa “Bata pone el mundo a tus pies” y luego en “Bingo en Domingo” con Humberto Vílchez Vera. Tuvo también un programa propio: “La Gringa Inga” (1967), que giraba en torno al aprendizaje en inglés y donde tenía como único alumno a “Chingolo”, caracterizado como siempre por Román Gámez, que duró poco.

Pero años antes, en enero de 1964, Ingeborg se incorporó al programa infantil “El Tío Johnny en TV” del Canal 4, que conducía con gran éxito Johnny Salim. Había un segmento en el programa cuando ella junto a las otras integrantes Betty y Maribel Freundt, visitaban “en esa parte del camino” al Tío Johnny en una cabaña, donde recibían a los sobrinos y les invitaban productos “Adams” (chiclets, algún chocolate nuevo y un muñequito de marshmellow llamado “Polito”). La Gringa gritaba con su dejo característico: “¡Duendecillas!!!”, para llamar a los duendes del bosque, unas marionetas manejadas por ella que vigilaban los dulces y que sólo los compartían con los sobrinos que tenían buenas notas. Suponemos que durante ese segmento, el Tío Johnny aprovechaba para limpiarse el sudor de las potentes luces de los reflectores del set o para ir al baño luego de tomar tanta leche de la Señora Vaca. Cuando “El Tío Johnny en TV” se muda al Canal 4 en 1968, el segmento dejó de ser parte del programa.





1. El Tío, los sobrinos, la Gringa Inga y el perro “Gua Guau” (1965)

2. Luego de insistir durante varios programas por un vaso de leche, Inga recibe un vaso gigante por parte del Tío Johnny y Betty Freundt (1964) .

En 1967, inaugurando su “gran temporada de Cincovisión”, el Canal 5 estrena el programa Ómnibus “Perú 67”, un ambicioso programa de nueve horas compuesto por diversos segmentos. Uno de ellos, “Trampolín a la Fama” tenía la conducción de Augusto Ferrando, un animador con innegable vena humorística.

Ingeborg Zwinkel, que por entonces se enseñaba inglés en el Instituto Nacional Peruano Norteamericano, solicitó a Ferrando que le de un espacio de cinco minutos en su programa para presentar sus muñecos y hacer publicidad para la animación de fiestas infantiles. A Ferrando le causó gracia el castellano masticado y la ingenuidad de la Gringa y la incorporó al elenco de “Trampolín” que en sus inicios sólo consistía en dos modelos que traían a los concursantes del brazo. Al grupo se añadieron Leonidas Carbajal y “Tribilín” (que salían vestidos como policías ingleses –Bobbies– y sacaban a la fuerza a los que cantaban mal del set). Desde entonces, Carbajal tomó una parte más participativa del show, al igual que Violeta Ferreyros que al principio solo alcanzaba los premios a los concursantes. El resto es como se dice, historia, y una historia bien contada.

El 13 de diciembre de 1983, Ingeborg Swinkel pasa de las páginas de espectáculo a las policiales a través de un desagradable incidente. Ocurrió en el penal de Lurigancho donde acudía junto a unas monjas para realizar labores sociales, ayudando a los reos a alcanzar la superación personal a través de charlas basadas en el libro “El poder perfecto que hay en ti”. Hubo un intento de fuga en un auto y uno de los prófugos al verse amenazado, la abrazó desesperadamente. Los policías la desprendieron con violencia y con una metralleta acribillaron al preso. Una religiosa también murió en la balacera y la Gringa fue rescatada por la policía con heridas en el cuerpo.

Pero su labor social no fue afectada y Ingeborg se declaró dispuesta a volver a trabajar en el penal pues ahí se sentía más segura que en la calle: “Es terrible vivir sugestionada por el miedo. Cuando uno decide hacer algo, debe hacerlo sin temor. El miedo nos convierte en cobardes”.

A pesar de estar muy cerca de la muerte nunca dejó de perder su toque de humor: “Recibí una herida en la cabeza y tengo que ir al Hospital de Policía para chequearme, no me siento bien, cada vez que agacho la cabeza siento mareos y me duele, creo que me dejaron las tijeras adentro cuando me cosieron la herida”, declaró la Gringa en una entrevista de la revista Tele Guía.

Al alejarse de la vida pública se refugió en Chaclacayo. Era fanática de los perros (tenía 11) y de cultivar su jardín. “Pero soy pésima jardinera, en vez de arrancar la mala hierba, saco la buena. Todo me sale mal. También detesto cocinar, si yo tuviera que cocinar lo que como creo que todo lo comería crudo”.

Alegre, bromista, traviesa, así recordaremos por siempre a la gringa más peruana de nuestra televisión. Gringa, nosotros no poder entender que ya te nos fuiste.