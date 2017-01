“KISS contra los fantasmas” llega al Perú (1980)

Arriba: En plena fiebre de KISS, una portada de “Monos y Monadas” con los líderes apristas Towsend, Prialé, Villanueva y Luis Alberto Sánchez (1980).

1980 fue el año de Village People y KISS en el Perú, los primeros llegaron a actuar a Lima, en esa época nadie sabía que era el playback, cosa que ellos usaron pero nunca recibieron críticas puesto que estaban en todo su apogeo comercial.

KISS ya era una moda en Perú gracias a los vídeos que habían circulado en algunos de los programas musicales de fines de los años 70 (La primera vez que KISS apareció en la televisión peruana fue en el programa “Alta Tensión”, en diciembre de 1978). Las radios A.M. como Radio 1160, Miraflores y Panamericana que habían ignorado a KISS en sus inicios comenzaron a tocar sus temas, sobretodo “I was made for loving you”, “Sure know something” y “Rock and roll all nite”. La revista Tele Guía mostraba suplementos completos de KISS y florecían los mitos sobre el grupo, como que el baterista Peter Criss era peruano (!) y que sus miembros eran satánicos (no se dejaban ver sin maquillaje). Recuerdo que los Atalayas dedicaron un espacio a KISS diciendo que sus siglas significaban “Kings In Satan’s Service” (Yo dije, pucha, qué mostro).

Hasta que llegó el día del estreno de “KISS contra los fantasmas” (KISS meets the phanthom of the park) en las principales salas de Lima: “Kisstéricos, Kisseufóricos, Kissmágicos… ¡KISS contra los Fantasmas!!!” eran las frases que anunciaba la publicidad.

El argumento como ya saben muchos, fue el de los cuatro chicos luchando contra un científico loco que crea clones de KISS. Ace Frehley, el guitarrista principal, tuvo que ser reemplazado varias veces por sus reiteradas ausencias ya que le interesaba poco levantarse temprano para ir a grabar estando con la resaca. La voz de Peter Criss (baterista) tuvo que ser doblada ya que al director no le gustaba su timbre de voz y también fue reemplazado en las escenas de pelea.



La película (que en realidad era un telefilme realizada para ser transmitida por televisión) fue estrenada en los Estados Unidos en 1978 llegando a nuestras salas dos años después. En los cines limeños la gente se paraba en las butacas y cantaba las canciones como en concierto y al final pasaban dos videos clásicos del álbum “Dinasty”: “I was made for lovin’ you” y “Sure know something”. La cinta no fue el éxito de taquilla que se esperaba y duró poco más de un mes en los cines de estreno para luego pasar a los de barrio (que eran baratos y de pésima proyección). Para los niños que eran fans de KISS la película merecía un Oscar pero no era otra cosa que un bodrio, algo afirmado incluso por sus propios integrantes.



El fenómeno KISS se mantuvo con fuerza un par de años más. En 1982 la revista Tele Guía mostro el nuevo look de KISS pero ya estaban en bajada. Muchos años después se presentarían finalmente en Lima, pero eso es ya otra historia.