“Kojak” (Panamericana TV, 1976-83)

“Kojak” fue una popular serie policíaca de televisión de la segunda parte de la década de los setenta. Estaba protagonizada por el reconocido actor Telly Savalas, quien encarnaba al duro y calvo detective que tenía el hábito de llevar un chupete en la boca. El personaje tuvo gran aceptación popular en el Perú (el apodo obligado a los calvos era “Kojak” o “Mum, bolita mágica”). Las tiendas Bata sacaron además unos zapatos que quizás por un tema de derechos fueron llamados “Coyac” y no “Kojak”, y si bien su look no fue muy popular había un músico llamado Urbano Collas, quien de alguna manera modificó su apellido para que sonara al del detective, de “Collac” a “Collas”, y también se rapó la cabeza.



Aviso de Bata (1979)

Otro recuerdo es que en funciones de los cines de barrio o en los ciclos de cine en la televisión existía la costumbre de juntar episodios de dos horas de series de TV y presentarlas como “películas”. Se recuerdan por ejemplo los ciclos de “Noches Espectaculares” (presentado por “Credisa Philco”) donde se exhibía una “cinta” llamada “Un hombre muy importante”, que no era otra cosa que un episodio de dos horas de “El Hombre Nuclear”, con Lee Majors, Richard Anderson y Leif Erickson (el “John Cannon” de “El Gran Chaparral”). En el ciclo de cine “Cine Cinco” de Panamericana, transmitieron varias veces episodios de dos horas de la recordada serie “Kojak”. La voz de Kojak la hacía el recordado actor mexicano Víctor Alcocer, que también doblaba a Cannon y Batman, entre otros.



Era una temprana edad de oro de las series policiales y la programación televisiva estaba lleno de enlatados como “Columbo”, “Baretta”, “Starky & Hutch”, “Las Calles de San Francisco”, “Forrester”, “Cannon”, “La Sargento Pepper”, “Barnaby Jones”, “Ironside” y por supuesto, “Kojak”.



Arriba: Avisos de Kojak (1976 y 1983)