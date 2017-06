((( La Lista ))) # 1

Nuevas joyas:

La tremenda bronca en el partido de fútbol entre Perú y el Cosmos en el estadio de los Gigants de Nueva Jersey (1982). Jaime Duarte va a ayudar al jugador lesionado Romero, viene Neskeens y lo empuja, Malásquez le mete un derechazo y se arma la brusca donde entran todos. Otra anécdota de ese partido fue que era invierno en Nueva York, algo que la representación peruana no había tomado en cuenta. Los jugadores se tuvieron que poner medias en las manos a falta de guantes.

La huelga del Sutep. Medio año sin cole, los colegios particulares trabajan a puertas cerradas, por temor a los “piquetes”.

Los micros y su saludo por fiestas: “Feliz Navidad y Año Nuevo, 50% más de pasaje”.

“Los cabezones de Nescao” que eran unos muñequitos coleccionables de plástico que venían dentro de las latas de cocoa. No recuerdo a quién representaban, posiblemente a algún grupo musical norteamericano.

El ultimátum del presidente Belaúnde a la primera ministra inglesa de los ochentas, “La dama de hierro” Margareth Tatcher, en el cual pedía el retiro inmediato de las tropas inglesas de las islas Malvinas. Uno se imagina el pánico que habrá embriagado a los ingleses tal amenaza.

El narcotraficante más poderoso del oriente peruano: Guillermo Cárdenas, alias “Mosca Loca”. Que según cuenta la leyenda, ofreció pagar la deuda externa del Perú en caso lo dejen en libertad. Después dicen que murió durante un motín en un penal. Dicen…

El misterioso cantante “Rockwell” (hijo del dueño de la disquera Motown) que tuvo un hit con la canción “Somebody’s watching me” (Alguien me está mirando). La letra decía: “I always feel like somebody’s watching meeeeee”. Pero si uno escuchaba detenidamente, el que cantaba, pero de incógnito, era nada menos que Michael Jackson

El famoso “Rock in beach”, versión peruana de “Rock in Rio”. Pero claro, con grupitos peruanos como Rio, Dudo, Arena Hash…

Cuando Lima tenía problemas de basura, salieron en la campaña de Orrego, las bolsas de basura “Canguro”.

Los polos “OP” (Ocean Pacific), eran malísimos, pero se pusieron de moda entre los pitucos y no pitucos porque los usaba Don Johnson en “Miami Vice”. También se pusieron de moda los lentes oscuros y el ponerse polo con saco, los más atrevidos se dejaban una colita como los toreros.

La marca “Hang-Ten”, de la misma calidad de OP, con el símbolo de los piesesitos. Increíble pero creo que aún existen.

¡Los taxis peruanos con taxímetro! Había poquísimos, se intentó implantar pero fracasó. Hubo algunos carros que lo pusieron y después de flojera no lo usaron. Artículo

La famosa huelga de la policía, acabó con el ejército en las calles y con saqueos espectaculares.

El misterioso cambio de actor en la serie “Hechizada”. Al empezar la serie, el actor Dick York hacía papel del Darin, el esposo de Samantha, pero durante la serie fue substituido por otro actor: Dick Sargent. York renunció a la serie para someterse a un tratamiento contra su adicción a las drogas.

Bicicletas Monark: “Si son de Monark son buenas”.

El cantante “El General”, con sus espantosas y pegajosas canciones… Muévete, muévete… qué sabroso.



En la mitad de la década de los ochenta apareció el nuevo show de Yola Polastry llamado “Yola Rocker” y donde ella anunciaba eufórica: “Y ahora mis ángeles del infierno… ¡PINK FLOYD!!!”

El chifa “Unión” del jirón Trujillo. Según cuentas leyendas vivientes, el primer chifa de Lima, para los curiosos, todavía existe. Ahora no esta regentado por los chinos que antes lo atendían, pero tranquilos que el dueño sigue siendo un chino. Justo al frente del Chifa Unión está la cafetería con el café con leche y el pan con camote relleno más antiguo de Lima. Es imposible no visitar esta cafetería con aire europea y pedir siempre una de camote y relleno que es el clásico lonche.

El comercial de Coca-Cola con Maradona cuando jugaba en Boca y le regalaba su camiseta a un niño. Después le hizo propaganda a otra coca.

“Los cuentos de hadas de Shirley Temple”, la menuda actriz ya era una jovencita cuando hacía estos encargos pasados por canal 5.



El beso de Humberto Martínez Morosini a Raffaella Carrá, casi la muerde.

“Los invencibles de Koyama” que eran una línea de zapatos escolares, muy recordados por un spot publicitario en TV de low budget (bajo presupuesto) y de muy mal gusto. Este narraba las aventuras de una suerte de guerreros galácticos vestidos de capas verdes y coronas forradas con papel metálico dorado y que tripulaban unos zapatos voladores. Su misión era destruir un monstruo pésimamente mal caracterizado.

El Playmobil, que eran juguetes de origen alemán. Los vendían en sets con un tema específico, de mayoría urbanos: construcción, deportes, vida cotidiana. Eran una especie de Lego pero ya construidos y sin bloques armables. Los personajes era seriales, es decir todos iguales (sus peinados eran inolvidables). Los implementos y accesorios eran bien estilizados. Muy bonitos juguetes a decir verdad.

La tragedia en el Estadio Nacional (1964). Murieron cientos de personas después del error del árbitro Angel Pazos al anular un gol a Lobatón contra Argentina. De las tribunas saltó el moreno “Bomba“ para agredir al árbitro. Se armaron bruscas en las tribunas y la policía tiró bombas lacrimógenas, balazos… Alrededor de 328 personas murieron aplastadas. Fue la mayor tragedia de todos los tiempos dentro de un estadio de fútbol.

“Village People” cantando en el set del canal 4 y se cayó el cartel.

Pelé en el Nacional. Era una exhibición y el árbitro peruano lo expulsó… Sólo pasa en el Perú.

El Tío Johnny deportado. Preguntó a uno de sus sobrinos, el popular “Momón” que había comido, le respondió “bisteck”, y el Tío Johnny le dijo que la carne estaba de veda, que era imposible o acaso era hijo de militar… Suficiente motivo.

Perú campeón sudamericano. Brasil y Perú estaban empatados, hubo sorteo para quien iba a la final y la hija del presidente de la CSF Teófilo “Lito” Salinas sacó balota… ¡Y ganamos!

Cruzeiro 7 – Alianza Lima 1, un brasileño, Batata, bailó al Alianza, luego del partido murió en un accidente de tránsito.

Brasil 1 – Perú 3, en la Copa América del 75 con golazos de Cubillas y Casaretto, pero lo peculiar es que detrás se podía ver los anuncios de Cassius Clay-Foreman que peleaban a la misma hora del partido, pero en África.

“Caíco” Gonzáles Ganoza, legendario arquero grone, a dos minutos de batir el récord de imbatibilidad y aparece un tal Pedrito Ruiz con un tiro libre a la escuadra; Caíco trató de retrasar el lanzamiento pero no, pasó al olvido.

Tercer gol de Argentina a Perú en el clásico 6 a 0; Quiroga vuela, se ve que llega… ¡pero abre las manos!

Mundial de España, todos llegan a La Coruña con los buzos rojos, menos “Patrulla” Barbadillo con un terno blanco y collares, pulseras de oro, gafas oscuras… todo un ficho.



“La Banda del Choclito”. Un magnífico sketch de Risas y Salsa, donde los personajes eran “El Choclito”, caracterizado por Petipán, “Guayabera Sucia” por Alvaro Gonzáles, “El Mapache” y “Ojos Lindos”, que lo hacia el “chino” Yufra y cada vez que el Choclito les pegaba a su banda les decía: “¡De rodillas!” para pegarles.

Chapetex y la frase “Métale palito”. Chapetex era un lugar donde vendían un montón de insumos para la costura como lanas, telas, hilos. En el comercial salía una abuelita parafraseando aquel eslogan tan pegajoso. Digamos que es una tienda precursora de los negocios en Gamarra.

El programa televisivo “Enhorabuena”, irradiado en el Canal 4 los sábados en la tarde. Era un magazine musical y del espectáculo que giraba en torno a la reducida escena local y a la amplísima mexicana y venezolana. La conducción estaba a cargo del peludo Jorge Henderson, que dicho sea de paso era muy imitado con un sketch que se llamaba “Enyerbabuena”.



La broncaza en vivo y en directo entre Augusto Ferrando y Ricardo Belmont. Cuando el primero se apareció durante una Teletón con un fajo de billetes, se le cuadró a Belmont y le dijo: “Mira hermano, aquí está mi colaboración ¿y tú qué vas a poner???” ¡Lo tuvieron que sacar a Ferrando del set! Me parece que fue en la Teletón del 84 y si no me equivoco, Ferrando haciendo una vez más gala de su protagonismo, también le dijo a Belmont: “¡Yo te descubrí!” y lo tildó de malagradecido. Belmont estuvo sereno, no le replicó, simplemente esperó que la mano de la ley cumpla con su labor. Inolvidable…

Las populares gomas de mascar “2 en 1”, que nos abollaron los dientes a más de uno en aquella época. Eran largos y generalmente siempre había un chibolo en el colegio que te pedía la mitad. Venían en varios sabores (de Adams por si acaso).

“Los Gobots”, que eran una alternativa misia de los “Transformers”. La historia era la misma, un grupo de robots transformables en vehículos (remísias las transformaciones), unos malos y unos buenos que luchaban por la misma explotadísima causa, el orden y el desorden. El grupo de los buenos estaba liderado por un robot albino calvo, llamado “Lider Uno”, seguido por otros monigotes bastantes feos también (había uno que se convertía en carro de carrera y otro en una moto scooter). El lado de los malos era representado por un tal “Cy-kill” a quien seguía toda una horda de robots malfarios.

“Shazam y Cabubi”. Cabubi era la mascota de Shazam, un pequeño camello alado que siempre daba el yara cuando habían problemas y a veces (cuando al guionista de la serie se le ocurría) salvaba el capítulo.



Las carretillas amarillas de los heladeros D’onofrio y el característico sonido de sus cornetas. Y las bromas a los heladeros: “¿Tienes Buen Humor?” –Sí.– respondía. “¿Entonces por qué pones esa cara?”. “¿Tienes Jet?” –Sí.– “¿Entonces por qué andas en esa carcocha?” Siempre se hacían cobardemente desde la azotea.

“Tele-Idiomas”. El programa educativo para aprender inglés del canal 7, con el glorioso profesor Mr. Johnson, un pecoso cachetón que siempre estaba enternado. Con una mímica impresionante nos inculcaba frases como: “Apple. Repeat after me. Apple”, y lograba enseñarnos en un solo programa lo que no podían hacer cinco años de secundaria.

“La santa paciencia”. Era una frase de un sketch de “El Tornillo” con Alex Valle, donde él siempre la pegaba de tolerante para después gritar: “¿Qué cooosa… a los hombres???” y agarrarse a golpes con medio mundo.

El narrador de cuentos, un feo sentado en una chimenea, nos soltaba cada domingo un cuento ingenioso, era una serie inglesa, incluso Chuiman lo imitaba en “Risas y Salsa”.

En todo el furor de las películas de “Star Wars” en los 80, Coca-Cola lanzó una promoción de “Canjea tu Espada Láser”. Tenías que llevar 18 chapitas, creo, marcadas con el símbolo de la Espada Láser y pagar un monto extra, y las canjeabas en tiendas Galax. No eran más que una vil linterna, al cual le habían adaptado un tubo plástico, blanco y delgado, cosa que cuando la prendías iluminaba todo el tubo (una burla, yo mismo me pude haber fabricado una) y para darle los colores, azul, rojo y verde, le ponían un vinifán del color deseado en la parte donde estaba el foco, cosa que la luz salía del color del vinifán.

La camioneta del lechero por las mañanas. Su señal característica era golpear una botella de vidrio haciendo ¡cling, cling! En esos tiempos se dejaban las botellas de marcas “Vigor”, “Plusa” o “UPA” con tapitas azul de aluminio en las puertas de las casas. (Hay que tener cojones para admitir que uno se acuerda de esto).

El comercial de mantequilla Regia, “La reina del sabor”, en el cual había muchas secuelas en que aparecía un niño rubio diciendo cosas como: “¿Lobo… estás?” y él respondía: “¡Estoy comiendo mi pan con Regia!!!”.

La película de Los Pitufos, que la dieron en los cines cuando estaban en todo su furor Los Pitufos.

La película de “Mi Amigo M.A.C.”. Un triste intento de hacer algo como E.T. pero hasta las huevas.

“Ya vienen los goles de Cubillas”. Frase de Pocho Rospigliosi. Esa tarde, Pocho en su programa de 12 a 4 de la tarde: “Gigante Deportivo” quería mostrar los últimos goles del “Nene” Cubillas con su equipo en USA. Pero la secuencia demoraba y él anunciaba una y otra vez: “Después de los comerciales… ¡los goles de Cubillas!”. La frase pegó, fue común en diferentes programas cómicos y terminó para la posteridad.

El programa del canal 27 UHF, llamado “Levántese contento”, que era una especie de noticiero, tan pobre, que el conductor (que era el dueño del canal) leía las noticias directamente de los periódicos. La única infraestructura era una pared de fondo de color celeste agua, una mesa y el conductor, nada más, y por supuesto los periódicos del día encima de la mesa.

Las antiguas cadenas de tiendas como Scala Gigante, Monterrey, Sears, Tía, Maruy, Galax y Oeschle.

Las zapatillas Sin Fin, North Star y Tigre “Agarra con garra”.

La captura de “el loco” Perochena.

El asesinato del “Búfalo” Pacheco, que era un aprista de la sección de aniquilamiento del APRA, llamado “Los Búfalos”. Lo acribillaron, le pusieron dinamita en la boca, y lo volaron en pedazos.

“Brasil clasificó, Argentina ya es, Chile también, tan solo faltas tú… Vamos, vamos, Perú… a España 82. Vamos Perú, con esa fe de ayer, con esa fe de hoy, a España 82…” Estribillo de la canción “Perú a España 82” de José Escajadillo para la selección rumbo al mundial de España 82. Corría un falsísimo rumor de que España quería cambiarle de letra y utilizarla para su propio himno mundialista. Típico rumor peruano…

Audio #1: “Perú España 82” (Con narración de Pocho Rospigliosi)

Audio # 2: Canción “Perú España 82”

El escándalo del dopaje del escocés Willie Johnston, después de jugar contra Perú en Argentina 78.

El rumor del dopaje del jugador polaco Lato, después de la paliza que Polonia nos propinó en el mundial 82. (Otro típico rumor peruano para creer que Polonia perdería los puntos y podríamos clasificar).

“La letra del Himno Nacional peruano es el segundo más bello después que La Marsellesa”. Otra farsa, la descubrí cuando primero un chileno y luego un mexicano me dijeron lo mismo sobre sus himnos.

“Méjico 86… Méjico 86… el mundo unido por un balón…” Texto de la canción para el mundial de Méjico 86. La mascota de ese mundial era un chili bigotón llamado “Pique”.

“Quisiera al mundo darle hogar y llenarlo de amor… sembrar mil flores de color en esta navidad… hay que compartir..”. Canción de un comercial navideño de Coca-Cola en los setentas. (La canción original era “We’d like to teach the world to sing (in perfect harmony)” del grupo The New Seekers). En la propaganda se veía a gente de diferentes nacionalidades prendiendo velas en una montaña por la noche. Suena cursi pero era súper emotiva. Uno de mis comerciales favoritos.

La serie “Los Magníficos Justicieros”. Del mismo corte de Ultramán y Ultrasiete pero todo giraba alrededor de una nave inmensa que salía del mar.

Las mamás, y sus relatos para aconsejar a sus hijos que no reciban nada de extraños, porque ellos te daban supuestamente, “caramelitos con droga”. (Como harían los tipos estos, para hacer los caramelitos con droga).

Todas las casas por ley, tenían una copia del elepé “Disco Samba” del grupo brasileño Two Man Sound, que era un mix de varias canciones. Empezaba con un “Pe-pe-pe…” y seguía en una interminable lista de canciones como: “Upa neghino, A-E-I-O-U, Fio maravella, Brigitte Bardot, Ay, ay, caramba, País tropical, So-fla-fla, Brasil”, etc.

Las transmisiones del fútbol alemán. Los partidos eran doblados al español por el comentarista latinoamericano Andrés Salcedo. A veces, a éste se le ocurría mandar saludos a su amigo Pocho Rospigliosi del canal 5, y justo en ese mismo instante: ¡Pum! le bajaban el volumen. ¿La razón? El programa era transmitido por un canal de la concurrencia, el canal 7.

“El Pato Saturnino”. Inmortal programa infantil del canal 7. Era francés y lo hacían con animales reales que se vestían y hablaban como personas. El pato Saturnino era un detective y la villana de la serie era “la comadreja”.

“Mira hermanito, juntas tu platita y ya te estás ganando alguito”. Frase clásica, memorable, de un pelado que era entrevistado para un comercial del Banco Agrario. Después se hizo tan famoso que hasta aparecía en programas como “Risas y Salsa”.

La marca Adidas: “La marca de las tres tiras”, marca alemana, que equipó a la selección peruana en Argentina 78 y comienzos de los ochentas.

La marca Penalty. Brasileña, la de la banderita, de la selección peruana en España 82.

La marca “Calvo Sportwear”. De sportwear no tenía nada, era más peruana que el camote.

El programa del argentino Horacio Ross, “Noti-Insólito”. Lo daban por el austero canal 27 UHF. En el mismo programa había un programa musical que se llamaba “Escuchando la tele”. El nombre del programa era una alusión a un programa mejor estructurado que se llamaba “Mirando la radio”.

El animador Pepe Ludmir. El único que manejaba un inglés perfecto a la hora de las transmisiones desde los Yunaites. Una vez, en plena narración de Miss Universo, el animador norteamericano se le acercó y lo comenzó a entrevistar mientras que él respondía y traducía casi al mismo tiempo. (Luego nos enteramos que era en diferido)



“El guachimán Pacheco”, que era otro sketch de Risas y Salsa, donde su secretario era el “chino” Yufra. Cada vez que le quería pegar a alguien llamaba a su secretario para que él sea el que pegue, y él decía también: “¡Yo soy el guachimán Pacheco…. que no le aguanta a nadie ni un queco!”.

