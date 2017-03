((( La Lista ))) # 18

Nuevos graníticos:



“Natacha”. Novela con Ofelia Lazo transmitida por el canal 5, allá en el remoto 1970 y que reeditó el éxito de “Simplemente María”. Natacha era la chica migrante de la selva que llega a Lima a enrolarse de empleada doméstica y que se enreda de por vida con el señorito de la casa (Gustavo Rojo). Los padres les dan la espalda pero logran casarse. Sin embargo, la suegra de ella los hostiliza. Nace una niña y así continúa el calvario.

Los helados “Chingolo” en paleta, mitad chocolate, mitad vainilla, una lamida y se acababan y los famosos “BB” que eran pura agua.

El juego más universal, el de las bolitas. Eran de vidrio, con incrustaciones de colores adentro o blancas con manchas (las lecheras). La bolita con mejor suerte era la “lecheronga” y a los que hacían trampa se les acusaban de ser “langueros”.

Los picnics familiares en La Cantuta, sede del Club Regatas Lima. Verídicos loco…

Más dibujos bizarros de la fábrica de Hanna-Barbera: “El Perro Dinky” que era un can gigantesco que metía en problemas a dos chicas y un tío regañón; “El Fantasma Galope”, para variar con dos chicas que lo llamaban frotando una pepita de oro y también la versión de dibujos del Gordo y el Flaco.

Los especiales del canal 5 llamados “Llena tu cabeza de Rock”, animados por un ambiguo Miguel Bosé: “Don Diablo se ha escapado…” ¡Síiiiii!

La serie “Mork y Mindy” con Robin Williams. Mork era un extraterrestre lleno de raras costumbres como las del de ponerse la ropa al revés, sentarse de cabeza, dar la mano separando los dedos medio y anular o despedirse diciendo “nanu-nanu”. Nanu-nanu te voy a dar…

La película de “Popeye el Marino” con Robin Williams, generó una gran expectativa, incluso se construyó un parque de diversiones en su nombre, al final fracasó.

Los juguetes para armar “Mis Ladrillos” los Lego de los 70’s, y otro juguete olvidado: el casco de plástico del Chapulín. Buenos con B de Basa.

“Jaque mate rey dos, aquí torre blanca, Aquí cambio…”. (Frase de “Combate” con Vic Morrow).

Cuando Velasco prohibió la presencia de Papa Noél y los pinos nevados para identificar la Navidad. ¿Y que hacíamos con tanta escarchita?

“El que se fue a Villa perdió su silla, el que se fue a Barranco perdió su banco, el que se fue a Lima se sentó encima”, etc.

“Tatiana y Johnny” (ex-Menudo) cantando en dupla “Detente”. Los dos tuvieron también gran éxito en México y Perú con una canción acerca de la responsabilidad sexual llamada “Cuando Estemos Juntos”.

La huelga de la policía en el 75. Dejó a Lima sin protección y originó una revuelta civil con saqueos a las casas comerciales y la quema de los locales de los diarios Correo y Ojo. Meses después Morales Bermúdez daría el batacazo y derrocaría a Velasco.

“El Crucero del Amor”. Serie sobre un yate de placer y su tripulación: el pelado capitán, que nunca estaba al timón y era el anfitrión de las fiestas de asilo; su hija, en edad escolar, que se criaba en las cubiertas con compañías poco recomendables; el doctor “amor”, siempre sacando plan; Gopher, el tonto del grupo, la anfitriona (Julie y Judy McCoy, según la temporada) y finalmente el camarero moreno con sonrisa de pasta de dientes.

“Bedoya: El que llena la olla”. Eslogan del “Tucán” Luis Bedoya Reyes.

El noticiero “América en el Mundo” del canal 4, donde Arturo Pomar leía las noticias con tono cachosiento y refunfuñón. Lo acompañaban en sus labores Eduardo San Román, Mannie Rey y Sonia Oquendo ente otros.

El programa radial de los sesentas que hacía temblar a toda la audiencia peruana llamado “El Monje Loco”, a las 8 de la noche: “¡Apaguen la luces, cierren las ventanas, que ahí viene el Monje Loco!”.

Alberto Vargas, famoso pintor, retratista y dibujante arequipeño famoso por sus pinturas de desnudos en Playboy, conocidas como las Chicas Vargas. En los ochentas, el grupo rockero The Cars le encargó la tarea de diseñar la portada de su disco “Candy-O”. Vargas ya de ochenta años, fue a presenciar un concierto de The Cars en L.A. “Nos dijo que no era su tipo de música pero que le impresionó ver a tantas chiquillas bonitas en el concierto. Eso le gustó mucho”.

El comercial de chiclets Tumix que plagiaba sin roche la melodía de “We are the champions” de Queen: “Somos los campeones, somos Tumix, somos los campeones del sabor… fresa, naranja, chicha y frambuesa… chiclets Tumix es para tí… ¡Chiclets Tumix, los campeones del sabor!”.

La serie policial “Sérpico”, inspirada en la película del mismo nombre. Frank Serpico era un barbudo detective que tenía como misión descubrir la corrupción de las autoridades

La comedia “Evangelina” con Delfina Paredes (1975). La protagonista era una “trabajadora del hogar” (en épocas militares se prohibió decir muchacha o empleada) que proclamaba una serie de mensajes izquierdistas. En un capítulo, la patrona, una estrella de la televisión, contrabandea ropa de Miami; y Evangelina señala al “imperialismo” como el “enemigo principal”.

La compañía de seguros “La Fénix Peruana”.

Las sandalias “Caramelo” que eran de plástico transparente de diversos colores y que también sacaban callos a todo color.

“Xanadu” con Olivia Newton John. Más que película sino un videoclip de dos horas de duración que quería sacar provecho del éxito de Olivia después de “Grease” (Brillantina). Los temas musicales estaban a cargo por Olivia y ELO. El tema principal en español por Menudo.

El “piropo” de D’onofrio: “Un piropo de es algo más que palabritas de amor. Un piropo de D’onofrio es crema de chocolate con confite alrededor”.



El grupo “Los Chamos”. Copia venezolana de Menudo y su himno “Canta Chamo” (“Canta chamo, canta chamo, que tu canto vuele alto”). Los Chamos rodaron una película donde dos de sus integrantes querían arrimarse a Yuri, la cantante mexicana.

La frase “ahí nomás”. Muy común en nuestro vocabulario y que simboliza una mezla de nuestro conformismo y temor por salir adelante. Si por ejemplo en la pichanga falta inflar la pelota, dicen: “Ahí nomás compadre, juega nomás, no seas tan delicadito”. El “ahí nomás” es clásico, para que te vas a esforzar si no vale la pena: “La pelota está medio hueva”. “Ahí nomás, no friegues con esas mariconadas”.

“Sólo el Apra salvará al Perú”. Misterioso lema de los apristas camuflado en la clandestinidad bajo las siglas Seasap.



“La naranja mecánica”. Así se denominaba a la selección holandesa de fútbol de los setentas, considerados una especie de semidioses del fútbol. El núcleo pertenecía al famoso equipo del Ajax, con jugadores como Johan Cruyff, Krol, Neeskens y Johnny Rep, y que practicaban el llamado “fútbol total”.

El nombre original de Hulk en las historietas: “La Masa” o “La Cosa”.

Los lapiceros de tinta con la chica que se desnudaba según ponías el lapicero y los lapiceros en forma de cigarrillos.

Los “nickers”, pantalones medio bolsudos que llegaban y se abotonaban debajo de la rodilla. Coincidieron con la moda multicolor de Parchis.

Las tragedias que afectaron a la pareja estelar de la película “Supermán”. Christoper Reeve quedó paralizado por un accidente ecuestre en 1995, la actriz Margot Kidder (Luisa Lane) sufría de problemas mentales. En 1996 desapareció durante tres días y fue encontrada entre arbustos, con la cabeza rapada y la total convicción que era perseguida por agentes de la CIA.

“Los Galáxicos de Nescao”. Diez marcianitos que venían enterrados en el cacao de las latas de Nescao (dos en las grandes, uno en las chicas). Fácilmente si no los encontrabas, podías tragártelos de una.

El letrero de Radio Reloj que todavía se lo puede ver en la cuadra 2 de la Av. Tacna, donde hay un cine porno.

Las cometas de plástico que vendían en la calle en Agosto. Siempre se hacían guerra de cometas en los barrios. Algunos maleados le ponían una gillette a la punta para romper el papel de la cometa rival o para cortar el pabilo. Los tipos de cometas más populares eran la Pava y la Pandora.

La muerte de Lucha Reyes, “La morena de oro del Perú”, paradójicamente después de estrenar su vals “Mi última canción” en pleno Día de la Canción Criolla (1973).

“Pinturas Fast y nada más, la pintura de siempre para siempre”.

La polémica en Mayo de 1970, cuando después del terremoto en Ancash muchos Huaracinos resintieron que mientras ellos sufrían por la destrucción, en Lima la gente se jaraneaba de lo lindo, haciendo caravanas y celebrando el triunfo peruano contra Bulgaria del mundial de México.

Las canción que supuestamente lanzaría a Julio Iglesias al éxito en el mercado norteamericano, un dúo con Diana Ross llamado “All of you”. Era en la época que Julio cantaba “Hey!”. Los gringos le dijeron… “Bye”.

Las galletas “Short Cake”.

“El Hada Chapi”: “Abra cadabra siempre dice una niña… ¡Chapi! Las cosas cambian al decir así”.



La legendaria imitación de César “El loco” Ureta de la inolvidable Rita Pavone. Ureta murió poco después de una actuación en la Peña Ferrando, complicado por una peritonitis.

El mal comienzo del año 85, cuando primero Alan García ganó las elecciones y asumió la presidencia. Como si fuera poco, ese año mueren Alex Valle y Pepe Vilar (toda una desgracia para el país ese año). Alan inauguró toda una etapa de figurettismo en la tele, apareciendo constantemente en diferentes actividades, desde manejar el Mirage hasta conduciendo el tren eléctrico y también gracias a sus balconazos.



Los cigarrillos rubios con filtro “In”: “Realmente son muchas las cosas “in” condicionadas por nuestro ambiente “in”. Son símbolos elementales, tan propios como un cigarrillo que se identifica con nuestro mundo… “in”. Si usted es uno de los nuestros ¡Usted fuma In!”.

Los comerciales intermedios INICTEL en el canal 7.

Agustín Haya de la Torre y su programa político “Hemiciclo”.

La memorable voz en off en “Los Superamigos” (creo que era la misma voz en off de todos los dibujos) que decía: “Más tarde, en el Salón de la Justicia”.

“OVNI, La Maravilla del Agua”. Un juguete que era un cilindro de plástico transparente que lo llenabas de agua y tenía un botón abajo que al apretarlo levantaba unas argollitas para embocarlas en un delfín (no entiendo hasta hoy por qué se llamaba OVNI).

El ciclo del “Cine Kung Fú”, con copias malísimas, el sonido y los movimientos de los labios no sincronizaban. Puesto también que las copias eran en formato “widescree”n había escenas en que no veías a uno de los dos personajes que hablaba, o a veces, solo le veías media cara cuando hacían primer plano.

Los chocolates “Vaquita” de Tigre.

El semanario de actualidad y de corte político denominado Revista “Sí”, que contenía una pequeña revista humorística llamada “No” que recopilaba historietas como El Cuy, Araña No, Cain y Abel, entre otros.

“Daktari”. Serie sobre un laboratorio veterinario situado en el corazón de África, a cargo del Dr. Marsch Tracy y su hija y siempre acompañados por la chimpancé “Judy” y un león virolo llamado “Clarence”.

“Por cortesía de Inca Kola labebidaperuanadesabornacioná…” (El “Ronco” Gámez, en “Risas y Salsa”).

El “gol visto”. Término del fulbito que significa que los goles tienen que ser dentro del área (bueno, pista) y a rastrón. El motivo era que en nueve de diez casos los arcos eran dos piedras y si la pelota iba a media altura siempre quedaba la duda.

La argentina Linda Guzmán y sus diversos programas del hogar como “Buenas tardes, mucho gusto” y “Buenas Tardes Familia”. Los programas de Linda eran mas que nada tradicionales, con secciones de costura, salud y cocina. Meche Solaeche replicó entonces con la más feminista “La Mujer en el Mundo” con secciones como “La mujer en la historia” y “El derecho de la mujer”.

La bicicleta BMX, que era la mejor de mi época. Uno las usaba full time allá a mediados de los 70, ahora sale un chibolo con su bicla a la calle y lo dejan calato.

La clásica red que venía cuando comprabas pelotas de cuero con 16 o 32 paños. Sacar la bola de la red era fácil, complicado era guardarla de nuevo, era recontra difícil encontrar el espacio donde colocarla.

Ferrando batiendo a sus concursantes. Siempre los vacilaba. Ferrando: -¡Aquí tenemos a los concursantes! ya, canta rápido hijita”- La chica: “Voy a cantar una canción de la telenovela La Quinceañera”. -¿La Quinceañera? Ya, ya, cántala”… Y la chica empezaba: “Yo no séee…” y Ferrando: -¡Ya, yo tampoco, el que sigue!- y jalaba a otro que empezaba a entonar: “Las locas ilusiones me sacarooon…” y Ferrando: -¡Pa qué te saliste pues, el siguiente!- Y así los botaba uno por uno y el público matándose de la risa.

La canción de “Trampolín a la Fama”, que era mas o menos así: “Augusto Ferrando, te invita cantando, desde el más cercano hasta el último confín, para dar un brinco, ¡ey! Panamericinco, en el más alegre y millonario Trampolín… Trampolín te dará más fama, Panamericana, te hará más feliz, por eso Ferrando, los sigue invitando, a ser una estrella en su famoso Trampolín”.

El programa de radio Victoria llamado “Rarezas con Ferrando” donde su hijo Chicho presentaba parte de los discos que Ferrando traía de sus numerosos viajes a EE.UU.

Las loncheras y termos “Aladin” de Basa.

“El Agente de C.I.P.O.L.” (The Man from U.N.C.L.E.) Serie de espionaje donde dos hábiles agentes, uno norteamericano y otro ruso se infiltran en la organización de C.I.P.O.L (Comisión Internacional Para la Observancia de la Ley). Napoleón Solo (Robert Vaughn) era el espía norteamericano quien junto al ruso Illya Kuryakin (David McCallum) laboraban bajo el nombre de “Trush”, calentando la guerra fría con hábiles maquinaciones diabólicas. La serie tuvo mucho éxito y produjo otra serie con Stephanie Powers, titulada “La Chica de C.I.P.O.L.”

“Un plato de sopa es agua de color, en donde se baña un fideo nadador, las mil vitaminas que están en su interior, se fueron volando con el primer hervor”. Cancioncita perteneciente a “El Club de Ricky” con Ricky Tosso. O sea…

“El Show de Cantinflas”. Micro programa animado producido por Televisa y Hanna-Barbera (en inglés fue llamada “Amigo and friends”), donde Cantinflas mostraba aspectos sobre diversos países, acompañado de personajes históricos como Edison, Napoleón y Gutemberg. Bien educativo, joven…

La empresa TVsat. La primera en ofrecer antenas parabólicas y captación de canales internacionales.

“¡Santos pingüinos congelados!” Robin (el niño maravilla) en la serie “Batman”.

El intro de la telenovela “Carmín”, con Patricia Pereyra aplicándose el rouge (carmín) para seducir al profe y el tema musical interpretado por Roxana Valdivieso que fue top del ránking radial: “Quiero sentir mi cuerpo despertar/vibrar con tu mirada/me voy a conquistarte/ya no soy una niña/voy a ponerme carmín en la boca/voy a enamorarte”…

El comercial políticamente incorrecto de cera líquida Beautiflor. Hoy sería considerado con justicia rasista pero en su época tuvo buena acogida. Un baile afro en la casa de los patrones, cuando llegaba un zambo y decía: “¡Traten de rayar el piso, con la taba y la chancleta, que si malogran el brillo, los sacaré con la jeta!”. Y los patrones respondían: “¡No te preocupes moreno, que no van a quedar huellas, yo uso cera Beautiflor que encera!”.

La signatura musical y el logo del canal 4 durante los setentas.

“Soy su hermano, pero no sé nada” (Frase del hermano del narcotraficante Rodríguez López, cuando se le preguntó acerca de sus vinculaciones con los negocios de la familia).

“¡En Lima, sin plata y sin carro… no eres nadie!” Frase de un malandro en corto de la película peruana “Cuentos inmorales”.

Nino Bravo. Un monstruo de la canción. Era dueño de una alucinante voz pero murió lastimosamente en pleno apogeo de su carrera en un accidente automovilístico. Nino dejó para el recuerdo un impresionante repertorio con canciones como: “Libre”, “Noelia”, “América” y “Un beso y una flor”.

Si recién empezabas primaria y querías imponer respeto entre la chibolada, era básica la frase: “¿Recién estás leyendo Coquito? te manqué, yo ya estoy en Pablito”.

La Lista # 18. ¿Aportes para “La Lista”? Envíalos a: cartas@arkivperu.com