((( La Lista ))) # 3

Nuevos menjunjes:



El lanzador de discos “ZZZOOM-it” de Basa. Era un juguete súper chévere de los setentas que se utilizaba para lanzar discos de plástico, competir al tiro al blanco, etc.

Las “Mini-Yayas”. Antes, los centros comerciales solían publicar ofertas de realizaciones de ropa y “mini-yayas”. Este era el término en que se denominaban las prendas de vestir con pequeñas fallas que se remataban cada cierto tiempo.

“Mi pequeño saltamontes” (Frase de la serie “Kung Fu”).

El programa taurino “Sol y Sombra”. Era más sombra que sol, nadie lo veía porque lo pasaban los lunes como a las doce de la noche.

La “soda water” Selva Alegre: “Puro sabor de agua pura”. Una gaseosa ya desaparecida que era distribuida por Jose R. Lindley e Hijos S.A., junto a Inca Kola, Bimbo y Watts.

Desodorante Roll-on “Odorono”.

El programa del canal 7: “Titeretambo”. Que junto a “La vida empieza cada día” eran de esos programas estatales, producidos por el INTEC y ENRAD PERÚ y dirigidos a la chiquititud de la época. Los títeres eran tan feos que en vez de enseñar te espantaban.

“PERÚ 72…79”. Que lo daban las sábados (me han dicho, no me acuerdo, reclame en caja) y que fue cuna de programas como “Trampolín a la Fama”, “Tealdo Pregunta”, “Charlas de Café”, “Semana Deportiva”, “Danzas y Canciones del Perú”, “Cartelera Cultural”, etc.

“Cuando yo canto bajan los cerros” (Chacalón de “Chacalón y la nueva crema”).

“La telaraña de Charlotte”. Película de dibujos de Hanna-Barbera, con Wilbur, un cerdito de una granja que queda devastado cuando se entera que será sacrificado como todos sus hermanos para ser el tocino y jamón navideño. Su dueña era Fern, un niña de 8 años. Posteriormente Wilbur se hace amigo de una araña de nombre Charlotte, quien teje telarañas todo el invierno con la frase “Some Pig” para salvarlo. Aunque Wilbur se salva, Fern pasa a la adolescencia y Charlotte muere. Una película bien motiva que hacía llorar a toda la chibolada cada vez que la pasaban en el canal 4.

Cuando se inauguró el Centro Camino Real se hizo con eslóganes como: “Lima ya tiene una Quinta Avenida” o “El nuevo centro de la ciudad”. Después llegarían Saga y Ripley. El resto es silencio…

“El Show de Eduardo II”. Un programa cómico-musical con la actuación del actor mexicano Eduardo Manzano. Incluía chistes, canciones e imitaciones de muchos personajes como El Ceguetas, Don Terramicino, El Chachalaco etc.

Cuando se introdujeron los zapatos de taco y suela gruesa de diez centímetros para mujeres, se les bautizó como “chancabuques”.

El programa emitido por el canal 7 en 1982, por las tardes, después de “Ángel, la niña de las flores” llamado “Villa Alegre”, transmitido por el canal 7. Era una especie de imitación de Plaza Sésamo, donde todos tenían acento caribeño y/o de latinos de segunda o tercera generación con un español medio masticado. La idea de este programa era enseñar inglés, incluso su apertura era en español y el cierre era con la misma canción pero en inglés.

Chiclets Adams: “Perfuman su palabra en cualquier momento”.

El “Cine Pícaro” con los aguantadísimos Alberto Olmedo y Jorge “el gordo” Porcel. Eran comedias eróticas con títulos como “Expertos en pinchazos” y Olmedo pidiéndole a la mina que “no se bañe, porque perdía el gustito”.

Las campañas de austeridad de gasolina. En la época de Velasco, cuando se lanzaron las calcomanías Roja, Blanca y Azul (“Ahorro es progreso”), prohibiendo a los carros de circular en determinados días de la semana. Las calcomanías eran redondas y se pegaban en la parte superior central del parabrisas (los más vivos ponían celofán rojo a la calcomanía blanca para poder circular en los días de “No circular”).

“La última la traigo yo” (Luis Delgado Aparicio en “Maestra Vida”).

Las series “Shogun” con Richard Chamberlain y “Marco Polo” con Ken Marshall.

El programa que el canal 4 anunciaba con bombos y platillos y que nunca presentó llamado: “Chicos Computarizados”.

El apagón en “Miss Perú”. Fue en 1985, en el auditorio Amauta. En pleno discurso sobre “el talento de la mujer peruana”, se les vino la noche, se quemaron todos los fusibles. La miss María Gracia Galleno fue elegida caóticamente, en medio de las tinieblas por un jurado alumbrado por encendedores.

Los helados de invierno: clara de huevo y mucha Inca Kola bien batida en barquillo y roseados con esas diminutas bolitas dulces que a más de uno enfermó con tifoidea.

“¡Cerditos en el Espacioooo!!!” (“El Show de los Muppets”, Pantel, 1979).

El comentarista de “Telematch” y del fútbol alemán, Andrés Salcedo y su costumbre de poner apodos a los jugadores de la bundesliga alemana como “Super Ratón” Keegan, “Migajita” Litbarsky, “La Pulga” Simonsen y el “Mateito” Matthey entre otros.

La crisis del pan. Había indignación porque el pan se endurecía como piedra después de un par de horas. Los vendían también pequeñísimos y con bloques de sal enteros adentro. El ingenio peruano dio entonces a luz el denominado “pan de lujo”.

El boxeador mexicano “Pipino” Cuevas.

“La pastilla para levantar la moral” (Frase de Ricardo Belmont).

El astrólogo Pedro Paradizo, alias “Zandrox”. Adivinaba el porvenir de la farándula poniéndolo en relación con influencias planetarias, teorías científicas, para-científicas, etc. Cuando lo ponían en aprietos soltaba la frase: “Los astros influyen, pero no determinan”. Algo que desgraciadamente no pudo predecir fue su propia muerte, en un día de año nuevo (1998).

El café-teatro “Barrabás” de Miraflores.

“Nos vemos en el mundial Colombia 86”. Decía el tablero del estadio Santiago Bernabeu de Madrid al finalizar el mundial 82. Todo estaba planeado para que Colombia sea la sede del mundial 86, pero todo se truncó por el peligro latente en ese país, tomándole México la posta. Perú en los años sesentas también se cargó de valor y planteó organizar su mundial. Y no va ser.

Los lapiceros “Swinger” de Parker, que se colgaban en el cuello y que se pusieron de moda, sobretodo entre las chiquillas (como para asegurarse que no se los roben).

Antes, cuando todavía no se machacaba la palabra “ráting” la popularidad de los programas de TV eran controlados tocando el timbre en las casas y preguntando que estaba viendo la familia en ese instante. Todo se escribía a mano y si un programa había sido elegido por algunos gatos se decía que “había roto todos los récords de sintonía”.

Efraín Aguilar, “Betito”. Personaje de Risas y Salsa, un alumno mañosón, como el “Jaimito” de los chistes colorados. Se las pasaba haciendo preguntas de doble sentido a la profesora, caracterizada por Camucha Negrete. Cada vez que la llamaba decía “Señorita, señoritaaa…”. (Audio)

“Estás frito pescadito” (Cartonista Crose en sus series del diario Ojo).

“Si te pones virolo y te da el aire los ojos se te quedan así”. (Desde chico lo manipulan a uno).



Era la época del mundial 82 y jugábamos contra Polonia. En palacio de gobierno se habían reunido diferentes autoridades políticas junto al presidente para ver en pantalla gigante las incidencias del partido. Pero a Perú le va muy mal y cuando Polonia nos hace el cuarto gol, un enfadadísimo presidente Belaúnde se para y deja la sala tirando la puerta ante el asombro de todos.

“Tienes que esperar una hora después de comer para entrar al mar porque sino te da calambre” (Mentira, no pasa nada, pero eso sí, no juegues fulbito antes de darte un chapuzón, ahí si que te agarra).

“Si pones un diente debajo de la almohada el ratón te deja cinco soles”.

En pleno apogeo de películas como “Emanuelle” y “El Imperio de los Sentidos” salió la película “Historia de O”, sobre, citamos: “Una chica a la cual un día su amante secuestra y la introduce en un mundo en el que ella no es más que un objeto y en el que es sometida a las más bajas humillaciones”. Que linda gente por Dios…

El pastor evangelista de televisión, Jimmy Swaggart. Lo pescaron in fraganti y tuvo que reconocer ante el mundo que frecuentaba a prostitutas. Sus ojos se llenaban de lágrimas mientras gritaba: “¡He pecado mi Señor, he pecado!!!”.

El álbum del descentralizado de 1975, donde un jugador de León de Huánuco llamado Videla, es descrito por el genio que escribía las biografías como: “Un jugador con juego similar a Pelé”.

El “Don Rasca Playa”. Era una muñeco desarmable de plástico que lo cambiabas por ropa usada y se convertía en pala, balde, rastrillo etc. Otro juguete de playa muy popular de esa época era el Dartagnan playero.

Cuando salieron los televisores a color, a un “genio” se le ocurrió vender pantallas con diferentes colores que se ponían delante de las TV en blanco y negro para dar la sensación que eran a color.

El Playgo, eran un remedo peruano del Lego, solo que las piezas eran más grandes, y obviamente mucho más barato. Venían en un balde de pintura.

Menudo en el Amauta (1980). Las chicas casi los dejan calatos a René, Ricky, Miguel, Xavier y Jhonny.

El capítulo del Hombre Araña, donde el villano de turno (el Doctor Magneto) mantiene a toda Manhattan en vilo. De repente, el pata que doblaba la serie al español se raya y dice: “¡Como recompensa quiero diez millones de dólares, la llave de la ciudad… y un póster de Micky Mouse!”.

“No mojen que no hay quien planche” (Camotillo El Tinterillo).

Los heladitos de tres colores en barquillo misio que vendían los heladeros en las entradas de los colegios.

“Seguro que mi gordito tiene hambre”. Frase de la campaña de leche materna con Mirtha Patiño.

Las líneas de transporte de carga comercial “Aeronaves del Perú”.

“Nos preocupa” (Frase radial de Juan Ramírez Lazo, periodista radial de Radio Victoria).

“¿Qué me mira cadete, quiere que le regale una foto mía calato?” Frase del teniente Gamboa (Gustavo Bueno) en “La ciudad y los perros”.

¡Kausachum Velasco! El régimen militar de Velasco y sus mil intentos para introducir el quechua como idioma oficial del Perú. El canal 4 se anunciaba como “Tawa Canal Limamanta Pacha” y tenía su noticiero en quechua. Para navidad y puesto que Velasco consideraba esta festividad como un producto norteamericano, se trató de cambiar el nombre de Papa Noel por “Taita Noel” (Taita es papá en quechua) y Jesús era “El Niño Manuelito”. ¡Si hasta le compusieron su música! (Audio)

El chiste o cómic de “Disneylandia” que fue prohibido por el presidente Velasco porque el Tío Rico era ejemplo del capitalismo y el Pato Donald no tenía hijos sino sobrinos, y además no usaba pantalón.

La Lista #3. 2003. ¿Aportes para “La Lista”? Envíalos a: cartas@arkivperu.com