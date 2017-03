((( La Lista ))) # 36

La popular tradición de darle un pisotón a cualquiera que estrenaba su flamantes zapatos nuevos con la excusa de que “soy el padrino de tus zapatos”. ¡Ouch!!!

“A papear a papear, hoy, mañana y siempre…”. Ridículo jingle que identificaba a una campaña alimenticia popular, allá por 1983.

La revista de Editorial Novaro “Vidas Ejemplares”. Ahí podían informarse de la vida y milagros de celebridades como Sophía Loren, el Papa Juan XXIII o Ann Frank. Era junto a “Susy” una revista muy apreciada y comprada por las chicas monses o tías jamonas. ¡Dos valium por favor!

Las galletas cream crackers “Día”. Puro hueco…

La costumbre infaltable que el padrino de toda boda de arrojar puñados de sencillo (soles, centavos, reales, céntimos, rines o lo que sea) cuando los novios salían al concluir la ceremonia del matrimonio. Afuera esperaban decenas de “pájaros fruteros” (así le llamaban antes a las pirañas), gritando: “¡Padrino! ¡Sebo!, ¡Sebo!”.

El refresco (o sobres de agua pintada) “Kool Aid” que no se vendió por mucho tiempo en Perú, sólo lo conocíamos por los avisos de los cómics.

¡Mechita peligrosa!

“Me voy a poner en estado cataléptico”. Frase del ilusionista “Blakamán”. Quería decir que estaría dormido y con baja respiración, ¡pero atentos! no muerto.

La popular “Agua La Carmela” para evitar las canas, que se vendían en las farmacias de barrio. “Señorita deme una docena porque mi cabeza ya parece conejo”.

La frontera de Huaquillas. En los años 70s hubo la fiebre de viajar a esta ciudad fronteriza ecuatoriana para proveerse de mercadería “importada y fina” y revenderla en Lima. Entre lo más populares productos estaban las sábanas ”Cannon” (sólo la etiqueta y envoltura plástica eran de USA), el perfume ”Paco Rabanne” (tenía más alcohol que Miguelito Barraza en tono de año nuevo), las colonias de “fragancias mixtas” de “Jean Naté” (que aseguraba más ronchas que el rasca-rasca); además de las coloridas blusas de ”Banlon” y ”Rayon”, también enemigas de la epidermis femenina. Mención aparte eran los relojes, ¿sólo te alcanzaba para algo chusquito pero querías pintarla de hombre de mundo? ¡No había problema hermano! los vendedores te cambiaban el logo por uno bamba de Rolex o Cartier, y hasta te conseguían una “cajita original“ para que lo puedas “obsequiar con confianza”. ¡Ah!, y no olvidarse de los zapatos color manteca, que con la primera garúa se arrugaban como pasas, o los lentes de sol Ray’Ban, que te daban una pinta de aduanero de mercadería confiscada. De regreso a Lima todo se vendía fácil, bajo la popular modalidad del “no te preocupes, me pagas en tres partes primito”.

El clásico lamparín a querosene para los apagones, de esos de vidrio alargados, tipo comienzos del siglo XX. Si se te caía al piso, se rompía y luego del apagón quemabas toda tu casa.

Leche Carnation: “Hecho de vacas contentas”.

Los jamones y mortadelas de marcas “Popeye”, “Pecosa” y “La Preferida”, de los años 70. Infaltables en los desayunos y lonches domingueros, dentro de un buen pan francés o tolete calientito. ¡ Sale caliente!





Los sostenes “Cruce su corazón” y su publicidad con la churra de esa época, Sonia Oquendo.

“Hay mil historias en la ciudad de Nueva York, esta es una de ellas…”. Así empezaba “La Ciudad Desnuda” (Naked City), clásico policial que presentaba filmaciones en escenarios reales de Nueva York, algo que le daba “feeling” a la cosa.

Cuando D’Onofrio aparte de helados, postres y golosinas lanzó al mercado una serie de productos para la cocina. Había frijoles D’Onofrio, mostaza D’Onofrio, tucos D’Onofrio, hot dogs D’Onofrio, ketchup D’Onofrio… “D’Onofrio.. cerca de ti”…



La telellorona mexicana de los 60s : “Escalera al Cielo”. Interminable, continuó hasta que los actores se jubilaban o fallecían.

La juguería de japoneses “El Óvalo”, en la avenida Brasil. De arranque era pedir tu butifarra con tu jugo especial que lo servían en dos vasos.



Si eras chico en los 60s, y encima tenías hermanas de hecho te soplaste horas en el cine viendo las insufribles aventuras de Pili y Mili. Parecía que las “chapetonas” filmaban una película cada mes. Encima incorporaron a los apáticos Manolo y Ramón, “El Duo Dinámico” (?!) como sus galanes con sus interminables números musicales: ”Esos ojitos negros…”. Ya, ahí nomás.



Las arenas movedizas. Por alguna razón, siempre había un momento cuando Tarzán, el Hombre Araña o cualquier héroe de ficción, terminaba peleando en algún pantano y eran engullidos lentamente por arenas movedizas. “No-puedo-moverme… Me-falta-oxígeno…”. Blub, blub, blub…

“Hasta las tabas”. O sea, hasta el queque, hasta las caiguas…

“Todo combina mejor con Inca Kola”.

Las transmisiones del Mundial 74. Cuando Martínez Morosini comenzó a llamar a Johan Cruyff “la vedette”. El problema era que a la pelota también le decía “la vedette”, así que resultaba que cuando decía “ahí va la vedette”, uno no sabía si se refería al jugador o a la pelota.

Otras frases de Martínez Morosini: “llega tarde a la cita” (cuando un jugador llegaba tarde a la pelota), “va ella y lo toca a él” (cuando la pelota iba directamente al jugador). Ya caía chinchoso el tío…



“Las aventuras de Jerry Lewis”. Que lo pasaban en el programa de Yola. La voz la hacía “El Tata” Jorge Arvizu.



Venezuela como paraíso. Luego del golpe militar, muchos profesionales y empresarios peruanos hicieron sus maletas y fugaron a Venezuela. El país llanero tenía un boom petrolero y se convirtió para muchos en un destino de ensueño. ¡Cónchalevale chico!

Cuando Analí Cabrera, “Chelita” (Q.E.P.D) en una secuencia de “La Revista”, se atrevió a incursionar como cantante de música brasileña… ¡cantando en portugués! Analí trató de imitar el sonido del portugués pero solo consiguió hacer gárgaras en el intento.

National: “Un gran paso adelante”.

El “Panamericana Park” de la Feria del Hogar, que introdujo al Perú juegos mecánicos nunca vistos como “El Huracán”, “El Martillo Suicida”, “Los nuevos carros chocones” (de nuevo sólo tenían la pinta), “Octopus” y “El Tobogán Gigante”.





Antes, los chismes, las noticias sensacionalistas, extravagantes y bizarras se publicaban en contadas páginas como en la sección del diario Ojo “Este loco loco Mundo”. Ahora son noticias de primera plana. ¡Horror!!!

La versión peruana del juego “Monopolio” llamada “Negocios”, que tenía nombres de calles limeñas como Arenales, Grau, Manco Capac y Paseo Colón. A la rica Vicky no entraban.



El grupo juvenil español “La Pandilla”. Predecesores de los Menudo que cosecharon muchos éxitos en Latinoamérica. Ya deben tener hijos, hasta nietos. ¡Ya estás bien vieja!



El empujón con el hombro que le metió Héctor Chumpitaz al árbitro Alberto Labó tras un partido de fútbol donde el de negro perjudicó a la “U”. Tenía su carácter el buen Chumpi…

230866. El teléfono de Radio Atalaya.

Los álbumes de vacaciones “Recopilación Fantástica” (1970). Que eran compilados de cómics realizados en Perú. Los kioskeros -con vocación Frankensteiniana-, agarraban tres cómics mexicanos a la champa, los mutilaban quitándoles la portada y los engrapaban en una sola revista. La portada era dibujada por artistas locales. (Foto cortesía de Kingdom)



Los caramelitos de colores “Municiones”, que que vendían a granel en las bodegas y costaban 80 centavos.

“Plaza San Miguel, el centro comercial más grande de Sudamérica”. Era 1976, ¿qué querían?



Los discos de Ray Conniff. Que eran versiones instrumentales de clásicos ajenos. Le metía de todo: “La Cumparsita”, el “Ave Marí”a de Schubert, fragmentos de “A Chorus line”, etc. Sus discos y cassetes se vendían como pan caliente, cada casa tenía por lo menos un par de discos.

La popular “Ocopa Rosi”, que según el envase era importada (o sea, de Arequipa).

Las indecisiones de peinado de la reina de belleza-modelo-locutora-animadora-presentadora Cynthia Piedra (remember her?). De un peinado súper rubio cambiaba al día siguiente a un moñito, otro día a una cola de caballo, después trencitas, rayitos, hasta retomar de nuevo su peinado habitual, es decir, liso y sin adornos para empezar de nuevo la metamorfosis. ¡Decídete!!!

“Aguita para el canario”. Se decía cuando querías recordarle a alguien que se porte, te dé la suya, su alguito, su comisión y no se haga el sueco, distraído, desmemoriado, ¿manyas?

Antes de tener marcadores o tableros electrónicos, en el Estadio Nacional se colocaban banderines en astas a lo alto de la Tribuna Sur con los colores de los equipos que jugaban para indicar la cantidad de goles del partido en disputa.



El almuerzo o refrigerio peruano preparado en casa sufrió diferentes presentaciones durante los años. En los 50s, el “papeo” se transportaba en platos de loza hondos, utilizando uno como tapa encima y ambos envueltos en un mantel de tela para mantener la merienda caliente y protegida. En los 60s el uso de metálicas ‘portaviandas’ eran de ley, tres ollitas con tapas colocadas y unidas una encima de la otra por medio de un filete metálico en forma de “U” invertida que las entrelazaba y sujetaba. En los 70s ya se revolucionó la cosa, los termos con botella de vidrio forrada en metálico interior eran de uso popular, pero fáciles de rajarse o romper ante cualquier golpe, por eso los tapers de plástico duro fueron el preferente transporte de los alimentos que desplazó la competencia. Todo esto hasta que los ambulantes inundaron la ciudad y ya no era necesario cocinar y empaquetar nada, para echarte algo al buche sólo necesitabas agacharte y saborear tu rico combinado de a sol. Los cólicos venían sin anestesia…



“¡Se pasa de vueltas!”. Slogan de papel higiénico “Gala”. Aparecía un rollo de papel higiénico dando vueltas sin parar.

“Churros Mamys, y la propaganda que decía: “de auténtico sabor español…”.

Los “Beatles peruanos” en el programa de los sesentas “La Hora de Pablo” (1964). Pablo de Madalengoitia tuvo la ocurrencia de invitar a cuatro nuevaoleros para personificar a los Beatles. Ellos fueron: César Altamirano, Joe Danova, Pepe Miranda y Jimmy Santi. ¡Help!



El programa “Viva el Sábado” que según su presentación recorría cuanto local nocturno para mostrarnos “buen espectáculo”. Lo único que enfocaban eran los jamones más exuberantes de Amparo Brambilla, Sandra Villarruel y Mónica Brando, durante sus meneos y movimientos (dizque eran bailes).

Las enaguas. Prendas de ropa interior femenina ya en desuso. Era una falda usada como ropa interior pero sobre la ropa interior íntima, para prevenir la irritación de la piel de telas gruesas. También se utilizaban para evitar que los mañosones se ganen viendo el cuerpo a través de las faldas translúcidas.



Cuando se escogía gente para las pichanguitas siempre quedaban uno o dos que nadie los quería ni para que jueguen de relleno o de árbitro. A esos a veces se les denominaba “lastre”. ¡Qué linda gente!

La revista masculina “Varón” y su suplemento erótico “Bombón”.



Las continuas repeticiones de capítulos de la serie “Relámpago Azul”, que según un representante de Frecuencia 2: “se hacían para el bien del público que tiene mala memoria”. Qué abuso…

El año de 1976, durante la Copa Libertadores donde participaban Alianza Lima e Independiente Santa Fe, “Telecentro” marcó la llegada a la tele peruana de la muestra de jugadas desde diferentes ángulos (antes sólo se colocaban cámaras extras detrás de los arcos), así como las repeticiones instantáneas de los goles o jugadas dudosas. Complementaban este despliegue técnico los sobrios comentarios de Roberto Salinas, así como la narración de Rulito “esa pelota va con bastante veneno” Pinasco.

“Qué rico panetón, me gustaron las pasas.” —Pero si no tiene pasas— “Ah, entonces me comí las moscas”. Sketch con la torpe “Catita” (Nini Marshall), humorista argentina con películas de gran popularidad durante los 60s.

El letrero de SUMESA afuera de los Super Markets, con una mujer con falda al tobillo empujando la carretilla.



Un cómic calentón de los ochentas: “Marybell”. Que era una chica quien luego de tomar su “pildora de la fuerza y del amor” se quitaba las prendas, y salía en hilos a combatir el mal.



Jerga setentera: Cuando algún trabajo era difícil o complicado se decía que era una “galleta”. También salió la moda de llamar a las personas “ñatos” (ámbito laboral); “patas”, “cholito/a”, (ámbito familiar); “causas” (ámbito lumpen) y “puntas” (ámbito delictivo); “Primito, dale esa galleta del presupuesto bienal a los ñatos de contabilidad y consíguete tres puntas para ir a cuadrar al causa que me debe un billetón…” ¡Qué tal labia!

Las calcomanías del Mundial de Argentina 78 que todos la pegaban en sus carros. “Ya vienen… los 6 goles de Argentina”.



“Yo me quedo con Mum, por que Mum se queda conmigo.”

El clásico Real Madrid-Barcelona en 1983 en el Estadio Nacional. Pero en versión Copa Perú, entre el Barcelona de Surquillo contra el Real Madrid de Camaná. Los más canallas lo llamaban “derby”…



Las leyendas de foto de Pocho. En edición o periodismo, se llama “leyenda” o “pie” al breve texto que explica el contenido de un dibujo o una foto. Esa era la regla periodística para todos menos para Pocho, que utilizaba el espacio para maletear y chacotear a los jugadores.

Las latitas en miniatura de leche condensada Nestlé para las loncheras. Algunos la untaban al pan. Los más bacanes del nido se la secaba en una. Claro pe varón…



El personaje de cómic, “Larguirucho”. Nunca supe si era un canguro, perro, rata gigante o un oso hormiguero. Malditos dibujos que confunden.

El comercial de mercado “Hiper” con Augusto Ferrando: “¡Hiper es todo… y algo más!”.

(Por ahora es lo que recordamos en cuanto a sugerencias… ya la casposa no nos funciona como antes. Chessss…)

