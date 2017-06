((( La Lista ))) # 6

“La banda de los Dobermans” Clásicas películas de bajo presupuesto que se transmitieron en el cine y la TV. Narraban la historia de unos granujas que planean robar un banco y adiestran para esta causa a cinco canes. Estos obedecen sus ordenes a través de silbatos. Al final el entrenador los traiciona a todos y se lleva el botín. (The Doberman gang, 1972).

Los recordados “bussings”, de comienzos de los setentas. Si a la hora de subir pagabas el boleto de “ida y vuelta” te salía más barato. Después serían remplazados por los ENATRU.

La Quina. Un juego antiquísimo, en el que se iban cantando los números y tú ibas poniendo en el cartón los números que tenía y cuando hacía el quinto número… ¡Quina! Chapabas tu premio.

El episodio de la serie norteamericana de los sesentas: “La Caldera del Diablo” (Peyton Place), donde a un personaje que retorna de Lima le dicen: “Bienvenido a la civilización”.

La casa “Matusita”. Siempre circularon leyendas acerca de espíritus que penaban en el segundo piso de esta casona, en el cruce de las avenidas Wilson y España. En los sesentas, en el programa del canal 2: “Los fantasmas se divierten”, el animador argentino Humberto Vílchez Vera se le ocurrió pasar una noche en la tétrica casa. Dicen que salió casi loco.

“Radio Reloj”. Emisora radial, todas las horas que esta emisora estaba en el aire tenía como fondo el tétrico tic-tac de un reloj. Esto ponía los pelos de punta a las personas que la sintonizaban en las mañanas y se alistaban para ir a trabajar.

Biónicamente muerta. La muerte de el personaje de Jaime Summers “La mujer biónica” en la serie “El hombre nuclear”. Lo que pasó era que la actriz Lindsey Wagner había terminado su contrato con la televisora. Al final la volvieron a contratar y la “revivieron” en la serie, pero hicieron como si hubiese perdido la memoria. Entonces cada vez que veía a su gil Steve Austin, los pocos recuerdos que tenía le provocaban dolores de cabeza (A todos nos daba dolor de cabeza estos episodios).

La “revolución caliente”. Antiquísimos dulces limeños. Eran unos pastelitos pequeños pero bien duros de harina. Una especie de galletas con clavo de olor y jonjolí. Los vendedores gritaban: “¡Revolución caliente, música para los dientes, azúcar, clavo y canela, para rechinar las muelas!” Para que, bien agradables los dulcesitos.

Avena “Tres Ositos”.

“Parchis”. El grupo infantil más popular sin duda. Grabaron una sarta de inolvidables canciones, entre las que destacaban la atroz “Arriba y abajo” (que trataba de un globo); “Ven a mi casa esta navidad”, “Ganador”, “Comando G” y el himno “Parchis chis chis”. Parchis estaba compuesto por dos niñas y tres niños, entre los que destacaba Tino, la ficha roja, que era como el líder de la banda (ya mayorcito perdería un brazo en un trágico accidente); la todavía guapa Yolanda Ventura, la ficha amarilla, que se fue a México para ser protagonista de diferentes telenovelas; el pelirrojo que toca la batería en un grupo grunge aficionado en España y las otras dos fichas a las que se las tragó la tierra. Parchis fue el grupo más popular de España y Latinoamérica (donde rodaron seis películas). Un torbellino de hormonas en crecimiento y los distintos gustos de los mocosos terminó por hundir el grupo.

Cassius Clay que se cambió de nombre a “Muhammad Alí” porque era simpatizante de los musulmanes, y consideraba que Cassius Clay era un nombre de esclavo.



Cuando encontraron a un niño apodado “Petiso” que murió electrocutado durmiendo en una caja de luz, se fundó el albergue de niños llamado “La Casa de los Petisos”.

Lavanderías “Vaporito”, con el símbolo de un vapor. Un obvio plagio de Casper: “El fantasma amistoso”.

Los Rolling Stones en Lima. Mick Jagger y Keith Richards se alojaron en el Crillón pero los pusieron de patitas en la calle por mala conducta, entonces se mudaron al Hotel Bolivar, pidieron un teléfono y llamaron a la embajada británica a pitear!

Perú 2 – Rusia 3. Cuando nos dan vuelta el pastel en la final de vóley de las Olimpiadas de Seúl en 1988. (El que no lloró al final de este partido, miente).

“Credisa Philco”, y sus promociones para vender las famosas radiolas, muy cotizadas en los comienzos de los setentas. Estas radiolas parecían un ataúd en la sala de tu casa.

“Los Reyes de Monterrey” Unos billetitos que los daban en la cadena de tiendas Monterrey. La canción del comercial decía: “Con los Reyes que usted junta comprando todos los días, puede entrar en el palacio y obtener estas maravillas”. Había cambistas que estafaban a los turistas recién llegados, cambiándoles sus dólares por estos billetitos y haciéndoles creer que ese era el billete nacional peruano.

La nueva clase de aceituna peruana: aceituna de botija (podía ser de olla, de botella, depende de donde lo pongas).

La canción “Pájaros carpinteros del espacio” (Woodpeckers from Space) de la disquera Phillips, que rayó a mediados de los ochentas. Era una canción tipo break pero con la inconfundible risa del pajarraco.

“Mi amigo el mago”. Espacio cultural para los niños elaborado por una universidad norteamericana, con el animador Don Helbert, revelándonos los misterios de la ciencia.

Los sanguches de la playa Redondo: “Si no les gusta no me los paga”.

El comercial de colonias Crevani: “Yo, tú, mamá y papá… y Crevani finalmente” (Aquí salía una familia pedaleando en una bicicleta para tres personas).

Los puestos de fideos Nicolini y del pollo broadster en La Feria del Hogar.

“Por favor no me moleste, no le gustaría verme enojado”. Frase de David Banner (Bill Bixby) en “El Increíble Hulk”. Tranquilo tío…

El cantante anglo-brasileño Ritchie, que tuvo su cuarto de hora con el hit “Mi niña veneno” (El mundo es pequeño para los dos…) La canción original era en portugués y se llamaba “Menina Veneno”.

Belaúnde póstumo. Se nos fue el hombre y es digno de recordarlo. Imágenes como la de Belaúnde izando la bandera peruana en el puesto del Falso Paquisha en la Cordillera del cóndor. Su parodiada frase de “Vayamos al mapa”, cuando lo imitaban señalando pueblos con nombres obscenos, o Carlos Álvarez y su sketch de “Belaúnde Rocker” con casaca de cuero y bailando a ritmo de tembladera. Ni por eso se inmutó. Q.E.P.D.

– “¿Se respetará la libertad de prensa?”

– “Depende”. (Espeluznante respuesta de Velasco luego de tomar el poder. Después de un mes cerró los diarios Expreso y Extra y la revista Caretas).

“Sawamura”. Dibujos japoneses del canal 7 sobre un luchador de kick-boxing que derrota a sus contrincantes con su famosa “patada voladora”; hasta que en un capítulo aparece otro más recio y lo muele a patadones (te me caíste Sawamura). Luego Samawura vuelve a la carga con su nueva arma: la “rodilla voladora”. Eran dibujos que nos dejaban perplejos por su brutalidad. Al terminar el programa salías a la calle dispuesto a desarmarle la cara al primer chibolo que se cruzara en tu camino.

Los famosos carnavales en febrero. Muchas costumbres perduran aún. Las bateas y las tinas son armas de combate, se juega con talcos y chisguetes. Antes se usaban serpentinas con dedicatorias, y también el “tumbacholo” o “matachola”, hecho por medias en forma de pelota y que lo llenaban con yeso o talco (¡basuras!). La gente se pintaba con betún, los carros alegóricos, el pica-pica, en fin, nunca terminamos…

Don Ramón pregunta: ¿Qué edad crees que tengo? ¡50! Le responde el Chavo. ¡Exacto! ¿Cómo lo supiste?, pregunta Don Ramón. Lo que pasa que el hijo del panadero tiene 25… y es medio menso… responde el Chavo.

Huampani, nuestro Disneylandia. Si escuchabas que alguien se había ido a Huampani o Chosica era sinónimo de un día perfecto.

Un restaurante antiguo limeño: el restaurante Raymondi, según los abuelos el número uno de los cuarentas. Todavía se puede visitar y comer en la reliquia, al lado de la Iglesia de Las Mercedes (esquina Jr. de la Unión), aunque dicen que ha bajado la categoría.

Los “View-masters”. Antes del VHS y el Playstation pasábamos el rato viendo figuras en 3-D a través de los oculares de estos aparatitos. Habían algunos que los alquilaban cerca a los paseos de botecito en el Parque Japonés (ahora Gran Parque de Lima). Una vez estaba que no me decidía entre los discos (Había de todo, desde “Mary Poppins” y el “Cupido Motorizado” hasta “Noruega”) y el ambulante me gritó: “¡Ya, ya! ¿Vas a alquilar o no?” Que abusivo.

“¡Ajá! ¡La varilla pide Shell! ¿Shell? ¡Shell! ¡Éschele Shell!”.

“La Peña Ferrando”. Era una revista cómico-musical que dirigía Augusto Ferrando. Empezó en Radio Victoria en 1955 y luego pasó a los teatros y cines de todo el Perú. Era un semillero de artistas como Melcochita y el chato Barraza. Aquí surgirían las frases de “¡Yo lo descubrí!” y “¡Va pa la peña!”

“Mandibulín y los Neptunos”. Mandibulín era una creación de Hanna-Barbera, un tiburón vegetariano que tocaba la batería en un grupo de rock. ¿Cómo no se le ocurrió a nadie ésta idea?

Ferrando ayayero: Le gustaba figurar y soboneaba a los presidentes diciendo: “Belaúnde es mi amigo”, “Alan es mi pata”, “Chino (Velasco), no te pases, tú eres mi choche!”

La Lista #6. 2002.