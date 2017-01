“La Más Más de la Década de los 70” (Radio Panamericana, 1980)

La final de “La Más Más de la Década del 70″ estuvo antecedida de un ciclo de programas llamado “Los 70, en Stereofonía”, que los sábados y domingos conducía Iván Márquez por “Panamericana FM”, vía los 101,1 Mhz y que fue un repaso completo a las mejores cenciones de esa década. Ese programa también iba por Panamericana AM (960 Kilociclos), una banda que ya por ese tiempo empezaba a perder notoriedad.

En el anuncio de la elección de las mejores de la década del 70 aparecen varios artistas “consagrados”, como “The Captain & Tenille”, un dueto muy popular en los 70 (en la línea de los Carpenters, con canciones románticas) y cuyo video de “Muskrat Love” fue visto por los peruanos con la transmisión del programa “De México para el Perú”, difundido la Navidad de 1975 o 1976 por “Panamericana Televisión” con la conducción de Pepe Ludmir.

También aparece el popularísimo Peter Frampton, ya solista (antes cantaba en una banda llamada “The Fresh Humble Pie”), que sonaba y sonaba con temas tales como “Baby I Love Your Way (Every Day)”, y “Show me the Way”. También se reconoce a la cancionista Rita Coolidge.

Por ese tiempo, los espectáculos de masas “La Más Más” tenían asegurados sus espacios como eventos de amplia aceptación por la juventud de esos años.

Se recuerda que en los 70, “Panamericana FM” no tenía DJs, y que el estilo era propalar dos canciones, tras lo cual los temas que habían sido escuchados eran anunciados, dándose también la hora exacta. Ese estilo de hacer radio (que caracterizó a don Enrique Llamosas en “Radio Miraflores”), casi nadie conserva hoy, a excepción de la radio rockera “Doblenueve”.