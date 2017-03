“Las Seis Horas Peruanas” (24 de mayo de 1964)

© 2009 Arkivperu . All rights reserved.

El culto al automovilismo deportivo en nuestro país discurrió, casi con la llegada de los primeros coches a motor, entre dos grandes vertientes: la de ruta (cuyas pruebas emblemáticas siguen siendo el “Premio Presidente de la República”, que se corre desde 1939 cada 1º de mayo y, el “Gran Premio Nacional de Carretera Caminos del Inca”, que se corre desde 1966), y la de circuito (pruebas de velocidad en trazados cerrados, los más de naturaleza callejera ante la ausencia de autódromos calificados).

Las “Seis Horas Peruanas”, emblemática prueba de circuito, se corrió por vez primera el 24 de mayo de 1964 en la zona del Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, por un trazado de 3 kilómetros comprendiendo el recorrido: la Avenida de la Peruanidad, la angosta calle Nasca, la Avenida Salaverry (frente a la Nunciatura) hasta el monumento a Jorge Chávez. El recorrido de las competencias en el Campo de Marte, en años siguientes, se prolongó, pero siempre siendo su recta principal la mencionada Avenida de la Peruanidad.

La partida de esa prueba se hizo “a lo Le Mans”, esto es, los pilotos situados en una línea frente a sus autos, hacia los cuales debían de correr para abordarlos, encenderlos y lanzarse hacia la victoria.

La prueba arrancó a las 10 y 20 de la mañana en el marco de un día nublado, con una fina garúa, congregando -conforme estimados del desaparecido periodista Enrique Roel Miranda- a unos veinte mil espectadores. Las vestimentas de los pìlotos competidores eran muy extrañas (camisas, camisetas sin manga, guantes, gafas sujetas con elásticos, cascos tipo “bacínes” con orejeras para el ruido, cualquier pantalón), no habían trajes antiflama ni nada que se les pareciera. Los mecánicos y auxiliares en los boxes vestían sus trajes de trabajo, otros simplemente de paisano.

Los ganadores absolutos de la prueba fueron la dupla de Percy Fox y Kike Pérez (este último, conductor de los programas deportivos “Auto”, que se emiten desde 1981 por TV), a bordo de un Volvo P1800 (modelo popularizado en la serie de televisión “El Santo”).

Un percance aconteció en una de las vueltas al circuito, cuando el volante limeño José Mazzini (quien compartía la conducción de un MG A con Manuel Yzaga) perdió su mano izquierda al estrellar su coche deportivo contra un poste de alumbrado. El desgraciado suceso sumió al volante en una terrible depresión, que terminó con su vida, por propia decisión, tres años más tarde. Según refiere Guillermo Thorndike, el accidente y el cercenamiento de la mano fueron captados en vistas por un reportero gráfico. Los hijos de Manuel Yzaga han confirmado la existencia de las desgraciadas fotos y el final dramático de la vida de Mazzini. El coche actualmente forma parte de la colección de autos de Jorge Nicolini en La Molina.

La mayoría de autos eran de la marca Volvo (los modelos Amazon 121 y 122, y PV 444 y 544, además del P1800 de los ganadores), pero también hubo otros coches europeos, entre los que destacaba un impresionante Jaguar E Type Coupé del as Pitty Block (que no terminó por fallas mecánicas). En la prueba también corrió Eduardo “Chachi” Dibós a bordo de un diminuto Austin Cooper. La presencia de dos volantes extranjeros engalanaron la competencia: la del ecuatoriano Luis Larrea y la del veterano as chileno Bartolomé Ortíz (ambos en Volvos Amazons).

Al poco tiempo de correrse la prueba, apareció un juego de mesa con dados y ruleta, tablero y carritos llamado “Las Seis Horas Peruanas, Circuito Campo de Marte”, donde los competidores eran Miguel Navarro, Chachi Dibós, Eduardo Rodrigo, Pitty Block, Guillermo Arteaga y Pepo Manucci.

(Colaboración de Gregorio Huaroto).

1.Largada de las Seis Horas Peruanas.

2. Corren Lastres (MGB), Kurt George (Volvo), Pity Block (no se le ve bien, Jaguar E Type), Bartolo Ortiz (Chile, Volvo Amazon).

3. Luis Larrea (Ecuador Volvo Amazon), Chachi Dibós (Austin Cooper), Enrique Lastres (MGB).

4. Percy Fox cruza la meta, siendo ovacionado por su partner Kike Pérez.

5. Los ganadores Percy Fox y Kike Pérez, junto al Volvo.

6. Vista de la Avenida de la Peruanidad.

7. Vista de Eduardo “Huevo” Rodrigo, ganador en la categoría “E” (Alfa Romeo SV).

8. Vista de la prueba de 1966, Tater Ledgard repostando en los pits a bordo de un Sunbeam Alpine (carro del “Superagente 86”).

9. Vista de las Seis Horas Peruanas de 1968.

(Fotos:”Historia de las Seis Horas Peruanas”, Enrique Roel Miranda, BRASA, Lima, 1995; Walter “Tater” Ledgard; Freddy Mosca).