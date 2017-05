“¡Cualquier cosa puede pasar en los siguientes 30 minutos!” (Las Supermarionetas, 1969)

© 2014 Arkivperu . All rights reserved.

Entre 1956 y 1969, una empresa productora británica operada por el productor Gerry Anderson (1929-2012) y su esposa Sylvia lanzaron una serie de programas de televisión basados en títeres (o más precisamente marionetas) de gran éxito en todo el mundo. Estas producciones desarrollaron una técnica laboriosa de maquetismo y efectos especiales conocida como “Supermarionation”, que permitía por ejemplo, incorporar motores para sincronizar movimientos de la boca de la marioneta con diálogos pre-grabados. Todo esto junto a la música dramática, ambientes futuristas y vestuarios en miniatura meticulosamente detallados, dieron como resultado series de acción sorprendentemente realistas para la época.



Arriba: Silvia y Gerry Anderson. Abajo: Maquetas de exteriores.

El equipo creativo de los Anderson produjo diez series, muchas de ellas transmitidas en el Perú. En esta entrada abarcaremos por orden cronológico: “Supercar” (1961), “Capitán Marte” (1962), “Stingray” (1964), “Guardianes del Espacio” (1965), “Capitán Escarlata” (1967) y “Joe 90” (1968). Cada serie significaba un salto sustancial de la precedente en términos de concepto, dirección, estilo y sofisticación.

“Supercar” fue el primer programa creado por Gerry Anderson y el comienzo de la era del “Supermarionation”. El interés de la serie radicaba en una especie de “auto fantástico”, un prototipo de vehículo todo terreno que podía convertirse en auto (casi nunca lo hacía), en jet, en submarino, e incluso en una nave espacial. El diseño estaba a cargo del profesor Popkiss y su asistente auxiliar, el doctor Beeker (“Satisfactorio, muy, muy, satisfactorio…”), Mike Mercury piloteaba la fantástica nave con la ayuda de un niño, Jimmy Gibson y su monito Mitch.



Arriba: Titiriteros en la producción del show: Abajo: Cómic Novaro de Supercar (1966).

Como en la mayoría de los programas de Gerry Anderson, lo más particular lo proporcionaban las tecnológicas naves. El Supercar era guardado en un laboratorio y salía de su escondite usando una puerta-cúpula situada en lo alto del lugar (en un capítulo se olvidaron de abrirla y la portentosa nave chocó y se averió, nadie salió herido). Estaba también equipada con unas lunas “limpiatodo”, que permitían a su piloto divisar a través de las nubes o la niebla. Pero comparado con otras técnicas futuristas de Anderson, el show de Supercar era un programa bastante limitado, las marionetas eran casi estáticas, incluso se le notaban los hilos y nunca caminaban sino que generalmente estaban sentados en alguna reunión o viajando dentro del Supercar.





En el Perú Supercar tuvo bastante éxito, estrenándose el 3 de junio de 1963 en el debut del programa “El Tío Johnny en TV” del Canal 4, y continúo difundiéndose a través de “Buenas Tardes, Tío Johnny”, cuando Antonio Salim fue jalado a Panamericana Canal 13.



En la memoria quedan vagos recuerdos de la cancioncilla característica del show que era cantaba en castellano. De niño era un fanático de la serie y me imaginaba comandando el Supercar. Puesto que la televisión de entonces era en blanco y negro (en el Perú no habían antenas ni equipos de transmisión a color en esa época), imaginaba la nave con los colores azul, rojo y blanco. Después de varios años, vi un juguete de Supercar en una tienda y recuerdo estar decepcionado al ver que la nave era amarilla y anaranjada. Me parecía que la imagen de la tele debía ser mucho más colorida.

La serie inauguró lo que se convertiría en la marca registrada de Anderson: la secuencia de lanzamiento. Todas las series tenían esta característica al inicio, despegue de naves, propulsores y vuelos verticales.

En 1961, cuando el comandante soviético Yuri Gagarin viajaba al espacio, todo lo relacionado al cosmos y el universo eran temas populares, más aún entre los niños que jugaban con miniaturas de plástico de las naves espaciales. Mientras esto ocurría, en la televisión, triunfaban las marionetas del Capitán Marte.

El nombre original de la serie era “Fireball XL5”, pero suponemos que lo tradujeron como “Capitán Marte” dado que en la canción se mencionaba a ese planeta y que la asistenta, doctora en medicina espacial y acompañante del capitán se llamaba “Venus”. La voz de la muñeca era dada por Sylvia, la esposa del creador Gerry Anderson.

Aquí se contaban las aventuras interplanetarias de la tripulación de la nave espacial Fireball XL5 WSP, patrullando el sector 25 de la galaxia en el año 2062. La embarcación estaba comandada por el Coronel Steve Zodiac (Capitán Marte en español) integrante de la Patrulla Espacial Mundial.

Su tropa incluía a la glamorosa doctora Venus, el navegante e ingeniero profesor Matthew Matic y Robert, el co-piloto, quien era un robot antropomórfico, recordado por la frase “vamos camino a casa”, cuando piloteaba la nave rumbo a la Tierra. Robert fue el único personaje cuya voz fue hecha por el propio Anderson.

Así como “Supercar”, “Capitán Marte” se difundió inicialmente el año de 1963 y se transmitía de lunes a viernes a través del Canal 13, en horario de las 6 de la tarde.

“Stingray” o “Meteroro Submarino” fue la primera serie a color producida por Gerry Anderson y se situaba en el año de 2064.

Ahí un supersubmarino de combate altamente sofisticado llamado Stingray, comandado por Troy Tempest, protegía los mares de los villanos del reino subacuático de Titanica. Stingray estaba al servicio de la organización WASP (World Aquanaut Security Patrol), cuya base estaba en Villamarina, California, frente a las costas del Pacífico.

Stingray era capaz de alcanzar velocidades de hasta 600 nudos (1.100 km / h) y compensadores de presión avanzados le permitían sumergirse a profundidades de más de 36.000 pies (11.000 m), lo que le hacía posible de cruzar cualquier parte de los océanos del mundo.

La nave tenía su hangar bajo Villamarina y al comenzar sus misiones salía al mar abierto por un túnel, mientras que las instalaciones de la propia ciudad eran ocultadas. A lo largo de sus entregas, el Stingray tomaba contacto con varias civilizaciones sumergidas y desconocidas, con habitantes claramente hostiles y contra los que tenía que luchar. Mención especial merecen los habitantes de Titánica, con los que el Stingray se enfrentó varias veces.

Casi todos los personajes, lugares y vehículos de la serie tenían nombres relacionados de alguna manera con el mar: Troy Tempest (Tormenta), el teniente Fisher (Pescador), Atlanta (Atlántico), Marina, etc. Los rasgos faciales del personaje de Troy Tempest fueron modelados basándose en los del actor James Garner, por decisión de la propia Sylvia Anderson. Otro personaje importante era Marina, una mujer joven que no podía hablar y que respiraba bajo el agua y de la cual Troy se enamora perdidamente.

Stingray fue mostrado alrededor de 1965 en uno de los bloques de dibujos del programa del Tío Johnny



“Guardianes del Espacio” (Thunderbirds) es sin duda la serie más recordada y famosa de todas las producciones de Gerry Anderson.



La puesta en escena es un mundo no muy lejano, donde los gobiernos contaban con una inestimable ayuda para mantener la paz y el orden y efectuar las misiones de rescate más peligrosas. Se trataba de “Rescate Internacional”, el equipo creado por Jeff Tracy que tenía su cuartel general en la secreta Tracy Island y sus cinco hijos varones, dedicados en cuerpo y alma a su misión, quienes formaban un equipo invencible, dotados de los más sofisticados modernos vehículos y armamento.

Piloteando el Thunderbird 1 encontrábamos a Scott. Virgil estaba a los mandos del Thunderbird 2, que era una especie de gigantesca nave de transporte; Alan piloteaba el Thunderbird 3, Gordon el 4, un vehículo acuático conocido también como el “Aquanáutico”. Finalmente teníamos a John, desplazado en el Thunderbird 5, la estación espacial que hacía las veces de satélite y que ponía en contacto al equipo con las señales de socorro que puedan llegar de cualquier lugar de la Tierra.

Los seis varones Tracy contaban en Gran Bretaña con la excepcional ayuda de Lady Penélope, su agente en Londres. Esta marioneta fashion vivía cómodamente instalada en su hermoso palacio en las afueras de la ciudad, donde siempre estaba preparada para recibir un mensaje de sus amigos, los Tracy. Lady Penélope tenía puesta toda su confianza en su mayordomo y chofer, el fiel y eficaz Parker, que al volante del poderoso FAB 1, un Rolls-Royce de color rosa que contaba, entre otras cosas, con tracción a seis ruedas, acompañaba a la heroína allí donde sus investigaciones la llevaban.

También era un personaje habitual el científico Harin “Cerebro” Hackenbacker, un tímido y tartamudo ingeniero que era una eminencia en varios campos muy concretos de la técnica. Sus conocimientos están puestos en la lucha contra el mal, acompañado muy a menudo por Tin-Tin, una joven euroasiática, hija del mayordomo oriental de la familia Tracy.

Las historias que conformaban cada episodio eran ciertamente muy simples, destinadas a la comprensión del público infantil y juvenil, pero la escasez de brillantez de los guiones se veía paliada por una colorista y espectacular puesta de escena, ingredientes que el espectador al que iba destinado el producto agradecía con mayor énfasis.

“Guardianes del Espacio” hizo su debut en la televisión peruana el 25 de septiembre de 1966, a través del canal 4, logrando gran sintonía.



El argumento de esta serie giraba en torno a un ataque marciano contra la Tierra, defendida por un cíborg, el agente indestructible Capitán Escarlata y sus hombres de Spectrum, una organización de seguridad en todo el mundo. La organización empleaba a agentes de distintas nacionalidades, los cuales tienen rangos militares y nombres claves basados en colores (Coronel White, Capitán Black, etc.).



La fortaleza flotante de Spectrum era defendida por “Los Ángeles”, un escuadrón de cinco pilotos mujeres: Destiny (líder del escuadrón cuya apariencia era basada en la actriz Ursula Andress), Armonía, Melodía, Rhapsody y Sinfonía. Además la organización incorpora una flota de vehículos Spectrum Pursuit (SPV) escondidos en lugares secretos en todo el mundo.

Los enemigos eran los Mysterions –una raza de computadoras inteligentes–, que en la traducción latinoamericana pasaron a ser simplemente “los marcianos”. Estos jamás se veían, pero se los identificaba de inmediato porque eran representados por unos círculos blancos y una escalofriante voz, casi siempre amenazante: “Esta es la voz de los marcianos; sabemos que pueden escucharnos, terrícolas. Será inútil que se resistan…”



A diferencia de “Guardianes del Espacio”, los títeres no eran tan caricaturizados y tenían rasgos más humanos (es decir, si tomamos a Ken y a Barbie como prototipos de la raza humana). Tenían además tamaños más proporcionados y sus ojos eran realizados a partir de la fotografía de ojos reales. Este realismo, paradójicamente, dejó que las marionetas tuvieran poco movimiento (se usaron mucho las sillas de control como la del Capitán Blanco). Con este contratiempo se idearon nuevas técnicas para controlar a los muñecos, una de estas se llamó “marionetas sin cables”, que años mas tarde utilizaría Jim Henson en “El Show de los Muppets”.

La serie mostraba algunos artefactos (“gadgets” para los cultos) que hasta hoy se podrían considerar modernos. Por ejemplo, cada vez que los miembros de Spectrum se comunican entre sí, el micrófono se descolgaba del casco y se acercaba a la boca, y al terminar la comunicación, regresaban al casco en forma automática.

El tono del programa era más oscuro y fue considerado menos adecuado para el público infantil debido a la violencia que mostraba en sus escenas.

“Capitán Escarlata” fue difundida, entre 1970-71 por Panamericana Televisión los días domingos (sería sucedida luego por “OVNI”, otra producción británica de Garry Anderson).

“Joe 90” lo difundía el Canal 4 a fines de los 60s como parte de las secuencias de series infantiles de “Cachirulo y sus Cuatronáutas” y fue posteriormente transmitida por el Canal 7.

Trataba sobre Joe McClaine, un niño de 9 años, el que se convierte en un supergenio gracias a las habilidades transferidas por una máquina computadora creada por su padre adoptivo, un científico. La máquina capaz de trasladar conocimientos al chico la llamaban “El Mutador” (todo chibolo quería tener una máquina así para no tener que estudiar, te metías en la máquina y aprendías todo).

Joe 90 es reclutado por la “Red Mundial de Inteligencia” (WIN), una organización de paladines internacionales que luchaban contra el mal (en este caso, “los rusos”, que eran junto a los seres de otras galaxias los villanos de moda en estas producciones).

Después de la habilidad necesaria es transferida al pequeño Joe, el niño se ponía unas gafas especiales que contenían ocultos electrodos que almacenaban los conocimientos, y era capaz de ejecutar misiones difíciles como operar aviones de combate, despegar hacia el espacio y la realización de avanzada neurocirugía. Esto ponía en jaque a sus enemigos puesto que ninguno podía sospechar que un colegial inocente pueda tener conocimientos tan avanzados y trabaje de espía.

Joe se convierte rápidamente en el “agente de WIN más especial”, y daba siempre presentaciones de informes al comandante en jefe del Cuartel General de WIN de Londres, Shane Weston. Joe también estaba provisto de un maletín especial, que a simple vista parecía ser un maletín para el colegio, pero que ocultaba una arma de mano y una especie de comunicador ultra secreto .

El supervisor inmediato de Joe era Sam Loover, un intrépido super espía y amigo de la familia quien manejaba un alucinante auto que los niños de ese tiempo soñaban con tener. “Joe 90” estaba doblada en México.



Curiosidades:

Además de programas con marionetas, Gerry Anderson produjo también series de acción futuristas como “OVNI”, estrenada en el Perú en 1971 por Panamericana y “Cosmos 1999” que lo transmitía el Canal 7.



“Guardianes del Espacio” fue una serie tan exitosa que sus productores lanzaron una versión para el cine llamada “Thunderbirds Are Go”. Los Shadows, que junto a los estadounidenses Ventures, es una de las mejores bandas de rock instrumental, estuvieron a cargo de la musicalización de la cinta y del tema central “Thunderbirds Are Go”. Algunas marionetas personificaron, en la cinta, a Cliff Richard y Los Shadows.



La popularidad de las marionetas de los Anderson originó que sus personajes se prestaran para hacer publicidad a diferentes productos, como los helados Lyons Maid y los cereales Kellogg’s.



En 1991, el grupo Dire Straits, contrató a Gerry Anderson para la producción de su video “Calling Elvis”, donde aparecen los integrantes de Guardianes del Espacio junto a los propios miembros de la banda, en versión marionetas. Todo un homenaje a la producción de los Anderson.

Algunas escenas de “Capitán Marte” se muestran en la película de Tom Hanks “That Thing You Do” (1996), en una secuencia donde Lenny y James ven la serie en los televisores de la tienda de electrodomésticos del padre de Guy, comentando que su abuela pensó que las marionetas eran personas reales.

A finales de la década de 1990, se probo una nueva serie del “Captain Scarlet” . En lugar de Supermarionation, el espectáculo se hizo con la técnica CGI (gráficos por ordenador). La primera serie por fin llegó al aire en abril de 2005 como el “Capitán Escarlata” sin tener el mismo éxito.



En 2004 se estrenó “Team América” una parodia extrema de las supermarionetas de Anderson, que con humor de adultos pudo volver a encantar a las generaciones que no habían visto las películas o la series originales.