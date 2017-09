“Los comandos de Garrison” (Canal 5, 1968)

© 2012 Arkivperu . All rights reserved.

“Los Comandos de Garrison“ o con su titulo original “Garrison’s Gorillas”, fue una excelente serie bélica creada en 1967 y ambientada durante la Segunda Guerra Mundial y con libretos muy atrayentes. Contaba la historia del teniente Craig Garrison y grupo de cuatro ex convictos indeseables que en ese momento se encontraban en prisión por corte marcial. La trama de esta serie es una idea similar a “Los Doce del Patíbulo” (“The Dirty Dozen”), con el gran actor Lee Marvin.

Estos cuatro personajes son llamados a servicio activo con la promesa de perdón y la conmutación de sus penas si conformaban un pequeño comando de operaciones y tácticas especiales contra los nazis, bajo las ordenes del teniente Garrison. Los comandos en un principio no quieren aceptar el arreglo, pero no tienen otra opción que no sea la de regresar a prisión.

Los personajes de la serie eran:

El Teniente Craig Garrison (Ron Harper): Oficial del ejército y encargado de reclutar entre reos para conformar un comando con cuartel general en Inglaterra y con Europa entera como teatro de operaciones. Sus tácticas no solían ser muy ortodoxas en cuanto a las normas militares y otorgaba ciertas libertades a sus hombres con el objeto de cumplir cada misión.

“Actor” (Cesare Danova): Un apuesto y sofisticado estafador (algo así como “Face” de “Los Magníficos”), que acepta el trato con el gobierno de obtener el perdón al finalizar la guerra. Actor domina varios idiomas y a pesar que nunca se reveló, su nacionalidad sería europea.

“Casino” (Rudy Solari): Un duro ladrón de guante blanco, especializado en la apertura de cajas fuertes. Se maneja como un gángster y suele cuestionar la autoridad de Garrison (e incluso su salud mental). Su intérprete fue Rudy Solari, nacido en Modesto, California, graduado del Colegio Estatal de San Francisco.

“Goniff” (Christopher Cary): Un arrebatador y ladronzuelo mediocre. Su intención era, decididamente, no jugar al héroe y tratar de permanecer en segundo plano. Solía tomar pequeños “recuerditos” dondequiera que iba, con lo que tenía que ser vigilado de cerca cuando se alojaba en casas de amigos de la resistencia.

“Chief” (Brendon Boone): Un sombrío indigena, hábil para aventar el cuchillo. De temperamento fuerte, su especialidad era el robo de automóviles. Garrison le salvó la vida, y él le guarda una profunda lealtad. Esto, sin embargo, no le evitaba tener ciertos altercados eventuales con sus compañeros. En el papel de Chief estaba Brendon Boone.

A pesar de que la idea era buena y llamaba mucho la atención, la serie solo alcanzó durar una sola temporada, entre septiembre de 1967 y marzo de 1968 (26 capítulos). La serie fue famosa también por ser el primer programa norteamericano importado por la China Popular, para ser emitido en aquella nación. En 1981, sin embargo, se informó que la serie había sido cancelada a causa de sus “efectos adversos” sobre la juventud china.

En Estados Unidos la serie había sido muy bien recibida, ya que, dado que las actividades del grupo giraban en torno a infiltraciones tras las líneas enemigas, estaba más girada al espionaje. Sin embargo 1968 no fue un buen año para el género bélico en general, y a pesar que nuestra serie atrajo el público que se esperaba, como su tema era un poco controversial, ABC canceló el show luego de su primera temporada.