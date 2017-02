“Los Guardianes” (Canal 4, 1970-1971)

© 2011 Arkivperu . All rights reserved.





“Los Guardianes” (ガードマン) fue una serie japonesa de acción, producida entre 1965 a 1971, de trama cautivante. Se trataba de un equipo especial de agentes que laboraban para una compañía internacional de seguros. Su misión era prevenir delitos en contra de sus clientes, o resolverlos doquiera éstos se hayan producido y así apoyar a las fuerzas del orden, con las que siempre trabajaban en coordinación.

Las aventuras de estos intrépidos como elegantes paladines internacionales podían desarrollarse en el Japón, como en Hong Kong, las Filipinas, Holanda, Suiza o Austria. O en el cautivante Hawaii, o en cualquier otro lugar del Mundo Libre. Habían escenarios elegantes, locaciones cosmopólitas, mujeres hermosas, veloces coches, embarcaderos y aeropuertos. Y mucho dinero y valores de por medio, así como balacera y golpes de karate.



Introducción de “Los Guardianes”, rodada en blanco y negro (1965-66)

La popularidad de la serie fue tan extendida, que no sólo se le comentaba en los círculos de los adultos. Por ejemplo se editaron muchos juguetes inspirados en la serie, como los veloces Ford Taunus 17 M, Opel Rekord y Opel Commodore, vehículos en los que Los Guardianes se desplazaban en sus aventuras. Esos carritos inspiraron los juegos infantiles de muchos niños en el Japón, o en los de aquellos países donde esa memorabilia se puso a la venta.

Sus estrellas fueron tan populares en el Japón que estelarizaron muchos comerciales, de productos tales como ropa, cigarrillos, o aún whisky. (Comercial de whisky con soda enlatado de la marca “Suntory Royal”, con el elenco y la melodía de “Los Guardianes”)

La música introductoria era cautivante, un instrumental donde primaban las guitarras Stratocaster, Jaguar y Mosrite, muy al estilo de “The Ventures”, la banda reina del rock instrumentado, tan popular en el Japón. (Música instrumental de “Los Guardianes”, extraída del LP “The Guard-Man”, 1966).

La serie, estelarizada por Shigeru Kouyama, Yoshio Inaba, Ken Utsui, Shizuo Nakjyo y Jun Fujimaki, no dejaba de ser interesante, más allá de su gran factura e historias, porque también representaba una constatación que el Japón de la posguerra apostaba a ser un país realmente moderno, no sólo en economía, industria, tecnología, sino también en cultura popular y entretenimiento. Así “Los Guardianes”, como producción televisiva, no tenía nada que envidiarle a “Misión Imposible” (serie que, seguramente, la inspiró, en aquello de agentes intrépidos, super gadgets, operaciones bien planeadas y escenarios internacionales), o a “El Santo” o a “Ladrón Sin Destino”, verdaderos éxitos televisivos hechos en los Estados Unidos y el Reino Unido, respectivamente, con las que tranquilamente pudo haber rivalizado.

La serie fue emitida en el Perú, entre 1970 y 1971, por el Canal 4, los días sábados, en horario nocturno de las 19:00 horas, que, lamentablemente, coincidía con “La Revista de Edith Barr”, un espacio criollo que cerraba el programa ómnibus “Perú” del canal de la competencia. Si en tu casa había un solo televisor, y tenías unos papás mandones, entonces debías pelear para ver esta seductora serie, que inspiró tantos y tantos juegos y fantasías infantiles, de un tiempo que definitivamente nunca más volverá.

Introducción de las últimas temporadas de “Los Guardianes”, ya en colores.