“Los mejores programas en Panamericana Canal 13” (1963)

© 2013 Arkivperu . All rights reserved.

“Hong Kong” (1960 – 1961).



Serie de aventuras que fue uno de los primeros trabajos televisivos como protagonista del popular actor cinematográfico Rod Taylor (el actor de “Los Pájaros” de Hitchcock), el cual interpretó a Glenn Evans, un periodista norteamericano residente en Hong Kong, cuyo afán aventurero para conseguir buenos reportajes provoca que se termine enfrentando a todo tipo de asesinos, contrabandistas y traficantes. En sus investigaciones, cuenta con la ayuda del jefe de policía local Neil Campbell (Lloyd Bochner). Entre los personajes secundarios figuraban Tully (Jack Kruschen), el propietario de un night club llamado Golden Dragon, y Ching Mei (Mai Tai Sing), una de las camareras del local. “Hong Kong” se mantuvo en programación sólo por una temporada.

“Hong Kong” (ABC, 1961) – “The Runaway”

“Las Enfermeras” (1962-65).

En materia de dramas médicos, la inmensa popularidad de series como “Ben Casey” y, en menor medida, “El Dr. Kildare” eclipsaron el fugaz pasaje de la serie “Las Enfermeras” (“The Nurses”). Filmada en Nueva York, este programa manejaba las historias personales y profesionales del personal del gran hospital Alden General Hospital. Liz Thorpe (Shirl Conway) era la experimentada enfermera jefe, mientras que Gail Lucas (Zina Bethune) era la ingenua estudiante de enfermería. En el último año de producción se integró al elenco Joseph Campanella como el Dr. Ted Steffen. En la segunda temporada, el título de la serie fue cambiado a “Médicos y Enfermeras”. Después del final de la tercera temporada, en 1965, la producción cambió el elenco y el formato se convirtió en una telenovela diaria con episodios de media hora, recuperando el viejo título de “Las Enfermeras” (1965).

“The Nurses”. Copia de cinta de un film de 16 mm .

“Ballinger de Chicago” (1957-60)

Serie policial de media hora que presentaba a Lee Marvin en el rol de Frank Ballinger, policía de Chicago asignado al Escuadrón M (M Squad), de homicidios. Ballinger era uno de esos detectives de alto rango que trabajaba, como otros miembros del escuadrón, por las de él, independientemente. Era duro y no tenía inclinaciones románticas.

Su superior, y el hombre que le asignaba la mayoría de los casos, era el capitan Grey (Paul Newlan). En la presentación de la serie se veía a Ballinger salir corriendo del cuartel de policía, tomar su auto y, luego de una veloz carrera por las amplias avenidas de Chicago, llegar hasta cierto lugar donde se bajaba raudo y tomaba su pistola para disparar reiteradamente contra un criminal en fuga. Esta presentación (luego parodiada en “Police Squad!”), y varios pasajes de la serie, eran animados por un tema musical con mucho swing compuesto por Stanley Wilson, el director musical de la serie. En el segundo año de producción, el tema original fue reemplazado por una melodía más orientada al jazz, compuesta por Count Basie. Además del rol protagónico, Marvin actuaba como narrador en off.

M-Squad: “Diary of a bomber” (1960)

Serie que perduraría en la memoria de muchos televidentes por su introducción: “Su televisor no está fallando, no intente ajustar la imagen. Nosotros controlamos la transmisión… En la siguiente hora siéntese quieto y nosotros controlaremos todo lo que usted vea y oiga. Usted está a punto de participar en una gran aventura, de experimentar el asombro y misterio que va del interior de la mente, rumbo a lo desconocido…”

Así comenzaba, sorpresivamente, cada episodio de “Rumbo a lo Desconocido” (“The Outer Limits”, 1963-65), una antología donde predominaban las historias de ciencia ficción. La serie se destacaba por sus atmósferas, buenos actores, y guiones de buen nivel literario, aunque su rudimentario departamento de efectos especiales dejaba ver el reducido presupuesto con que se manejaba la serie. Sin embargo, el resultado final era ampliamente satisfactorio, siendo una de las series más recordadas y retransmitidas varias décadas después.

La temática de “Rumbo a lo Desconocido” era amplia: desde una especie de serpiente gigante que aterrorizaba a un astronauta (Adam West) en un planeta desconocido, pasando por un hombre (Martin Landau) que retrocedía en el tiempo hasta antes de su nacimiento en nuestro presente, hasta un científico (Cliff Robertson) que buscando vida en el espacio exterior mediante ondas de radio se enfrenta a un monstruo radioactivo.

Pero tal vez el mejor episodio de la serie haya sido “La Mano de Cristal” (“Demon with a Glass Hand”, 1964) escrito por el conocido escritor de ciencia ficción Harlan Ellison. En esta historia, Robert Culp era Trent, un hombre del futuro tan lacónico y enigmático como resuelto, que escapa hacia nuestro presente perseguido por los Kyben, una raza extraterrestre que había conquistado la Tierra del futuro. Trent era un androide que en su mano izquierda de cristal escondía un alambre que conservaba a la Humanidad entera reducida a impulsos eléctricos. Su misión era proteger a la Humanidad de los intentos destructivos de los Kyben.

Atrapado junto a sus perseguidores en un extraño edificio (el Edificio Bradbury de Los Angeles, en el que varios años después se filmara buena parte de “Blade Runner” con Harrison Ford) sellado por una burbuja magnética desplegada por los extraterrestres, Trent se debatía por sobrevivir y cumplir con el único designio impreso en su memoria: proteger a los millones de seres humanos sintetizados en su mano hasta que los Kyben fueran destruidos. Este episodio de alta tensión que además presentaba un aspecto visual fascinante, ganó el Writers Guild Award al Guión Destacado para una Antología de Televisión.

“…Ahora le devolvemos el control de su televisor hasta la próxima semana, a esta misma hora, cuando la voz de control lo llevará rumbo a lo desconocido…”

Cortos promocionales de “Rumbo a lo Desconocido (ABC, 1963)

“Mister Ed” (1961/65).

Una comedia de gran éxito aunque se tratara – créase o no – de un caballo parlante. Wilbur Post (Alan Young), un joven arquitecto de la gran ciudad en busca de naturaleza, decidió comprar una granja con animales y todo donde se encontró con el prodigioso equipo.

Pero Ed no hablaba con cualquiera; en realidad sólo se comunicaba con Wilbur, poniéndolo en situaciones de todo tipo frente a su esposa y cuanto invitado se acercaba a su casa, ignorantes de la habilidad de Ed.

“Cheyenne” (1955 – 1963)

Serie del lejano oeste que hizo mundialmente famoso al actor Clint Walker que con su buena apariencia e imponente físico (medía 1,98 cm) personificaba a Cheyenne Bodie, un aventurero del oeste en los años posteriores a la guerra civil.

Cheyenne vagaba de trabajo en trabajo – vaquero, conductor de diligencias y caravanas, sheriff, etc. – topándose con ejercitos de bandidos, bellas mujeres y duelos a pistola.

Fue la primera serie dramática de una hora de duración de cualquier tipo, con personajes regulares, y con una duración superior a una temporada. “Cheyenne” fue también la primera serie producida por uno de los grandes estudios de Hollywood que no derivaba de un producto establecido del estudio (Partes de “Disneylandia”, estrenada el año anterior, no eran materiales producidos exclusivamente para la televisión), y la primera de una larga sucesión de series originales de Warner Brothers producidas por el legendario William T. Orr.

“International Show Time” (1961-65)

En este programa, el popular animador y actor Don Ameche (¿Lo recuerdan en “Cocoon”?) recorría 27 países de Europa junto a un equipo televisivo de la NBC para grabar espectáculos de patinaje sobre hielo y a diferentes circos, entre otros el “Traveling Tent Circus” que ofrecía una selecta elección de actos circenses, incluyendo “las palomas de Elena”, acróbatas, malabaristas, elefantes, perros, caballos, además de un acto inusual de bicicletas. A veces, cuando alguno de los participantes en particular hablaba inglés, Ameche se sentaba para hacerle una entrevista que era mostrada durante el show.

“El profesor Valdéz” (1962).



Francisco Jambrina y Beatriz Aguirre fueron los protagonistas de esta telenovela mexicana en 1962, original de Mimí Bechelani y dirigida por Julio Bracho. Fue un intento curioso de la telenovela pedagógica, bajo el principio de amor y respeto a nuestros maestros.

“Cancionísima”



El inmortalizado programa musical que se emitía por en aquel entonces Canal 13 y bajo la conducción del Pablo de Madalengoitia fue el entretenimiento de los más jóvenes de aquellos años 60. De allí surgieron muchos valores y otros fueron apareciendo paulatinamente; como César “El Mono” Altamirano, Regina Alcóver, Pepe Cipolla, Jorge Conty, Paco Daglio, Kela Gates, Gustavo “Hit” Moreno, Pepe Miranda, Koko Montanan, Koki Palacio, Jean Paul “El Troglodita”, Elmo Rivero, Enzo Roldán, Jimmy Santi y algunos más. También aparecieron conjuntos como “Los Belkings”, “Los Datsun”, “Los Dolton”, “Los Golden Boys”, “Los Golden Brass”, “Los Saicos”, “Los Shains”, “Los Zodiac”, “Los Yorks”, etc.

Arriba: Pablo de Madalengoitia en el set de “Cancionísima” (1965). De esta forma presentaba y despedía el programa.

“Su Menú” con Teresa Ocampo (Canal 4-5 )

En los 60s, cuando aún se veía raro ver a mujeres trabajando fuera de su casa, Teresa Ocampo tenía su propio programa de televisión. Empezó en Panamericana TV en 1959 y luego de siete años se trasladó a América TV, donde se quedaría 16 años. Conducir un programa de cocina en vivo en esa época no era tarea sencilla, no había repeticiones y los platos eran llevados ya terminados para mostrarlos al final. Teresa utilizaba siempre margarina “Astra” ¡por supuesto!