Manolo Otero en Lima (1980)

El día de ayer se difundió por el mundo la noticia del fallecimiento del cantante español Manolo Otero, una de las voces románticas de más éxito en español en décadas pasadas. Manoro Otero falleció debido a un cáncer en el hígado, a los 63 años de edad.

“Vuelvo a ti” , “Bella mujer”, “Qué he de hacer para olvidarte”, “María no más”, “Te he querido tanto”, “Bella mujer”, fueron algunas de las canciones de este baladista que representó junto con Camilo Sesto y Julio Iglesias la “invasión romántica española” en Latinoamérica .

Revisando nuestros archivos encontramos una entrevista a Otero hecha en 1980 por la revista “Teleguía”, además de unas fotos inéditas de su estadía en Lima.

Descanse en paz.