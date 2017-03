“Noticieros de la radio y televisión” (actualizado)

© 2012 Arkivperu . All rights reserved.

Foto: Producción de Panamericana en 1965. Archivo Cedo. La posibilidad de tener las noticias “en tiempo real”, “directo en directo”, mediante enlaces satelitales “desde donde se produce la noticia”, que hoy nos parece tan común y cotidiano, no siempre ocurrió así. De hecho, no todo el tiempo hubo estaciones de radio y televisión en cada rincón de nuestra patria, ni los aparatos receptores de radio y televisión siempre fueron asequibles para todos.El ámbito informativo en la industria del entretenimiento de la radio y la televisión fue adquiriendo ribetes distintos, conforme fue evolucionando la tecnología y la posibilidad de informar, cada vez más rápido y mejor. Arkivperu quiere efectuar, con ustedes, una gran evocación acerca de como se informaba, “ayer nomás”, a través de la radio y la televisión en nuestro país, recordando aquellas estaciones y noticieros que nos permitían saber, conocer, sobre lo que pasaba en el pequeño planeta que nos alberga. Agradecimientos a Gregorio Huaroto. Textos adicionales:”En Vivo y en Directo” de Fernando Vivas Sabroso. Fotos: Caretas, Tele Guía, Historia de la publicidad en el Perú.

Primera Parte:

NOTICIEROS Y EMISORAS NOTICIOSAS DE LA RADIO

RADIO RELOJ

Muy al fondo, en el cuadrante de la AM (creemos que era la última emisora del dial), escuchabas una estación que no pasaba música, sólo noticias, con la hora minuto a minuto, y con las voces características de los locutores del sistema de ENRAD Perú (la “Empresa Nacional de Radiodifusión del Perú”, creada durante el gobierno de los militares ). Ah, y me olvidaba, con el sonido de un reloj de ésos, de mesa o de pared, movido por engranes y con áncoras, que al marcar la hora en punto (o cada cinco minutos) hacía sonar una campana con mucha cadencia.

Esa emisora entrañable, que ya no existe más, se llamaba “Radio Reloj” y posiblemente estuvo en manos privadas desde su creación. En los 70, al igual que las radios “La Crónica”, “Victoria”, y “Excelsior”, pasó a control del Estado, para ser jibarizadas en contenidos y posibilidades de desarrollo, pero esa es otra historia.

Todo el día sus locutores te leían los reportes de la agencia estatal “Andina”, más “El Comercio” y “La Prensa”, enterito, todo. No hacían el esfuerzo de “maquillar” la redacción de los diarios mencionados. Dándote la hora casi al minuto. Si querías llegar al Colegio temprano, tu mamá te ponía “Reloj”, si querías saber por donde andaba la procesión del Señor de los Milagros, escuchabas “Reloj”, si querías encontrarte con tu enamorada en la esquina ésa, a tal hora, para no dejarla planchando, “Reloj”.

” Hora. Noticia. Información. Primicia. ‘Re-loj'”

Se recuerdan también sus propagandas hechas por ellos mismos, como las del mayorista de camisas “Navarro”, que quedaba en el Mercado Central:

“Camisas Yartex, Manfin, Van Heusen. ¡Sólo en ‘Navarro’, ‘Navarro’, ‘Navarro’! “

O el método de “Contabilidad” de la “Academia Cervantes”:

“Joven, Señorita, Empleado: Estudie contabilidad en corto tiempo,

con el afamado método del catedrático Aurelio Cervantes A”.

Academia de Contabilidad ‘Cer-van-tes’ “

O el de la “Academia Dávila”, que preparaba para postular a las Fuerzas Armadas, leído por un locutor con voz marcial, propia de una radio en época de los militares, mientras sonaban marchas castrenses:

“Academia Dávilaaaaaa, iImplica éeeeexitoooo!!!”

RADIO VICTORIA – “Radio Periódico El Mundo”



Emisora noticiosa creada durante la Segunda Guerra Mundial y perteneciente al circuito radiofónico de la familia “Cavero Dubois”. Se debió su nombre a la campaña informativa aliada “V of Victory” que impulsaba la BBC de Londres y las por entonces “Emisoras de los Estados Unidos” y que usaban la introducción de la V Sinfonía de Beethoven (en lenguaje telegráfico Morse, la “v” se representa con tres puntos y una raya, que equivale a la introducción de la sinfonía beethoviana, ta-ta-ta-taaa) como característica de sus transmisiones. “Victoria” fue el hogar de entrañables programas como “La Hora de Oro de la Canción Criolla” con José Lázaro Tello (el del “Qué tal” que imitaba el “Ronco” Gámez) y el informativo “Radioperiódico El Mundo”.

“Radioperiódico El Mundo” fue uno de los más antiguos servicios noticiosos peruanos, que dirigía Juan Ramírez Lazo (ya desaparecido), un locutor y periodista de corte conservador, de voz y dicción características, que a veces matizaba sus informaciones con lo que decían los diarios más importantes de la capital. Los segmentos estelares de su noticiero (que iba desde las seis de la mañana hasta las nueve, y luego a la una), eran “La Página Central de Radioperiódico El Mundo” (donde leía su editorial del día, como aquél vibrante manifiesto de peruanidad cuando el conflicto del Cóndor en 1981, o como cuando murió Haya de la Torre en 1979) y “Nos Preocupa” (tantas veces satirizado en espacios cómicos).

Juan Ramírez Lazo en aviso para Radio Victoria (1969)

Se recuerdan sus informaciones “flash”, que a veces, cuando tenías menos de once, te daban tanto miedo escuchar, por la forma como las leía. Como cuando fue el terremoto del 3 de octubre de 1974:

“Desde algún lugar de Lima les habla Juan Ramírez Lazo. Un muy fuerte movimiento telúrico ha sacudido a una buena parte de la costa peruana…”

O como cuando se produjo la asonada del 5 de febrero de 1975 (reporte que le valió la cancelación de su programa):

“…columnas blindadas han debelado, con número no precisado de víc-ti-mas, una huelga policial…”

Su noticiero empezaba con una bellísima oración (aquella de “Señor, haz de mi un instrumento de tu paz…”), para luego decir:

“Señorita buenos días, buenos días señoras y señores”.

La hora te la daban cada cinco minutos, con grabaciones de chicas cantando:

“Son las ocho en punto, ponga a tiempo su reloj, son las ocho en punto.”

Casi al finalizar los años 70, Ramírez Lazo hizo realidad su sueño de la estación propia, a la que llamó “Cora”, en homenaje a una de sus hijas. Ahí mudó su noticiero, que dirigió casi hasta el final de sus días.

La antigua hora musical de Radio Victoria y Radio Cora del Perú. “Son las ocho en punto, ponga a tiempo su reloj, son las ocho en punto” (Video Caracol3000)

¿Por qué diez de cada diez Amas de casa escuchan Radio Victoria? (1969)



Arriba: Aviso de Radio Libertad (1965)

RADIO LIBERTAD – “Noticiero la voz de Libertad”

(Lunes a sábado de 6 a 9 hrs.)

Se recuerda mucho el jingle de “Libertad” con su característica risa del Pájaro Loco:

“Radio Li-ber-tad, La primera emisora musical del Pe-rú” (y la risita del Pájaro Loco)

Y también su servicio noticioso “La Voz de Libertad” que dirigía el veterano periodista Víctor Manuel Avendaño Cánepa (a quien apodaban “zambocracia”), de corte criollo y con mucha injundia. La línea informativa era marcadamente aprista. Comentaban Luis Alberto Sánchez, el doctor Charles Uculmana y Artidoro Cáceres Velásquez.

Arriba: Aviso de Radio Libertad (1984)

ONDA POPULAR – “Primera Plana Informativa”

El origen más remoto de esa entrañable emisora musical se remonta a 1946, con la fundación de “Radioemisoras Nor Oriente”, empresa que sale al aire con la denominación de “Radio San Cristóbal” y que, desde el principio, fue reconocida por sus notables programas en vivo, que incluían radionovelas y música desde su auditorio, habiendo desfilado ante sus micrófonos figuras estelares de la talla de Celia Cruz (la “Reina del Guaguancó”), Daniel Santos (“El Jefe”, “El Inquieto Anacobero”), La Sonora Matancera (su recordado cantante Carlos Argentino), Tin Tan y su carnal Marcelo, Dámaso Perez Prado, La Peña Ferrando etc.

De sus estudios nacieron figuras emblemáticas de la locución como Pepe Ludmir, Humberto Martinez Morosini, Guillermo Morales Lazo, Violeta Bourget, Sonia Del Mar, el gran David Odria (más tarde la voz de RPP por años), entre otros.

En 1958 la empresa es adquirida por su Director Artístico, doctor Pedro Tello Cadenas, conocido broadcaster y periodista, quien le imprime a la emisora una dinámica diferente, tomando, a partir de 1959, el nombre de “Onda Popular”, con una programación basada en música variada e informativos breves.

¿Se acuerdan? “Onda Popular” revoluciona el dial al ser la primera en:

– Transmitir ininterrumpidamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana (con recesos en Jueves y Viernes Santo, días de guardar que en la radiodifusión, desde los ochenta, ya nadie observa más)

– Instaurar el formato “canción, aviso publicitario, canción, aviso, canción, aviso…”, evitando las tediosas tandas comerciales. En otro tiempo tuvo 55 minutos de música continua por hora, lo que no se encontraba en ninguna otra estación de su tiempo.

– Por ser la emisora en dar la hora minuto a minuto a lo largo de toda la programación (en la voz de Emma Cabrera)

– Por ser la emisora de las fiestas de todo Lima y balnearios, a través de su programa “Los Bailables”, diariamente desde las 00:00 hasta las 05:00 horas. ¿Quién no se acuerda de los tonos, las jaranas o los campamentos animados con la música de ese recordado espacio radial?

“Primera Plana Informativa” fue su servicio noticioso, conducido por Luis Alvarez Mejía y por Guillermo Morales Lazo, éste ultimo Director de Programación de la emisora, quien se retiro de la estación en 1976 (pasó a formar parte de “Programadora Metropolitana Radio Estación X”).

Posteriormente adecúa nuevamente su formato a la música de moda, cambiando de Tropical a Juvenil, siendo muy recordados sus programas con cantantes como Olivia Newton-John, Los Bee Gees y la música de “Saturday Night Fever”, en esos lejanos 70’s.

En febrero de 1978, por un grave accidente al caer su torre de transmisión, “Onda Popular” sale del aire y reaparece en enero de 1979, regresando rápidamente a los primeros lugares de sintonía gracias a sus programas con la música de “Menudo”, y transmisiones en vivo desde las playas de nuestro litoral.

Son recordados también los concursos anuales de nuevos locutores, muchos de los cuales trabajan hoy en diversas emisoras de Lima y provincias.

Actualmente se encuentra transmitiendo en periodo de prueba con sus nuevos equipos en los 1040 kHz de la AM y al mundo entero a través de la Internet.

RADIO EL SOL – “Noticiero de Radio El Sol”



Edifico de Radio “El Sol” (1954). Foto perteneciente al blog “Arquitectura Moderna Perú”.

“Radio El Sol” fue una clásica estación de AM (900 kilociclos) que perteneció a la familia Miró Quesada y que se distinguió por su línea informativa y de entretenimiento. En los años 50 fue la emisora que popularizó (junto a “Radio Central”) el mambo y los boleros (se recuerdan los programas de Javier Chávez Campoverde), y en los 60 a la “Nueva Ola” (Emilio García Lara, Vlady Artieda, Diana García de Palacios, Guillermo Llerena Godoy). También fue el hogar de “Ovación, un Perú en sintonía”, clásico programa de deportes que fundaron Pocho Rospigliosi, Koko Cárdenas y Enrique Valdez.



Ángel Tacchino

“El Sol en la Noticia, Noticiero de Radio El Sol” era su espacio informativo, dirigido por años por Raúl Bueno y Tizón. Recuerdo que, en los 70, el espacio alcanzó gran popularidad cuando sus locutores fueron el doctor Antonio Llerena Marotti y Ángel Tacchino, quien había entrado a ser, junto a Iván Márquez, los presentadores de “El Panamericano” por Canal 5. Eran muy amenos como graciosos, en tiempos en que la censura informativa impedía ser más críticos de lo que acontecía en el país.

“El Sol”, en los cincuenta, fue la primera radio que tuvo unidades móviles (bueno, sólo una), trascendiendo el estilo informativo basado sólo en la lectura de periódicos o en despachos internacionales.

Arriba: Aviso de Radio Unión con Los Caporales (1969)



RADIO UNIÓN – “El Diario del Aire”

“Radio Unión” se precia de seguir siendo la emisora más potente del Perú. En una época tuvo un transmisor de 100 kilovatios (la electricidad era más barata), literalmente si un pájaro se hubiera posado en su antena hubiera terminado pollo a la brasa. Como acompañante perfecto de los profesionales del transporte, se recuerda su longevo programa “Unión en el Camino”, que los choferes que viajaban de noche por las carreteras del Perú escuchaban. “Unión” también albergó a Oscar Artacho y su plantel de “Pregón Deportivo” (el más antiguo programa de deportes del país) donde destacaban, además de Artacho, Raúl Maraví Ayala, Miguelito de los Reyes y Pepe Quelopana.

“Pregón Deportivo” en Radio Unión (1968). Foto: Blog “Deportes y algo más”

“El Diario del Aire” (más tarde, “Diario de Unión”), “El informativo que le cuenta las últimas, antes”, fue un muy popular noticiero, en tiempos en que Fernando Gonzales del Campo y Ricardo Belmont Casinelli tuvieron el timón de la emisora, en los setenta. Iba en las mañanas, tardes y noches, con cuatro locutores (Carlos Alberto Sosa +, Emerson Vela, Herbert Castro –en los 70, voz de Canal 5–, y Alberto Cuya Rivera).

EMISORAS RBC – “Habla el pueblo”

Nutrido de la experiencia en “Unión”, Ricardo Belmont da un gran salto con sus “Emisoras RBC” que en una época tuvo locutores salseros (como “El Sugar Sugar”, “El Quitapenas”), para después pasar al formato de baladas en castellano.

“Habla El Pueblo” surge con las aperturas radiales experimentadas en la época del Gobierno de Morales Bermúdez y se distinguió por abrir sus micrófonos al público. No fue propiamente un noticiero, pero si un peldaño significativo en un Perú que trascendía lentamente a una dictadura, con censura informativa.

Arriba: “El programa es usted” (RBC,1978)

“Radio Panamericana, siempre contigo” (1978)

RADIO PANAMERICANA – “El Panamericano”

El antecedente al noticiero del mismo nombre de la TV nació en la radio, a mediados de los años 50. La familia Delgado Parker (cuya cabeza era Genaro Delgado Brandt) tuvo dos emisoras de mucha aceptación: “Central” (dirigida a sectores masivos, radionovelas, mambos y boleros) y “Panamericana” (orientada a audiencias medio-altas y altas, con jazz, charlas de cine e informativos). “El Panamericano”, servicio de noticias de la radio (con cables de UPI y “El Comercio” maquillado) era dirigido por Raúl Deusua y luego por un joven estudiante de leyes llamado Mario Vargas Llosa.

Pepe Ludmir, desde Radio Panamericana daba ya desde los años 60 la versión oficial de la entrega del Oscar, y sus programas sobre los últimos estrenos del cine eran echos con tan agradable entonación que solo fue una cuestión de tiempo para que el espacio se transladara a la televisión.

Hermanos Delgado Parker y Humberto Martínez Morosini (1989)

“Radio Panamericana” experimentó, durante su existencia, muchos formatos. Fue instrumental, difusora de rock, pop y jazz, luego emisora del recuerdo (“Ligada a su Recuerdo”, a inicios de los 70, con danzones, cha-cha-chá, boleros y mambos), nuevamente pop y rock y, actualmente salsera.

RADIO AMÉRICA – “El noticiero de Radio América”

Era un tiempo en que las repetidoras (gracias a la vía satélite y a las microondas) no estaban tan difundidas (por sus costos, o por su no disponibilidad). Y “Radio América” era aún el crucero de batalla de las ondas sonoras electromagnéticas de la “Compañía Peruana de Radiodifusión”, llegando a muchos lugares gracias a su potente transmisor de 50 kilovatios en antena. Los sonidos característicos musicales de la “Voz del Nuevo Mundo” seguían proveniendo de una versión libre de “Claro de Luna” de Beethoven, por la orquesta de Joe Reichman, grabación que data del año 1944.

“El Noticiero de Radio América” se empezó a denominar así a partir de 1970, luego de que el gobierno militar de Velasco expropió todas las empresas petroleras incluyendo la IPC que en el Perú manejaba la marca ESSO. Antes de ese año, “El Noticiero de Radio América” se llamaba “El Repórter Esso”, ése era el nombre de varios noticieros en América Latina auspiciados por la Eastern States Standard Oil Co. (E.S.S.O., pronunciado como “eso”). En el Perú, la marca ESSO era manejada por la International Petroleum Co. (IPC). La voz del canillita gritando a toda voz “El noticiero de Radio América!!!” fue heredada de su predecesor, “El Repórter Esso”.

Este noticiero intentó ser una respuesta tardía a emprendimientos noticiosos radiales como el de “RPP”, que surge como emisora periodística casi por la misma época (bajo la batuta del desaparecido David Odría). Para ello deben desaparecer programas mañaneros característicos como “Así es Mi Tierra” con Víctor Dongo Casalino (un excelente locutor, voz de la señal de Montero Rozas y Mariano Carranza), pasando don Víctor a la locución en el nuevo noticiero. Se suma otro peso completo de la locución nacional, Arturo Pomar. Y con ellos, Carlos Flórez Ledesma (quien fuera deportado en los setenta por manifestar, en su breve paso por “24 Horas”, apoyo a la huelga magisterial de ese tiempo) y Roberto Salinas Benavides, un comentarista deportivo de moda aquellos años.

A fines de la década de los setenta había un noticiero radial muy importante, también basado en la potencia de su señal en las ondas media y corta, que era “El Diario del Aire”, más tarde “El Diario de Unión”, de “Radio Unión”, pero que aún no disponía de enlaces en vivo ni de entrevistas. Como se advierte, es el enlace en vivo “directo en directo” el que termina de marcar la diferencia, sepultando propuestas como las de “Radio Reloj”, o espacios informativos como “La Voz de Libertad”, “Radio Periódico El Mundo”, “El Momento”, “El Sol en la Noticia”, “La Máquina”, “1160 Noticias” (con David Odría, ya rotos los palitos con RPP) y este “Noticiero de Radio América” que nunca se consolida en la prefencia ciudadana.

Hoy “Radio América” no existe más y los formatos radiales, sean noticiosos o musicales, son algo diferentes a lo que escuchábamos en esa época.

STEREO LIMA CIEN – “Servicio Informativo”

Fue la primera estación de frecuencia modulada del país (1960), orientada a audiencias medio altas y altas. Con sus programas “Café con Música”, “Musicien”, espacios clásicos, “Avant Premiére” y “Rendevouz”, la emisora del norteamericano Richard Aiello estuvo, por casi una década, sola en el dial. Se recuerdan sus servicios informativos, todos internacionales, con cables de la United Press Internacional (UPI). Actualmente se llama “Radio La Eñe”.

RADIO MIRAFLORES – “Noticiero el Momento”

“Radio Miraflores” es, posiblemente, la estación comercial más antigua del Perú, que tuvo entre sus voces más caracterizadas a José Lázaro Tello, a Pedro Roncallo Mattos (quien aún vive y es la voz de la radio desde su fundación), a Enrique Llamozas, Diana García (+), Hugo Salazar, Jorge Henderson, Johnny López, Sammy Sadovnik, Javier Lishner, Lucho Elías, Renato Shols, Adolfo Sobones, entre otros. En los setenta su propietario creó un servicio de noticias llamado “El Momento” que, con el transcurso de los años 70, devino en muy afiatado radioperiódico, basado en noticias de los diarios, presentadas con inteligencia por Enrique Llamosas, Pedro Roncallo y Rómulo Florez y con comentarios de Odrasir Mapal (seudónimo de su gerente, Ricardo Palma Michelsen), Edo Rego y otros más.

Más información: Radio Miraflores, “La radio chiquita de corazón grande”



RADIOPROGRAMAS DEL PERÚ – “La Rotativa del Aire”



El nombre, su concepción y todos sus slogans provienen de la creación de David Odría, un legendario locutor y periodista peruano, ya fallecido. “RPP” transmitía radionovelas y programas cómicos, entre los que se encontraba el “Sabadomingo”. Transmitía en “simultáneo” a través de una red de varias emisoras afiliadas en provincias, en tiempos en que no había enlaces de microondas ni vía satélite (el truco era que mandaban los programas por encomienda a las “afiliadas”). Tras varios locales (en el jirón Cuzco, en Jesús María, San Isidro, Santa Beatriz y nuevamente San Isidro) su línea también cambió a una parcialmente musical (“Radioprogramas, pura música”) a la noticiosa y de shows de conversaciones que hoy tiene.

“La Rotativa del Aire” empezó en 1979 en las voces de Humberto Martínez Morosini y Luis Barbarán Troullier, con espacios como “Desayuno de Trabajo” (con HMM) y “Servicio de Corresponsales”. Por “Ampliación de Noticias” pasaron Cesar Arias Quincot, Mario Guimarey, el propio Morosini, Mónica Delta, Dennis Vargas Marín, Jesús Miguel Calderón, hasta los actuales Raúl Vargas Vega y José María Salcedo.

En la época del terrorismo y los apagones, era la primera señala en retornar al aire, con reportes desde el lugar de los sucesos, y la voz amable y tranquilizadora del chileno Miguel Humberto Aguirre, quien se afincó en el Perú desde los setenta, habiéndose hecho un espacio en el periodismo deportivo, escribiendo con el seudónimo de MIHUA.

“Radiomar, mucho más claro” (1982)

RADIO MAR (Preludio a las coberturas durante los apagones)

La cobertura radial en la época de los apagones y el terrorismo no la inicia, como se cree, “Radioprogramas”, sino…”Radio Mar”, una estación de música y entretenimiento popular.

Una noche de la primera mitad de la década de los 80 (creo, en 1981) se produjo un gran apagón en la ciudad de Lima, que se extendió a una buena parte de la costa peruana. Por aquél tiempo las estaciones radiales no tenían sistemas de generación eléctrica de emergencia (ni la emisora del Estado, ni las del circuito privado), lo que con los días fue duramente censurado por la opinión pública (bien pudo tratarse de un terremoto o de una situación de grave conmoción por conflicto exterior).

Bueno, aquella noche de apagón terrorista sólo surgió una emisora de radio para intentar brindar información y tranquilidad a la población: “Radio Mar”.

“El Ronco” Gámez en aviso de Radio Mar (1978)

“Radio Mar” fue, por años, la emisora más escuchada de la ciudad de Lima, basada en la difusión de música salsa y programas populares, cuyos locutores estrella fueron Román Gámez “El Ronco”, Jorge “Primo Coco” Urbina (el popular “Qué Rica es mi Peksi”), y Julio “El Flaco” Mayo. También alternaron Koki Salcedo (“La Hora del Lonchecito”) y un efímero locutor que narró incluso catchascán para la TV llamado Lucho Muro.

Bueno aquella noche de los ochenta, en medio de un apagón provocado por la subversión, la única emisora que difundió en medio de las tinieblas fue “Radio Mar”. No tenían reportes, ni recomendaciones sobre como actuar. Simplemente tuvieron operativo su generador eléctrico y las voces de Lucho Delgado Aparicio y de Lucho Muro, con disco de risas para celebrar sus ocurrencias, que intentaron, a su modo, llevar tranquilidad a tantos y tantos millones en una Lima asustada, mientras las bombas sonaban por doquier.

– (Delgado Aparicio) Familia, ¿quién habla?

– (Voz femenina joven) Hola Lucho, soy Giovanna del Callao, estoy solita en mi casa, me estaba jabonando y se fue la luz…

– (Lucho Muro) Ahorita vamos a terminar de jabonarte

– (Disco de risas)

Más o menos pasó lo mismo el 3 de octubre de 1974, “Radio del Pacífico”, emisora evangelista, fue la primera radio en volver al aire tras el violento terremoto de ese día. No habían recomendaciones sobre como actuar, ni reportes sobre la magnitud de los daños. Tuvo que haber terrorismo para que aprendiéramos lo que son las transmisiones de emergencia.

SEGUNDA PARTE:





Foto: Telediario, Canal 7, 1981 Emulando las creaciones periodísticas de la televisión comercial estadounidense (nacida para ese país y el mundo, en 1947), los programas periodísticos de la televisión peruana siguieron, por muchos años, los parámetros norteamericanos. Con la dictadura militar de 1968-1980, el Perú se aleja, un poco de ese estilo, para adquirir algunos perfiles propios (como, por ejemplo, ver espacios de política y reportajes los domingos en la noche). Los programas informativos de la TV tenían pocas notas en exteriores, las más eran filmadas (el video casette apareció casi en las postrimerías de los años 70, lo cual hacía que cada reportaje en la calle tuviese que filmarse, revelarse, editarse, y compaginar la voz). Los enlaces en vivo eran extraordinarios (sólo para juegos de fútbol o para transmitir la parada militar). Definitivamente eran otros tiempos.



“EL PANAMERICANO” (1959)

Aviso promocional de El Panamericano, 70’s

“El Panamericano” en versión televisiva se inició en noviembre de 1959, Raúl Ferro Colton era el responsable en recopilar material gráfico, escribir noticias y lanzar los primeros “flashes” nacionales. Humberto Martínez Morosini y poco después Ernesto García Calderón eran la voz y rostro, mientras que el propio Ferro, Freddy Chirinos y Luis Rey de Castro con su “Ventana de papel” se encargaban de los comentarios y Samuel Barreto producía. Durante los siguientes años desfilaron en diferentes puestos del programa Alfonso Tealdo, Jorge Souza Ferreyra, Ricardo Muller, Julio Estremadoyro, Manuel Seoane, Fidel Ramíez Lazo y el arequipeño Iván Márquez (notable voz que dio eventualmente la cara en eventos especiales y quedó a cargo de las promociones del canal, haciéndose célebre su frase “taaaaambién vieeeene”).

Artículo sobre primer año de “El Panamericano” (Tv Guia, 1960)





Narraciones de Humberto Martínez Morosini y Ernesto García Calderón (1967)



Melodía de “El Panamericano”, una marcha de caballería francesa del siglo XVIII compuesta por D. Buhl y llamada “La Victoire est a nous” (La victoria está con nosotros).



Ángel Tacchino con el fondo del antiguo logo de “El Panamericano”

“El Panamericano” encontró su plenitud: diurna y nocturna, filmes y tapes, los mejores servicios noticiosos extranjeros y las voces más confiables. Como yapa, ilustraciones expresionistas, un solo de trompeta* y la muy discreta gestualidad de Martínez Morosini y García Calderón.

El noticiero expiró a inicios de los 80 aunque hubo un corto intento de usar su logo en 1985 para un informativo semanal los domingos a las 10 de la noche, luego de Panorama, conducido por Zenaida Solís y Ángel Tacchino.

“El Panamericano” (1981)

“ANTE EL PÚBLICO” (1962)



Fue un espacio de entrevistas efectuadas por un panel de periodistas de distintos medios, los más escritos, que se difundió casi con el advenimiento de la televisión. Su conductor fue el destacado periodista Jorge Luis Recavarren, cuyos últimos años en la prensa los pasó en el efímero como interesante diario “El Observador” de Luis León Rupp. “Ante el Público”se difundió por Canal 13 (hoy “Cinco”), “Panamericana Televisión”.

“NOTICIERO CONCHÁN” (1962)



Arturo Pomar, voz del Noticiero Conchán.

Llamado como el lugar donde se encontraba la refinería de petróleo que aún existe, y con el nombre como se denominaron las gasolineras de la “Internacional Petroleum Company” en el Perú, el “Noticiero Conchán” fue un espacio informativo diario que se difundía por el Canal Cuatro (hoy América Televisión). Se recuerdan sus propagandas con aquellos autos a los que se llenaban sus tanques con la gasolina expendida en esos grifos, para posteriormente devenir en virtuales aviones que volaban por los aires.

El “Noticiero Conchán” era conducido por Arturo Pomar, locutor de gran estilo y versatilidad, ya desaparecido. Alternaban con él Víctor Dongo Casalino, Carlos Flores Ledesma y Rómulo Flórez Campaña. El Canal 4 estrenó sus cámaras de 16 milímetros que no sólo registraban imágen sino también sonido con este noticiero. La primera secuencia noticiosa que se irradió fueron las elecciones en las que se presentó el lider aprista Haya de la Torre y la primera entrevista fue justamente a Haya de la Torre después que su votación en una mesa de Barrios Altos.

NOTICIERO “TELECUATRO” O “ENTURPERÚ”

(1970-1974)



Arturo Pomar

Con la nacionalización del petróleo efectuada por el Gobierno de Juan Velasco Alvarado, el noticiero del Canal Cuatro se quedó sin auspiciadores, pasando a llamarse “Telecuatro”, narrado por Víctor Dongo Casalino, Arturo Pomar y Alberto Cuya Rivera. Su introducción –muy a tono con el Gobierno nacionalista de Velasco- presentaba a un Chasqui que corría por caminos incaicos, al compás de una música vernacular.

El noticiero “Telecuatro” (también llamado “Noticiero Enturperú”) era el reemplazo de “El Repórter Esso” y “El Noticiero Conchán” cuando estos desaparecen. En 1974 fue reemplazado por “Noticias de Hoy”. He aquí los nombres que usó el Canal 4 para identificar a sus noticieros:

El Mundo al Vuelo (1958-1959)

El Repórter Esso (1959-1969)

El Noticiero Conchán (1962-1970)

Noticiero Telecuatro / Enturperú – “Información a nivel nacional “

(1970-1974)

Noticias de Hoy (1974-1981)

América en el Mundo (1981-1986)

Primera Plana (1986-1996)

Última Noticia (1987)

América Noticias (1997-)

Noticias que hicieron historia en el Perú en los años 60: La muerte de Marilyn Monroe (1962)

Fernando Belaunde Terry es declarado presidente del Perú (1963)

El asesinato de John F Kennedy (1963)

La tragedia del Estadio Nacional (1964)

Los Beatles conquistan al mundo (1964)

La Guerra de Vietnam (1965)

Panamericana cambia señal del 13 al Canal 5 (1965)

El asesinato de Ernesto Che Guevara (1967)

Madeleine Hartog Bell es proclamada Miss Mundo (1967)

El Golpe Militar de Juan Velasco Alvarado (1968)

Asesinatos de Martin Luther King y Robert Kennedy (1968)

La llegada del hombre a la Luna (1969)

Clasificación de selección peruana al mundial de México (1969) Mensaje a la nación de Juan Velasco Alvarado después del golpe militar (1968)

“CINCOVISIÓN” (1971) Aviso de “Cincovisión” (1971) En época de prohibición a las importaciones, la TV peruana debió rellenar minutos con espacios noticiosos, a falta de series. “Cincovisión” fue un noticiero de breve trayectoria, que pasó a ser un noticiero ameno, con musicales y reportajes ligeros, que iba temprano en la noche, mucho antes del tardío “El Panamericano” (que ya iba a las diez). Lo conducía Pepe Ludmir, Jenny Vázquez Solís, Mannie Rey (reemplazando luego a Jenny Vásquez Solís) y Pepe Sagar (un locutor cuzqueño que fuera “news anchor” estrella en la época de los militares). Su cortina musical era un instrumental del tema “Río Amarillo” (“Yellow River”).

“Cincovisión” representó el ingreso de Pepe Ludmir a la narración de noticias. Antes sólo era un periodista de cine y del entretenimiento.

Manie Rey

Manie Rey, Pepe Ludmir y José Sagar en “Cincovisión” noticiero del Canal 5 que preludió a “24 Horas”.

“24 HORAS” (1973)

Con la llegada de Pepe Ludimir, Pepe Sagar y Manie Rey que venían de “Cincovisión”, el noticiero “24 Horas” se irradió por primera vez el 13 de mayo de 1973. Las mesas de conducción fueron reemplazadas por sillones ejecutivo tipo “Samsonite”, los locutores leían sus noticias desde unos papeles apoyados en sus regazos. Los escogidos para la presentación de “El Espectáculo de la Noticia” (como también se le vino a llamar al nuevo noticiero) fueron Ernesto García Calderón (luego Humberto Martínez Morosini), Pepe Ludmir (remplazado después por Manie Rey), Concho Changanaquí (una guapa nadadora de fugaz paso por la televisión), Osmán Hernández y posteriormente Amanda Barral. Había una secuencia para el comentario, roles que asumieron Víctor Riveros, Alfonso Tealdo y Hugo Neira, entre otros. Tenía, tres caricaturas (estilo copiado de la TV británica) sobre las noticias o los entrevistados (a cargo de un dibujante al que llamaban Mario Moreno, por su parecido al cómico mexicano).



24 Horas, 1973

24 Horas (1980): Carla Linares, H.M.Morosini, Iván Marquez y Manie Rey.

Avisos de 24 Horas (1983-84) Con la censura impuesta a Martínez Morosini, y la emigración de Pepe Ludmir y posteriormente Manie Rey, otros narradores circularon, entre ellos Ernesto García Calderón (fallecido en 1978), Zenaida Solís, Amanda Barral, Concho Changanaquí y Pepe Sagar. El noticiero terminaba anunciando la película de la noche, previa despedida de cada uno de los narradores (“la ronda final del programa”).Graves acordes de la Novena de Beethoven presidían la larga tanda del noticiero más longevo de la televisión.

Humberto Martínez Morosini y Pablo de Madalengoitia presentando “24 Horas” (1980) EL PUEBLO (EL PÚBLICO) QUIERE SABER”

(1973-1977) Un movimiento de la Sinfonía Nuevo Mundo, de Dvorak, era el escogido como cortina musical para un programa de preguntas de ciudadanos escogidos para plantear interrogantes sobre temas de actualidad. Lo conducía sobriamente Jenny Vázquez Solís (izq.) y el periodista Fernando Florez Araoz (quien estaba a cargo de las entrevistas en “24 Horas”).Eran unas tribunitas con gente (aparentemente) de distinta condición social, que formulaban sus preguntas (los conductores del espacio les alcanzaban unos micros largos, con parantes de metal, para llegar hasta el “preguntón” ubicado en lo más alto de la tribunita), los preguntados estaban en el medio del “plató”, en los sillones ejecutivos prestados de “24 Horas”.

Los primeros programas se llamaron “El Pueblo Quiere Saber”, pero después se cambiaron a un más morigeradito “El Público Quiere Saber”. Se trataba desde la diabetes, a la Guerra del Yom Kippur, la crisis del petróleo, los terremotos, los platillos voladores, etc.

La pareja de moda de los 70s: Sonia Oquendo y Rulito Pinasco en el noticiero “Hoy” (1977)

NOTICIERO “HOY” (1974-1980) Cuando aparece “24 Horas”, el Canal 4 (controlado, junto al Cinco, por los militares), decide renovar sus servicios informativos. Para ello crean, en el horario estelar (8 de la noche) un noticiero al que llamaron “Hoy” seguido del día de la semana correspondiente. A falta de reportajes, nacionales y extranjeros, llenaron el set de mesas y mesas de narradores y comentaristas (Arturo Pomar, Sonia Oquendo –la primera narradora femenina del Perú–, Luis Angel Pinasco, Alberto Cuya Rivera, Luis Flórez Ledesma, Roberto Salinas, Max Aguirre, Lucho Garro, Zelmira Aguilar, Jaime Pizarro, etc).

La voz en “off” del noticiero estaba a cargo de Victor Dongo Casalino, y los comentaristas deportivos eran Roberto Salinas que hablaba de fútbol, Max Aguirre quien comentaba el box, Alfredo Narvaez de atletismo, y Ketty rojas (esposa de Percy) que comentaba el básket. Tenían también un comentarista en quechua creo que se apellidaba Espinoza. Terminaba con una última noticia, leída por Pomar (como aquella donde, sin imágenes, reportaron sobre el incendio en el Edificio Colmena, en el jirón Azángaro, que cobró la vida de seis personas, que perecieron al lanzarse al vacío, al intentar escapar de las llamas).

Leída la última noticia, Pomar decía “Llévatela Luis Angel”, con lo cual el aludido Pinasco presentaba a los que habían aparecido en el programa. Noticiero Hoy del sábado 15 de marzo de 1980. Aquí se aprecia la transición del blanco y negro al color: ID del canal a colores, imágenes de estudio con las viejas cámaras en blanco y negro puro y las ultimas notas aún en filmaciones B/N mudas de 16 m pero ya se incluía algunas notas grabadas con cámaras de vídeo a colores. “MEDIODÍA” (1975)

Siendo que las transmisiones empezaban a las once de la mañana, el Canal 4 lanzó (madrugando a su rival, el 5) un programa noticiero a las 11.30 del día, conducido por la argentina Linda Guzmán, la arequipeña Carmela Rey (abajo, foto), y los narradores Alberto Cuya Rivera y Luis Flórez Ledesma. “Mediodía” tenía entrevistas, cantantes y un simpático bloque de cocina, a cargo de la señora Rey. César Arias Quincot, conocido internacionalista, tenía a su cargo el comentario internacional (no había comentario nacional, pues se vivía una dictadura).

Se recuerda cuando la TV, el 5 de febrero de 1975, pretendió ignorar los desmanes de ese día, tras el cruento debelamiento de una huelga policial. “Mediodía” estaba en el aire, pero no decía nada de los acontecimientos. El programa, que era un noticiero, fue interrumpido por los flashes que dieron cuenta de comunicados de un “Comando de la Zona de Seguridad Regional del Centro” (y no del “Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada”), acerca que las tropas habían salido a las calles a restablecer el orden perturbado por agitadores. Sólo en tiempo de dictaduras podría entenderse que un noticiero no informe sobre los acontecimientos, siendo interrumpido en sus transmisiones por partes oficiales de los dictadores. Felizmente ese tiempo ya pasó.

“LA MUJER EN EL MUNDO” (1977)

“La Mujer en el Mundo” fue un magazín femenino-familiar que, desde 1977, en el “Año de la Mujer Peruana”, apareció a las 14.30 horas en el Canal Cinco, y se prolongó algunos años más.

Al estilo de los magazines de Linda Guzmán, con invitados y consejos prácticos de cocina, decoración, salud, belleza, etc.

En 1978, produjo un especial sobre don Víctor Raúl Haya de la Torre, que la “Oficina Central de Información” censuró, tras tanta publicidad.

Su presentadora fue una modelo llamada Meche Solaeche, muy popular en los sesenta. “La Mujer en el Mundo” fue su “reentré” televisivo setentero.

Meche Solaeche durante un reportage para “La mujer en el mundo” (1979)

“PULSO” — “TEALDO PREGUNTA”

Creo que hubo dos Alfonso Tealdo Simi. El fino cronista de pluma extraordinaria (recuerdo esa bella crónica acerca de ese barrista de la “U” al que apodaron “Ochoa” tras un infame 8-0 con el que los cremas perdieron en un juego contra un club brasileño, o el que describió una operación a cerebro abierto hecha por el doctor Esteban Rocca), y el otro, que era un entrevistador de la televisión.

Tealdo sucede a Recavarren en “Ante el Público”, programa al que rebautizan como “Pulso”. Y Tealdo aparece en “Perú” (un programa sabatino ómnibus, que iba por Canal Cinco entre 1967 a 1978), con su secuencia “Tealdo Pregunta”. Digamos que era un estilo a lo Oriana Falacci, no necesariamente igual, pero como la Falacci, tampoco amigable o cordial. Queda para el recuerdo, porque me sigo quedando con el Tealdo cronista.

César Hildebrant, Alfonso Tealdo y Genaro Delgado Parkeren el set de “Pulso” (1980)

“Pulso” fue revivido en los años ochenta, esta vez con un panel de preguntones que incluía entre otros a César Hildebrant y al futuro director de noticias del canal 2 Ricardo Muller, quienes se empeñaban por hacer la mejor pregunta. Se recuerda en esos años un debate que sacó chispas entre dos jóvenes líderes: Javier Diez Canseco y Alan García. Pulso reapareció en distintos dias, siempre al filo de la trasnoche, siendo Guido Lombardi el que tomaría la posta final del desaparecido Tealdo.





“CONTACTO DIRECTO” (1977)

Tras la caída de Velasco, en agosto de 1975, vientos de apertura se instalan en algunos medios (como en el Canal Cuatro, aún controlado por la dictadura). En 1977 aparece “Contacto Directo”, un espacio de entrevistas y reportajes conducido por un inteligente periodista llamado Alfredo Barnechea. Se recuerdan sus entrevistas a Fernando Belaúnde Terry, Víctor Raúl Haya de la Torre y a Eugenia Sessarego Melgar (ligada al llamado “Caso Banchero”). También el célebre debate entre Héctor Cornejo Chávez y Luis Bedoya Reyes (en el que casi todos vieron ganar a Cornejo, un hábil polemista y mejor orador). Luego del cierre del programa, Barnechea reveló sus militancia aprista que lo llevó a candidatear por el Partido Aprista Peruano (PAP) para la alcaldía de Lima.

Última entrevista a Víctor Raúl Haya de la Torre, por Alfredo Barrenechea (“Contacto Directo” Canal 4, 1978) .

“60 MINUTOS” (1979-81)

El político abogado y periodista Francisco Diez Canseco Távara de entonces 35 años, tuvo un cuarto de hora mediático espectacular con el lanzamiento, en plena dictadura, de “60 Minutos” en el Canal 5 y luego en América TV. El proyectil fue ideado como un espacio periodístico que no se hiciera en los estudios sino en la calle, para dar una idea no sólo de la persona que se entrevista, sino también de sus circunstancias. El programa se hizo en base a otros programas extranjeros, incluso el nombre “60 minutes”fue copiado del famoso programa norteamericano, cuyo estilo se quería imitar.

El panel estaba compuesto por Ernesto Gamarra, Enrique Bernales y Agustín Figueroa, así como el equipo de investigación dirigido por el sociólogo Salvador Moroti.

El máximo logro de 60 minutos fue cuando todavía se transmitía en Panamericana y tuvo una exclusiva mundial con Edén Pastora, el “Comandante Cero” de la Guerrilla Sandinista, en la Nicaragua de las horas finales de la dinastía Somoza. La segunda parte del programa, con una entrevista con la mujer del “Comandante Cero” y que debió salir un domingo más tarde, fue censurada por la “Oficina Nacional de Información” (OCI).

“FRENTE A FRENTE” (1980)



Ricardo Belmont y Alfonso Baella Tuesta en “Frente a frente”

Alfonso Baella Tuesta montó una pequeña empresa de tejidos de chompas. Y un semanario, impreso en su casa, aún en pleno gobierno de Morales Bermúdez. Tras el “porotazo” conseguido con la divulgación de la red de espionaje chileno en el Perú (desbaratada en 1978), Baella apostó por la televisión, a través de un programa al que llamó “Frente a Frente” (que nació en setiembre del 1980 en el Canal 5, y fue transladado al Canal 4 cuando Baella fue nombrado jefe del área noticiosa de América en 1982). Fue criticado por muchos debido a lo que se consideró como estilo sensacionalista. Se recuerdan aquellos programas “Lima de Noche”, con imágenes de heridos, o de cabareteras de grandes senos bamboleándose al son de los tambores. O los programas dedicados en 1982 al “Loco Perochena”, quien en la década del 80, pasó a convertirse en una leyenda viviente del mundo del hampa, por robar domicilios de políticos y gente de la alta sociedad limeña, cuando los dueños de casa se encontraban en su interior.

Se recuerda también sus especiales de conyuntura como los llamados “Caminos del poder” que solía preparar antes de las grandes campañas. Sin embargo, “Frente a Frente” fue quizá la bisagra informativa, de una dictadura a una democracia, que sería sucedida por programas tales como “Testimonio”, “Panorama” y “Visión”.

“TESTIMONIO” (1980) Y “VISIÓN” (1983)

Tras ser “Wonder Boy” en “Caretas”, con sus célebres entrevistas, tras ser el polémico “preguntón” en “Pulso” de Alfonso Tealdo Simi, tras encargarse de las entrevistas en la cobertura de las “Elecciones 1980” por “América TV”, César Hildebrandt tenía que llegar, fácil, a la televisión. Entonces empezó “Testimonio”, que salió al aire el domingo 6 de julio de 1980, reforzando la fórmula de alternar los comentarios en vivo con la nota grabada.

“Testimonio” mostraba interesantes reportajes y picantísimas entrevistas (se recuerdan los tiempos de la escisión en el APRA, Armando versus Andrés).

Pero tuvo que entrevistar a Yasser Arafat. Entonces la comunidad judía presionó, y Hildebrandt terminó siendo historia. Aunque sólo por un tiempo.

En plena temprana debacle del segundo belaundismo (1982), apareció “Visión”, el 16 de enero de 1983, y fue largamente uno de los mejores programas de análisis informativo de la televisión peruana, con Hildebrandt, –de entonces 34 años– poniendo contra la pared a los malos (al final, ¿quienes éramos los buenos?). Sus reporteros Noemí Castañeda (+), Jorge Henderson (sí, el de “Enhorabuena”), Fernando Vázquez, y la guapa Sonia Goldenberg. La mesa en la que se hallaba Hildebrandt, debido a la iluminación concentrada, y a la semioscuridad que la rodeaba, semejaba un rin de box.

El éxito del programa dependía de varios factores. La variedad de temas, el indudable nervio del conductor y el creciente profesionalismo de sus colaboradores. La tensión se suscitaba, y ahí, muchas veces, la noticia saltaba fresca, en el momento.

Otra de las secciones de gran relieve de “Visión” lo realizaba Fernando Ampuero, entrevistando y documentando con sensibilidad y destreza cinematográfica la trayectoria de personajes variados, desde la legendaria María Reiche y “sus” líneas de Nasca, hasta el novelista Mario Vargas Llosa.

Cada final de “Visión” –que era quizás el programa más caro de entonces– dejaba siempre un tipo de suspenso. Y el público, además, quedaba con el ánimo turbado y un sentimiento confuso: no saber si odiar o estimar a Hildebrandt, aunque si sabían que lo iban a sintonizar,

Y un día Hildebrandt decidió revelar la corrupción policial (policías que “salían” de sus reclusorios dorados) y el canal se doblegó ante la presión del gobierno belaundista. En los comerciales lo sustituyeron por “Los Detectilocos”. Y otra vez Hildebrandt fue historia.

“AMÉRICA EN EL MUNDO” (1981-86)



Cecilia Alegría

Con nuevo membrete, acorde a la influencia global, el noticiero “América en el Mundo” apareció en abril de 1981 con la dirección técnica de Antonio Tineo y algunos comentaristas como Eduardo San Román, Elías Mendoza Habersperger y Enrique Chirinos Soto, quienes se sumaban a Sonia Oquendo, Arturo Pomar y otros locutores estelares efímeros, como Zelmira Aguilar, Marina López Loli, Manie Rey o Cecilia Alegría, que se dieron la posta en la nueva América. El énfasis entre burlón y refunfuñón que a veces daba el difunto Pomar a su lectura, ponía el mínimo relieve necesario.

El fondo musical de “América en el Mundo” era el tema “The Magnificient Seven”

“BUENOS DÍAS PERÚ” (1981)

Como en las grandes ciudades del mundo, los Delgado Parker pensaron que la televisión no tenía que empezar a las 11 de la mañana, si podíamos tenerla más temprano (desde la 6).

En tiempos en que no había enlaces en vivo permanentes (como ahora), en tiempos en que la mañana (periodísticamente hablando) era una reiteración de lo que ya se había visto en la noche (“refritos”), en tiempos en que las entrevistas hacían la diferencia (primero Tealdo, luego César Hildebrandt –expectorado del Canal 4, por ir demasiado rápido en la libertad de expresión–, más tarde una malhumorada Roxana Canedo -¿Quién dice que hacer una entrevista inteligente es pelear, maltratar, aún gritar?-).

Bueno, el 19 de octubre de 1981 decidieron lanzar “Buenos Días Perú”, que fue luego reforzado con Roberto Martínez, el inexpresivo hijo de Humberto (quien pudo haber tenido un gran porvenir en el Canal 5, sucediendo a su padre. Prefirió irse a los Estados Unidos, a trabajar en un canal latino, una señal chiquita en Nueva York). Estaban también Zenaida Solís, Roxana Canedo, Manie Rey, Jorge “Coco” Beleván, Guido Lombardi y Gonzalo Iwasaki, que llegaban y salían imponiendo el juego de la coconducción informal. El programa introdujo segmentos de información como las guías culturales de Melanie-Pérez-Cartier, el horóscopo de Zandrox, los aeróbicos de Analí Cabrera y el segmento deportivo de El Veco.

En 1985, el éxito de la fórmula y del nombre, repetido por entrevistados y enlazados por microondas, animó a Pantel a lanzar un efímero y magazinesco “Buenas Noches Perú”, después de “24 Horas”, conducido por Guido Lombardi, Silvia Maccera y Speedy Gonzáles.

En 1999, este primer formato de “Buenos Días Perú” desaparece para dar paso a una edición matinal de “24 Horas” conducida por Mauricio Fernandini y Kathia Duharte.



El fondo musical utilizado en la primera etapa de “Buenos Dias Perú” fue “Talking out of Turn” de los Moody Blues. Video cortesía de Caracol 3000.

“PANORAMA” (1982)

Con el retorno de la Democracia todos querían ser campeones de la libertad de expresión. “Panorama” (estreno domingo 19 de diciembre de 1982 a las 9.15 de la noche), era presentado por Guido Lombardi, con una línea marcadamente oficialista. El primer esbozo de Panorama se debió a Alberto Terry y Francisco Lombardi quien, junto a otros cineastas, había sido invitado por Genaro Delgado Parker a dar ideas de televisión. Pensando en una revista de reportages finos y creativos a la norteamericana, Terry ideó un enorme set totalmente blanco y el cineasta llevó a su primo Guido Lombardi al sillón central.



“Panorama” con Guido Lombardi (1982). Conferencia de prensa con Fernando Belaúnde Terry.

La era Canedo en 1985 no fue diferente (en este programa, Roberto Reátegui escribía todos sus parlamentos, y decían en las calles, “pucha, que inteligente, pucha que diferencia con ‘Buenos Días Perú’ “).

“Panorama” tuvo espacio y recursos para presentar los más variados reportajes, en los cuales destacaba Alejandro Guerrero, tras su éxito como reportero madrugador de “Buenos Días Perú” (cuando deciden darle a “Buenos Días…” un toque más actual que la mera reiteración de lo que habías visto en “24 Horas” la noche anterior), Alejandro Guerrero pasó a ser el reportero estrella de “Panorama”.

Para una polémica más política sobre sus contenidos y “primicias”, aquí sólo nos dedicamos a la nostalgia. Qué bonita que era Susana Alcantara, una de las presentadoras!

BONUS TRACK: Intro de Panamericana y “Peruvisión” (Canal 7, 1977)