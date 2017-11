Cine dos por uno: Películas de cines de barrio (1974)

© 2013 Arkivperu . All rights reserved.

“Soul To Soul” (De Alma a Alma) fue un concierto dado el 6 de marzo de 1971 en la ciudad de Accra, Ghana, como homenaje a la independencia de ése país. La película es un documental basado en la grabación de este concierto donde participan entre otros, Ike y Tina Turner, Roberta Flack y Wilson Pickett, este último considerado como la gran estrella en Ghana, donde lo llamaban “Soul Brother No. 2” (James Brown era por supuesto, el “Soul Brother No. 1”).

Los medios recalcaron la participación de Santana, grupo que a pesar de no tener un solo integrante de raza negra respondió con los sonidos más africanos de la noche. La fusión de los ritmos latinos con el rock de Santana influenciarían más tarde el desarrollo del “Afrobeat”.

“Soul to Soul”. Director: Denis Sanders. Warner Bros (1971)





Cine “Capri” en el Rímac, años 50. Foto: BNP

“Los Karatistas Sangrientos”. La amistad entre tres hombres se pone en juego y toma un giro inesperado cuando uno de ellos se rinde ante la corrupción y el amor por la esposa de su hermano. Algunos piensan que “Crouching Tiger, Hidden Dragon” fue la primera película de kung-fú que mezcla una gran producción y coreografías con una buena historia de romance. “Los Karatistas Sangrientos” lo hizo muchos años antes, al igual que muchas de las otras películas clásicas de Chang Cheh.



“Blood Brothers”, Shaw Brothers Studio (1973)

Cine “Azul” de Santa Beatriz. Fue fundado en 1941 y funcionó hasta 1986 para dar paso a un templo evangélico. (Foto: Skyscrapercity)

“James Tont Operación U.N.O.”. Parodia italiana de la saga de James Bond, ambientada en el mundillo musical de Las Vegas donde James Tont (Lando Buzzanca) se enfrenta al temido Goldfinger, ayudado por un «600» que cambia de color para despistar a los villanos.



James Tont operazione U.N.O. (Italia, 1965)

“Maleficio de luna llena”. Torrejaza excursión terrorífica con Kerwin Matthews (Simbad en “El Séptimo Viaje de Simbad”) como un hombre que se transforma en hombre lobo después de ser atacado por una manada en un campamento. Su hijo de 12 años, Richie Bridgestone, presencia el ataque y pasa el resto de la película tratando de convencer a su madre que su padre es ahora un hombre lobo mientras que algunos fanáticos hippies tratan de exorcizarlo.



“The Boy Who Cried Werewolf” (1973)

Sala del Cine “Central” inaugurado en mayo de 1942.

Foto: “Lima la única”.

“Slaughter, la Pantera Negra”. Los años 70 marcaron una época dorada para el público negro. Sus posibilidades como audiencia potencial eran tan amplias que se realizaron montones de películas dedicadas a ellos, dirigidas, producidas y protagonizadas por gente de color (las llamadas “Blaxploitation”). En “Slaughter”, Jim Brown es un ex boina verde que una funesta mañana se despierta con la noticia de que la mafia ha matado a una de sus amantes. Lleno de ira, acepta ponerse a las órdenes de la policía federal de los Estados Unidos, viajar hasta México y acabar uno a uno con los responsables del crimen. La “operación masacre” no ha hecho más que empezar…



“Slaughter”. American International Pictures © (1972)



Cine “Country” (Lince)

“El secreto de Dorian Day”. Película protagonizada por Helmut Berger y dirigida por Massimo Dallamano, basada en la novela “El retrato de Dorian Gray” de Oscar Wilde, una de las últimas obras clásicas de la novela de terror gótica. El film recrea la decadencia y erotismo de la novela adaptándolo al Londres de los años 70, donde la liberación sexual ofrece un telón de fondo apropiado para las escapadas de Dorian. Algunos críticos la consideraron una película trash y de sexploitation; otros señalaron que se rodó en un momento único en el siglo 20, cuando la nueva aceptación de la sexualidad y su representación en el cine permitía escenas que sólo se insinuaban vagamente en la novela, así como en anteriores adaptaciones cinematográficas.



The Secret Of Dorian Gray (1970)



Cine “Ritz” (Skyscrapercity)

“La Viuda Virgen”. La joven viuda de un rico hacendado brasileño que muere de un infarto la misma noche de bodas, se instala en la casa del difunto en Rio de Janeiro. Allí encuentra a un extraño grupo de gente marginada y bohemia, cuyo líder, Constantino, se aplica en conquistarla. El fantasma del hacendado muerto, se hace entonces presente.

Cine “Porvenir” en La Victoria.

“Camorra”. Tonino Russo (Fabio Testi), un hombre de familia humilde, es incluido en la mafia, ya que ha demostrado ser fuerte y de confianza. Poco a poco lo abandonan las viejas amistades y hace carrera dentro de una organización criminal, despertando los celos y la envidia de los otros matones. Uno de ellos trata de eliminarlo, y luego secuestra al hermano para chantajearlo, pero Tonino lo mata en un duelo rústico. Cuando sale de la cárcel después de dos años encerrado, Russo comprueba que Nápoles sigue siendo la misma de siempre y su barrio tan conflictivo a como lo dejó.



Camorra, Mondial Televisione Film (1972)

“Cinco Dedos de Furia”. Clásica película de los cines de barrio. En el Shangai de 1908, Chen (Bruce Lee) es un estudiante de artes marciales. Un día al regresar a la escuela descubre que su maestro ha fallecido, aparentemente de una enfermedad, algo que lo afecta muchísimo. Luego de ser objeto de burla por parte de los representantes de una escuela japonesa de artes marciales, Chen convoca a un duelo, donde los derrota e humilla. Los japoneses desatan entonces una espiral de violencia contra los chinos durante la cual se descubre que el maestro de Chen murió envenenado. Decidido a vengar su muerte, Chen emprende una cruzada contra la escuela japonesa y su aliado ruso Petrov, en la cual utiliza de toda su habilidad marcial para salir victorioso.



“Fist of Fury” Golden Harvest Miramax (1972)

“Flatfoot, el demoledor”. Bud Spencer (en una aventura en solitario sin su compañero Terence Hill ) en su primera aparición como el corpulento comisario Rizzo o “Flatfoot” (Pies Planos), ejerciendo sus funciones en la ciudad de Nápoles. Sus métodos violentos le juegan una mala pasada causando su suspensión, lo que lo obliga a unirse con mafiosos napolitanos para detener el contrabando de drogas de la mafia de Marseille. Como en todas la películas de Spencer, la fórmula es básicamente la misma: Bud representa la fuerza bruta (despachaba a sus enemigos con inmisericordes cachetadas que los hacían volar o los remataba con un combo en la cabeza), y era casi invulnerable a los golpes enemigos. Después de esto, “Flatfoot”, tuvo una serie de tres películas más, donde se traslada a lugares exóticos como Egipto y Hong Kong.



Piedone lo sbirro (Italia, 1973)