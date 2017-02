Películas transmitidas por la televisión peruana (1980)

© 2017 Arkivperu . All rights reserved.



Con la devolución de los medios de comunicación a propietarios privados luego de doce años de autoritarismo militar, la televisión peruana empezaba a forjarse nuevos rumbos. Sin embargo, la oferta de películas era aún bastante limitada y dominada principalmente por cintas muy antiguas y archi repetidas (“Zorba el Griego”, “Cleopatra”, toda la filmografía de John Wayne) y bloques como “Cine Clásico” (Canal 4), “Favoritos de Hollywood” y “Platea de verano” (Panamericana), o “Cine en Castellano” y “Cine continuado” (Canal 7) exponían en su totalidad películas “B” o telefilmes norteamericanos de bajo presupuesto.



“TERROR EN EL MUSEO DE CERA” (Canal 5)

El excéntrico propietario de un museo de cera aparece asesinado y su muerte provoca una feroz batalla entre sus herederos. Lo que no se esperan es que serán víctimas de una serie de sombríos y sangrientos crímenes perpetrados por personajes de cera.



“EL HOMBRE ATÓMICO” (Canal 7)

Sobre un monstruo gigante, producto de una explosión nuclear. Pésima película, pero rescatable ver al actor Dean Parkin corriendo en pañales gigantes al mismo tiempo que arroja autos de juguete o ronca atado con enormes cadenas.

“EL HOMBRE QUE FINALMENTE MURIÓ” (Canal 4)

Película de suspenso británica de 1963 dirigida por Quentin Lawrence, basada en una serie televisiva de 1959. Un inmigrante alemán en Gran Bretaña recibe una misteriosa llamada telefónica que cuenta que su padre no está realmente muerto y regresa para investigar el asunto .

“GAMERA VERSUS EL MONSTRUO BARUGON” (Canal 7).

Gamera, la simpática (?) tortuga mutante gigante se enfrenta a Barugon, una criatura ancestral que crece velozmente y amenaza con destruir Osaka. La pasaron en verano y se anunciaba “a color”.

“GORATH” (Canal 7) Mostraba la amenaza de un meteoro errante (6000 veces más grande que nuestro planeta) que viaja inexorablemente en curso de colisión contra la Tierra, absorbiendo todo lo que se le envía.

“CÍRCULO DE TERROR” (Canal 5)

Un cantante de un club nocturno es atormentado con pesadillas que lo involucran con adulterio y un asesinato. Cuando despierta encuentra que quizás no se trata de un sueño. ¿O sí?



“HÉRCULES CONTRA ROMA” (Canal 7)

Roma, 244 d.C. El prefecto Filipo El Árabe ha asesinado al emperador Gordiano y se ha hecho con el poder. Pero Hércules ha conseguido salvar a Ulpia, la hija de Gordiano, y con la ayuda de Quinto Trajano, gobernador de Panonia, conseguirá deponer al usurpador y sentarlos en el trono.

“JUEGO PELIGROSO” (Canal 7)

Una organización de aventureros expertos en paracaidismo, buceo y artes marciales son contratados para rescatar a un científico y su hija, que están retenidos en una isla por un dictador. Con Lloyd “It’s go time” Bridges.



“NACE UNA CANCIÓN” (Canal 4)

Danny Kaye, Virginia Mayo. Siete profesores trabajan en Nueva York para escribir la más completa enciclopedia sobre la historia de la música. Robert Frisbee, encargado de la sección de jazz, considera que su trabajo está casi concluido cuando dos limpia cristales le revelan las nuevas tendencias musicales: el “swing” y el “boogie-boogie”.

“TERROR EXTRATERRESTRE” (5)

Un monstruo aterroriza a una ciudad luego de escapar de una nave espacial estrellada. “Terror Extraterrestre” es considerada como una de las peores películas de todos los tiempos. Gracias Panamericana…



“HAY QUE PORTARSE BIEN” (7)

Una de las mejores comedias de los años 50, en la que un joven matrimonio decide acoger a Archie, un pequeño Terrier abandonado, desconociendo que ha sido entrenado por una peligrosa banda del crimen organizado para llevar a cabo un golpe de un millón de dólares.

“BRIGADA ESPECIAL” (4)

Película sobre un grupo policiaco de elite en Los Angeles llamado “Brigada Especial”, creado por el alcalde de Los Ángeles, Dan Stoddard para capturar una lista de los criminales más peligrosos. Luego se convirtió en serie de televisión. Estaba en algo.



“EL AUDAZ” (5)

Eddie Felson (Paul Newman) es un joven arrogante y amoral que frecuenta con éxito las salas de billar. Decidido a ser proclamado el mejor, busca al “Gordo de Minnesota”, un legendario campeón de billar pero sale derrotado. Eddie no descansará hasta vencer al campeón sin importarle el precio que tenga que pagar por ello. Martin Scorsese dirigió en 1986 “El color del Dinero”, una especie de continuación de “El Audaz”.

“FLINT, PELIGRO SUPREMO” (5)

Un ultimátum ha sido lanzado a todos los países del mundo. Una poderosa organización criminal secreta arrasará el mundo con tormentas y terremotos. Ante la falta de espías calificados, las computadoras arrojan un solo nombre para aceptar la misión: el agente retirado (y renegado) Derek Flint, una mezcla de 007 y Doc Savage.

“ABEJAS ASESINAS” (5)

TV-filme sobre Madame Van Bohlen, una mujer de carácter fuerte que dirige el negocio de vinos de la familia, tiene también un poder misterioso: el control mental sobre un enjambre de abejas asesinas que residen en su viña. Terror de bajo presupuesto con la “Ángel de Charlie” Kate Jackson.

“GRITOS EN LA NOCHE” (5)

Una joven niega aceptar la muerte de su bebé en un parto y sufre de pesadillas donde su hijo sigue vivo y en peligro. Un científico que lleva a cabo experimentos sobre los sueños trata de ayudarla.

“CUENTOS DE TERROR” (7)

Magistral película del maestro Roger Corman donde se dan cita cuatro de las mejores historias del rey de lo macabro, Edgar Allan Poe: ” Morella”, “El Gato Negro”, “La Barrica de Amontillado” y “La verdad sobre el caso del Sr. Valdemar” todo ello con un elenco de actores de lujo. Vincent Price, Basil Rathbone y Peter Lorre.



“NACIDA INOCENTE” (5)

Linda Blair, Richard Jaeckel.

El drama de una adolescente recluida en un centro para menores que sufre todo tipo de abusos por parte de sus compañeras y asistimos a la transición de la inocencia a la madurez adulta en las peores condiciones posibles. El libro rayó y tuvo la cinta tuvo secuelas.



“LA INICIACIÓN DE SARAH” (5)

Sobre esta película hicimos una entrada aquí

“LA BESTIA DE LAS NIEVES” (5)

Esquiadores aparecen asesinados en la ladera de una estación de esquí en Colorado. Se cree que un enorme monstruo es el culpable… “La criatura legendaria es mitad hombre, mitad animal … y un asesino a sangre fría!”

“LA BANDA DE LOS DOBERMAN” (Noches Espectaculares, Canal 4)

Byron Mabe, Hal Reed. Sin comentarios, un clásico televisivo que fue anteriormente un clásico en los cines de barrio.



“LA SÉPTIMA AVENIDA” (4)

Miniserie presentada como película. Un pobre humilde del Lower East Side de Nueva York decide superar su estatus, y a base de trabajo duro se convierte en un magnate de la industria de la confección.

“PASIONES EN CONFLICTO” (5)

Película para TV. Dos detectives de San Francisco que investigan un asesinato cometido en uno de los famosos teleféricos de la ciudad descubren que la víctima era el hijo de un magnate. Con Robert Hooks, Jeremy Slate, Robert Wagner.



“CINE CONTINUADO PRESENTA” (Canal 7)

– “El Gigantesco Monstruo”. Don Sullivan, Lisa Simone.

– “El Falsificador” con Karin Dor, Hullmut Lange.

-“Lassie y la ardilla”

– “En primera base” con Dick Van Dike, Nancy Dussant.

– “Los problemas llegan al pueblo” con Loyd Bridges, Pat Hingle.

– “Augustina de Aragón” con Aurora Batista, Fernando Rey.

“El cerebro que se negó a morir” (7)

(The Brain That Wouldn’t Die). Jason Evers, Virginia Leith.

“James Dean” (Canal 5)

Película para televisión de 1976 producida por NBC. Sobre la vida del actor James Dean, con Stephen McHattie en el papel protagónico.

“Pueblo de fantasmas” (Canal 4)

(Night Slaves, 1970). Una pareja de esposos toman vacaciones y llegan a un pueblo pequeño y tranquilo que parece ser normal, excepto por las noches cuando la gente comienza a actuar extrañamente. Una fuerza extraña ha convertido a los residentes en zombies.

“Perseguidos” (5)

(No Place to Run). Herschel Bernardi, Stefanie Powers

“El mar de los barcos perdidos” (5)

(Sea of Lost Ships, 1953). John Derek, Wanda Hendrix, Walter Brennan

“El Encantamiento” (The Spell, TV movie)

Lee Grant, James Olson.

“La historia de los Hatfields y los McCoys” (5)

Jack Palance, Steve Forrest, Karem Lamn

“Los Condenados” (4)

(Condemned) Ronald Colman, Ann Harding

“El último tren de Gun Hill” (Canal 7)

Kirk Douglas, Anthony Quinn.

“El oscuro paseo del amor” (5)

Love’s Dark Ride (Telefilme. 1978). Cliff Potts, Carrie Snodgress, Jane Seymour.

“Pistolas del bosque” (7)

(Guns of the Timberland,1960) Alan Ladd, Jeanne Crain.

“Los Bandidos” (4)

(The Plunderers) Rod Cameron, Forrest Tucker.

“Doble Riesgo” (5)

(Double Jeopardy) Rod Cameron, Gale Robbins.

El Gran Niagara” (4)

Richard Boone, Michael Saks. Un anciano está obsesionado con conquistar el río y las cataratas del Niágara y pone en peligro la vida de sus hijos, obligándoles a desafiar sus aguas navegando en un barril.

“Raffles” (4)

David Niven, Olivia de Havilland.

“La esposa infiel” (7)

The Unholy Wife (1957) Diana Dors, Rod Steiger.

“La momia” (5)

Peter Cushing, Christoper Lee.

“Masacre en el Fuerte Beautil Keaney” (7)

Richard Egan, Robert Fuller.

“Fathon, un espía que calló del cielo” (5)

Thony Franciosa, Raquel Welch.

“La hermana y el salvaje” (7)

Connie Francis, James Farentino.

“Himno de batalla” (4)

Rock Hudson.

“Cinco mujeres desesperadas” (5)

Sthepanie Power, Robert Conrad, Anjanette Comer.

“El reptil” (5) Terror de Hammer!

The Reptile (1966) Noel William, Jennifer Daniel.

“El viajero romántico” (4)

John Mahoney.

“Rebelde con causa” (5)

José Marrone, Patricia Shaw, Enrique Kossi.

“La última mujer de la Tierra” (7)

(Last Woman on Earth) Betsy Jones

“Batallón de Paracaidistas” (Canal 5)

Edmond O’brien, Robert Preston, Harry Carey.

“Octaman” (7)

Pier Angeli, Kerwin Mathews

“Furia en Alaska” (5)

(North to Alaska) John Wayne, Stewart Granger.

“Esplendor” (4)

(Splendor) Miriam Hopkins, Joel McCrea.

“La reina de la Sierra Morena” (7)

Jorge Mistral.

“¡Que pague el diablo!” (4)

(The Devil to Pay, 1930) Ronald Colman.

“La casa de mi padre” (5)

Telefilme. Mientras se recupera de un ataque al corazón provocado en parte por su trabajo como un ejecutivo bien remunerado, un hombre empieza a reflexionar sobre su vida y juventud.

“Tormenta sobre Arizona” (5)

Kristine Miller, Skip Homeier.

“Los Rastreadores” (4)

The Trackers (1971) Sammy Davis Jr , Ernest Borgnine, Julie Adams Spaghetti Western

“Un hombre gentil y apasionado” (5)

Angie Dickinson, David Janssen. La Sargento Pepper y El Fugitivo juntos. El matrimonio de una pareja rica, que hacia afuera aparenta ser feliz pero se ve amenazada por el alcoholismo del marido.

“La Bruja” (7)

Lilia del Valle

“20,000 leguas de viaje submarino” (5)

“La única salida es la muerte” (5)

Stuart Whitman, Sandy Dennis.

“El fantasma de la casa vacía” (7)

(Ghost of Dragstrip Hollow, 1959) Jody Fair, Russ Bender.

“María X” (7)

Danniele Darrieux, Lino Ventura.

“Incidente en San Francisco” (5)

(Telefilme, 1971) Richard Kiley, Leslie Nielsen.

“La llamada fatal” (4)

(Bugles In The Afternoon) Ray Milland, Helena Carter, Hugh Marlowe.

“Las leyes de la Tierra” (4)

Law of the Land (Telefilme, western. 1976)

Jim Davis.

“El niño deportista” (7)

Mickey Mantle, Patricia Barry.

“La travesura del millón de dólares” (5)

The Million Dollar Rip-Off (Telefilme, 1976) Freddie Prinze.



“La sombra de una duda” (7)

Dana Andrews.

“Arenas del desierto” (5)

Desert Sands (1955) con Ralph Meeker.

“El secreto de la orquídea roja” (7)

Christoper Lee.

“Dime adiós Maggie Cole” (Canal 5)

Susan Hayward, Darren McGavin, Michael Constantine.

“Topaz” (4)

Federick Stafford, Danny Robin.

“La ira de la montaña” (5)

Climb an angry mountain (1972) Fess Parker, Stella Stevens, Mars Dusay.

“Noche de Terror” (Canal 5)

Valerie Harper, Richard Romanus, Nicholas Pryor.

“Falsificador y asesino” (4)

The Counterfeit Killer (1968) Jack Lord, Shirley Knight, Jack Weston

“Viaje al fin del universo” (7)



“Una sombra en la calle” (5)

A Shadow in the Streets (Telefilme, 1975) Tony Lo Bianco, Sheree North, Dana Andrews

“La pandilla de Murdoch” (7)

Murdock’s Gang (Telefilme, 1973) lex Dreier, Janet Leigh, Murray Hamilton.

“Siempre un caballero” (5)

James Cagney, Marjorie Main.

“El Espía” (7)

Virginia Bruce, William Lundigan.

“La dama de Las Vegas” (5)

Stella Stevens, Stuart Whitman.

“El niño salvaje” (5)

David Janssen, Trish Van Devere, Ben Bottoms. Un muchacho que ha sido abandonado de niño y criado por los perros salvajes es llevado a una universidad, donde un equipo intenta enseñarle un comportamiento civilizado.

“California” (Western, 7)

Jack Mahoney, Faith Domergue.

“Crucero del amor rumbo a Acapulco” (5)

Piloto de lo que sería la serie “Crucero del amor” con el Superagente 86: Don Adams.

“Vidas Truncadas” (7)

(No time to be young , 1957) Robert Vaughn.

“El Secuestro” (4)

Revenge! (Telefilme, 1971)

Shelley Winters, Bradford Dillman.

“Días Sangrientos” (4) (The High Bright Sun)

Dirk Bogarde, George Chakiris, Susan Strasberg

“Un extraño tocó a mi puerta” (5)

(Stranger at my door, 1956) MacDonald Carey, Patricia Medina.

“Capitán Tormenta” (7)

(Capitan Tempesta, Italia, 1942) Doris Duranti, Dina Caselli.

“Dama de compañía” (7)

(Película argentina de 1940) Bella Garces, Esteban Serrador.

“La extraña condesa” (7)

Klaus Kinski, Marianne Hoppe. Una chica es casi asesinada, pero no hay ningún motivo claro, hasta que un viejo asesinato de 20 años es vinculado al caso.



“Medio Acre Infernal” (5)

(Hell’s Half Acre, 1954) Wendell Corey Evelyn Keyes.

“El Potro Alazán” (5)

Robert Mitchum

“Anastasia” (5)

Ingrid Bergman.

“Los dioses de la guerra y el abismo” (7)

War Gods Of The Deep / City in the Sea (1965)

Vincent Price, Tab Hunter, Susan Hart.





“Un camino para dos” (5)

Audrey Hepburn

“Herencia de odio” (5)

John Derek

“El pueblo de los valientes” (4)

(Shootout in a one-dog town, Telefilme, 1974) Richard Crenma, Stephanie Powers.

“Los paracaidistas” (7)

Richard Bakalyan, Kent Hogan, Jim Berk.

“La calle del pecado”

(Argentina, 1954) Jacinto Herrera y Zully Moreno.

“El juez Hortin y los chicos Scottsboro” (5)

Scottsboro Boys. Arthur Hill (color)

“El testigo” (7)

Gérard Barray

“La hija de la mente” (4)

Don Murray.

“Gamera vs. Gyaos” (1967) (5)

“La legión de los valientes” (5)

William Elliot.

“El diablo paga” (4)

Ronald Colman.

“Las tinieblas de Londres” (7)

(The Dead Eyes of London, 1961)

Joachim Fuchsberger.

“Imperio de audaces” (5)

Audie Murphy.

“La muerte de un canalla” (7)

(Death of a scoundrel, 1956) George Sanders.

“La consigna del diablo” (7)

John Calvert.

“La Ciudad” (5)

(The City, 1977) Telefilme con Mark Hamill.





“La dama perseguida” (5)

Donna Mill.

“He muerto mil veces” (5)

Jack Palance.

“Al llegar la primavera” (5)

(Come next spring, 1956) Ann Sheridan.

CINE CONTINUADO (7)

–”El Diamante del Maharajá” Luis Sandrini.

–”Chicas Problemas”. Helen Walker.

“Encuentros extraterrestres” (4)

The Alien Encounters (Telefilme, 1979)

Augie Tribach, Matt Boston, Patricia Hunt.





“Cumbres Borrascosas” (7)

Anne Calder.

“La mina infernal” (5)

Rod Cameron.

“La furia del planeta rojo” (5)

(The Angry Red Planet, 1959) Gerald Mohr, Nora Hayden.

“La Confrontación” (western) (5)

The Showdown (1950)

Bill Elliott, Walter Brennan, Marie Windsor.

“El sol brilla en Kentucky” (5)

(The Sun Shines Bright, 1953) Charles Winninger, Arleen Whelan.

“Buenas Noches mi amor” (7)

Richard Boone.

“La criatura del mar encantado” (7)

Creature from the Haunted Sea (1961)

Antony Carbone, Betsy Jones.





“Lisboa” (5)

(Lisbon) Ray Milland, Maureen O’Hara.

“Tony Rome” (5) Frank Sinatra.

“La dalía negra” (4)

(Who Is the Black Dahlia?) Lucie Arnaz.

“Astronautas por casualidad” (7)

(Sergeant Dead Head) Frankie Avalon, Deborah Walley, Cesar Romero.

“Nido de víboras” (5)

Olivia de Havilland, Leo Genn, Mark Stevens.

“Pijama Party” (7)

Tommy Kirk, Annette Funicello.

“Raquel” (4)

William Holden, Robert Mitchum, Gary Gray.

“Pequeñeces” (7)

Sarita Montiel, Jorge Mistral.

“Caprice” (5)

Doris Day, Richard Harris.

“Parque de ensueños” (4)

Eddie Cantor.

Terror a medianoche” (5)

Scott Brady, Joan Vohs, Frank Faylen.

“Angustia Mortal” (7)

Sorority Girl (1957). Susan Cabot, Dick Miller, Barboura O’Neill,

“Detectives Gemelos” (5)

Jim Hager, Lillian Gish, Jon Hager, Patrick O’Neal.

“Líbranos del mal” (5)

(Deliver Us from Evil, telefilme 1973). George Kennedy Jan-Michael Vincent.

“Se me fue la mano” (7)

Andrés Soler, Delia Magaña.

“No quiero decirte adiós” (4)

(I Want You) Dana Andrews, Dorothy McGuire

“Felicidades, es un niño!” (5)

Bill Bixby, Diane Baker.

“Un alud de dinero” (4)

The Magnificent Hustle (1978) David Kyle, Elissa Leeds.

“La maldición de Pies Grandes” (5)

Curse of Bigfoot (TV filme 1975) Bob Clymire, Jan Swihart, Bill Simonsen.

“Socios y Enemigos” (5)

(California Passage) Forrest Tucker, Adele Mara, Jim Davis.

“Delirio de Grandeza” (4)

Danny Kaye, Virginia Mayo

“Enfermera de vuelo” (5)

(Flight Nurse, 1953) Joan Leslie.

“Ultimátum Nuclear” (4)

(Twilight’s Last Gleaming, 1977) Burt Lancaster.

“La Casa de Cristal” (5)

Alan Alda.

“El robo del vagón blindado” (5)

Charles McGraw.

“Los mosqueteros del mar” (7)

Pier Angeli.

“La cara del terror” (7)

The Face of Fear (Telefilme, 1971)

Ricardo Montalban, Jack Warden, Elizabeth Ashley.

“La Casa Embrujada” (5)

Robert Stack, Vera Miles.

“Lo desnudo y lo inerte” (7)

The Naked and the Dead (1958) Aldo Ray, Cliff Robertson.

“El hombre o el arma” (4)

Man or Gun (1958) Macdonald Carey, Audrey Totter.

“Ataque de Jets”

Jet Attack (1958) John Agar.

“Zontar: el monstruo de Venus” (TV Filme, 1966)

John Agar, Susan Bjurman, Tony Huston.

“Llamada Fatal” (4)

Bugles in the Afternoon (1952)

Ray Milland, Helena Carter, Hugh Marlowe.

“Que la llevó a matar” (5)

(What’s the Matter with Helen?,1971) Debbie Reynolds, Shelley Winters.

“Infierno bajo el agua”(5)

(Up Periscope, 1959) James Garner, Edmond O’Brien

“El deporte en la sangre” (5)

Blood Sport (Telefilme, 1973)

Ben Johnson Gary Busey David Doyle, Larry Hagman.





“El hombre de San Francisco” (5)

Man from Frisco (1944)

Michael O’Shea, Anne Shirley, Gene Lockhart

“Aventura peligrosa en Java” (5)

Fred MacMurray, Vera Ralston, Robert Douglas and Victor McLaglen.

“Violencia en el bosque” (5)

Timberjack (1955) Sterling Hayden, Vera Ralston.



“La única salida es la muerte” (5)

The Man Who Wanted to Live Forever (TV Movie 1970)

Stuart Whitman, Sandy Dennis, Burl Ives.

“Doble vida” (7)

(A double tour, 1959, Francia) Antonella Lualdi, Jean-Paul Belmondo.

“La vuelta de Mongo” (7)

Mongo’s Back in Town (Telefilme, 1971) Telly Savalas, Sally Field, Anne Francis,

“El paso de “Santa Fe” (5)

John Payne, Faith Domergue, Rod Cameron.

“Vida de mi Vida” (4) (Our Very Own, 1950)

Ann Blyth, Farley Granger, Joan Evans.

“Los Primos” (7)

(Les Cousins, 1958) Gérard Blain Jean Claude Brialy Juliette Mayniel .

“Transpasando la barrera del tiempo” (7)

“Quizás regrese en primavera” (5)

(Maybe I’ll Come Home in the Spring) Eleanor Parker

“Duelo en las alturas” (5)

La cattura (1969) David Mccallum, Nicoletta Macchiavelli, Lars Bloch.

“De profesión sospechosos” (5)

Pepe Marrone, Antonio Prieto.

“Gas letal” (7)

Ben Gazzara.

“¿Puede ser salvada Helen?” (7)

Can Ellen Be Saved? (telefilme, 1974 ) Leslie Nielsen, Kathy Cannon.

Ellen es una adolescente confundida que es presa de un grupo de fanáticos que prometen sacarán al diablo de su alma. Sus angustiados padres (Leslie Nielsen y Louise Fletcher) contratan a John Saxon para secuestrar a Ellen para exorcizarla y librarla de la secta.

“Fuego del infierno” (western) (5)

Bill Elliott, Marie Windsor, Forrest Tucker

“Para que son los amigos” (7)

Lee Grant, Bárbara Feldow.

“La masacre de Chicago de 1929” (4)

George Segal.

“Colisión den la carretera” (5)

“Smash-Up on Interstate 5” (Telefilme, 1976) con Robert Conrad, Buddy Ebsen (el de “Barnaby Jones”).

“El gran Houdini” (5)

(Telefilme, 1976) Paul Michael Glaser.





“Casa de muñecas” (5)

Jane Fonda.

“El avión del presidente se ha perdido” (7)

Arthur Kennedy.

“Terror en la jungla” (5)

Bob Burns, Cholita Suray, Fernando Larrañaga.





“El vuelo del Fénix” (5)

James Stewart

“Adivina quién vino a dormir” (7)

Michael Callan, Dean Jones, Telly Savalas, Stefanie Powers, Barbara Eden.

“El orgullo de un comisario” (5)

Walking Tall (1973) Joe Don Baker

“Miriam” (7)

(The Girl Most Likely To, 1973). Miriam Knight (Stockard Channing) es constante motivo de burla su apariencia. Después de un grave accidente automovilístico, Miriam despierta en el hospital para descubrir que ha sido transformada en una hermosa mujer. Con un nuevo contrato de vida, Miriam promete vengarse de sus pasados torturadores.



“Obsesión” (7)

(Ossessione, Italia, 1943) Massimo Girotti.

“El crepúsculo de las águilas” (4)

Ursula Andrews.

“Su última salida” (4)

(Pursued, 1947) Robert Mitchum y Teresa Wright.

“Un millón de años A.C.” (5)

Rachel Welch. John Richardson.



“Fuego Sagrado” (7)

“Le Feu sacre” (1971) Lilian Arlen, Sonia Petrova

“Detectives Gemelos” (5)

Jim Hager, Jon Hager, Lillian Gish, Otis Youn.



“La Temporada Mortal” (5)

(La primera aparición en film de Meryl Streep!)

The Deadliest Season (TV Film, 1977)

Michael Moriarty, Kevin Conway, Meryl Streep.

“Siempre un Caballero” (7)

James Gagney, Marjorie Main.

“Lluvia de Millones” (4)

Eddie Cantor, Ann Sothern.

“Aves de Presa” (4)

David Janssen, Ralph Meeker.

“El Ladrón” (7)

Ray Milland, Harry Bronson.

“Torero a la fuerza” (4)

Eddie, Cantor, Robert Young.

“Un genio anda suelto” (5)

Alec Guiness Kay Walsh.

“Inolvidable” (7)

(So Well Remembered, 1947) John Mills, Martha Scott

“Pánico in Echo Park” (TV Filme, 1977)

Dorian Harewood, Robin Gammell, Catlin Adams.



“El Viejo Azufre” (5)

Rod Cameron, Walter Brennan.

“Camino a Río” (4)

Bob Hope, Bing Crosby.

“Corazón de Hielo” (4)

James Cagney, Barbara Bayton.



“La Indomable” (5)

The Maverick Queen (Western) Barbara Stanwyck.



“Las arenas deYwo Jima” (5)

John Wayne, Forrest Tucker.



“Gitanos en el valle” (5)

Margaret Lockwood, Orson Welles.



“La dama de los diamantes” (5) Lady Ice

Donald Sutherland, Jennifer ONeill.

“Invasión de los Hombres del Espacio” (7)

Invasion of the Saucer Men / Steven Terrell, Gloria Castillo.

“El Sótano” / Crawlspace (1972) (terror) (7)

Arthur Kennedy, Teresa Wright, Tom Happer.

“Decisión Difícil” (7) / Hardcase (1972)

Clint Walker, Stefanie Powers, Pedro Armendáriz Jr.

“Operación Comando” (7)

Donato Farerta, Robert Bardon.

“Sublime Rendición” (5)

(Surrender) John Carroll, Walter Brennan.

“Taxi para Tobruk” (5) Samuel Goldmann, Theo Dumas, Ludwig von Stegel,

“Los Jóvenes Volantes”

Demencia 13 de Francis Ford Coppola . William Campbell, Luana Anders, Patrick Magee,

“Cómo robar un millón” (5)

Peter O’Toole, Audrey Hepburn y Charles Boyer.

“Las Colegialas” (7)

Marga López, Gustavo Rojo, María Elene Márquez.

“Camioneras” (5)

Lady Truckers (Telefilme, 1979)

Annie Potts, Harry Dean Stanton, Kim Darby.

“Los Triunfadores” (7)

Pray for the Wildcats (TVfilme, 1974)

Andy Griffith, William Shatner, Angie Dickinson.

“Las vacaciones de John” (7)

Wake in Fright (1971) Donald Pleasence, Gary Bond, Chips Rafferty

“Las aventuras de Sadie” (7)

The Adventures of Sadie (1953) Joan Collins,Kenneth More, George Cole.

“Hombre” (4)

Paul Newman, Frederic March.

“Paralelo 38” (4)

Retreat, Hell! (1952) Frank Lovejoy, Richard Carlson.

“Emma Zunz” (7)

Catherine Salviat, Michel Etcheverry, Marianik Revillo.

“Regreso a la Tierra” (4)

Return to Earth (1976) – Clifford Robertson.

“El Genio Malévolo” (5)

Horror High (1973) Pat Cardi, Austin Stoker, Rosie Holotik.

“Medio Acre Infernal” (5)

Hell’s Half Acre (1954) Wendell Corey, Evelyn Keye.

“Viento salvaje” (4)

Gary Cooper, Barbara Stanwyck, Ruth Roman, Anthony Quinn



“Al Sur de San Luis” (western) (4)

Joel McCrea, Alexis Smith

“Pistolas que Cantan” (western) (5)

Vaughn Monroe, Ella Raines, Walter Brennan.

“El Robo de los Diamantes” (4) / The Great Ice Rip-Off (TeLefilme)

Lee J. Cobb, Gig Young, Matt Clark,

“El Rey de África” (7)

Pier Angeli, Rossano Brazzi, George Sanders.

“Furia en Alaska” (5)

John Wayne, Stewart Granger



“Miguel Strogoff”, (Canal 7)

Curt Jurgens, Silvia Koscina.



“Los Desaparecidos” (Canal 5)

(Ed Nelson, Leonard Nimoy, José Ferrer)



“Fin en el año 2889” (7) (In the Year 2889, 1967)

Paul Peterson. Ciencia ficción, rubro “D”.

“Belle Le Grand” (5)

John Carroll, Vera Ralston.



“Los Siete Samurais” (7)

Toshiro Mifune.

“Jaguar” (5)

Sabu, Chiquita Johnson.

“Demasiado pillos” (5)

(Too Many Thieves, 1967). Peter Falk.

“Los Jóvenes Pioneros” (5) (The Young Pioneers. Telefilme, 1976)

Linda Purl, Roger Kern, Robert Hays.

“El Hombre C” (7)

(C-Man) Dean Jagger, John Carradine, Lottie Elwen

“La fuerza del mal” (7) (Something Evil)

Darren McGavin, Sandy Dennis, Ralph Bellamy



“Viaje al planeta de las mujeres prehistóricas” (7)

(Voyage to the Planet of Prehistoric Women, 1967). Mamie Van Doren, Mary Marr, Paige Lee.

“El rastro del vampiro” (7)

Blood Bath (Track of the Vampire) 1966

Linda Saunders, William Campbell.

“El día que se robaron el sol” (7)

Nina Anderson, John Powell, Marvin Miller.

“Viviremos juntos” (5) / “Stickin’ Together” (Telefilme1978)

Clu Gulager, Sean Roche, Lory Walsh.

“El prisionero” (5)

The Prisoner (1955) Alec Guinness, Jack Hawkins

“Acorazados del aire” (5)

Wendell Corey, Forrest Tucker.

“Foster and Laurie: Policías” (5)

Dorian Harewood, Perry King, Jonelle Allen, Talia Shire.

“Tormenta en el paraíso” (4)

Esther Williams, Jeff Chandler.

“Imperio de audaces” (5)

Gunfight at Comanche Creek (western). Audie Murphy Colleen Miller.

“Ciudad de sombras” (5)

City of Shadows (1955) Victor McLaglen, John Baer, Kathleen Crowley .

“No iremos más al bosque” (7)

Nous n’irons plus au bois (Francia, 1970)

Richard Leduc, Saint-Brice; Marie-France Pisie.

“Amantes cautivos en el Amazonas” (4)

Love Slaves of the Amazons (1957) Don Taylor, Eduardo Cianelli, Gianna Segale.

“Bajo el Planeta de los Simios” (5)

Charlton Heston, Linda Harrison.

“Los Magníficos Hombres y sus Máquinas Voladoras” (5)

Stuart Whitman, Alberto Sordi.