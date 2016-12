Personas que no sé si aún están vivas.

© 2007 Arkivperu . All rights reserved.



Hace más o menos un mes leí en El Comercio sobre el fallecimiento del actor cómico Jorge Montoro (“el poeta Hippie”). La noticia me asombró un poco puesto que yo creía que Montoro había fallecido hace tiempo. Hoy me puse a pensar una lista de personajes que por edad u otras causas no sé si aún están entre nosotros (esperemos que sí):