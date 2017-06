Perú campeón Sudamericano, 40 años: La media chalaca de Oblitas, el saltito de Cassaretto y el papelito que nos dio la clasificación (1975)

© 2015 Arkivperu . All rights reserved.

Después del “Auf Wiedersehen Deutschland”, es decir, el fallido intento de clasificar a la Copa del Mundo de Alemania en 1974, la selección peruana enfrentaba tras ocho años de ausencia, un reflotado Campeonato Sudamericano (ahora llamado Copa América) el cual estaba a punto de desaparecer por el desinterés de los países afiliados que inclinaban su preferencia hacia la Copa Libertadores. Se decidió entonces que el torneo no tenga sede fija, jugándose todos los partidos de ida y vuelta. Por primera vez participaron los diez miembros de la CSF, con un nuevo formato: tres grupos de tres equipos, clasificando el primero de cada grupo a semifinales conjuntamente con el último campeón Uruguay.





Perú conducido por el “chueco” Marcos Calderón, presentó un plantel conformado por una mezcla de jugadores experimentados entre los que se incluían José Meléndez, Héctor Chumpitaz, Teófilo Cubillas, “Cachito” Ramírez, Hugo Sotil y Héctor Chumpitaz junto a una interesante generación que asomaba de la mano de Juan Carlos Oblitas, José Velásquez, “Panadero” Díaz y César Cueto.

Lo que poco se menciona es que esta selección –y que amerita aún más su triunfo– es que tuvo grandes problemas económicos. En ese tiempo, no había auspiciadores o sponsors y el gobierno militar tampoco apoyó económicamente a la selección puesto que quería aplicar la amateurización el fútbol al modelo cubano. Un dirigente contaba que habían ido a Oruro con tal solo tres mil soles para los gastos y se tuvo que hacer malabares para salir a flote. A Brasil algunos jugadores viajaron uniformados, otros no, porque no había tiempo ni dinero para mandar hacer uniformes a los nuevos. Y así por el estilo. Por eso, los jugadores que militaban en el exterior vinieron a jugar gratis y sin poner condiciones. Eran épocas cuando bastaba con el orgullo vestir la camiseta nacional.

Pero en lo práctico hubo grandes dificultades en repatriar a los jugadores y fue así por ejemplo que Teófilo Cubillas (Porto) no alternó en varios partidos y Hugo Sotil (FC Barcelona) llegó solamente para jugar el partido final. Además, los viajes eran agotadores, Cubillas se soplaba unos viajes de 22 horas en la ruta Porto-Lisboa-Lima, mientras que Percy Rojas que jugaba en Independiente de Avellaneda junto a Eleazar Soria, tuvo que hacer 13 vuelos desde Buenos Aires a las ciudades donde se presentaba Perú.

La campaña triunfal fue la siguiente:

CHILE 1 – PERÚ 1.



Había llovido mucho antes de este partido y algunos jugadores se resbalaban en el campo, Julio Meléndez, el mismo José Velásquez. Se había dicho que los jugadores llevaran sus propios zapatos de fútbol. Está bien, los llevaron, pero tenían toperoles para jugar de día, en cancha seca, y en Santiago el match fue de noche y en cancha húmeda, ¿Y el utilero? Bien gracias…

Cuando entró el chileno Párraga, Perú marcó mejor y se adelantó por medio de Percy Rojas (que había pasado de la “U” a Independiente junto a Soria). Faulearon a Quesada, Cubillas hizo efectivo el tiro libre, algunas escaramuzas y finalmente el “Trucha” Rojas que disparó entre dos defensas batiendo a Vallejos. Solo en este partido del Sudamericano jugó José Velásquez como mediocampista de contención (el titular era el “flaco” Alfredo Quesada).

Lo mas sensacional del encuentro fue el momento final. Iban 1-1, jugando mejor Perú, destacando Cubillas y precisamente el “Nene” que se mete por la derecha, recibe pase de “Cachito” y tras amagar maravillosamente y hacer creer al meta Vallejos que la pelota iba a la derecha, disparó a la izquierda del arquero, pero el esférico salió desviado tras chocar en el parante. ¡Uf! Era el triunfo peruano. Todos se lamentaron, iba ser para la historia.

BOLIVIA 0 – PERÚ 1.



Esa tarde en Oruro Perú jugó muy bien, favorito, por la altura, por el público que lo apoyaba, por el mal estado de la cancha, por todo, era Bolivia. Si Perú sacaba un empate era como un triunfo y al final ganó 1 a 0, gol de Oswaldo “Cachito” Ramírez en el primer tiempo tras pase notable de Cubillas.

La defensa estuvo impecable con Meléndez y Chumpitaz además del meta Otorino Sartor. Cubillas y Percy Rojas que llegaron a la víspera procedentes de sus equipos en Portugal y Argentina respectivamente, supieron controlar muy bien el manejo del mediocampo. Perú empezaba a vislumbrarse como un posible campeón de la zona, sacando 3 de los 4 puntos de visita. Al final, piedras, botellas, de todo le arrojaron a los peruanos y tuvieron que salir corriendo la cancha.

PERÚ 3 – BOLIVIA 1

Primer partido de Perú en calidad de local. Matute que había sido inaugurado un año antes se llenó totalmente. El primer gol peruano fue de “Cachito” Ramírez de penal, el segundo de César Cueto en un esférico disparado desde media distancia que picó raro por el mal estado de la cacha y engañó al portero boliviano. El tercero, golazo notable de Juan Carlos Oblitas en jugada individual marcando de derechazo pese a que estaba en medio de un mar de rivales. El gol boliviano fue de penal, convertido por Obidio Meza que hasta entonces era el goleador del grupo.



Los bolivianos no fueron rivales de Perú y se dedicaron más que nada a ensuciar el partido. Hizo falta Cubillas (algunos pedían que juegue “Pedrito” Ruíz), y Cueto lo remplazó aunque algo nervioso y sin la brillantez que mostraba en Alianza. La defensa se mostró sobria, el equipo en general seguro, sacando la pelota bien jugada desde atrás, pero sin la genialidad de otras batallas. Al final del partido, a través de Ovación, Cubillas habló por teléfono desde Porto con los muchachos en el camarín felicitándolos vía satélite. ¿”Nene”, cuál es la pila?”.



PERÚ 3 – CHILE 1.

Matute estalló con el gol de Juan Carlos Oblitas, era el 2 a 0. De los mejores de todo el Sudamericano. Centro de Percy por la derecha, Oblitas para la pelota, la acomoda con el muslo y sobre los defensores chilenos zaca una media vuelta que bate el arco de Neff.

El primer gol del partido lo hizo Percy Rojas luego de un córner empezando el partido y el tercero lo anotó Cubillas. Después en el segundo tiempo descontó Chile de tiro libre. Perú pudo ganar por un marcador mayor. Julio Meléndez a las finales del partido hizo una jugada escalofriante, parando la pelota dentro del área chica entre los delanteros chilenos y la sacó jugando con una tranquilidad pasmosa.

Hubo una falla en la organización que se presentó al inicio del partido. Había una bandera peruana en la torre de los homenajes, pero se olvidaron (?) de la bandera chilena. Los chilenos se cansaron de mirar cuando entonaban su himno donde estaba su bandera pero no la encontraron. Un amigo me dijo una vez que casi siempre jugamos bien contra Chile debido a los resentimientos que aún afloran por la Guerra del Pacífico. Y uno piensa porque no tuvimos una guerra contra Argentina o Brasil.

SEMIFINAL 1: BRASIL 1 – PERÚ 3.

Sensacional performance peruana contra el scratch en un match donde se debe destacar a Santiago Ojeda que debutaba en la selección. Esta selección brasileña no era totalmente el Scracht, sino una selección del Estado de Minas Gerais, donde primaban los jugadores de Cruzeiro que estaban en nivel rutilante como Dirceu, Nelinho y Palinha, más el aporte goleador de Roberto “Dinamita” de Vasco Da Gama. Pero Brasil es Brasil y este equipo había eliminado la Argentina de Menotti con Luque, Kempes, Gallego y Ardiles en Belo Horizonte y en el propio Buenos Aires.

Los tantos peruanos fueron en dos oportunidades por obra de Enrique Cassaretto (que era suplente pero jugó puesto que Independiente no soltó a Percy Rojas) y de Teófilo Cubillas. El primer gol lo hizo Cassaretto con tiro cruzado tras pase de Cubillas. Luego empató Brasil y sobre las finales del partido, cuando el empate ya era como un triunfo, Cubillas de maravilloso tiro libre con efecto derrotó a Raúl el portero de Brasil. Una “hoja seca” a lo Didí. En el minuto 90, nueva escapada del “loco”

Cassaretto, se abre, intuye la la posición del arquero y remata de izquierda,cruzado, bajo, al ángulo y otro gol peruano. Lo que más se recuerda este partido aparte del golazo del “Nene” es el saltito en la celebración de Cassaretto (lo jodieron bastante con eso) y el hecho que era la primera vez que Perú le ganaba a Brasil en su propia casa. Fue la última derrota de los cariocas en partidos oficiales jugando de local hasta que los alemanes los ultrajaron humillaron con 7-1 en el último Mundial.



SEMIFINAL 2: PERÚ 0 – BRASIL 2.



Fue el partido más bajo de Perú en el campeonato. Justo la cifra que necesitaba Brasil para igualar a Perú ya que los nuestros habían triunfado por dos goles de diferencia en el Minerao.

Perú salió sin dar la alineación, para que Brasil no supiera como iba a moverse el cuadro peruano. Marcos Calderón dejó solo a Quesada en la volante de contención, y jugó prácticamente con cinco delanteros: Rojas, Cubillas, Casaretto, Oblitas y Ramírez, algo que resultaría como mucho lujo ante Brasil. Algo confiado salió el seleccionado, no se creía que tras el triunfo en Belo Horizonte se perdiera por una diferencia de dos goles y al final, Brasil casi gana 3 a 0 con lo que hubiera eliminado a Perú pero una pelota salió ligeramente desviada. Toda la selección tuvo una performance incolora, Cubillas no jugó tan suelto, lo marcaron a estampilla y sólo logró hacer unas buenas jugadas.

Brasil sobrio, tranquilo, con fe ganadora, triunfó 2 a 0 y demostró la bondad de su fútbol. El 1-0 fue un autogol de Meléndez. Le faltó un poquito de reflejos al golero Otorino Sartor y mala suerte para Meléndez que la pelota rebotara en él y se colara en el arco peruano. El segundo, una indecisión entre Ojeda y Chumpitaz permitió que Campos rematara libremente ubicando la pelota en un ángulo increíble derrotando a Sartor. Esa tarde en Matute jugó muy bien el carioca Roberto Batata (que murió el año siguiente en un accidente automovilístico). Puesto que los equipos estaban empatados, la clasificación a la final se definió durante un sorteo, donde intervino Verónica, la hija de Teófilo “Lito” Salinas, entonces jefe de la Federación Sudamericana de Fútbol (se rumorea hasta hoy que ese sorteo fue con maña, que a la chica le dijeron “saca la fría”, pues supuestamente la balota con el nombre de Perú estuvo en un refrigerador). Cierta o no la leyenda, Verónica que mete la mano a la Copa “Sir Stanley Rous” (así decía la la placa) y sale “Perú”. Griterío general, algaravía, fiesta, caravanas en las calles y que era Mes del Señor de los Milagros, que Dios era peruano, etc. etc.



FINAL 1: COLOMBIA 1 – PERÚ 0.



El único gol del encuentro vino de un tiro libre sobre la franja izquierda del campo. Había llovido en Bogotá. La pelota disparada por Díaz fue al arco peruano. Pese a las protestas de Otorino Sartor, los peruanos no hicieron barrera y la pelota disparada por el delantero colombiano dio en un pozo de agua, hizo un tremendo extraño y tras pasarse por entre las piernas de Sartor se introdujo en la valla peruana.

Perú no alcanzó a jugar bien. Cancha barrosa, jugaron Pedrito Ruíz y Barbadillo por ausencia de algunas figuras como los compadres Cubillas y Sotil. Era tal la incertidumbre que hasta dos horas antes del partido en que llegaba un avión de Europa se creía que Perú iba a contar con Sotil o con Cubillas. Las radios colombianas los daban en sus alineaciones, decían que Marcos Calderón los tenía escondidos en los camarines.

FINAL 2: PERÚ 2 – COLOMBIA 0

Los colombianos esperaban empatar, algo que les bastaba para salir campeones. Faltaba Cubillas, “Cachito” volvía a su puesto de centrodelantero, reaparecía “Patrulla” Barbadillo en Lima, la incógnita de lo que podía hacer Otorino Sartor luego de su falla en Bogotá.

Colombia empezó a enfriar las acciones, tratando la pelota con calma, calculadamente, haciéndo rotar el balón. Hasta que llegó el primer tanto por obra de Juan Carlos Oblitas que remató de taco tras una acción individual. El esférico tocó en un zaguero colombiano y se introdujo en la valla rival. ¿Autogol? No, gol de Oblitas y punto, fue un rebote solamente.

Con el 1-0 el público se tranquilizó, en la zaga Chumpitaz y Meléndez andaban formidables y no dejaban pasar ni una mosca. El Chumpi con su doble ritmo al despejar de golpe de cabeza y sus envíos largos, Meléndez que parecía jugara en punta de pies.

Allá por los 39 minutos vino el segundo gol peruano, obra de Oswaldo “Cachito” Ramírez. Un centro que hizo emplearse a Ramírez, corrió, peinó la pelota y se anticipó a la salida del meta Zape. Un gol ruidosamente protestado por los colombianos quienes expresaron que Cachito estaba en offside, pero un zaguero colombiano lo habilitó.

Perú aún sin convencer, ganó con claridad. No había diferencia de goles para este compromiso. Al triunfar Colombia en Bogotá y Perú en Lima, los cuadros debían ir a una final definitiva. Se acordó que fuera Caracas, Venezuela.

FINAL 3: PERÚ 1 – COLOMBIA 0

La final de finales. Llovió torrencialmente toda la tarde en Caracas. Para este partido estuvieron todos los que estaban en el exterior y se agregó a ellos desde Barcelona Hugo Sotil. Con el “Cholo” en el equipo, Percy Rojas tuvo que jugar de puntero derecho.

La cancha estaba en pésimo estado, medio fangosa, y la iluminación era deficiente. Teófilo Cubillas se perdió un penal que lo tiró muy avisado y lo atajó Zape. Después, el “Nene” jugó genialmente, fueron sus mejores minutos del Sudamericano y mereció hacer un gol. En una jugada atrajo al arquero, lo dribleó en el suelo, sacó un derechazo con efecto (parecido al tiro libre en Brasil), la pelota pasó por encima de los defensores colombianos, pero dio en el ángulo que forman vertical y parante. Mala suerte del “Nene”.’

Perú ganó 1 a 0, gol del Cholo Sotil en el primer tiempo. Entró Cubillas apilando gente y su disparo dio en un zaguero colombiano, el rechazo lo empalmó Sotil anotando el gol triunfal que le dió el título a Perú. El Nene Cubillas fue elegido el mejor jugador del certamen y Ernesto Díaz de Colombia, y Jacinto Luque, de Argentina, con cuatro anotaciones cada uno, fueron los goleadores. A su llegada a Lima, el presidente Morales Bermúdez recibió a los campeones junto a Edith Noeding y Fernando Acevedo, destacados atletas peruanos.



ANÉCDOTAS



Terminada la Copa América, Basa sacó un juego de fútbol-dama llamado “Copa América”. El juego era idéntico al de damas, solo que las fichas tenían el color de los equipos. En vez de negro contra blanco, era Alianza contra la “U” y rojiblancas (selección). La vendían entre otros lugares en Monterrey de Higuereta y en Sears en San Isidro.

Navarrete también sacó “Fútbol 75” un álbum de clubes y la selección con 352 cromos (nadie decía cromos, todos decían figuritas). Las fotos eran algo misias, a los seleccionados les hicieron posar en un parque.





Como señalamos antes, el gobierno militar quería amateurizar el fútbol, incluso en 1975 se formó una selección amateur que participaba en los torneos preolímpicos. Esta estaba integrada por jugadores de clubes de segunda y que participaron en la Copa Perú. Algunos que llegaron a destacar en la profesional estaban Pedro Obando y Genaro Neyra (Deportivo Huracán), Germán Leguía (Club Lawn Tenis) y José Cañamero (Juventud La Plama de Huacho).

Julio Meléndez venía de bajada y luchó contra muchas críticas de la prensa. Lo llamaban anciano, decían que había sido llamado a la selección porque era sobrino de Marcos Calderón (su nombre es Julio Meléndez Calderón). Pero durante el torneo demostró su experiencia, su sobriedad, su sapiencia y elegancia.

En el Brasil 1 – Perú 3, lo peculiar es qu se podía ver los anuncios de Cassius Clay-Foreman que peleaban a la misma hora del partido, pero en África.

El dirigente deportivo era Augusto Moral, quien tuvo la ardua labor de ir y venir a Europa y Argentina para gestionar las llegadas de Cubillas y Percy Rojas . Era una labor complicada, no es como ahora que existen “fechas FIFA” donde los clubes descansan y disponen a sus jugadores a sus selecciones. Moral tuvo que entrevistarse con dirigentes, llevarles regalitos para que no se opusieran a los préstamos. Igual la prensa lo maleteaba, decía que se iba a pasear a Europa, que debía ser investigado.



A su llegada desde España el “Cholo” parecía Papa Noel y trajo banderines, relojes, calcomanías, y finos llaveros para obsequiar a la muchachada peruana.

Para la final contra Colombia, Marcos Calderón le inventó una lesión a “Cachito” Ramírez para que Hugo Sotil entrara a jugar en la final. Esto molestó muchísimo a “Cachito” puesto que había jugado casi todos los partidos y lo estaba haciendo bien, incluso anotándole a Colombia en la semifinal. Al final el “Verdugo” casi ni quiso celebrar la victoria.

Una anécdota off the record, fue la que contó Percy Rojas: “Un día después de la final del Sudamericano tenía que jugar el clásico de Avellaneda contra Racing en Argentina. Jugué solamente el primer tiempo ante Colombia, y al aeropuerto de Ezeiza en Argentina llegamos veinte minutos antes del partido. En el estadio tuvieron que apagar la luz para que demore el inicio del cotejo y pudiéramos llegar con Eleazar Soria. Salimos del aeropuerto en patrullero abriendo paso para que llegáramos a tiempo. Cuando de prendió la luz del estadio, la gente empezó a decir que ya habían llegado los peruanos. Esa noche anoté uno de los mejores goles de mi vida, por eso la revista El Gráfico la titulo así: “Un gol para enamorados del fútbol”.