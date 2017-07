Radio Miraflores, “La radio chiquita de corazón grande”

El repentino deceso del recordado DJ de rock Lucho Elías, presentador del emblemático espacio ochentero “Rockoteca”, ha conmovido a la escena radial y rockera de Lima. Gregorio Huaroto Offenhauser, habitual colaborador y amigo de este blog, nos ha solicitado tribuna para evocar a esta entrañable figura de nuestra juventud musical-radial. Arriba: Luis Elías al medio, con bigotes, gafas de sol y pantalón blanco, rodeado de DJs de Radio Miraflores de los años 80, arriba: Sammy Sadovnik, Kike Cano Alva, David Lemor, Javier Lishner y Piero Roncallo. Abajo: Juan Carlos Hurtado, Jorge Hutchinson, Lucho Elías y Héctor Felipe. (Foto tomada de la colección del señor Javier Lishner). LUCHO ELIAS EN EL RECUERDO Gregorio Huaroto Offenhauser*, colaborador de “Arkivperú” UNO

¿Se acuerdan? Había llegado el gobieno militar y la música rock/pop había desaparecido de la TV. Los últimos aleteos de esta ave herida provinieron del espacio de Gerardo Manuel “Hola Patas” y, luego, silencio. No más “Ritmo en el Cuatro”, no más “Cancionísima”, no más “El Botón” y, con ellos, no más los importados “Shindig”, “Hullaballoo” y “Where The Action Is”. Pero aún nos quedaba la radio. Y nuestros sueños de libertad musical con el volumen de las radiolas familiares sonando a todo lo que daban. Pese a las protestas de nuestros viejos. DOS

Era el matrimonio de nuestros tíos Betty y César, era 1970. Santana estaba terriblemente de moda en el Perú y la orquesta de Eulogio Molina (el primer arreglista de rock en nuestro país, en los cincuenta), interpretaba esos y otros temas, como nuestra nativa “Mescalina”. No saben como sonaba esa primera guitarra… El primo Lucho era uno de los niños que estaban en la fiesta y que fue en la casa de mis padres. Desde entonces lo recordaba rockero. El niño Lucho era divertido, el niño Lucho tenía discos “a go-gó” por montones, cuyos sonidos brotaban de las bocinas de la elegante radiola de su casa en San Felipe. Aún lo recuerdo cuando éramos niños y me hablaba sólo de autos de juguete… y de rock. Porque ir a un almuerzo familiar a su casa, a tus seis, lo era todo, con tamaña colección de carritos hechos en Inglaterra. Y, como fondo musical a la hora del lonche, el sonido de Los Monkees “in living stereo”… TRES

Ya más grandes, recuerdo al primo Lucho manejando su Honda 70 (ésas que vendían en el Perú de Velasco), gastando esas gorras hippielinas con las que los patines más bacanes iban a los tonos con luces de colores. La radiola familiar se había transformado en un stereo profesional hecho en el Japón y ya no entraban más discos en los anaqueles de su amplia sala de música. La Honda 70 giraba revoluciones felíz, “chau primo”, y su colección de música enorme para escucharla, un fin de semana de ésos … CUATRO

Sucedió finalizando los 70, o ya empezando la nueva década. Toda esa colección, todas esas revistas (“Pelo”, impresa en la Argentina), todo ese conocimiento, tenían que traducirse en un medio para entregarlo a las juventudes que éramos y que habíamos vivido la censura rockera en la TV (cuando ésta lo era todo en materia de difusión masiva). Dicen que empezó en “Libertad” y de ahí no pasaría mucho tiempo para que aterrizara en “Inka Radio”, emisora de la AM terriblemente de moda por ese entonces donde se hicieron popularísimos los Bee Gees. Pero Lucho estuvo más adelante que la movida comercial… CINCO

“Rockoteca 1470”, más tarde “Rockoteca 1280” (cuando “Inka”, con transmisor potentísimo, se muda de señal), era “el programa” de rock and roll de la radiotelefonía peruana, punto. Esos sábados Lucho “El Ratón Miguelito” Elías, junto al “Honorable Kenji” (el DJ Pepe Irei) traían lo mejor del rock mundial, incluidos notables cortes progresivos nunca antes difundidos en el país, programas presentados con abundante información, amenidad, fábula y humor intensos. Entonces uno quería que nunca acabara la madrugada. Y esa música intensa brotando de las bocinas de los equipos de tus padres con el volumen a todo lo que da… Lucho Elías, el segundo de la derecha, con lentes y bigotín, junto a figuras de “Radio Miraflores” como Kike Cano Alva y Jorge (Carvallo) Cox. Foto señora Gisella Ferrari. SEIS

“Radio Miraflores” era la radio más onda, la más caracterizada entre el buen gusto pop y rock. Y Lucho tenía que llegar ahí. Y con él su notable “Rockoteca”, pero esta vez con otros pasajeros en un viaje fantástico lleno de tramas, aventuras y ocurrencias. E invitados, como cuando Ricardo Fernández apareció haciendo de un malvado navegante japonés que había secuestrado al “Capitán Nemo” (Lucho, nuevo personaje de Rockoteca en RM)… Y con él “Pencroft”, un juvenil Juan Carlos Hurtado, ayudante en esas travesías signadas por tanto y tanto rock del bueno. Entonces creíamos que la juventud nos iba a durar toda la vida y que siempre habría otro sábado y otra edición de “Rockoteca”… Su programa fue un auténtico preludio a la “Doble Nueve” especializada en sólo rock, lo que tantos y tantos oyentes recordarán seguramente con mejor precisión… y a los programas con música y ocurrencias. SIETE

Pero nada es para siempre y un buen día el buen rock tuvo que dar paso a la familia propia y a otras responsabilidades. Y otro día su voz desapareció del dial. Había precedido a “Doble Nueve” en lo musical y, en lo creativo, a programas al estilo de los “TTT” y “Caídos del Catre”, marcando una pauta a la que seguirían otras voces, programas y emisoras. Caracas fue su hogar por algunas buenas décadas. El decaimiento de la calidad de vida ahí le sugirió volver. Estaba hace algunas semanas en Lima, viendo a las otras figuras de la radio como él, a tantos amigos, y a su familia. Lloró la muerte de mi hermana, a la que dedico sentidas líneas en su cuenta de “Facebook”. La muerte de su padre, ocurrida hace ya más de un año atrás, antecedió un segundo viaje, donde se reunió con todos sus seres queridos, de nuevo, y donde exploraba muchas cosas, como su retorno definitivo. Dicen que esta última vez vio a casi todos sus contemporáneos, que estaba preocupado por la salud del padre de Kike Cano Alva, que quería ver a Gerardo Manuel. Y que quiso recorrer todos aquellos lugares, esquinas, barrios, como cuando era más joven, más esbelto, y como cuando en cada hogar habían adolescentes donde sonaba ese rock notable, intenso, como durante esos tiempos de Rockoteca que, ahora, ante la terrible noticia de su desaparición, comprendemos más cabal y dolorosamente que nunca más volverán. * Gregorio Huaroto Offenhauser era primo de Lucho Elías.