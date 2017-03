Por Efrain Contreras, colaborador de ARKIV.

Soy del 64 y mis recuerdos de la TV musical peruana quizá se puedan remontar a cuando tenía 4 años (recuerdo vagamente “Ritmo en el 4” y “El Hit de la Una”, así como la venida al Perú de Hervé Vilard). La etapa gloriosa de las matinales no la viví, ni tampoco la presencia nuevaolera en la TV.

A inicios de la década del 70, un 31 de mayo, el Perú fue sacudido por un violento terremoto que dejó 70 mil muertos. Cuando el sismo se dio, pasadas las 3 de la tarde de aquél domingo, en uno de los canales había un show musical en vivo (me parece que Anita Martínez cantaba). Ese canal era el 5, el programa en vivo volvió y se pedía calma a la población, pero ella era interrumpida por los sucesivos “flashes” de “El Panamericano”, y esa musiquilla violenta y escalofriante. Yo tenía 6 años y estaba en casa de mis abuelos en Chaclacayo.

Ya en los 70, de rock, me acuerdo de “Hola Patas” y de un programa que lo sustituye en “Canal 4”, no en la onda rockera, mas si juvenil (lo animaba Zolita Soriano y el baladista David Dalí, ambos de moda en ese tiempo).

Mientras eso pasaba en la esquina de Montero Rozas y Mariano Carranza, en la Avenida Arequipa 1110, el ’71 ó ’72, volvió “Cancionísima” (viejo programa musical y de concurso que en su primera época condujo Pablo De Madalengoitia), con la animación de Fernando de Soria, Pepe Cipolla y Gladys Arista (una modelo de espectacular cuerpo y que salió, junto a Tulio Loza, en la cinta “Nemesio Chupaca”).

¿Por qué menciono “Cancionísma”? Porque en ese programa se dieron los primeros “video clips” peruanos, hechos por la producción de “Panamericana”. Se recuerda el instrumental “Pop Corn”, cuyo música fue trasladada a imágenes (de manera medianamente felíz, gente comiendo “cancha” en espectáculos de 28 de julio).

A mediados de los 70 el mundo fue asaltado por un baile de moda efímera llamado “bump” (hasta hubo una canción llamada “Lady Bump”). Bueno, esa moda llegó tarde al Perú, pero se hizo popular gracias a un show de verano, hecho en vivo, llamado “Estudio 5”, que condujo Rodolfo Rey “Cachirulo” y una presentadora efímera llamada Pilar Soler.

El tema del programa se transformó en baile de moda en las fiestas del verano del 76, el cual era ejecutado por la orquesta de Otto de Rojas (el barbado tecladista del programa del malogrado Augusto Ferrando). Era un arreglo de un tema extranjero, que en la versión de “Otto de Rojas y los Ultra 76” se llamó “A ritmo del bump-bump“. Tan popular fue que la casa “Mavila” (que representaba a las motos Honda ese tiempo) lo transformó en jingle de uno de sus comerciales (“para el que anda, Honda; para el que anda, Honda”).

En 1977, el rock volvió a la TV peruana, con un programa llamado “La Música en el Aire”, animado por Ray Dante (DJ de moda, que tenía un buen show de los Beatles en “Radio Nacional” y hasta fue actor en la telenovela de Juan Rivera Saavedra “El Diario de Pablo Marcos”), Sergio Vergara (recordado ya por Gerardo), Bruno Simon (en verdad era el DJ de “Atalaya” y “1160” Jimmy Araujo, ya desaparecido) y Wilder Orbegozo (el de “RBC” y “Humor Redondo”). En ese show, que iba los martes a las 7 de la noche, se presentó Jean Paul “El Troglodita”, “Breeze” (estupenda banda de rock melódico de Roxana Valdiviezo) y tres patas con capas que se hacían llamar “Grupo Ácido”, como honrosos exponentes de una década rockera medianamente perdida en el Perú. Pero también estuvieron los videos de Peter Frampton, Jesse Green, Olivia Newton John, Bob Welch y Andy Gibb. Pese a que “La Música en el Aire” propiamente no fue un programa de videos musicales, recuerdo que fue el primero de corte juvenil que presentó a éstos en el éter peruano.

El 77 apareció “FM 7” por el canal del Estado, animado por Gerardo Manuel y producido por Eddy González (de éste se recuerda su programa de trailers cinematográficos “Cinemanía”). Iba los jueves en la noche, y es el tiempo en que el rock renació en la TV peruana, aunque en las voces de artistas extranjeros (hubo pocas presentaciones de peruanos esos años, entre los que estuvo Gerardo Manuel y una versión de “Sultanes del Swing”). Tras el “boom” de “FM 7”, el público demandó música rock diariamente, fue entonces que apareció, a la “Hora del Lonchecito” , el popular y recordado “Disco Club”.

Esa misma década apareció, por Canal 4, un programa de videos musicales y de deportes de aventura llamado “Alta Tensión” producido en México. Tuvo grandes primicias y su factura era magnífica. Lamentablemente duró muy poco.

El 79 apareció, siempre por el Canal 4, “The Midnight Special” conducido por el “Lobo Jack”. Ese canal se hizo de buenos videos musicales y los propaló en un recordado especial de Pablo de Madalengoitia (donde aparecieron “The Knack” y Billy Joel, entre otros). El Canal 5, en cambio, no tuvo programas de ese tipo, tras la cancelación de “La Música en el Aire”, en 1978.

¿Por qué recuerdo esto? Porque ese es el antecedente musical en la TV peruana a los años 80, década que estuvo marcada por los video clips de los artistas del pop y el rock mundial. Y sobre cuyos recuerdos, me agradaría presentarles otros recuerdos, un día de estos.

En complemento, quisiera añadir lo siguiente:

a) Los 80 empiezan, televisivamente, con el retorno de los programas musicales al Canal 5. Ese 1980 hubo un programa, cuya traducción en “off” estaba a cargo de Mauricio Alcántara, programa de cuyo nombre no puedo acordarme. Ahí se presentaron muchos artistas “disco” de moda. Era un programa hecho en los Estados Unidos.

b) Con la cinta “Roller Boogie”, los patines se pusieron de moda ese 1980, a lo que la TV de ese tiempo no pudo sustraerse. Por Panamericana, Susana Alcántara y Lucho Argüelles se hicieron cargo de la conducción de “Speed Boogie”, cuyo tema musical fue el megaéxito “Patinando”, de una agrupación coral femenina peruana, donde cantaban las hermanas Calixto. En Canal 4, “Speedy” Gonzáles presentaba “América Roller”. Para no quedarse atrás, Gerardo Manuel presentaba el video de Cher, parte de la banda sonora de la recordada “Roller Boogie”.

c) Gerardo y su “Disco Club” seguía siendo el “piloto de las ondas hertzianas” rockeras ese 1980. Entre “Yes” y su “Into the lens (I am a camera)”, y “Video Killed the Radio Star” (que título para más emblemático de la década que se venía), al destacado rockero peruano le sorprendió tanto el 8 de diciembre de 1980, como a muchos de nosotros. Semanas más tarde, ya en el 81, veríamos “Woman” y los megaespeciales de Los Beatles, en “Disco Club”.

d) Ese 1980 vimos también en “Disco Club” a la banda estadounidense “The Knack” (famosa por su ritmo rockero que trascendía los aires disco de ese tiempo, y recordada por sus letras de impronta misógina) cantando “Baby talks dirty” y “I want ya” y “My Sharona”. “The Knack” nos hacía recordar algo, algo, a los Beatles del señor Lennon…

e) El 82 fue de “Men At Work”, “Asia” y el señor Mac Cartney, jugando este último al nudo de guerra, cantando al recuerdo de Epstein (“some important impresario”), y diciéndonos que ébano y marfil podían vivir en perfecta armonía, videos que vimos primero en “Disco Club”. El 83 apareció una nueva señal en el éter limeño: “Canal 9, Un Canal con Sentido”, que decidió tenerlos a todos, a todas las estrellas de la pequeña pantalla de ese tiempo (Hugo Salazar, Piwitt, “Ronco” Gámez…y a Gerardo Manuel). “Disco Club” dejó entonces de tener a su emblemática figura. Ya sin él, un tiempo el programa iba sin presentador, luego llegaría Pedro Silva.

f) Gerardo reapareció en las señales de prueba del 9, y, ya con transmisiones oficiales, presentando “El Club 9”, con introducción prestada de una popular cinta inspirada en los videojuegos de ese año. Lamentablemente los programas del 9 no prosperaron, debido a una falta de visión de los programadores. “Club 9” fue víctima de ese mal manejo, Gerardo dejó de salir un día. Creo que ese instante la TV dejó de ser tan rockera, como cuando el 77, como en los días del patio del colegio.

g) Pero el 83 apareció “La Máquina del Rock” por el 4, lo que marcó el regreso del estilo juvenil al decano de la TV comercial peruana. Primero con Carlos Antonio Aguirre (que presentaba música clásica en “Radio América”), luego ya sin presentador, pero con las primicias directamente desde donde la música se originaba. Ahí, por ejemplo, se vieron primero los videos de Madonna (“Border Line”), “Yes” (“Owner of a Lonely Heart”) y “Spandau Ballet” (“Gold”), además de los recordados Michael Jackson y Lionel Richie. También a los malditos “Twisted Sisters” y a “Quiet Riot” y el inagotable “Cum On Feel the Noize”.

h) Con la aparición de “Stereo 33” y, antes “Canal 27 UHF”, el rock intentó posicionarse en la TV, desde una banda casi desierta. El primero de los nombrados tuvo “Mirando La Radio”, que hizo videoclips de muchos artistas nacionales y extranjeros, además de presentar las primicias (vía el mencionado programa, y los musicales estadounidenses “Solid Gold”, “Rock of the 80’s” y “Casey Kasem’s America’s Top Ten”). El segundo, con señal menos potente, para no quedarse atrás, tuvo a Piero Roncallo (hijo de don Pedro Roncallo Mattos, voz de “Radio Miraflores”) y su “Escuchando la Tele” (perfecto versus al recordado “Mirando la Radio”). En el “27” también estuvo Pete, The Beat, llamado también Echoe, con programas larguísimos los domingos en las tardes.

Los artistas ustedes de sobra los conocen. Sea en inglés, francés (“Indochine”, “Cyclope”) o castellano (la explosión rockera en tu idioma, venida desde España, México o la Argentina), no es que los ochenta hayan sido más o menos, simplemente fueron tu época, con tu chica a tu lado, el pelo negro (aún) sobre tu cabeza, sin entradas o barrigas fofas, “Doblenueve”, el grupo pop o rock de moda o de culto.

Son tan amplios los recuerdos, que mejor lo dejamos ahí, y nos tomamos ese rico caldo por cucharadas (por entregas), como siempre, un día de estos.