“Ritmo en el Cuatro” (Canal 4, 1970)

“Ritmo en el Cuatro”, era uno de los programas estelares, no solo del 4, sino de la televisión peruana, durante la segunda mitad de los años 60, me parece que también en los principios de los 70. Iba, como dice la publicidad, todos los sábados, en el extraño horario de las 7.35 p.m.

El grupo estable que acompañaba a las estrellas juveniles de la época, Pepe Cipolla, Kela Gates, Pepe Miranda, Koko Montana, Jimmy Santy, entre otros, eran Los Golden Stars.

Tenía un cuerpo estable de bailarinas, lideradas por las hermanas Marky, las mellizas Sopy y Changa (una de ellas, a la derecha de la publicidad). En este ballet destacaba Iraida Ubilla (es la chica del sombrerito), quien había sido una cantante infantil, en el programa del Tío Juan Sedo, pionero de los espacios para niños de nuestra televisión y antecesor del popular Tío Johnny.

Recuerdo a las bailarinas, luciendo minifaldas y botas hasta la altura de sus rodillas, chaqueta tipo militar y sombrero alto con su kepi (parecían waripoleras), bailando el Teru Teru (“Es el Teru Teru, el ritmo de moda, para los muchachos de la nueva ola, porque el Teru Teru, se canta y se baila…”), conocido también como “El baile de las botellas”, porque se bailaba sosteniendo unas botellas, golpeándolas con unas pequeñas varas, mientras se daban pasos laterales. Muy de moda por el 68 o 69. Después del “Pata Pata” y antes del “Casachok” (no se si se escribe así).

Era un buen programa, muy entretenido, tenía una gran sintonía. En una oportunidad, me comentaron que el programa no era en vivo, sino que se grababa los días viernes. No se hasta que punto, es cierto ese dato.

La popularidad de este espacio musical fue tanta, que su conjunto estable, “Los Golden Star”, se convirtió en uno de los favoritos de la juventud peruana, llenando los lugares donde se presentaban.

Inclusive, su tema instrumental “Ángel”, estuvo varias semanas en los primeros lugares de los rankings musicales. Aunque su mayor éxito fue conquistar el segundo lugar en el Festival de Trujillo de 1968, con el tema “La muerte del amor” (“Después de haberte querido tanto, en el umbral de mi desencanto, me tienes mudo, lleno de espanto, mirando la muerte del amor. Yo no comprendo, como es posible, que todo acabe de esta manera, si nuestro amor era indestructible y para toda la vida entera…”).

Ese año, el primer lugar lo ocupo la balada de Fredy Roland “Juego de amor”, interpretada por Cesar Altamirano.

Sin duda alguna, “Ritmo en el Cuatro”, fue un semillero para muchos cantantes nacionales y un hito en los programas musicales de la televisión peruana.