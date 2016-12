Series infantiles olvidadas de los años 60

“El Fantasma del Espacio”

(“The Space Ghost”, 1966. Panamericana). Agotado el tema de animales parlantes y graciosos (parte del éxito de los productores de dibujos animados William Hanna y Joseph Barbera), la televisión estadounidense se lanza a tentar suerte con las historietas de superhéroes, en tramas cargadas de elementos de la ciencia ficción, donde la fantasía podía emanar a borbotones.El mundo vivía las incidencias de la carrera espacial, y lo que antes pudo haberse tenido como lejano, paso a ser tan real, que casi podía ser alcanzado por nuestras manos e ilusiones infantiles.”El Fantasma del Espacio” fue una estupenda serie de dibujos animados de ciencia ficción, difundida desde fines de los años 60 por Panamericana Televisión, en sus secuencias de cartones de los días de semana. “El Fantasma” habitaba un planeta en medio del universo, donde tenía su cuartel general secreto y luchaba contra el mal, con ayuda de sus amigos Jan y Jayce, unos adolecentes con rostros cubiertos con antifaces negros que poseían unos cinturones especiales que les permitían volar y ayudar a su paladín protector y amigo. A ellos le acompañaba una mascota, también con cinturón, uniforme, capa y antifaz, un pequeño mono llamado “Pimpo” (Nunca entendí porque el mono llevaba antifaz… ¡era un mono!) La fuente de poderes del Fantasma del Espacio estaba en sus brazaletes, un cinturón también poseía otros poderes y le daba al superhéroe la capacidad de desplazarse volando. Si estaba muy cansado o si su destino quedaba en el otro lado del universo, el Fantasma del Espacio usaba su poderosa astronave. La serie fue doblada en Puerto Rico. (Un breve paréntesis):

“El Fantasma del Espacio de costa a costa” (1994)¨

En 1994, el canal de televisión Cartoon Network rescató al personaje del Fantasma del Espacio del olvido y le creó su propio show: “Space Ghost, Coast to Coast”, una parodia de talk shows, donde el Fantasma del Espacio, ya retirado de su profesión (luchar contra el mal), dirige su propio programa de televisión. Sus ayudantes son enemigos de la serie anterior; por ejemplo, Moltar, que es productor, y Zorak, que está de músico en el programa. El programa se transmite desde un estudio en el “Planeta Fantasma”.Varias celebridades (Björk, Jim Carrey, The Bee Gees, entre otros) aparecen en el programa como invitados, en una pantalla de televisión junto al Fantasma; pero a diferencia de los demás personajes, no son animados sino mostrados en persona. El animador, el Fantasma del Espacio, es representado como vanidoso, ignorante y ligeramente trastornado. Así, por ejemplo, parece creer que sus invitados también son superhéroes y usualmente empieza sus entrevistas preguntándoles por sus superpoderes. Las conversaciones del Fantasma con sus invitados son casi siempre desmañadas, y a menudo hostiles, dando a entender que sus invitados no están conscientes de la naturaleza del programa en el que aparecen: sus respuestas muchas veces no corresponden a las “preguntas” que les hace el animador. Esto se debe a que las preguntas son cambiadas después de la entrevista durante la producción.La relación del Fantasma con sus ayudantes es peor. Tanto Zorak como Moltar trabajan para él como castigo por sus crímenes, y no se molestan en ocultar que lo odian. Una de las bromas del programa es que el Fantasma dispare un rayo contra Zorak cada vez que éste se burla de él. La habilidad de disparar rayos le es proporcionada al Fantasma por unas “Bandas de Poder” que usa en sus muñecas y que son parte de sus superpoderes, entre ellos la habilidad de volar y la invisibilidad.