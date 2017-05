“Sport Billy” (el grupo) (1982)

© 2012 Arkivperu . All rights reserved.

Colaboración de Sandro Parodi Cerna. Fotos: Grupo Sport Billy.

Sport Billy era una mascota de la Copa de Fútbol de la FIFA, entre 1979 y 1980 la empresa Filmation produjo dos temporadas de dibujos animados inspirados en este personaje promotor del deporte.

Precisamente en ése espíritu, durante el Mundial de Fútbol de España 1982 en el que participaba Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, la empresa Tonodisc S.A. no tuvo mejor idea que hacer un multitudinario casting para crear un grupo musical infantil que promoviera mediante la música, el deporte y alentara a Argentina en ese Mundial.

El Grupo, fue “Sport Billy” y los elegidos: Fabiana Íncola, Analía Santos, Luis Gasparini, Marcelo Ragonesse y Walter Ferreyra. Lanzaron su primer álbum el 5 de diciembre de 1981 y en mayo de 1982, en todo el furor del Mundial visitaron Perú para promocionarse y presentarse en el Estadio Nacional y el Coliseo Jesús Obrero de Comas así como en otras localidades del país como Iquitos, Tacna, Trujillo, Piura, etc.



En Lima, fueron entrevistados en diversas emisoras de moda de la época como Radio Miraflores, Panamericana, 1160, Onda Popular, etc. Vale mencionar la presentación en el entonces emblemático “Show del Tío Pepe” en Radio Unión, con un multitudinario recibimiento en el auditorio de dicha estación.

En diciembre de 1982, Sport Billy regresó, en su segunda visita al Perú y

nuevamente visitaron las radios. Esta vez, las canciones se orientaban

ligeramente más hacia lo juvenil, con covers como “100 kilos de barro”,

“Medley a Triny Lopez”, etc. Sport Billy se presentó nuevamente en el

Estadio Nacional con modesto éxito. También lo hizo en la Segunda Teletón

en Panamericana Televisión. A decir de Fabiana Íncola, entonces integrante del grupo y hoy madre de tres maravillosos chicos: Aquella noche de la presentación en el Estadio estaba muy enferma, con fiebre, pero me sobrepuse y salí a presentarme y con el amor del público me sané”.





Arriba: Sport Billy entrevistados y durante una presentación en el programa “Hola Yola” (1982)

Recién en 1983 Sport Billy lanza en Perú, su segundo álbum en discos y casettes promocionados por Panamericana Televisión. Para aquel entonces en Argentina, en medio de ácidas discusiones entre los padres de los chicos y la disquera lanzaron un disco compartido con el grupo español “Vivas” (integrada por un ex de Parchis) titulado “Vamos a la Playa”, el cual si bien nunca se editó en el país fue promocionado por su club de fans en diferentes estaciones esperando un retorno que hasta ahora no se da.



Spot de galletas Sport Billy, “La galleta mundial” (1982)

Poco tiempo después del lanzamiento de ese álbum vendría “Superagentes y Titanes” y “La Momia”, una película argentina de catchascán en la que Sport Billy participa con dos temas de su segundo álbum y dos inéditos que nunca llegaron a ser editados. La película fue estrenada en cines de barrio de Lima como los hoy desaparecidos Cines México y Bolívar.

Ese fue el final de Sport Billy y pronto también de su disquera Tonodisc, que dejaría de operar.



Sport Billy en los estudios de Radio Miraflores (1982). Los niños aparecen en la sala de grabaciones del segundo piso al lado de JL, Roberto Mejía, Jorge Muñiz, Quique Cano-Alva y Sammy Sadovnik.

Ahora bien. ¿Qué pasó después? La última visita a Perú de Sport Billy trajo consigo el nacimiento de su club de fan, el mismo que mutó con el

tiempo y se convirtió, en la espera, en la hoy emisora Sol Frecuencia Primera. Su Director y creador, el periodista Sandro Parodi Cerna, en

diciembre de 2008, sacó del olvido a Fabiana Íncola, la “perdida” integrante de Sport Billy y la entrevista vía telefónica en el espacio

periodístico “Extremos” Episodio 43 ante la sorpresa de la excantante. En agradecimiento Fabiana grabó un tema del grupo “Sin Bandera: Que me alcance la Vida” aunque dice que ya no se dedica profesionalmente al canto.

Esto trajo como consecuencia un “renacer nostálgico” de Sport Billy, ya en redes sociales en Latinoamérica y no faltaron muchos seguidores del grupo que se animaron a compatir sus “reliquias” sobre el grupo y hoy es fácil encontrarlas en el Internet. Fabiana y Marcelo abrieron sus hojas de Facebook y hoy reciben a cientos de admiradores que siguen esperando… ¿Cuándo vendrán?